- జూబ్లీహిల్స్లో ఓటు వేసిన బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత
- ఎల్లారెడ్డిగూడ శ్రీనగర్ కాలనీలో ఓటు వేసిన మాగంటి సునీత
- జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలంతా ఓటుహక్కు వినియోగించుకోవాలి: సునీత
LIVE UPDATES : జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలంతా ఓటుహక్కు వినియోగించుకోవాలి : సునీత
Jubileehills By Election (eenadu)
Published : November 11, 2025 at 7:01 AM IST|
Updated : November 11, 2025 at 7:29 AM IST
Jubileehills By Election : జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఉప ఎన్నిక పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఉదయం 7 గంటలకు ప్రారంభమైన ఓటింగ్ సాయంత్రం 6 వరకు జరగనుంది. ఈ మేరకు అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు. ముగ్గురు ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులతో పాటు మొత్తం 58 మంది బరిలో నిలవగా, నియోజకవర్గ పరిధిలో 4 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు ఉన్నారు. ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు 139 ప్రాంతాల్లో 407 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఎన్నికల సంఘం ఏర్పాటు చేసింది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద మూడంచెల భద్రతతో పాటు 139 డ్రోన్లతో నిరంతర నిఘా ఉంచి పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
LIVE FEED
జూబ్లీహిల్స్లో ఓటు వేసిన బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత
జూబ్లీహిల్స్: తొలిసారి పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద డ్రోన్లతో పర్యవేక్షణ
- కొనసాగుతోన్న జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక పోలింగ్
- జూబ్లీహిల్స్: ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్
- జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో 4,01,365 మంది ఓటర్లు
- జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక బరిలో మెుత్తం 58 మంది అభ్యర్థులు
- జూబ్లీహిల్స్లో ప్రధానంగా కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ మధ్య పోటీ
- జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక బరిలో మాగంటి సునీత (బీఆర్ఎస్)
- జూబ్లీహిల్స్ బరిలో నవీన్యాదవ్ (కాంగ్రెస్), దీపక్రెడ్డి (బీజేపీ)
- జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక కోసం 407 పోలింగ్ కేంద్రాలు
- జూబ్లీహిల్స్లో 226 సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాలు
- జూబ్లీహిల్స్: సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద రెండంచెల భద్రత
- జూబ్లీహిల్స్లో 5 మోడల్ పోలింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు
- జూబ్లీహిల్స్: 68 సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద సీఆర్పీఎఫ్ భద్రత
- జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక కోసం 2,060 మంది పోలింగ్ సిబ్బంది
- జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికకు 2 వేల మంది పోలీసులతో బందోబస్తు
- వెబ్కాస్టింగ్ ద్వారా జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక పోలింగ్ పర్యవేక్షణ
- జూబ్లీహిల్స్లో 139 ప్రాంతాల్లో డ్రోన్లతో పటిష్ట నిఘా
- జూబ్లీహిల్స్: తొలిసారి పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద డ్రోన్లతో పర్యవేక్షణ
- ఈనెల 14న జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ఫలితాలు
Last Updated : November 11, 2025 at 7:29 AM IST