- ఫ్లైజోన్ ట్రావెల్స్ ద్వారా వెళ్లిన 16 మంది ఆసిఫ్నగర్ వాసులు
- రహీమ్ ఉన్నీసా(60), రెహ్మా తబ్బీ (80), షెహనాజ్ బేగం(41)
- గౌసియా బేగం(46), అబ్దుల్ ఖలీద్ మహముద్(58)
- మహ్మద్ మౌలానా(64), అబ్దుల్ షోయబ్ మహ్మద్(24)
- ఫ్లైజోన్ ట్రావెల్స్ ద్వారా వెళ్లిన 16 మంది అసిఫ్నగర్ వాసులు
- సోహెల్ మహ్మద్(22), మస్తాన్ మహ్మద్(55), పర్వీన్ బేగం(35)
- జకియా బేగం(47), షౌకత్ బేగం(57), పర్హీన్ బేగం(46)
- జహీన్ బేగం(19), మహ్మద్ ముంజూర్(50), మహ్మద్ అలీ(56)
LIVE UPDATE : సౌదీలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - మల్లేపల్లి వాసులు 16 మంది మృతి
BUS ACCIDENT IN SAUDI live updates (ETV)
Published : November 17, 2025 at 10:52 AM IST|
Updated : November 17, 2025 at 11:12 AM IST
సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో 42 మంది మృతి చెందారు. డీజిల్ ట్యాంకర్ను బస్సు ఢీకొట్టడంతో ఈ ఘటన జరిగింది. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది హైదరాబాద్ వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం. వీరిలో మల్లేపల్లి వాసులు 16మంది ఉన్నారు.
LIVE FEED
ఫ్లైజోన్ ట్రావెల్స్ ద్వారా వెళ్లిన 16 మంది ఆసిఫ్నగర్ వాసులు
సౌదీ బస్సు ప్రమాదంలో ఆసిఫ్నగర్ వాసులు 16 మంది మృతి
- సౌదీ బస్సు ప్రమాదంలో ఆసిఫ్నగర్ వాసులు 16 మంది మృతి
- మెహిదీపట్నం ఫ్లైజోన్ ఏజెన్సీ ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న యాత్రికులు
- ఫ్లైజోన్ ఏజెన్సీ ద్వారా ఉమ్రాయాత్రకు వెళ్లిన హైదరాబాద్ వాసులు
- ఈనెల 9న హైదరాబాద్ నుంచి ఉమ్రాకు వెళ్లిన యాత్రికులు
- మక్కా నుంచి మదీనాకు వెళ్తుండగా బస్సు ప్రమాదం
మల్లేపల్లి ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్లిన 16 మంది మృతి
- సౌదీలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంలో మల్లేపల్లి వాసులు 16 మంది మృతి
- మల్లేపల్లి ట్రావెల్ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్లిన 16 మంది మృతి
- మృతుల్లో మరికొందరు టోలిచౌక్, టప్పాచబుత్ర వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం
సౌదీ అరేబియా బస్సు ప్రమాదం గురించి తెలిసింది: ఎంపీ అసదుద్దీన్
- సౌదీ అరేబియా బస్సు ప్రమాదం గురించి తెలిసింది: ఎంపీ అసదుద్దీన్
- బస్సు ప్రమాద ఘటన గురించి పూర్తి సమాచారం తెలియదు: ఎంపీ అసదుద్దీన్
- సౌదీలోని రాయబార కార్యాలయాన్ని సంప్రదిస్తున్నాం: అసదుద్దీన్
- విదేశాంగశాఖ మంత్రితోనూ మాట్లాడాను: ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ
- మృతదేహాలను భారత్కు తీసుకువచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సహకరించాలి: అసదుద్దీన్
ఆసిఫ్నగర్, గోషామహల్ వాసులు యాత్ర వెళ్లారు: బాధిత కుటుంబీకుడు
- ఆసిఫ్నగర్, గోషామహల్ వాసులు యాత్ర వెళ్లారు: బాధిత కుటుంబీకుడు
- ట్రావెల్ ఏజెన్సీల ద్వారా మక్కా, మదీనా టూర్ వెళ్లారు: బాధిత కుటుంబీకుడు
- అల్ మక్కా టూర్స్ అండ్ ట్రావెల్స్ ద్వారా 45 మంది వెళ్లారు: బాధితుడు
- రాత్రి మదీనాకు 25 కి.మీ. దూరంలో ప్రమాదం జరిగిందని తెలిసింది: బాధితుడు
- మా ఇంట్లో ముగ్గురు మహిళలు సహా ఆరుగురు వెళ్లారు: బాధితుడు
- ఘటన గురించి మాకు కూడా పూర్తి సమాచారం తెలియట్లేదు: బాధితుడు
- ప్రమాదం గురించి తెలిసిన వెంటనే ఎంపీ అసదుద్దీన్కు ఫోన్ చేశాను: బాధితుడు
సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం, 42 మంది మృతి
- సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం, 42 మంది మృతి
- సౌదీలో డీజిల్ ట్యాంకర్ను ఢీకొట్టిన బస్సు, 42 మంది మృతి
- మృతుల్లో ఎక్కువ మంది హైదరాబాద్ వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం
- భారత్ నుంచి మక్కా, మదీనా యాత్రకు వెళ్లిన యాత్రికులు
- బదర్-మదీనా మధ్య ముఫరహత్ ప్రాంతంలో బస్సు దగ్ధం
- డీజిల్ ట్యాంకర్ను యాత్రికుల బస్సు ఢీకొట్టడంతో చెలరేగిన మంటలు
సౌదీ బస్సు ప్రమాదంపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- సౌదీ బస్సు ప్రమాదంపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- బాధితుల గురించి సమాచారం తెలుసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించిన సీఎం
- బాధితులకు అండగా ఉండాలని అధికారులకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశం
- దిల్లీలోని అధికారులతో మాట్లాడిన సీఎస్ రామకృష్ణారావు
సౌదీలో బస్సు ప్రమాదం దృష్ట్యా కంట్రోల్రూమ్ ఏర్పాట్లు చేసిన ప్రభుత్వం
- సౌదీలో బస్సు ప్రమాదం దృష్ట్యా కంట్రోల్రూమ్ ఏర్పాట్లు చేసిన ప్రభుత్వం
- సహాయచర్యల కోసం సచివాలయంలో కంట్రోల్రూమ్లు ఏర్పాటు
- కంట్రోల్రూమ్ నంబర్లు: +91 79979 59754, +91 99129 19545
- మృతుల్లో టోలిచౌక్, మల్లేపల్లి బజార్ఘాట్ వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం
- మల్లేపల్లి బజార్ఘాట్కు చెందిన వారు 16 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం
సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం, 40 మందికి పైగా మృతి
- సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం, 40 మందికి పైగా మృతి
- సౌదీలో డీజిల్ ట్యాంకర్ను ఢీకొట్టిన బస్సు, 40 మందికి పైగా మృతి
- మృతుల్లో ఎక్కువ మంది హైదరాబాద్ వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం
- భారత్ నుంచి మక్కా, మదీనా యాత్రకు వెళ్లిన యాత్రికులు
- బదర్-మదీనా మధ్య ముఫరహత్ ప్రాంతంలో బస్సు దగ్ధం
- డీజిల్ ట్యాంకర్ను యాత్రికుల బస్సు ఢీకొట్టడంతో చెలరేగిన మంటలు
Last Updated : November 17, 2025 at 11:12 AM IST