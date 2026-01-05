LIVE UPDATES : శాసనసభలో బీజేపీ వాయిదా తీర్మానం
Telangana Assembly Live Updates : నాలుగో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం అయ్యాయి. ఉభయసభల్లో యథావిధిగా ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. హైదరాబాద్ పారిశ్రామిక భూముల బదలాయింపు విధానంపై శాసనసభలో స్వల్పకాలిక చర్చ జరగనుంది. ఉభయసభల ముందుకు సాధారణ పరిపాలన గెజిట్ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీసుకురానున్నారు. తెలంగాణ వేర్ హౌసింగ్ కార్పోరేషన్ వార్షిక నివేదికలను వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర రావు ఉభయ సభల్లో పెడతారు. తెలంగాణ యూనివర్శిటీ బిల్లు, జీఎస్టీ సవరణ బిల్లులను సీఎం శాసన సభలో ప్రవేశపెడతారని అసెంబ్లీ కార్యదర్శి తిరుపతి తెలిపారు. శాసనసభలో ఆమోదం పొందిన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సవరణ బిల్లును ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క మండలిలో ప్రవేశ పెడతారు. శాసన సభలో ఆమోదం పొందిన పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణ బిల్లును ఇవాళ మంత్రి సీతక్క మండలిలో ప్రవేశ పెడతారు.
LIVE FEED
శాసనసభలో బీజేపీ వాయిదా తీర్మానం
వాయిదా తీర్మానం జ్యోతికిరణ్
- శాసనసభలో బీజేపీ వాయిదా తీర్మానం
- ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో విద్యార్థులు తగ్గడంపై చర్చించాలని వాయిదా తీర్మానం
- ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ బకాయిలపై చర్చించాలని బీజేపీ వాయిదా తీర్మానం
ఉభయసభల్లో యథావిధిగా ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం
- శాసనసభ, మండలి సమావేశాలు ప్రారంభం
- ఉభయసభల్లో యథావిధిగా ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం
- హైదరాబాద్ పారిశ్రామిక భూముల బదలాయింపు విధానంపై శాసనసభలో స్వల్పకాలిక చర్చ
- ఉభయసభల ముందుకు సాధారణ పరిపాలన గెజిట్ నోటిఫికేషన్
- ఉభయసభల ముందుకు వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ వార్షిక నివేదిక
- తెలంగాణ వర్సిటీ, జీఎస్టీ సవరణ బిల్లులను శాసనసభలో ప్రవేశ పెట్టనున్న సీఎం
- పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సవరణ బిల్లును మండలిలో పెట్టనున్న భట్టి విక్రమార్క
- పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణ బిల్లును మండలిలో ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి సీతక్క