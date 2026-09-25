Khairtabad Ganesh Immersion Live Updates : కాసేపట్లో ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్ శోభాయాత్ర ప్రారంభం
Khairtabad Balapur Ganesh immersion Live Updates : హైదరాబాద్లో గణేశుడి నిమజ్జనానికి యంత్రాంగం సర్వం సిద్ధం చేసింది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు అవకాశం లేకుండా అన్ని శాఖల సమన్వయంతో బల్దియా ఏర్పాట్లు పూర్తిచేసింది. ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్, బాలాపూర్ వినాయకులను త్వరితగతిన గంగమ్మఒడికి చేర్చేలా యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టింది. హుస్సేన్సాగర్ సహా నిమజ్జనం జరిగే అన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ క్రేన్లు సిద్ధం చేశారు. వ్యర్థాలు ఎప్పటికపుడు తరలించేలా పారిశుద్ధ్య సిబ్బందిని అందుబాటులో ఉంచారు. భద్రతాపరంగా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు సహా డ్రోన్లతో నిఘా ఏర్పాటుచేశారు.
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గణేశ్ నిమజ్జనంలో విషాదం
హైదరాబాద్ : గణేశ్ నిమజ్జనంలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. నిమజ్జనం కోసం వచ్చిన వ్యక్తి వాహనం కింద పడి మృతి చెందాడు. ఖైరతాబాద్ జంక్షన్ సమీపంలో మెట్రో పిల్లర్ నంబర్ 1167 వద్ద ఘటన చోటుచేసుకుంది.
కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్న శోభాయాత్ర
ఖైరతాబాద్ బడా గణేశుడిని టస్కర్పైకి చేర్చారు. ప్రస్తుతం వెల్డింగ్ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ సపోర్టింగ్ వెల్డింగ్ వర్క్స్ 2 గంటల పాటు కొనసాగనున్నాయి. క్రేన్లో సాంకేతిక లోపంతో బడా గణేశ్ టస్కర్పైకి ఆలస్యంగా చేరాడు. ఉదయం 6 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సిన శోభాయాత్ర, క్రేన్లో సమస్య కారణంగా 2 గంటల ఆలస్యంగా మొదలు కానుంది. స్వామి దర్శనానికి భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. ఆలస్యం అవుతుండటంతో భక్తుల రద్దీ క్రమంగా పెరుగుతోంది. కాసేపట్లో శోభాయాత్ర ప్రారంభం కానుంది.
నేడు గణేశ్ నిమజ్జనం సందర్భంగా క్యూర్ పరిధిలో సెలవు
గణేశ్ నిమజ్జనాల సందర్భంగా క్యూర్ పరిధిలో సెలవు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. నవంబర్ 14న రెండో శనివారాన్ని పనిదినంగా పేర్కొంది.
బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ కోసం స్థానికులు, స్థానికేతరుల మధ్య తీవ్రమైన పోటీ
బాలాపూర్లో గణేశుడి లడ్డూ వేలంపాట ఇవాళ జరగనుంది. 33 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్న ఈ వేలంపాట కొనసాగుతోంది. బాలాపూర్ గణేశ్ లడ్డూ కోసం స్థానికులు, స్థానికేతరుల మధ్య తీవ్రమైన పోటీ నెలకొంది. లడ్డూ వేలంపాటలో పాల్గొనే వ్యక్తులు రూ.5 వేలతో పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. లడ్డూ వేలంపాటకు 8 మంది సభ్యులు పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. గతేడాది లడ్డూ వేలం పలికిన మొత్తాన్ని వారు డిపాజిట్ చేశారు. గతేడాది రికార్డు స్థాయిలో బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ ధర పలికింది. 2025లో బాలపూర్ లడ్డూ రూ.35లక్షలు పలికింది.
బాలాపూర్ బొడ్రాయి కూడలిలో గంటన్నరపాటు సాగనున్న లడ్డూ వేలం పాట
1994 నుంచి బాలాపూర్లో గణేశ్ లడ్డూ వేలంపాట కొనసాగుతోంది. 1994లో రూ.450 తో బాలాపూర్ లడ్డూ వేలంపాట ప్రారంభమైంది. వేలంపాటలో స్థానికులు, స్థానికేతరుల మధ్య పోటీ నెలకుంటోంది. 2016లో రూ. 14. 65 లక్షలు, 2017లో రూ. 15.60 లక్షలు 2018లో రూ.16.60 లక్షలు, 2019లో రూ.17.60 లక్షలు పలికింది. 2020లో కరోనా కారణంగా లడ్డూ వేలంపాటను ఉత్సవ సమితి రద్దు చేసింది. 2021లో రూ. 18.90 లక్షలు, 2022లో రూ.24.60 లక్షలు పలికింది. బాలాపూర్ లడ్డూ వేలంపాట ద్వారా వచ్చే నగదును గ్రామాభివృద్ధి కోసం ఖర్చు చేయనున్నారు. రూ.1.64 కోట్లు గ్రామాభివృద్ధి కోసం ఖర్చు చేసిన బాలాపూర్ గణేశ్ ఉత్సవ సమితి ఖర్చు చేసింది. ఇవాళ బాలాపూర్ బొడ్రాయి కూడలిలో లడ్డూ వేలంపాట జరగనుంది. వేలంపాటకు ముందు గతేడాది విజేతను గణేశ్ ఉత్సవ సమితి సన్మానించనుంది.
ఉదయం 5 గంటలకు చివరి పూజ అందుకున్న బాలాపూర్ గణేశ్ ఉత్సవ సమితి
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గణేశ్ ఉత్సవాలు చివరి ఘట్టానికి చేరుకున్నాయి. చివరి రోజు కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఉదయం 5 గంటలకు బాలాపూర్ గణేశ్ ఉత్సవ సమితి చివరి పూజ చేసింది. ఉదయం 6.30 గంటల నుంచి బాలాపూర్లో గణేశుడి ఊరేగింపు ప్రారంభమైంది. ఉదయం 8.30 గంటలకు ఊరేగింపు పూర్తి కానుంది. ఉ.9.30 గం.కు బాలాపూర్ గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాట ప్రక్రియ ప్రారంభమవుతుంది. బాలాపూర్ బొడ్రాయి వద్ద గణేశుడి లడ్డూ వేలం పాట నిర్వహించనున్నారు. లడ్డూ వేలం పాట తర్వాత హుస్సేన్సాగర్ వైపు బాలాపూర్ గణేశుడి శోభాయాత్ర ఉంటుంది. బాలాపూర్ నుంచి 16 కిలోమీటర్ల మేర సాగనున్న గణేశుడి శోభాయాత్ర సాగనుంది. బాలాపూర్, చాంద్రయణగుట్ట, ఫలక్నుమా, చార్మినార్, అఫ్జల్గంజ్, ఎంజేమార్కెట్, అబిడ్స్ మీదుగా గణనాథుడి శోభాయాత్ర ట్యాంక్బండ్ చేరుకోనుంది.