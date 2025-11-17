ETV Bharat / state

LIVE UPDATE : సౌదీలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - మల్లేపల్లి వాసులు 16 మంది మృతి

BUS ACCIDENT IN SAUDI live updates
BUS ACCIDENT IN SAUDI live updates (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 10:52 AM IST

|

Updated : November 17, 2025 at 11:12 AM IST

Choose ETV Bharat
సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ప్రమాదంలో 42 మంది మృతి చెందారు. డీజిల్​ ట్యాంకర్​ను బస్సు ఢీకొట్టడంతో ఈ ఘటన జరిగింది. మృతుల్లో ఎక్కువ మంది హైదరాబాద్​ వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం. వీరిలో మల్లేపల్లి వాసులు 16మంది ఉన్నారు.

LIVE FEED

11:11 AM, 17 Nov 2025 (IST)

ఫ్లైజోన్‌ ట్రావెల్స్‌ ద్వారా వెళ్లిన 16 మంది ఆసిఫ్‌నగర్‌ వాసులు

  • ఫ్లైజోన్‌ ట్రావెల్స్‌ ద్వారా వెళ్లిన 16 మంది ఆసిఫ్‌నగర్‌ వాసులు
  • రహీమ్‌ ఉన్నీసా(60), రెహ్మా తబ్బీ (80), షెహనాజ్‌ బేగం(41)
  • గౌసియా బేగం(46), అబ్దుల్‌ ఖలీద్‌ మహముద్‌(58)
  • మహ్మద్‌ మౌలానా(64), అబ్దుల్‌ షోయబ్‌ మహ్మద్‌(24)
  • ఫ్లైజోన్‌ ట్రావెల్స్‌ ద్వారా వెళ్లిన 16 మంది అసిఫ్‌నగర్‌ వాసులు
  • సోహెల్‌ మహ్మద్‌(22), మస్తాన్ మహ్మద్(55), పర్వీన్‌ బేగం(35)
  • జకియా బేగం(47), షౌకత్‌ బేగం(57), పర్హీన్‌ బేగం(46)
  • జహీన్‌ బేగం(19), మహ్మద్‌ ముంజూర్‌(50), మహ్మద్‌ అలీ(56)

11:11 AM, 17 Nov 2025 (IST)

సౌదీ బస్సు ప్రమాదంలో ఆసిఫ్‌నగర్ వాసులు 16 మంది మృతి

  • సౌదీ బస్సు ప్రమాదంలో ఆసిఫ్‌నగర్ వాసులు 16 మంది మృతి
  • మెహిదీపట్నం ఫ్లైజోన్ ఏజెన్సీ ద్వారా టికెట్లు బుక్ చేసుకున్న యాత్రికులు
  • ఫ్లైజోన్ ఏజెన్సీ ద్వారా ఉమ్రాయాత్రకు వెళ్లిన హైదరాబాద్ వాసులు
  • ఈనెల 9న హైదరాబాద్ నుంచి ఉమ్రాకు వెళ్లిన యాత్రికులు
  • మక్కా నుంచి మదీనాకు వెళ్తుండగా బస్సు ప్రమాదం

10:50 AM, 17 Nov 2025 (IST)

మల్లేపల్లి ట్రావెల్‌ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్లిన 16 మంది మృతి

  • సౌదీలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదంలో మల్లేపల్లి వాసులు 16 మంది మృతి
  • మల్లేపల్లి ట్రావెల్‌ ఏజెన్సీ ద్వారా వెళ్లిన 16 మంది మృతి
  • మృతుల్లో మరికొందరు టోలిచౌక్, టప్పాచబుత్ర వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం

10:49 AM, 17 Nov 2025 (IST)

సౌదీ అరేబియా బస్సు ప్రమాదం గురించి తెలిసింది: ఎంపీ అసదుద్దీన్‌

  • సౌదీ అరేబియా బస్సు ప్రమాదం గురించి తెలిసింది: ఎంపీ అసదుద్దీన్‌
  • బస్సు ప్రమాద ఘటన గురించి పూర్తి సమాచారం తెలియదు: ఎంపీ అసదుద్దీన్‌
  • సౌదీలోని రాయబార కార్యాలయాన్ని సంప్రదిస్తున్నాం: అసదుద్దీన్‌
  • విదేశాంగశాఖ మంత్రితోనూ మాట్లాడాను: ఎంపీ అసదుద్దీన్‌ ఓవైసీ
  • మృతదేహాలను భారత్‌కు తీసుకువచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సహకరించాలి: అసదుద్దీన్‌

10:49 AM, 17 Nov 2025 (IST)

ఆసిఫ్‌నగర్‌, గోషామహల్‌ వాసులు యాత్ర వెళ్లారు: బాధిత కుటుంబీకుడు

  • ఆసిఫ్‌నగర్‌, గోషామహల్‌ వాసులు యాత్ర వెళ్లారు: బాధిత కుటుంబీకుడు
  • ట్రావెల్‌ ఏజెన్సీల ద్వారా మక్కా, మదీనా టూర్‌ వెళ్లారు: బాధిత కుటుంబీకుడు
  • అల్‌ మక్కా టూర్స్‌ అండ్‌ ట్రావెల్స్‌ ద్వారా 45 మంది వెళ్లారు: బాధితుడు
  • రాత్రి మదీనాకు 25 కి.మీ. దూరంలో ప్రమాదం జరిగిందని తెలిసింది: బాధితుడు
  • మా ఇంట్లో ముగ్గురు మహిళలు సహా ఆరుగురు వెళ్లారు: బాధితుడు
  • ఘటన గురించి మాకు కూడా పూర్తి సమాచారం తెలియట్లేదు: బాధితుడు
  • ప్రమాదం గురించి తెలిసిన వెంటనే ఎంపీ అసదుద్దీన్‌కు ఫోన్ చేశాను: బాధితుడు

10:43 AM, 17 Nov 2025 (IST)

సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం, 42 మంది మృతి

  • సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం, 42 మంది మృతి
  • సౌదీలో డీజిల్‌ ట్యాంకర్‌ను ఢీకొట్టిన బస్సు, 42 మంది మృతి
  • మృతుల్లో ఎక్కువ మంది హైదరాబాద్‌ వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం
  • భారత్‌ నుంచి మక్కా, మదీనా యాత్రకు వెళ్లిన యాత్రికులు
  • బదర్‌-మదీనా మధ్య ముఫరహత్‌ ప్రాంతంలో బస్సు దగ్ధం
  • డీజిల్‌ ట్యాంకర్‌ను యాత్రికుల బస్సు ఢీకొట్టడంతో చెలరేగిన మంటలు

10:43 AM, 17 Nov 2025 (IST)

సౌదీ బస్సు ప్రమాదంపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

  • సౌదీ బస్సు ప్రమాదంపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • బాధితుల గురించి సమాచారం తెలుసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించిన సీఎం
  • బాధితులకు అండగా ఉండాలని అధికారులకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆదేశం
  • దిల్లీలోని అధికారులతో మాట్లాడిన సీఎస్‌ రామకృష్ణారావు

10:43 AM, 17 Nov 2025 (IST)

సౌదీలో బస్సు ప్రమాదం దృష్ట్యా కంట్రోల్‌రూమ్‌ ఏర్పాట్లు చేసిన ప్రభుత్వం

  • సౌదీలో బస్సు ప్రమాదం దృష్ట్యా కంట్రోల్‌రూమ్‌ ఏర్పాట్లు చేసిన ప్రభుత్వం
  • సహాయచర్యల కోసం సచివాలయంలో కంట్రోల్‌రూమ్‌లు ఏర్పాటు
  • కంట్రోల్‌రూమ్ నంబర్లు: +91 79979 59754, +91 99129 19545
  • మృతుల్లో టోలిచౌక్‌, మల్లేపల్లి బజార్‌ఘాట్‌ వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం
  • మల్లేపల్లి బజార్‌ఘాట్‌కు చెందిన వారు 16 మంది ఉన్నట్లు సమాచారం

10:42 AM, 17 Nov 2025 (IST)

సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం, 40 మందికి పైగా మృతి

  • సౌదీ అరేబియాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం, 40 మందికి పైగా మృతి
  • సౌదీలో డీజిల్‌ ట్యాంకర్‌ను ఢీకొట్టిన బస్సు, 40 మందికి పైగా మృతి
  • మృతుల్లో ఎక్కువ మంది హైదరాబాద్‌ వాసులు ఉన్నట్లు సమాచారం
  • భారత్‌ నుంచి మక్కా, మదీనా యాత్రకు వెళ్లిన యాత్రికులు
  • బదర్‌-మదీనా మధ్య ముఫరహత్‌ ప్రాంతంలో బస్సు దగ్ధం
  • డీజిల్‌ ట్యాంకర్‌ను యాత్రికుల బస్సు ఢీకొట్టడంతో చెలరేగిన మంటలు
Last Updated : November 17, 2025 at 11:12 AM IST

TAGGED:

SAUDI ARABIA LIVE UPDATES
INDIAN PILGRIMS BUS ACCIDENT
SAUDI ARABIA BUS ACCIDENT
సౌద్​ అరేబియా బస్సు ప్రమాదం
BUS ACCIDENT IN SAUDI LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.