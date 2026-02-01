ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : నందినగర్ పరిసరాల్లో భద్రత కట్టుదిటం - 11 గంటల నుంచి ట్రాఫిక్ అంక్షలు

KCR Appears Before SIT LIVE Updates
KCR Appears Before SIT LIVE Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 1, 2026 at 10:01 AM IST

KCR Appears Before SIT LIVE Updates : ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇవాళ సిట్​ విచారణకు హాజరు కానున్నారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు హైదరాబాద్ నందినగర్‌లోని ఆయన నివాసంలో విచారణకు అందుబాటులో ఉండనున్నారు. ఇవాళ ఆయన ఎర్రవల్లి నుంచి హైదరాబాద్​కు రానున్నారు. విచారణ దృష్ట్యా పోలీసులు నందినగర్ పరిసరాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. బారికేట్లు పెట్టి ఎవరినీ లోపలికి అనుతించటం లేదు. కేసీఆర్​ నివాసంలోకి కుటుంబ సభ్యులు, సిట్ అధికారులకు మాత్రమే అనుమతిస్తున్నారు. సిట్​ నోటీసులు, విచారణ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్త నిరసనకు బీఆర్ఎస్ పిలుపునిచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అన్ని గ్రామాల్లో దిష్టిబొమ్మలు దగ్ధం, మున్సిపాలిటీలు నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో ర్యాలీలు, ధర్నాలు, రాస్తారోకోలకు బీఆర్ఎస్ పిలుపునిచ్చింది. తెలంగాణ భవన్​లో బీఆర్ఎస్ నేతలు అందుబాటులో ఉండనున్నారు. విచారణ దృష్ట్యా పోలీసులు నందినగర్ పరిసరాల్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.

LIVE FEED

10:00 AM, 1 Feb 2026 (IST)

కేసీఆర్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు విచారణ సందర్భంగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు

  • కేసీఆర్ ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు విచారణ సందర్భంగా ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
    నందినగర్‌లోని నివాసంలో కేసీఆర్‌ను విచారణ చేయనున్న సిట్
  • ఉదయం 11 గంటల నుంచి ట్రాఫిక్ అంక్షలు ఉంటాయి వెల్లడి
  • బంజారాహిల్స్‌లోని నందినగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపు
  • నందినగర్ బస్‌స్టాప్, బసవతారకం రోటరీ, అగ్రసేన్ జంక్షన్ వద్ద ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు
  • టీఎస్‌ స్టడీ సర్కిల్, ఎన్టీఆర్‌ భవన్ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
    ఈ మార్గాల్లో వెళ్లే వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఎంచుకోవాలని సూచన

9:58 AM, 1 Feb 2026 (IST)

విచారణ దృష్ట్యా నందినగర్ పరిసరాల్లో భద్రత కట్టుదిటం

  • విచారణ దృష్ట్యా నందినగర్ పరిసరాల్లో భద్రత కట్టుదిటం
  • బారికేడ్లు పెట్టి ఎవరినీ లోపలికి అనుమతించని పోలీసులు
  • నందినగర్‌లోని నివాసానికి చేరుకున్న కేటీఆర్
  • కేసీఆర్ నివాసంలోకి కుటుంబసభ్యులు, సిట్ అధికారులకు మాత్రమే అనుమతి
  • పార్టీ శ్రేణులు, అనుచరులకు కేసీఆర్ నివాసంలోకి అనుమతి నిరాకరణ

9:56 AM, 1 Feb 2026 (IST)

ఎర్రవల్లిలోని కేసీఆర్ ఫాంహౌస్‌కు చేరుకుంటున్న బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు

  • ఎర్రవల్లిలోని కేసీఆర్ ఫాంహౌస్‌కు చేరుకుంటున్న బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు
  • అపవాదుపోవాలని ఫాంహౌస్ వద్ద గుమ్మడికాయలతో దిష్టి తీసిన కార్యకర్తలు
  • ఫాంహౌస్ వద్ద ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల నినాదాలు
  • కాసేపట్లో ఎర్రవల్లి నుంచి హైదరాబాద్‌కు వెళ్లనున్న కేసీఆర్‌
  • మ.3 గం.కు నందినగర్‌లోని నివాసంలో సిట్ హాజరుకానున్న కేసీఆర్

TAGGED:

PHONE TAPPING CASE UPDATES
PHONE TAPPING CASE LIVE UPDATES
KCR APPEARS BEFORE SIT
సిట్​ విచారణకు హాజరైన కేసీఆర్
KCR APPEARS BEFORE SIT

