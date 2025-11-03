ETV Bharat / state

Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - 21 మంది మృతి

BUS ACCIDENT IN TELANGANA
BUS ACCIDENT IN TELANGANA (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 9:03 AM IST

Updated : November 3, 2025 at 10:19 AM IST

BUS ACCIDENT IN TELANGANA : తెలంగాణ రాష్ట్రం రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. తాండూరు డిపోనకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సును కంకర లోడుతో వెళ్తున్న టిప్పర్‌ ఢీకొట్టింది. చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. బస్సుపై కంకర లోడు పడిపోవడంతో పలువురు ప్రయాణికులు అందులో కూరుకుపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో 20 మంది మృతి చెందారు. పలువురు తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని జేసీబీ సాయంతో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. కంకరలో కూరుకుపోయిన వారిని బయటకు తీస్తున్నారు. ఆర్టీసీ బస్సు తాండూరు నుంచి హైదరాబాద్‌ వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. బస్సులో సుమారు 70 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. వీరిలో ఎక్కువగా విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

LIVE FEED

10:18 AM, 3 Nov 2025 (IST)

మృతులందరికీ ఒకేచోట పోస్టుమార్టం

  • చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాద మృతులందరికీ ఒకేచోట పోస్టుమార్టం
  • మృతులకు ఒకేచోట పోస్టుమార్టం నిర్వహించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం
  • ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి మృతదేహాలను తరలిస్తున్న అధికారులు
  • ఉస్మానియా, గాంధీ ఫోరెన్సిక్‌ వైద్యులు పోస్టుమార్టంలో పాల్గొనాలని ఆదేశం
  • గాంధీ నుంచి పోస్టుమార్టం నిర్వహించేందుకు ఉస్మానియాకు వైద్యుల బృందం
  • క్షతగాత్రుల కోసం గాంధీ ఆస్పత్రిలో ప్రత్యేక వార్డు ఏర్పాటు
  • రంగారెడ్డి: ప్రమాదానికి గురైన తాండూరు ఆర్టీసీ డిపో బస్సు
  • రంగారెడ్డి: ప్రమాదానికి గురైన బస్సు నంబర్‌ టీఎస్ 34 టీఏ 6354
  • రంగారెడ్డి: ఉదయం 5 గం.కు తాండూరు నుంచి బయల్దేరిన ఆర్టీసీ బస్సు
  • రంగారెడ్డి: బస్సులో 30 మందికిపైగా తాండూరుకు చెందిన ఉద్యోగులు
  • రంగారెడ్డి: ఆర్టీసీ బస్సులో కళాశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, ఇతరులు

10:10 AM, 3 Nov 2025 (IST)

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, 21 మంది మృతి

  • రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, 21 మంది మృతి
  • చేవెళ్ల మం. మీర్జాగూడ వద్ద బస్సును ఢీకొట్టిన కంకర లారీ
  • బస్సు డ్రైవర్‌ దస్తగిరి, లారీ డ్రైవర్‌ సహా 21 మంది ప్రయాణికులు మృతి
  • పలువురు ప్రయాణికులకు గాయాలు, ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం
  • చేవెళ్ల ప్రభుత్వాస్పత్రి, ప్రైవేటు ఆస్పత్రులకు క్షతగాత్రుల తరలింపు
  • మృతుల్లో పది మంది మహిళలు, 10 నెలల చిన్నారి, తల్లి
  • సీఐ కాళ్లపైకి జేసీబీ ఎక్కడంతో గాయాలు, చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు
  • ప్రమాదం నుంచి స్వల్ప గాయాలతో బయటపడిన బస్సు కండక్టర్‌ రాధ
  • బస్సులో చిక్కుకున్నవారిలో 15 మందిని బయటకు తీసిన సిబ్బంది
  • రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల ప్రభుత్వాసుపత్రికి మృతదేహాలు తరలింపు
  • ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 72 మంది ప్రయాణికులు

10:03 AM, 3 Nov 2025 (IST)

ప్రమాదానికి గురైన బస్సు నంబర్‌ టీఎస్ 34 టీఏ 6354

  • రంగారెడ్డి: ప్రమాదానికి గురైన తాండూరు ఆర్టీసీ డిపో బస్సు
  • ప్రమాదానికి గురైన బస్సు నంబర్‌ టీఎస్ 34 టీఏ 6354
  • ఉదయం 5 గంటలకు బయలుదేరిన ఆర్టీసీ బస్సు
  • బస్సులో 30 మందికిపైగా తాండూరుకు చెందిన ఉద్యోగులు
  • ఆర్టీసీ బస్సులో కళాశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, ఇతరులు

10:03 AM, 3 Nov 2025 (IST)

బస్సు ప్రమాదస్థలం వద్ద ఆందోళనకు దిగిన స్థానికులు

  • రంగారెడ్డి: చేవెళ్ల మం. మీర్జాగూడ వద్ద స్థానికుల ఆందోళన
  • బస్సు ప్రమాదస్థలం వద్ద ఆందోళనకు దిగిన స్థానికులు
  • ఘటనాస్థలికి వచ్చిన ఎమ్మెల్యే యాదయ్యను అడ్డుకున్న స్థానికులు
  • ఎమ్మెల్యే యాదయ్యపై దాడికి యత్నం, ఎమ్మెల్యే డౌన్‌డౌన్‌ నినాదాలు
  • గ్రామస్థులు అడ్డుకోవడంతో వెళ్లిపోయిన ఎమ్మెల్యే కాలె యాదయ్య

10:01 AM, 3 Nov 2025 (IST)

కంట్రోల్‌రూమ్‌ నంబర్లు

  • రంగారెడ్డి ప్రమాద తీవ్రతపై ఎప్పటికప్పుడు అధికారులను అడిగి తెలుసుకుంటున్న తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • సీఎం ఆదేశాలతో అన్ని విభాగాల అధికారులను అలర్ట్ చేసిన సీఎస్
  • వెంటనే సచివాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసిన సీఎస్‌
  • సహాయచర్యలు పర్యవేక్షించాలని ఆర్టీసీ ఎండీ, రవాణాకమిషనర్, ఫైర్ డీజీకి ఆదేశం
  • సచివాలయంలో కంట్రోల్‌రూమ్‌ నంబర్లు 99129 19545, 94408 54433
  • రంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రమాదంపై సీఎస్‌, డీజీపీతో ఫోన్‌లో మాట్లాడిన తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • యుద్ధప్రాతిపదికన సహాయచర్యలు చేపట్టాలని సీఎం ఆదేశం
  • అన్ని విభాగాలను రంగంలోకి దించాలని ఆదేశించిన సీఎం
  • అవసరమైన వైద్య సిబ్బందిని రంగంలోకి దించాలని సీఎం ఆదే

9:51 AM, 3 Nov 2025 (IST)

రహదారిపై గుంతను తప్పించబోయి బస్సును ఢీకొట్టిన లారీ

  • రహదారిపై గుంతను తప్పించబోయి బస్సును ఢీకొట్టిన లారీ
  • తాండూరు నుంచి హైదరాబాద్‌ వెళ్తున్న బస్సును ఢీకొట్టిన కంకర లారీ
  • ఎదురుగా వచ్చి పూర్తిగా ఆర్టీసీ బస్సుపైకి ఒరిగిన కంకర లారీ
  • బస్సులోని ప్రయాణికులపై పడిన లారీలో ఉన్న కంకర
  • బస్సులో పడిన కంకర కింద కూరుకుపోయిన ప్రయాణికులు
  • కంకరతో బస్సు నిండడంతో అతికష్టంగా మారిన సహాయచర్యలు
  • మూడు జేసీబీల సహాయంతో కొనసాగుతున్న సహాయ చర్యలు
  • హైదరాబాద్‌-బీజాపూర్‌ జాతీయరహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం
  • చేవెళ్ల-వికారాబాద్ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్
  • రంగారెడ్డి: ప్రమాదానికి గురైన తాండూరు డిపో బస్సు
  • పటాన్‌చెరు లక్డారం క్రషర్‌ నుంచి వికారాబాద్‌ వైపు వెళ్తున్న లారీ
రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - 20 మంది మృతి (ETV Bharat)

9:47 AM, 3 Nov 2025 (IST)

బస్సు ప్రమాదంపై పవన్‌కల్యాణ్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి

  • రంగారెడ్డి జిల్లా బస్సు ప్రమాదంపై పవన్‌కల్యాణ్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
  • మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన పవన్‌కల్యాణ్‌
  • క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కోరిన పవన్‌

9:47 AM, 3 Nov 2025 (IST)

ప్రమాదంపై విచారం వ్యక్తం చేసిన తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

  • రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రమాదంపై విచారం వ్యక్తం చేసిన తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • తక్షణం ఘటనాస్థలికి వెళ్లి సహాయచర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు రేవంత్‌ ఆదేశం
  • క్షతగాత్రులను హైదరాబాద్‌కు తరలించి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశం

9:00 AM, 3 Nov 2025 (IST)

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, 20 మంది మృతి

  • రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, 20 మంది మృతి
  • చేవెళ్ల మం. మీర్జాగూడ వద్ద బస్సును ఢీకొట్టిన కంకర లారీ
  • బస్సు, లారీ డ్రైవర్లు సహా 18 మంది ప్రయాణికులు మృతి
  • పలువురు ప్రయాణికులకు గాయాలు, ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం
  • క్షతగాత్రులను చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు
  • రంగారెడ్డి: మృతుల్లో 10 నెలల చిన్నారి, తల్లి
  • ప్రయాణికుల ఆర్తనాదాలతో హృదయవిదారక వాతావరణం
  • సహాయచర్యలో పాల్గొన్న చేవెళ్ల సీఐ భూపాల్ శ్రీధర్‌కు గాయాలు
  • సీఐ కాళ్లపైకి జేసీబీ ఎక్కడంతో గాయాలు, చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలింపు
  • ప్రమాదం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడిన బస్సు కండక్టర్‌ రాధ
  • బస్సులో చిక్కుకున్నవారిలో 15 మందిని బయటకు తీసిన సిబ్బంది
  • రంగారెడ్డి: ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 70 మంది ప్రయాణికులు

8:53 AM, 3 Nov 2025 (IST)

బస్సు, లారీ డ్రైవర్లు సహా 17 మంది ప్రయాణికులు మృతి

  • రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, 17 మంది మృతి
  • చేవెళ్ల మం. మీర్జాగూడ వద్ద బస్సును ఢీకొట్టిన కంకర లారీ
  • బస్సు, లారీ డ్రైవర్లు సహా 17 మంది ప్రయాణికులు మృతి
  • పలువురు ప్రయాణికులకు గాయాలు, ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం
  • క్షతగాత్రులను చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు
  • రంగారెడ్డి: మృతుల్లో 10 నెలల చిన్నారి, తల్లి
  • ప్రయాణికుల ఆర్తనాదాలతో హృదయవిదారక వాతావరణం
  • సహాయచర్యలో పాల్గొన్న చేవెళ్ల సీఐ భూపాల్ శ్రీధర్‌కు గాయాలు
  • సీఐ కాళ్లపైకి జేసీబీ ఎక్కడంతో గాయాలు, చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలింపు
  • ప్రమాదం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడిన బస్సు కండక్టర్‌ రాధ
  • బస్సులో చిక్కుకున్నవారిలో 15 మందిని బయటకు తీసిన సిబ్బంది
  • ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 70 మంది ప్రయాణికులు

8:53 AM, 3 Nov 2025 (IST)

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, 17 మంది మృతి

  • రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, 17 మంది మృతి
  • చేవెళ్ల మం. మీర్జాగూడ వద్ద బస్సును ఢీకొట్టిన కంకర లారీ
  • తాండూరు నుంచి హైదరాబాద్‌ వెళ్తున్న బస్సును ఢీకొన్న కంకర లారీ
  • ఎదురుగా వచ్చి పూర్తిగా ఆర్టీసీ బస్సుపైకి ఒరిగిన కంకర లారీ
  • బస్సులోని ప్రయాణికులపై పడిన లారీలో ఉన్న కంకర
  • బస్సులో పడిన కంకర కింద కూరుకుపోయిన ప్రయాణికులు
  • కంకరతో బస్సు నిండడంతో అతికష్టంగా మారిన సహాయచర్యలు
  • మూడు జేసీబీల సహాయంతో కొనసాగుతున్న సహాయ చర్యలు
  • హైదరాబాద్‌-బీజాపూర్‌ జాతీయరహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం
  • చేవెళ్ల-వికారాబాద్ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్
  • రంగారెడ్డి: ప్రమాదానికి గురైన తాండూరు డిపో బస్సు
Last Updated : November 3, 2025 at 10:19 AM IST

TGSRTC BUS ACCIDENT UPDATES
BUS ACCIDENT IN TELANGANA
RAOD ACCIDENT IN RANGAREDDY DIST
GRAVEL LORRY HITS TGSRTC BUS
BUS ACCIDENT IN TELANGANA

