Live Updates FCDA Office Inauguration : ఫ్యూచర్ సిటీ లోగోను ఆవిష్కరించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Published : June 10, 2026 at 6:08 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 6:20 PM IST
Future City Development Authority Office Inauguration Live Updates : భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో పాలనను సమర్థవంతంగా, సాంకేతికంగా అందించేందుకు ప్రభుత్వం ముందడుగు వేసింది. హైదరాబాద్ నగర శివారులోని మీర్ఖాన్పేట్ సమీపంలోని ఎఫ్సీడీసీఏ భవనాన్ని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించారు. ఎఫ్సీడీఏ కమిషనర్ శంశాక ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన అధికారులు ఆ కార్యాలయ విశిష్టతలపై ప్రత్యేక వీడియోను విడుదల చేశారు. ఎఫ్సీడీఏ కార్యాలయ భవనం ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ నుంచి పర్యావరణ మిత్ర బిల్డింగ్గా గుర్తింపు దక్కించుకుంది. భవన నిర్మాణంలో పర్యావరణానికి హాని కలిగించని పదార్థాలను వినియోగించడం, సౌర విద్యుత్ వినియోగం వంటి అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని దీన్ని నెట్ జీరో బిల్డింగ్గా ఎంపిక చేశారు. ఫ్యూచర్ సిటీ పరిధిలోని 56 గ్రామాల్లో ఇళ్లు, పరిశ్రమలు, ఐటీ సంస్థలు, బహుళ అంతస్తుల భవనాలు, గేటెడ్ కమ్యునిటీలకు సంబంధించిన నిర్మాణ అనుమతులను ఈ కార్యాలయం నుంచే మంజూరు చేయనున్నారు.
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ఫ్యూచర్ సిటీ లోగోను ఆవిష్కరించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
హైదరాబాద్ భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ అభివృద్ధి సంస్థ (ఎఫ్సీడీఏ) కార్యాలయాన్ని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రారంభిస్తున్నారు. ఈ కార్యాలయాన్ని రెండెకరాల్లో నిర్మించారు. ఫ్యూచర్సిటీలో పాలన దిశగా రేవంత్రెడ్డి సర్కార్ ముందడుగుగా భావించవచ్చు. ఫ్యూచర్ సిటీ లోగోను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. ఫ్యూచర్ సీటీ డెవలప్మెంట్ కార్యాలయాన్ని సీఎం పరిశీలిస్తున్నారు.
భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ అభివృద్ధి సంస్థ కార్యాలయంలో సీఎం
హైదరాబాద్ భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీ అభివృద్ధి సంస్థ (ఎఫ్సీడీఏ) కార్యాలయాన్ని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రారంభిస్తున్నారు. ఈ కార్యాలయాన్ని రెండెకరాల్లో నిర్మించారు. ఫ్యూచర్సిటీలో పాలన దిశగా రేవంత్రెడ్డి సర్కార్ ముందడుగుగా భావించవచ్చు.