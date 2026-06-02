June 2nd 2026 AP News Today Live Updates : శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 16 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 7:05 AM IST

Updated : June 2, 2026 at 8:32 AM IST

June 2nd 2026 AP News Today Live Updates : ఈరోజు ఏపీ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

8:30 AM, 2 Jun 2026 (IST)

తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేలకు నేడు ఎస్‌ఐఆర్‌పై శిక్షణ

తెలుగుదేశం ఎమ్మెల్యేలకు పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్‌లో ఎస్‌ఐఆర్‌పై వర్క్​షాప్ నిర్వహించనున్నారు. ఎస్‌ఐఆర్‌పై శిక్షణకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హాజరు కానున్నారు. సర్‌పై ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం పలు సూచనలు చేయడంతో పాటు వివిధ అంశాలపై వారికి దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.

8:28 AM, 2 Jun 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 16 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. సోమవారం నాడు శ్రీవారిని 83,382 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, 34,083 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.87 కోట్లు సమకూరింది.

8:27 AM, 2 Jun 2026 (IST)

అనంతపురంలో డిగ్రీ విద్యార్థిని నందిని(19) అనుమానాస్పద మృతి

అనంతపురంలో ఓ ప్రైవేటు వసతిగృహంలో ఉంటున్న డిగ్రీ విద్యార్థిని నందిని(19) అనుమానాస్పద రీతిలో మృతి చెందింది. మృతురాలు నార్పల మండలం గొల్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన యువతిగా గుర్తించారు.

8:25 AM, 2 Jun 2026 (IST)

ఏలూరు జిల్లాలో అగ్నిప్రమాదం - ఇద్దరు మహిళలు మృతి

ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడులో తెల్లవారుజామున అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మంటల ధాటికి ఇద్దరు మహిళలు సావిత్రి, పూలమ్మ సజీవదహనమయ్యారు. మంటల ధాటికి పూర్తిగా ఇలు దగ్ధం కావడంతో పాటు పొరుగునే ఉన్న మరో ఇల్లు దగ్ధమైంది.

6:59 AM, 2 Jun 2026 (IST)

నేలటూరులోని వైర్‌హౌస్ గోదాంపై విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ దాడులు

వైఎస్సార్ కడప జిల్లా దువ్వూరు మండలం నేలటూరులోని వైర్‌హౌస్ గోదాంపై కడప విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ అధికారులు దాడులు నిర్వహించారు. రిజిస్టర్‌లో ఉన్న నిల్వలకు భౌతికంగా ఉన్న నిల్వలకు తేడాలు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. వరి, కొర్రలకు సంబంధించిన నిల్వలు మొత్తం ఖరీదు రూ.10.26 కోట్లుగా గుర్తించారు. ఈ క్రమంలోనే వరి, కొర్రలు, దస్త్రాలను అధికారులు జప్తు చేశారు.

6:58 AM, 2 Jun 2026 (IST)

ఎమ్మెల్యేలతో నేడు కీలకభేటీ నిర్వహించనున్న సీఎం చంద్రబాబు

నేడు టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్‌ భవన్‌లో ఎమ్మెల్యేలతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ కానున్నారు. ఎస్‌ఐఆర్‌పై ఎమ్మెల్యేలకు పలు సూచనలు చేయనున్నారు. వివిధ అంశాలపై వారికి ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.

6:55 AM, 2 Jun 2026 (IST)

మరో 2 రోజుల్లో కేరళను తాకనున్న నైరుతి రుతుపవనాలు

మరో 2 రోజుల్లో నైరుతి రుతుపవనాలు కేరళను తాకనున్నాయి. ఇప్పటికే కేరళకు జూన్‌ 7 వరకు వాతావరణ శాఖ వర్ష సూచన చేసింది. నేడు రాష్ట్రానికి మోస్తరు నుంచి వాతావరణ శాఖ భారీ వర్ష సూచన చేసింది. ఈశాన్య బంగాళాఖాతం, ఉత్తర శ్రీలంక, కేరళ సమీప ప్రాంతానికి నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరించి ఉన్నాయి.
నైరుతి రుతుపవనాలకు కేరళ, తమిళనాడు ప్రాంతాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. దక్షిణది రాష్ట్రాల్లో ప్రీ మాన్ సూన్ ప్రభావం ఉంది.

