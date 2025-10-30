- వరంగల్ నగరాన్ని ఇంకా వీడని వరద
- నిన్న కురిసిన భారీ వర్షానికి వరంగల్ నగరం జలదిగ్బంధం
- వరంగల్- హనుమకొండ మధ్య రాకపోకలకు అంతరాయం
- హంటర్రోడ్డులో బొందివాగు ఉప్పొంగడంతో నిలిచిన రాకపోకలు
వరంగల్: ములుగు వెళ్లే రోడ్డులో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నాలాలు
- వరంగల్లో పలు కాలనీల్లో ఇళ్లల్లోకి చేరిన వర్షపునీరు
- సాయిగణేశ్ కాలనీ, సంతోషిమాత కాలనీ, డీకే నగర్లో ఇళ్లల్లోకి చేరిన వరద
- ఎన్ఎన్నగర్, మైసయ్యనగర్, సమ్మయ్యనగర్లో ఇళ్లలోకి చేరిన నీరు
- ఇళ్లలోకి వర్షపునీరు చేరడంతో ఇబ్బంది పడుతున్న కాలనీవాసులు
వరంగల్ తూర్పులో ఆరు పునరావాస కేంద్రాలను ఏర్పాటు
- లోతట్టు ప్రాంతాల వారిని పునరావాస శిబిరాలకు తరలింపు
- ముంపుప్రాంతాల వాసులను పడవల సహాయంతో తరలింపు
LIVE UPDATES : నేడు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో విద్యాసంస్థలకు సెలవులు
Published : October 30, 2025 at 7:07 AM IST
Telangana Rains Updates : మొంథా తుపాను ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షందంచికొట్టింది. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. ఇళ్లలోకి నీళ్లు చేరి ప్రజలు ఇబ్బందిపడ్డారు. వరద ఉద్ధృతితో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మరో రెండురోజులు వర్షాలున్నాయనే హెచ్చరికలతో రాష్ట్ర యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. పలు జిల్లాలలో పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించింది.
LIVE FEED
వరంగల్ నగరాన్ని ఇంకా వీడని వరద
సిద్దిపేట జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో వర్ష బీభత్సం
- సిద్దిపేట జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో వర్ష బీభత్సం
- నిన్న మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి వరకు ఏకధాటిగా భారీ వర్షం
హుస్నాబాద్ రికార్డు స్థాయిలో 29 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
అక్కన్నపేట మండలం కట్కూరులో 26 సెం.మీ. వర్షపాతం
చిగురుమామిడి మండలంలో 23.9 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
సిద్దిపేట: కొహెడ మండలంలో ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న పిల్లివాగు
- పిల్లివాగు ఉద్ధృతి వల్ల తంగళ్లపల్లి- శనిగరం మధ్య రాకపోకలు బంద్
- సిద్దిపేట: పోరెడ్డిపల్లి- అక్కినపల్లి మధ్య నిలిచిన రాకపోకలు
హుస్నాబాద్ వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులో తడిసిన ధాన్యం
సిద్దిపేట జిల్లాలో వేలాది ఎకరాల్లో నీట మునిగిన వరి, పత్తి పంటలు
వాయుగుండంగా బలహీనపడిన 'మొంథా' తుపాను
- వాయుగుండంగా బలహీనపడిన 'మొంథా' తుపాను
- భద్రాచలానికి 120 కి.మీ., ఖమ్మంకు 180 కి.మీ. దూరంలో కేంద్రీకృతం
- ఒడిశాలోని మల్కన్గిరికి 130 కి.మీ. దూరంలో వాయుగుండం కేంద్రీకృతం
- ఉత్తర వాయవ్య దిశగా కదిలి క్రమంగా బలహీనపడనున్న తుపాను
- కొన్నిగంటల్లో తెలంగాణ, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్లో భారీ వర్షాలు
- పలు ప్రాంతాల్లో 10 సెం.మీటర్లు మించి వర్షపాతం నమోదుకు అవకాశం
- రాష్ట్రంలో ఒకట్రెండు ప్రాంతాల్లో ఆకస్మిక వరద హెచ్చరిక
- జగిత్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, సిరిసిల్ల జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ హెచ్చరిక
- 35-45 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం
8 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్, అత్యంత భారీ వర్ష సూచన
- ఎనిమిది జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్, అత్యంత భారీ వర్ష సూచన
జనగామ, వరంగల్, హనుమకొండ, మహబూబాబాద్ జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
- సిద్దిపేట, యాదాద్రి భువనగిరి, కరీంనగర్, సిరిసిల్ల జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
- ఎనిమిది జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్, భారీ నుంచి అతిభారీ వర్ష సూచన
- ఆదిలాబాద్, నిర్మల్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్
- జగిత్యాల, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, సూర్యాపేట జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్
- ఎనిమిది జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్, ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్ష సూచన
- నిజామాబాద్, కామారెడ్డి, మెదక్, రంగారెడ్డి జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్
- నల్గొండ, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్
ఎడతెరపిలేని వర్షాలతో ఉత్తర, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలు అతలాకుతలం
- నిన్న రాష్ట్రంలో దిశమార్చుకొని కుంభవృష్టి కురిపించిన మొంథా తుపాను
- ఎడతెరపిలేని వర్షాలతో ఉత్తర, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలు అతలాకుతలం
- నిన్న ఉమ్మడి వరంగల్, నల్గొండ, మహబూబ్నగర్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
- హనుమకొండలోని భీమదేవరపల్లిలో రికార్డు స్థాయిలో 41.2 సెం,మీ వర్షం నమోదు
- రాష్ట్రంలో అనేక జిల్లాల్లో వర్షాలకు దెబ్బతిన్న వరి, పత్తి పంటలు
వరద ప్రవాహంలో చిక్కుకున్న ఆర్టీసీ బస్సు, 34 మంది ప్రయాణికులు సురక్షితం
- హైదరాబాద్-వరంగల్ జాతీయ రహదారిపై రఘునాథపల్లి వద్ద వరద ప్రవాహం
- వరద ప్రవాహంలో చిక్కుకున్న ఆర్టీసీ బస్సు, 34 మంది ప్రయాణికులు సురక్షితం
- కోమల్ల టోల్ప్లాజా, నిడికొండ వద్ద రాకపోకలకు అంతరాయం
భారీ వర్షాల దృష్ట్యా సిద్దిపేట కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు
- భారీ వర్షాల దృష్ట్యా సిద్దిపేట కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సంప్రదించాల్సిన నంబర్ 08457 230000
- ఇవాళ సిద్దిపేట జిల్లాలో విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన కలెక్టర్
ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరగకుండా చూడాలని అధికారులకు ఆదేశం
వరంగల్ బల్దియా కార్యాలయంలో టోల్ఫ్రీ నంబర్ ఏర్పాటు
- వర్షాల దృష్ట్యా వరంగల్ బల్దియా కార్యాలయంలో టోల్ఫ్రీ నంబర్ ఏర్పాటు
- వరంగల్ బల్దియా కార్యాలయంలో టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1800 425 1980
- డీఆర్ఎఫ్, ఇంజినీరింగ్, శానిటరీ సిబ్బందితో 7 ప్రత్యేక బృందాలు
12 పునరావాస కేంద్రాలకు 1200 మంది బాధితుల తరలింపు
ఇవాళ ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో విద్యాసంస్థలకు సెలవులు
వరంగల్ జిల్లాలో పాఠశాలలకు సెలవు
- భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ఇవాళ వరంగల్ జిల్లాలో పాఠశాలలకు సెలవు
- పాఠశాలల్లో ఎస్ఏ-1 పరీక్షలు కూడా వాయిదా: వరంగల్ డీఈవో