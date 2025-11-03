- చేవెళ్ల బస్సు ప్రమాద మృతులందరికీ ఒకేచోట పోస్టుమార్టం
- మృతులకు ఒకేచోట పోస్టుమార్టం నిర్వహించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం
- ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి మృతదేహాలను తరలిస్తున్న అధికారులు
- ఉస్మానియా, గాంధీ ఫోరెన్సిక్ వైద్యులు పోస్టుమార్టంలో పాల్గొనాలని ఆదేశం
- గాంధీ నుంచి పోస్టుమార్టం నిర్వహించేందుకు ఉస్మానియాకు వైద్యుల బృందం
- క్షతగాత్రుల కోసం గాంధీ ఆస్పత్రిలో ప్రత్యేక వార్డు ఏర్పాటు
- రంగారెడ్డి: ప్రమాదానికి గురైన తాండూరు ఆర్టీసీ డిపో బస్సు
- రంగారెడ్డి: ప్రమాదానికి గురైన బస్సు నంబర్ టీఎస్ 34 టీఏ 6354
- రంగారెడ్డి: ఉదయం 5 గం.కు తాండూరు నుంచి బయల్దేరిన ఆర్టీసీ బస్సు
- రంగారెడ్డి: బస్సులో 30 మందికిపైగా తాండూరుకు చెందిన ఉద్యోగులు
- రంగారెడ్డి: ఆర్టీసీ బస్సులో కళాశాలకు వెళ్లే విద్యార్థులు, ఇతరులు
Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - 21 మంది మృతి
Published : November 3, 2025 at 9:03 AM IST|
Updated : November 3, 2025 at 10:19 AM IST
BUS ACCIDENT IN TELANGANA : తెలంగాణ రాష్ట్రం రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. తాండూరు డిపోనకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సును కంకర లోడుతో వెళ్తున్న టిప్పర్ ఢీకొట్టింది. చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. బస్సుపై కంకర లోడు పడిపోవడంతో పలువురు ప్రయాణికులు అందులో కూరుకుపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో 20 మంది మృతి చెందారు. పలువురు తీవ్రంగా గాయపడినట్లు సమాచారం. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని జేసీబీ సాయంతో సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. కంకరలో కూరుకుపోయిన వారిని బయటకు తీస్తున్నారు. ఆర్టీసీ బస్సు తాండూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. బస్సులో సుమారు 70 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. వీరిలో ఎక్కువగా విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
మృతులందరికీ ఒకేచోట పోస్టుమార్టం
రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, 21 మంది మృతి
- చేవెళ్ల మం. మీర్జాగూడ వద్ద బస్సును ఢీకొట్టిన కంకర లారీ
- బస్సు డ్రైవర్ దస్తగిరి, లారీ డ్రైవర్ సహా 21 మంది ప్రయాణికులు మృతి
- పలువురు ప్రయాణికులకు గాయాలు, ముగ్గురి పరిస్థితి విషమం
- చేవెళ్ల ప్రభుత్వాస్పత్రి, ప్రైవేటు ఆస్పత్రులకు క్షతగాత్రుల తరలింపు
- మృతుల్లో పది మంది మహిళలు, 10 నెలల చిన్నారి, తల్లి
- సీఐ కాళ్లపైకి జేసీబీ ఎక్కడంతో గాయాలు, చేవెళ్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు
- ప్రమాదం నుంచి స్వల్ప గాయాలతో బయటపడిన బస్సు కండక్టర్ రాధ
- బస్సులో చిక్కుకున్నవారిలో 15 మందిని బయటకు తీసిన సిబ్బంది
- రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల ప్రభుత్వాసుపత్రికి మృతదేహాలు తరలింపు
- ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 72 మంది ప్రయాణికులు
- రంగారెడ్డి: చేవెళ్ల మం. మీర్జాగూడ వద్ద స్థానికుల ఆందోళన
- బస్సు ప్రమాదస్థలం వద్ద ఆందోళనకు దిగిన స్థానికులు
- ఘటనాస్థలికి వచ్చిన ఎమ్మెల్యే యాదయ్యను అడ్డుకున్న స్థానికులు
- ఎమ్మెల్యే యాదయ్యపై దాడికి యత్నం, ఎమ్మెల్యే డౌన్డౌన్ నినాదాలు
- గ్రామస్థులు అడ్డుకోవడంతో వెళ్లిపోయిన ఎమ్మెల్యే కాలె యాదయ్య
కంట్రోల్రూమ్ నంబర్లు
- రంగారెడ్డి ప్రమాద తీవ్రతపై ఎప్పటికప్పుడు అధికారులను అడిగి తెలుసుకుంటున్న తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- సీఎం ఆదేశాలతో అన్ని విభాగాల అధికారులను అలర్ట్ చేసిన సీఎస్
- వెంటనే సచివాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసిన సీఎస్
- సహాయచర్యలు పర్యవేక్షించాలని ఆర్టీసీ ఎండీ, రవాణాకమిషనర్, ఫైర్ డీజీకి ఆదేశం
- సచివాలయంలో కంట్రోల్రూమ్ నంబర్లు 99129 19545, 94408 54433
- రంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రమాదంపై సీఎస్, డీజీపీతో ఫోన్లో మాట్లాడిన తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- యుద్ధప్రాతిపదికన సహాయచర్యలు చేపట్టాలని సీఎం ఆదేశం
- అన్ని విభాగాలను రంగంలోకి దించాలని ఆదేశించిన సీఎం
- అవసరమైన వైద్య సిబ్బందిని రంగంలోకి దించాలని సీఎం ఆదే
రహదారిపై గుంతను తప్పించబోయి బస్సును ఢీకొట్టిన లారీ
- రహదారిపై గుంతను తప్పించబోయి బస్సును ఢీకొట్టిన లారీ
- తాండూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న బస్సును ఢీకొట్టిన కంకర లారీ
- ఎదురుగా వచ్చి పూర్తిగా ఆర్టీసీ బస్సుపైకి ఒరిగిన కంకర లారీ
- బస్సులోని ప్రయాణికులపై పడిన లారీలో ఉన్న కంకర
- బస్సులో పడిన కంకర కింద కూరుకుపోయిన ప్రయాణికులు
- కంకరతో బస్సు నిండడంతో అతికష్టంగా మారిన సహాయచర్యలు
- మూడు జేసీబీల సహాయంతో కొనసాగుతున్న సహాయ చర్యలు
- హైదరాబాద్-బీజాపూర్ జాతీయరహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం
- చేవెళ్ల-వికారాబాద్ మార్గంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్
- పటాన్చెరు లక్డారం క్రషర్ నుంచి వికారాబాద్ వైపు వెళ్తున్న లారీ
బస్సు ప్రమాదంపై పవన్కల్యాణ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
- రంగారెడ్డి జిల్లా బస్సు ప్రమాదంపై పవన్కల్యాణ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
- మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన పవన్కల్యాణ్
- క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని కోరిన పవన్
ప్రమాదంపై విచారం వ్యక్తం చేసిన తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- రంగారెడ్డి జిల్లా ప్రమాదంపై విచారం వ్యక్తం చేసిన తెలంగాణ సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- తక్షణం ఘటనాస్థలికి వెళ్లి సహాయచర్యలు చేపట్టాలని అధికారులకు రేవంత్ ఆదేశం
- క్షతగాత్రులను హైదరాబాద్కు తరలించి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశం
