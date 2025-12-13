LIVE UPDATES : హైదరాబాద్కు చేరుకున్న రాహుల్గాంధీ
Published : December 13, 2025 at 3:49 PM IST|
Updated : December 13, 2025 at 4:13 PM IST
Lionel Messi Hyderabad Tour 2025 LIVE Updates : ఫుట్బాల్ దిగ్గజం మెస్సి హైదరాబాద్లో అడుగుపెట్టనున్నారు. గోట్ ఇండియా టూర్లో భాగంగా నేడు నగరానికి చేరుకోనున్నారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకోనున్న మెస్సి, నేరుగా ఫలక్నుమా ప్యాలెస్కు వెళ్తారు. అతనితో పాటు 200 మందితో కూడిన జంబో సిబ్బంది ఉంటుంది. వారందరికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భద్రత కల్పించనుంది. తొలుత ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో 100 మందితో ఏర్పాటు చేసిన మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఇందుకు ఒక్కొక్కరు రూ.10 లక్షలు వెచ్చించి మెస్సి అభిమానులు టికెట్లు బుక్ చేసుకున్నారు. వీటిని మెస్సి ఇండియా ఈవెంట్లు చూస్తున్న టీమ్ పర్యవేక్షిస్తుంది. ఫలక్నుమా ప్యాలెస్ నుంచి సాయంత్రం 6.30 గంటలకు మెస్సి ఉప్పల్ స్టేడియం చేరుకుంటారు.
LIVE FEED
రాత్రి 10.30 గం.కు దిల్లీకి వెళ్లనున్న రాహుల్
- హైదరాబాద్: శంషాబాద్ వినానాశ్రయానికి చేరుకున్న రాహుల్గాంధీ
- హైదరాబాద్: రాహుల్గాంధీకి స్వాగతం పలికిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- మెస్సి ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ కోసం హైదరాబాద్కు వచ్చిన రాహుల్గాంధీ
- రాత్రి 7.15 గం.కు ఉప్పల్ మైదానానికి చేరుకోనున్న రాహుల్గాంధీ
- మెస్సీతో కలిసి ఫుట్బాల్ ఆడనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి, రాహుల్గాంధీ
- మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత రాత్రి 10.30 గం.కు దిల్లీకి వెళ్లనున్న రాహుల్
- మెస్సి కోల్కతాలో జరిగిన గందరగోళంతో అప్రమత్తమైన హైదరాబాద్ పోలీసులు
- ఉప్పల్ స్టేడియం వద్ద భారీగా బందోబస్తు పెంపు
- మెస్సి కోసం రూ.వేలు ఖర్చు చేసి టికెట్ తీసుకున్నా.. కనిపించలేదని అభిమానుల ఆగ్రహం
- మెస్సి ఎక్కువ సేపు కనిపింటలేదని కోల్కతా స్టేడియంలో గందరగోళం సృష్టించిన అభిమానులు
- కోల్కతా లాంటి ఘటనలు జరగకుండా హైదరాబాద్లో పోలీసుల ముందస్తు చర్యలు
- ఉప్పల్ స్టేడియంలో భద్రతను పరిశీలించిన డీజీపీ శివధర్రెడ్డి
- ఉప్పల్ స్టేడియంలో మెస్సితో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్
- 100మందితో ఏర్పాటు చేసిన మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న మెస్సి
- తొలుత 30మంది పిల్లలకు ఫుట్బాల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వనున్న మెస్సి
- మ్యాచ్ చివరి 5 నిమిషాలు మైదానంలోకి దిగనున్న రేవంత్రెడ్డి, మెస్సి
- మ్యాచ్ తర్వాత మెస్సి ఆల్టైమ్ గ్రేటెస్ట్ అయిన పెనాల్టీ షూటవుట్
- విన్నర్, రన్నరప్ జట్లకు గోట్ కప్ అందించనున్న మెస్సి, రేవంత్రెడ్డి
- మెస్సిని ప్రభుత్వం తరపున సన్మానించనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత గ్రూప్ ఫొటో
- రాత్రి 8.08 గం.కు మైదానంలోకి దిగనున్న రోడ్రిగో, లూయిస్ సువారెజ్
- రాత్రి 8.13 గంటలకు పెనాల్టీ షూటౌట్
- రాత్రి 8.18 గం.కు మైదానంలోకి దిగనున్న రాహుల్గాంధీ
- మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత గ్రూప్ ఫొటో, పిల్లలతో మాట్లాడనున్న మెస్సి
మెస్సి మ్యాచ్కు టికెట్లు ఉన్నవాళ్లు మాత్రమే అనుమతి
- మెస్సి ఫుట్బాల్ మ్యాచ్కు 3 వేల మంది పోలీసులతో పటిష్ట భద్రత
- కోల్కతా ఘటనతో మరింత అప్రమత్తమైన పోలీసుశాఖ
- నేటి మ్యాచ్కు 34 ప్రాంతాల్లో పార్కింగ్ ఏర్పాట్లు
- ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ చూసేందుకు రానున్న విదేశీయులు
- సీసీటీవీ కెమెరాలు, డ్రోన్లతో అన్నీ పర్యవేక్షణ