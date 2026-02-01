LIVE UPDATES : నందినగర్ పరిసరాల్లో భద్రత కట్టుదిటం - 11 గంటల నుంచి ట్రాఫిక్ అంక్షలు
KCR Appears Before SIT LIVE Updates : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇవాళ సిట్ విచారణకు హాజరు కానున్నారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు హైదరాబాద్ నందినగర్లోని ఆయన నివాసంలో విచారణకు అందుబాటులో ఉండనున్నారు. ఇవాళ ఆయన ఎర్రవల్లి నుంచి హైదరాబాద్కు రానున్నారు. విచారణ దృష్ట్యా పోలీసులు నందినగర్ పరిసరాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. బారికేట్లు పెట్టి ఎవరినీ లోపలికి అనుతించటం లేదు. కేసీఆర్ నివాసంలోకి కుటుంబ సభ్యులు, సిట్ అధికారులకు మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు. సిట్ నోటీసులు, విచారణ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్త నిరసనకు బీఆర్ఎస్ పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అన్ని గ్రామాల్లో దిష్టిబొమ్మలు దగ్ధం, మున్సిపాలిటీలు నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో ర్యాలీలు, ధర్నాలు, రాస్తారోకోలకు బీఆర్ఎస్ పిలుపునిచ్చింది. తెలంగాణ భవన్లో బీఆర్ఎస్ నేతలు అందుబాటులో ఉండనున్నారు. విచారణ దృష్ట్యా పోలీసులు నందినగర్ పరిసరాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.
LIVE FEED
కేసీఆర్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు విచారణ సందర్భంగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
- కేసీఆర్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు విచారణ సందర్భంగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
నందినగర్లోని నివాసంలో కేసీఆర్ను విచారణ చేయనున్న సిట్
- ఉదయం 11 గంటల నుంచి ట్రాఫిక్ అంక్షలు ఉంటాయి వెల్లడి
- బంజారాహిల్స్లోని నందినగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపు
- నందినగర్ బస్స్టాప్, బసవతారకం రోటరీ, అగ్రసేన్ జంక్షన్ వద్ద ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
- టీఎస్ స్టడీ సర్కిల్, ఎన్టీఆర్ భవన్ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
ఈ మార్గాల్లో వెళ్లే వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఎంచుకోవాలని సూచన
విచారణ దృష్ట్యా నందినగర్ పరిసరాల్లో భద్రత కట్టుదిటం
- విచారణ దృష్ట్యా నందినగర్ పరిసరాల్లో భద్రత కట్టుదిటం
- బారికేడ్లు పెట్టి ఎవరినీ లోపలికి అనుమతించని పోలీసులు
- నందినగర్లోని నివాసానికి చేరుకున్న కేటీఆర్
- కేసీఆర్ నివాసంలోకి కుటుంబసభ్యులు, సిట్ అధికారులకు మాత్రమే అనుమతి
- పార్టీ శ్రేణులు, అనుచరులకు కేసీఆర్ నివాసంలోకి అనుమతి నిరాకరణ
ఎర్రవల్లిలోని కేసీఆర్ ఫాంహౌస్కు చేరుకుంటున్న బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు
- ఎర్రవల్లిలోని కేసీఆర్ ఫాంహౌస్కు చేరుకుంటున్న బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు
- అపవాదుపోవాలని ఫాంహౌస్ వద్ద గుమ్మడికాయలతో దిష్టి తీసిన కార్యకర్తలు
- ఫాంహౌస్ వద్ద ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల నినాదాలు
- కాసేపట్లో ఎర్రవల్లి నుంచి హైదరాబాద్కు వెళ్లనున్న కేసీఆర్
- మ.3 గం.కు నందినగర్లోని నివాసంలో సిట్ హాజరుకానున్న కేసీఆర్