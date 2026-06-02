LIVE UPDATES : మరికాసేపట్లో పవన్ కల్యాణ్ మీడియా సమావేశం - జనసేనాని ప్రసంగంపై సర్వత్రా ఆసక్తి
Pawan Kalyan Press Meet Live Updates : హైదరాబాద్లో సాయంత్రం ప్రెస్ మీట్ నిర్వహిస్తున్నట్లు జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ నివాసంలో సాయంత్రం నాలుగన్నర నుంచి ఐదున్నర గంటల వరకు ప్రెస్ మీట్ ఉంటుందన్నారు. నవనిర్మాణం పేరుతో తెలంగాణ జనసేన నాయకులతో ఇవాళ పవన్ సమావేశం తలపెట్టారు. అయితే ఈ సమావేశానికి హైదరాబాద్ పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించారు. కనీసం ప్రెస్ మీట్ కు అయినా హైదరాబాద్ పోలీసులు అనుమతి ఇస్తారని భావిస్తున్నట్లు ఎక్స్లో పవన్ కల్యాణ్ పోస్ట్ చేశారు.
సాయంత్రం నాలుగన్నర నుంచి ఐదున్నర గంటల వరకు పవన్ కల్యాణ్ ప్రెస్ మీట్
పార్టీ సమావేశానికి అనుమతి కోరుతూ జనసేన వేసిన హౌస్మోషన్ పిటిషన్ను హైకోర్టు రిజిస్ట్రీ తిరస్కరించారు. హైదరాబాద్లో పవన్ కల్యాణ్ సమావేశానికి పోలీసులు అనుమతివ్వకపోవడంతో జనసేన హైకోర్టును ఆశ్రయించింది. హైదరాబాద్లో పవన్కల్యాణ్ పాల్గొనే జనసేన సమావేశానికి అనుమతి ఇవ్వాలని ఆ పార్టీ నేతలు హౌస్మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. పోలీసులు అనుమతించేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని పిటిషన్లో కోరారు. దీనిపై తమ వాదనలు వినకుండా నిర్ణయం తీసుకోవద్దని కేవియట్ పిటిషన్ దాఖలైంది. ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టు రిజిస్ట్రీ జనసేన హౌస్మౌషన్ పిటిషన్ను తిరస్కరిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఐతే పోలీసుల అనుమతి నిరాకరణతో హైదరాబాద్ లో సాయంత్రం ప్రెస్ మీట్ నిర్వహిస్తున్నట్లు పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ నివాసంలో సాయంత్రం నాలుగన్నర నుంచి ఐదున్నర గంటల వరకు ప్రెస్ మీట్ ఉంటుందన్నారు. కనీసం ప్రెస్ మీట్ కు అయినా హైదరాబాద్ పోలీసులు అనుమతి ఇస్తారని భావిస్తున్నట్లు ఎక్స్లో పవన్ పోస్ట్ చేశారు.