June 4th 2026 AP News Today Live Updates : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 6:56 AM IST|
Updated : June 4, 2026 at 8:30 AM IST
June 4th 2026 AP News Today Live Updates : ఈరోజు ఏపీ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
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శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో విషాదం - చెరువు కుంటలో చిన్నారి మృతదేహం లభ్యం
శ్రీసత్యసాయి జిల్లా హిందూపురం మండలం కిరికెర బసవన్నపల్లిలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. రెండు రోజుల క్రితం ఐదేళ్ల చిన్నారి శ్రీవల్లి కనిపించకుండా పోయింది. చిన్నారి కోసం బంధువులు, పోలీసులు గాలించారు. ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ ఇంటి సమీపంలోని చెరువుకుంటలో బాలిక మృతదేహాం లభ్యమైంది.
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచిఉన్నారు. బుధవారం నాడు శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 84,220 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, 40,542 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.16 కోట్లు సమకూరింది.
గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల పసుపు యార్డులో నిలిచిన లావాదేవీలు
గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల పసుపు యార్డులో లావాదేవీలు నిలిచిపోయాయి. కూలీ రేట్లు పెంచాలని హమాలీలు విధులు బహిష్కరించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న కాటా కూలీ బస్తాకు రూ.10 నుంచి రూ.13కు పెంచాలని డిమాండ్ చేశారు. అయితే పసుపు వ్యాపారులు రూ.12 ఇచ్చేందుకు అంగీకరించగా హమాలీలు ఇందుకు నిరాకరించారు.
కొండవీటివాగు అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించిన మంత్రి నారాయణ
రాజధానిలో మంత్రి నారాయణ పర్యటిస్తున్నారు. కొండవీటివాగు అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించారు. కొండవీటివాగుపై నిర్మిస్తున్న వంతెనల పనులను పరిశీలించారు. బ్రిడ్జిల కింద కొండవీటివాగు ప్రవాహానికి ఆటంకం లేకుండా మట్టిని తొలగించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. కొండవీటివాగు వెడల్పు తక్కువగా ఉన్నచోట మరింత వెడల్పు చేయాలని సూచించారు. నీరుకొండలో నిర్మిస్తున్న రిజర్వాయర్ పనులు మంత్రి పరిశీలించారు.
విద్యుదాఘాతంతో విలేజ్ ఎలక్ట్రికల్ వర్కర్ సాయిబాబు మృతి
విజయనగరం జిల్లా గరివిడి మండలం బొండపల్లిలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. విద్యుదాఘాతంతో విలేజ్ ఎలక్ట్రికల్ వర్కర్ సాయిబాబు మృతిచెందాడు. బండపల్లిలో 20 ఏళ్లుగా విలేజ్ ఎలక్ట్రికల్ వర్కర్గా ఆయన పనిచేస్తున్నాడు. బుధవారం సాయంత్రం వీచిన గాలి కారణంగా కరెంట్ బ్రేక్ డౌన్ కావడంతో విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులు చేస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
రేపు విశాఖలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన
రేపు (శుక్రవారం) విశాఖలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. సీ ఫుడ్ ఎగుమతులపై జరిగే జాతీయ వర్క్షాప్లో ఆయన పాల్గొననున్నారు. మధ్యాహ్నం వీఈఆర్ సమావేశంలో పాల్గొంటారు. రేపు సాయంత్రం చంద్రబాబు అమరావతికి చేరుకుంటారు.
నేడు చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం
నేడు చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం కానుంది. పదవీ విరమణ వయసును 62 ఏళ్లకు పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. 62 ఏళ్లకు పెంపు ద్వారా 15 వేలకుపైగా ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం కలగనుంది. అలాగే పాత పింఛన్ అమలు ప్రతిపాదితనకు ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది. పాత పింఛన్ అమలు ద్వారా 11 వేల మంది ఉద్యోగులకు ఆర్థిక ప్రయోజనం కలగనుంది. అదేవిధంగా హైకోర్టు భవనాల వద్ద మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు గ్రీన్సిగ్నల్ ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం. అమరావతి ఎకనామిక్ రీజియన్ అభివృద్ధికి ఆర్ఎఫ్పీ జారీకి ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. రాజధాని ప్రణాళికలకు సంబంధించి 18 ప్రధాన అంశాలకు ఆమోదం తెలిపే అవకాశం ఉంది.
రాష్ట్రంలో 4 రాజ్యసభ స్థానాల ఖాళీల భర్తీ నోటిఫికేషన్ విడుదల
రాజ్యసభ స్థానాల అభ్యర్థుల ఎంపికకు ఇవాళ తెరపడే అవకాశం ఉంది. చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్, మాధవ్ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ జరిగే ఎన్డీఏ సమావేశంలో రాజ్యసభ అభ్యర్థులపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. రాజ్యసభలో ప్రాతినిధ్యం లేని జనసేనకు ఒక స్థానం కేటాయిస్తారని సమాచారం. రాష్ట్రంలో 4 రాజ్యసభ స్థానాల ఖాళీల భర్తీ నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది.
రాష్ట్రంలో ఇవాళ విభిన్న వాతావరణ పరిస్థితులు
రాష్ట్రంలో ఇవాళ విభిన్న వాతవరణ పరిస్థితులు కనిపించనున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ఎండ ప్రభావం, మరికొన్ని చోట్ల పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. పోలవరం, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. పార్వతీపురం, అల్లూరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలకు అవకాశం ఉంది.