LIVE UPDATES : దీపావళికి వచ్చి హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్నా : ప్రయాణికుడు

KURNOOL BUS ACCIDENT LIVE UPDATES
KURNOOL BUS ACCIDENT (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 24, 2025 at 7:08 AM IST

|

Updated : October 24, 2025 at 8:39 AM IST

1 Min Read
Kurnool Bus Fire Accident : ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని కర్నూలు శివారు చిన్నటేకూరు వద్ద ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సు ఆగ్నికి ఆహుతైంది. హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తుండగా బస్సును ఓ బైక్‌ ఢీకొట్టింది. దీంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి, బస్సు అంతా వ్యాపించాయి. చూస్తుండగానే బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. ఘటనలో పలువురు ప్రయాణికులు మరణించినట్లు సమాచారం.

LIVE FEED

8:38 AM, 24 Oct 2025 (IST)

  • బస్సులో ఒక్కసారిగా పెద్ద శబ్దం వచ్చింది: ప్రయాణికుడు ఆకాష్‌
  • హఠాత్తుగా లేచి చూస్తే పెద్దఎత్తున మంటలు వచ్చాయి: ప్రయాణికుడు ఆకాష్‌
  • వెంటనే బస్సు అద్దం పగలగొట్టి బయటకు దూకాను: ప్రయాణికుడు ఆకాష్‌
  • నాతో పాటు బస్సులో నుంచి మరో ఇద్దకు బయటకు దూకారు: ప్రయాణికుడు ఆకాష్‌
  • దీపావళికి వచ్చి హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్నా: ప్రయాణికుడు ఆకాష్‌
  • పెయింట్‌ కంపెనీలో సేల్స్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌గా పనిచేస్తున్నా: ప్రయాణికుడు ఆకాష్‌

8:38 AM, 24 Oct 2025 (IST)

బస్సును ఢీకొన్న పల్సర్‌ బైక్‌ వివరాలు గుర్తిస్తున్న అధికారులు

  • కర్నూలు ప్రమాదం: బస్సును ఢీకొన్న బైక్‌ నడుపుతున్న వ్యక్తి మృతి
  • బస్సు ఢీకొన్న పల్సర్‌ బైక్‌ వివరాలు గుర్తిస్తున్న అధికారులు
  • బైక్‌ ఢీకొన్న తర్వాత 300 మీటర్లు బైక్‌ను లాక్కెళ్లిన బస్సు

8:02 AM, 24 Oct 2025 (IST)

  • గోళ్ల రమేష్‌ బంధువుల బైట్‌
  • ప్రమాద స్థలికి వచ్చిన నెల్లూరు జిల్లా గోళ్లవారిపల్లికి చెందిన గోళ్ల రమేష్‌ బంధువులు
  • గోళ్ల రమేష్‌ సహా నలుగురు కుటుంబసభ్యులు మృతి చెందినట్లు చెబుతున్న బంధువులు
  • గోళ్ల రమేష్‌(35), అనూష(30), మన్విత(10), మనీష్‌(12) మృతి చెందినట్లు బంధువుల వెల్లడి
  • నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరు మండలం గోళ్లవారిపల్లి వాసులుగా గుర్తింపు

7:27 AM, 24 Oct 2025 (IST)

  • కర్నూల్ జిల్లా బస్సు ప్రమాదం ఘటనపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
  • మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారులతో మాట్లాడి అవసరమైన సహాయ చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర అధికారులకు ఆదేశం
  • ప్రమాదం పైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, డీజీపీతో మాట్లాడిన సీఎం
  • తక్షణమే హెల్ప్ లైన్ ఏర్పాటు చేయాలని సూచన
  • గద్వాల్ కలెక్టర్, ఎస్పీ సంఘటనా స్థలానికి వెళ్లాలని ఆదేశాలు

7:22 AM, 24 Oct 2025 (IST)

బస్సు ప్రయాణికుల్లో 39 పెద్దలు, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు

డీఐజీ కోయప్రవీణ్‌

  • బస్సు ప్రయాణికుల్లో 39 పెద్దలు, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు
  • సురక్షితంగా ఉన్న 19 మందిని గుర్తించాం, ఆస్పత్రిలో ఉన్నారు
  • ప్రయాణికులు గాఢనిద్రలో ఉండటంతో తేరుకునేలోపు దగ్ధమైంది

7:21 AM, 24 Oct 2025 (IST)

కలెక్టర్‌ సిరి :

  • బైకు పూర్తిగా బస్సు కిందకు వెళ్లిపోయింది
  • 41 మందిలో 20 మందిని గుర్తించాం
  • బస్సు నుంచి 11 మృతదేహాలు నుంచి తీశాం
  • 21 మంది సురక్షితంగా ఉన్నారు
  • కనిపించకుండా పోయిన 21 మందిలో 11 మృతదేహాలు లభించాయి

7:10 AM, 24 Oct 2025 (IST)

బస్సు ప్రయాణికుల జాబితా

  • అశ్విన్‌రెడ్డి(36), జి.ధాత్రి(27), కీర్తి(30)
  • పంకజ్‌(28), యువన్‌ శంకర్‌రాజు(22)
  • తరుణ్‌(27), ఆకాశ్‌(31), గిరిరావు(48)
  • బున సాయి(33), గణేశ్‌(30), జయంత్‌ పుష్వాహా(27)
  • పిల్వామిన్‌ బేబి(64), కిశోర్‌ కుమార్(41)
  • రమేష్‌, అతని ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులు
  • రమేష్‌(30), అనూష(22), మహ్మద్‌ ఖైజర్‌(51), దీపక్‌ కుమార్‌ 24
  • అన్డోజ్‌ నవీన్‌కుమార్(26), ప్రశాంత్‌(32)
  • ఎం.సత్యనారాయణ(28), మేఘనాథ్‌(25)
  • వేణు గుండ(33), చరిత్(21), చందన మంగ(23)
  • సంధ్యారాణి మంగ(43), గ్లోరియా ఎల్లెస శ్యామ్(28)
  • సూర్య(24). హారిక(30), శ్రీహర్ష(24)
  • శివ(24), శ్రీనివాసరెడ్డి(40), సుబ్రహ్మణ్యం(26)
  • కె.అశోక్‌(27), ఎం.జి.రామారెడ్డి(50)
  • ఉమాపతి(32), అమృత్‌ కుమార్(18), వేణుగోపాల్‌రెడ్డి(24)

6:59 AM, 24 Oct 2025 (IST)

  • కర్నూల్ జిల్లా బస్ ప్రమాదం పైన తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి
  • మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సంతాపం తెలిపిన సీఎం
  • ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారులతో మాట్లాడి అవసరమైన సహాయ చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర అధికారులకు ఆదేశం

6:57 AM, 24 Oct 2025 (IST)

ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 40 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం

  • కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం, పలువురు సజీవదహనం
  • కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద ప్రైవేటు బస్సుకు మంటలు
  • మంటల్లో పూర్తిగా దగ్ధమైన వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌ బస్సు
  • బస్సును బైకు ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు
  • బస్సు ముందుభాగంలో ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు
  • ప్రమాదసమయంలో బస్సులో 40 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం
  • అత్యవసర ద్వారం పగలగొట్టి బయటపడిన 12 మంది ప్రయాణికులు
  • స్వల్ప గాయాలతో బయటపడిన 12 మందిని ఆస్పత్రికి తరలింపు
  • ప్రమాదానికి గురైన బస్సు వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌గా గుర్తింపు
  • ప్రమాదానికి గురైన ప్రైవేటు బస్సు నంబర్‌ DD01 N9490
  • హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌
  • తెల్లవారుజామున 3.30 గంటలకు ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం
  • హైదరాబాద్‌ నుంచి రాత్రి 10.30 గం.కు బయల్దేరిన వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌ బస్సు
Last Updated : October 24, 2025 at 8:39 AM IST

కర్నూల్​ బస్సు ప్రమాదం అప్​డేట్స్
KURNOOL BUS ACCIDENT LIVE UPDATES

