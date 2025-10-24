- రాత్రి జేఎన్టీయూ వద్ద బస్సు ఎక్కిన ముగ్గురు ప్రయాణికులు
- రాత్రి జేఎన్టీయూ వద్ద ట్రావెల్స్ బస్సు ఎక్కిన రామారెడ్డి క్షేమం
- రాత్రి జేఎన్టీయూ వద్ద బస్సు ఎక్కిన ధాత్రి, అమిత్కుమార్
- ధాత్రి, అమిత్ ఫోన్లు స్విచ్ఛాఫ్ వస్తున్నట్లు సమాచారం
- అమిత్కుమార్ బిహార్ వాసి, హైదరాబాద్లో కార్పెంటర్
- నిజాంపేటలో బస్సు ఎక్కిన హర్ష ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ వస్తున్నట్లు సమాచారం
LIVE UPDATES: బస్సు ప్రమాదానికి సంబంధించి కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 6:59 AM IST|
Updated : October 24, 2025 at 9:06 AM IST
Kurnool Bus Fire Accident Live Page: కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద కావేరి ట్రావెల్స్ ప్రైవేట్ బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. బైక్ను ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. పలువురు ప్రయాణికులు సజీవదహనమవగా, 12 మంది అత్యవసర ద్వారం పగలగొట్టి బయటపడ్డారు. ఈ ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
LIVE FEED
రాత్రి జేఎన్టీయూ వద్ద బస్సు ఎక్కిన ముగ్గురు ప్రయాణికులు
బహదూర్పల్లిలో బస్సు ఎక్కిన సుబ్రహ్మణ్యం అనే వ్యక్తి సురక్షితం
- బహదూర్పల్లిలో బస్సు ఎక్కిన సుబ్రహ్మణ్యం అనే వ్యక్తి సురక్షితం
- గండిమైసమ్మ చౌరస్తా వద్ద ఎక్కిన సత్యనారాయణ ఫోన్ స్విఛ్ ఆఫ్
- ప్రమాదం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడిన శివ(24), గౌలిదొడ్డి వాసి
బస్సు ప్రమాద ఘటనలో నెల్లూరు జిల్లా వాసులు నలుగురు మృతి
- కర్నూలు జిల్లా బస్సు ప్రమాద ఘటనలో నెల్లూరు జిల్లా వాసులు నలుగురు మృతి
- నెల్లూరు జిల్లా: వింజమూరు మండలంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి
- చాకలకొండ పంచాయితీ గోళ్లవారిపల్లిలో చెందిన కుటుంబంగా గుర్తింపు
- బస్సు ప్రమాద ఘటనలో గోళ్ల రమేష్ (37), అనూష(32), మనీష్ (12), మణీత్వా (10)
- 15 ఏళ్లుగా బెంగళూరులోని ప్రైవేట్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్న రమేష్
- కంపెనీ ట్రిప్పులో భాగంగా కుటుంబసభ్యులు కలిసి హైదరాబాద్ వెళ్లిన రమేష్
- హైదరాబాద్ నుంచి తిరిగి వెళ్తుండగా కర్నూలు జిల్లా ప్రమాదంలో మృతి
- నలుగురి మృతితో గోళ్లవారిపల్లి గ్రామంలో విషాదఛాయలు
కిటికీలో నుంచి దూకి సురక్షితంగా బయటపడిన గుణసాయి
- రాత్రి సూరారంలో ట్రావెల్స్ బస్సు ఎక్కిన ఇద్దరు ప్రయాణికులు
- రాత్రి సూరారంలో బస్సు ఎక్కిన గుణసాయి(33), ప్రశాంత్(32)
- కిటికీలో నుంచి దూకి సురక్షితంగా బయటపడిన గుణసాయి(33)
- ప్రశాంత్ ఫోన్ ఎత్తకపోవడంతో మరణించి ఉంటాడని అనుమానం
ప్రమాదానికి సంబంధించి కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు: కలెక్టర్ సిరి
- బస్సు ప్రమాదానికి సంబంధించి కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు: కలెక్టర్ సిరి
- కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ నెం.08518-277305: కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ సిరి
- కర్నూలు ప్రభుత్వాస్పత్రిలో కంట్రోల్ రూమ్ నెం. 9121101059: కలెక్టర్ సిరి
- ఘటనాస్థలి వద్ద కంట్రోల్ రూమ్ నెం.9121101061: కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ సిరి
- కర్నూలు పోలీస్ ఆఫీసులో కంట్రోల్ రూమ్ నెం.9121101075: కలెక్టర్ సిరి
- కర్నూలు ప్రభుత్వ జనరల్ ఆస్పత్రి హెల్ప్డెస్క్ నెం. 9494609814, 9052951010: కలెక్టర్
బస్సు అద్దం పగలగొట్టి బయటకు దూకాను: ప్రయాణికుడు ఆకాష్
- బస్సులో ఒక్కసారిగా పెద్ద శబ్దం వచ్చింది: ప్రయాణికుడు ఆకాష్
- హఠాత్తుగా లేచి చూడగా పెద్దఎత్తున మంటలు వచ్చాయి: ప్రయాణికుడు ఆకాష్
- వెంటనే బస్సు అద్దం పగలగొట్టి బయటకు దూకాను: ప్రయాణికుడు ఆకాష్
- నాతో పాటు బస్సులో నుంచి మరో ఇద్దరు బయటకు దూకారు: ప్రయాణికుడు ఆకాష్
- దీపావళికి వచ్చి హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్నా: ప్రయాణికుడు ఆకాష్
- పెయింట్ కంపెనీలో సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా పనిచేస్తున్నా: ప్రయాణికుడు ఆకాష్
బస్సును ఢీకొట్టిన బైక్ నడుపుతున్న వ్యక్తి మృతి
- బస్సును ఢీకొట్టి బైక్ నడుపుతున్న వ్యక్తి మృతి
- బస్సును ఢీకొన్న పల్సర్ బైక్ వివరాలు గుర్తిస్తున్న అధికారులు
- బైక్ ఢీకొట్టిన తర్వాత 300 మీటర్లు బైక్ను లాక్కెళ్లిన బస్సు
బస్సు ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన వారిలో ముగ్గురికి ఓ హోటల్లో చికిత్స
బస్సు ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన వారిలో ముగ్గురికి ఓ హోటల్లో చికిత్స
అశ్విన్రెడ్డి, కుష్వాహా, ఆకాష్ను హోటల్లో ఉంచి చికిత్స చేయిస్తున్న అధికారులు
బస్సు ప్రమాదస్థలికి వచ్చిన బంధువులు
- బస్సు ప్రమాదస్థలికి వచ్చిన నెల్లూరు జిల్లా గోళ్లవారిపల్లికి చెందిన గోళ్ల రమేష్ బంధువులు
- గోళ్ల రమేష్ సహా నలుగురు కుటుంబసభ్యులు మృతిచెందినట్లు చెబుతున్న బంధువులు
- గోళ్ల రమేష్(35), అనూష(30), మన్విత(10), మనీష్(12) మృతిచెందినట్లు బంధువుల వెల్లడి
- నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరు మండలం గొల్లవారిపల్లి వాసులుగా గుర్తింపు
అత్యవసర ద్వారం పగలగొట్టి బయటపడిన 19 మంది ప్రయాణికులు
- కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం, పలువురు సజీవదహనం
- కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద ప్రైవేటు బస్సుకు మంటలు
- మంటలకు పూర్తిగా దగ్ధమైన వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు
- బస్సును బైకు ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు
- బస్సు ముందుభాగంలో ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు
- ప్రమాదానికి గురైన బస్సు వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్గా గుర్తింపు
- ప్రమాదానికి గురైన ప్రైవేటు బస్సు నంబర్ DD01 N9490
- హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్
- కర్నూలు జిల్లా: బస్సులో 41 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం
- అత్యవసర ద్వారం పగలగొట్టి బయటపడిన 19 మంది ప్రయాణికులు
- తెల్లవారుజామున 3.30 గంటలకు ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం
- హైదరాబాద్ నుంచి రాత్రి 10.30 గం.కు బయల్దేరిన వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు
కర్నూలు జిల్లా బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రులు, నేతలు
కర్నూలు జిల్లా బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి గొట్టిపాటి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
ప్రయాణికులు సజీవదహనం కావడం తీవ్రంగా కలచివేసింది: మంత్రి గొట్టిపాటి
క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్య సహాయం అందించాలని అధికారులకు గొట్టిపాటి ఆదేశం
కర్నూలు జిల్లా ప్రమాదంపై కేంద్రమంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
పలువురు చనిపోవడంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసిన కేంద్రమంత్రి శ్రీనివాసవర్మ
కర్నూలు జిల్లా బస్సు ప్రమాదంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులకు మంత్రి అచ్చెన్న ఆదేశాలు
బస్సు నుంచి 11 మృతదేహాలు వెలికితీశాం: కలెక్టర్ సిరి
- బైకు పూర్తిగా బస్సు కిందకు వెళ్లిపోయింది: కలెక్టర్ సిరి
- బస్సు నుంచి 11 మృతదేహాలు వెలికితీశాం: కలెక్టర్ సిరి
కర్నూలు జిల్లా బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి లోకేశ్ దిగ్భ్రాంతి
కర్నూలు జిల్లా బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి లోకేశ్ దిగ్భ్రాంతి
పలువురు ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోవడం అత్యంత బాధాకరం: లోకేశ్
ప్రమాద ఘటనపై ప్రభుత్వం అన్నిరకాల సహాయచర్యలు చేపట్టింది: లోకేశ్
గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించాం: లోకేశ్
కర్నూలు జిల్లా బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి బీసీ జనార్ధన్రెడ్డి ఆరా
- కర్నూలు జిల్లా బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి బీసీ జనార్ధన్రెడ్డి ఆరా
- క్షతగాత్రులకు తక్షణ వైద్యసహాయం అందించాలని ఉన్నతాధికారులకు మంత్రి ఆదేశం
- దుబాయ్ పర్యటనలో అక్కణ్నుంచే అధికారులతో మాట్లాడిన మంత్రి జనార్ధన్రెడ్డి
- ఇలాంటి దుర్ఘటన చోటుచేసుకోవడం అత్యంత దురదృష్టకరం: మంత్రి బీసీ జనార్ధన్రెడ్డి
- మరణించిన కుటుంబాలకు అన్నివిధాలా ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది: బీసీ జనార్ధన్రెడ్డి
ప్రమాద ఘటనాస్థలికి బయల్దేరి వెళ్లిన హోంమంత్రి అనిత
- బస్సు ప్రమాద ఘటనపై హోంమంత్రి అనిత దిగ్భ్రాంతి
- ప్రమాద ఘటనాస్థలికి బయల్దేరి వెళ్లిన హోంమంత్రి అనిత
- డీజీపీ, ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్, ఎస్పీ, అగ్నిమాపక డీజీతో మాట్లాడిన హోంమంత్రి
- బస్సులో 44 మంది ఉన్నట్లు హోంమంత్రి అనితకు తెలిపిన అధికారులు
- 18 మంది ప్రయాణికులు సురక్షితమని హోంమంత్రికి తెలిపిన అధికారులు
- 11 మంది ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు హోంమంత్రికి తెలిపిన అధికారులు
- ప్రయాణికులను గుర్తించే పనిలో ఉన్నామని హోంమంత్రికి తెలిపిన అధికారులు
బైక్ ఢీకొని మంటలు చెలరేగడం వల్లే ప్రమాదం: డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్
- బస్సు ప్రయాణికుల్లో 39 మంది పెద్దలు, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు: డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్
- సురక్షితంగా ఉన్న 19 మందిని గుర్తించాం, ఆస్పత్రిలో ఉన్నారు: డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్
- ప్రయాణికులు గాఢనిద్రలో ఉండటంతో తేరుకునేలోపు బస్సు దగ్ధమైంది: డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్
- ఇప్పటివరకు బస్సులో నుంచి 11 మృతదేహాలు వెలికితీశాం: డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్
- బస్సు ప్రధాన డ్రైవర్ కనిపించట్లేదు: డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్
- మరో డ్రైవర్ను అదుపులోకి తీసుకున్నాం: డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్
- బస్సు డీజిల్ ట్యాంక్ దెబ్బతినలేదు: డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్
- బైక్ ఢీకొని మంటలు చెలరేగడం వల్లే ప్రమాదం: డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్
కర్నూలు జిల్లా బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి బీసీ జనార్ధన్రెడ్డి ఆరా
- కర్నూలు జిల్లా బస్సు ప్రమాదంపై మంత్రి బీసీ జనార్ధన్రెడ్డి ఆరా
- క్షతగాత్రులకు తక్షణ వైద్యసహాయం అందించాలని ఉన్నతాధికారులకు మంత్రి ఆదేశం
- దుబాయ్ పర్యటనలో అక్కణ్నుంచే అధికారులతో మాట్లాడిన మంత్రి జనార్ధన్రెడ్డి
- ఇలాంటి దుర్ఘటన చోటుచేసుకోవడం అత్యంత దురదృష్టకరం: మంత్రి బీసీ జనార్ధన్రెడ్డి
- మరణించిన కుటుంబాలకు అన్నివిధాలా ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది: బీసీ జనార్ధన్రెడ్డి
బస్సు ప్రమాద ఘటనపై హోంమంత్రి అనిత దిగ్భ్రాంతి
- బస్సు ప్రమాద ఘటనపై హోంమంత్రి అనిత దిగ్భ్రాంతి
- ప్రమాద ఘటనాస్థలికి బయల్దేరి వెళ్లిన హోంమంత్రి అనిత
- డీజీపీ, ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్, ఎస్పీ, అగ్నిమాపక డీజీతో మాట్లాడిన హోంమంత్రి
- బస్సులో 44 మంది ఉన్నట్లు హోంమంత్రి అనితకు తెలిపిన అధికారులు
- 18 మంది ప్రయాణికులు సురక్షితమని హోంమంత్రికి తెలిపిన అధికారులు
- 11 మంది ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు హోంమంత్రికి తెలిపిన అధికారులు
- ప్రయాణికులను గుర్తించే పనిలో ఉన్నామని హోంమంత్రికి తెలిపిన అధికారులు
బస్సు ప్రయాణికుల జాబితా
- బస్సు ప్రయాణికుల జాబితా: అశ్విన్రెడ్డి(36), జి.ధాత్రి(27), కీర్తి(30)
- బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నవారు: పంకజ్(28), యువన్ శంకర్రాజు(22)
- బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నవారు: తరుణ్(27), ఆకాశ్(31), గిరిరావు(48)
- బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నవారు: బున సాయి(33), గణేశ్(30), జయంత్ పుష్వాహా(27)
- బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నవారు: పిల్వామిన్ బేబి(64), కిశోర్ కుమార్(41)
- రమేష్తో పాటు కుటుంబసభ్యులు అనూష(22), మహ్మద్ ఖైజర్(51), దీపక్ కుమార్ 24
- బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నవారు: అన్డోజ్ నవీన్కుమార్(26), ప్రశాంత్(32)
- బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నవారు: ఎం.సత్యనారాయణ(28), మేఘనాథ్(25)
- బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నవారు: వేణు గుండ(33), చరిత్(21), చందన మంగ(23)
- బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నవారు: సంధ్యారాణి మంగ(43), గ్లోరియా ఎల్లెస శ్యామ్(28)
- బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నవారు: సూర్య(24). హారిక(30), శ్రీహర్ష(24)
- బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నవారు: శివ(24), శ్రీనివాసరెడ్డి(40), సుబ్రహ్మణ్యం(26)
- బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నవారు: కె.అశోక్(27), ఎం.జి.రామారెడ్డి(50)
- బస్సులో ప్రయాణిస్తున్నవారు: ఉమాపతి(32), అమృత్ కుమార్(18), వేణుగోపాల్రెడ్డి(24)
మంటలకు పూర్తిగా దగ్ధమైన వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు
- కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం, పలువురు సజీవదహనం
- కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద ప్రైవేటు బస్సుకు మంటలు
- మంటలకు పూర్తిగా దగ్ధమైన వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు
- బస్సును బైకు ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు
- బస్సు ముందుభాగంలో ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు
- ప్రమాదానికి గురైన బస్సు వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్గా గుర్తింపు
- ప్రమాదానికి గురైన ప్రైవేటు బస్సు నంబర్ DD01 N9490
- హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్
- కర్నూలు జిల్లా: బస్సులో 40 మంది ప్రయాణిస్తున్నట్లు సమాచారం
- అత్యవసర ద్వారం పగలగొట్టి బయటపడిన 12 మంది ప్రయాణికులు
- కర్నూలు జిల్లా: 12 మందికి స్వల్పగాయాలు కావడంతో ఆస్పత్రికి తరలింపు
- తెల్లవారుజామున 3.30 గంటలకు ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం
- హైదరాబాద్ నుంచి రాత్రి 10.30 గం.కు బయల్దేరిన వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు
- బస్సు ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలిస్తున్న పోలీసులు
బస్సు ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
- కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
- బస్సు దగ్ధమైన ఘటనలో పలువురు చనిపోవడంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసిన సీఎం
- ప్రమాద ఘటనను దుబాయ్ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్లిన అధికారులు
- సీఎస్తో పాటు ఇతర అధికారులతో మాట్లాడి ప్రమాద వివరాలు తెలుసుకున్న సీఎం
- ఉన్నతస్థాయి యంత్రాంగం ఘటనాస్థలికి వెళ్లి సహాయచర్యల్లో పాల్గొనాలని ఆదేశం
- క్షతగాత్రులకు అవసరమైన సహకారం అందించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం
ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన వారు
- ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన వారు: సత్యనారాయణ, శ్రీలక్ష్మి
- ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన వారు: నవీన్కుమార్, అఖిల్, హారిక
- ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన వారు: జష్మిత, అకీర, రమేష్
- ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన వారు: జయసూర్య, సుబ్రహ్మణ్యం
- ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన వారు: రామిరెడ్డి, వేణుగోపాల్రెడ్డి
కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం
- కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం
- పూర్తిగా దగ్ధమైన కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు, పలువురు సజీవదహనం
- కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సును బైకు ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు
- కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ముందు భాగంలో ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు
- కర్నూలు జిల్లా: క్రమంగా బస్సు మెుత్తానికి వ్యాపించిన మంటలు
- ఘటనాస్థలి నుంచి పరారైన కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు డ్రైవర్, సిబ్బంది
- కర్నూలు జిల్లా: బస్సులో 40 మంది ప్రయాణిస్తున్నట్లు సమాచారం
- అత్యవసర ద్వారం పగలగొట్టి బయటపడిన 12 మంది ప్రయాణికులు
- కర్నూలు జిల్లా: స్వల్ప గాయాలు కావడంతో ఆస్పత్రికి తరలింపు
- కర్నూలు జిల్లా: బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతంలో భారీ వర్షం
- తెల్లవారుజామున 3.30 గంటలకు ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం
- హైదరాబాద్ నుంచి రాత్రి 10.30 గం.కు బయలుదేరిన కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు
- హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకు వెళ్తుండగా ఘటన
- ప్రమాదానికి గురైన బస్సు నంబర్ DD09 N9490
- అగ్నిప్రమాదం జరగడంతో ఎన్హెచ్పై భారీగా నిలిచిన వాహనాలు