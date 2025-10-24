LIVE UPDATES : దీపావళికి వచ్చి హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్నా : ప్రయాణికుడు

- బస్సులో ఒక్కసారిగా పెద్ద శబ్దం వచ్చింది: ప్రయాణికుడు ఆకాష్
- హఠాత్తుగా లేచి చూస్తే పెద్దఎత్తున మంటలు వచ్చాయి: ప్రయాణికుడు ఆకాష్
- వెంటనే బస్సు అద్దం పగలగొట్టి బయటకు దూకాను: ప్రయాణికుడు ఆకాష్
- నాతో పాటు బస్సులో నుంచి మరో ఇద్దకు బయటకు దూకారు: ప్రయాణికుడు ఆకాష్
- దీపావళికి వచ్చి హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్నా: ప్రయాణికుడు ఆకాష్
- పెయింట్ కంపెనీలో సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా పనిచేస్తున్నా: ప్రయాణికుడు ఆకాష్
Published : October 24, 2025 at 7:08 AM IST|
Updated : October 24, 2025 at 8:39 AM IST
Kurnool Bus Fire Accident : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు శివారు చిన్నటేకూరు వద్ద ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు ఆగ్నికి ఆహుతైంది. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తుండగా బస్సును ఓ బైక్ ఢీకొట్టింది. దీంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి, బస్సు అంతా వ్యాపించాయి. చూస్తుండగానే బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. ఘటనలో పలువురు ప్రయాణికులు మరణించినట్లు సమాచారం.
LIVE FEED
బస్సును ఢీకొన్న పల్సర్ బైక్ వివరాలు గుర్తిస్తున్న అధికారులు
- కర్నూలు ప్రమాదం: బస్సును ఢీకొన్న బైక్ నడుపుతున్న వ్యక్తి మృతి
- బస్సు ఢీకొన్న పల్సర్ బైక్ వివరాలు గుర్తిస్తున్న అధికారులు
- బైక్ ఢీకొన్న తర్వాత 300 మీటర్లు బైక్ను లాక్కెళ్లిన బస్సు
- గోళ్ల రమేష్ బంధువుల బైట్
- ప్రమాద స్థలికి వచ్చిన నెల్లూరు జిల్లా గోళ్లవారిపల్లికి చెందిన గోళ్ల రమేష్ బంధువులు
- గోళ్ల రమేష్ సహా నలుగురు కుటుంబసభ్యులు మృతి చెందినట్లు చెబుతున్న బంధువులు
- గోళ్ల రమేష్(35), అనూష(30), మన్విత(10), మనీష్(12) మృతి చెందినట్లు బంధువుల వెల్లడి
- నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరు మండలం గోళ్లవారిపల్లి వాసులుగా గుర్తింపు
కలెక్టర్ సిరి :
- బైకు పూర్తిగా బస్సు కిందకు వెళ్లిపోయింది
- 41 మందిలో 20 మందిని గుర్తించాం
- బస్సు నుంచి 11 మృతదేహాలు నుంచి తీశాం
- 21 మంది సురక్షితంగా ఉన్నారు
- కనిపించకుండా పోయిన 21 మందిలో 11 మృతదేహాలు లభించాయి
బస్సు ప్రయాణికుల జాబితా
- అశ్విన్రెడ్డి(36), జి.ధాత్రి(27), కీర్తి(30)
- పంకజ్(28), యువన్ శంకర్రాజు(22)
- తరుణ్(27), ఆకాశ్(31), గిరిరావు(48)
- బున సాయి(33), గణేశ్(30), జయంత్ పుష్వాహా(27)
- పిల్వామిన్ బేబి(64), కిశోర్ కుమార్(41)
- రమేష్, అతని ముగ్గురు కుటుంబ సభ్యులు
- రమేష్(30), అనూష(22), మహ్మద్ ఖైజర్(51), దీపక్ కుమార్ 24
- అన్డోజ్ నవీన్కుమార్(26), ప్రశాంత్(32)
- ఎం.సత్యనారాయణ(28), మేఘనాథ్(25)
- వేణు గుండ(33), చరిత్(21), చందన మంగ(23)
- సంధ్యారాణి మంగ(43), గ్లోరియా ఎల్లెస శ్యామ్(28)
- సూర్య(24). హారిక(30), శ్రీహర్ష(24)
- శివ(24), శ్రీనివాసరెడ్డి(40), సుబ్రహ్మణ్యం(26)
- కె.అశోక్(27), ఎం.జి.రామారెడ్డి(50)
- ఉమాపతి(32), అమృత్ కుమార్(18), వేణుగోపాల్రెడ్డి(24)
