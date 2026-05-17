EAPCET RESULTS LIVE UPDATES : కాసేపట్లో ఎప్సెట్(EAPCET) ఫలితాల విడుదల
EAPCET RESULTS (ETV Bharat)
Published : May 17, 2026 at 9:50 AM IST|
Updated : May 17, 2026 at 10:04 AM IST
TG EAPCET Results Live Updates : తెలంగాణలో ఎప్సెట్(Telangana State Engineering, Agriculture, and Pharmacy Common Entrance Test) పరీక్షలు రాసిన విద్యార్థుల ఎదురుచూపులకు ఈరోజు తెరపడనుంది. మరికాసేపట్లో ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి.
మే 4 నుంచి 11 వరకు ఎప్సెట్ పరీక్షలు పూర్తి
- మే 4, 5 తేదీల్లో అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ పరీక్షలు నిర్వహించగా, ఇంజినీరింగ్ ప్రవేశ పరీక్షలు మే 9 నుంచి 11 వరకు జరిగాయి. పరీక్షలు ఉదయం, మధ్యాహ్నం రెండు షిఫ్టుల్లో నిర్వహించారు.
ఎప్సెట్ ఫలితాలను ఇలా చూసుకోండి
- ఎప్సెట్ ఫలితాలను www.eapcet.tgche.ac.in, www.eenadu.net, www.eenadupratibha.net వెబ్సైట్ల ద్వారా ఫలితాలు తెలుసుకోవచ్చు.
పరీక్షలు పూర్తయిన వారంలోపే ఫలితాల విడుదల
- ఈసారి పరీక్షలు పూర్తయిన ఆరో రోజే ఫలితాలను విడుదల చేస్తుండటం గమనార్హం. పరీక్ష ముగియగానే ప్రాథమిక కీ ఆధారంగా కంప్యూటర్ స్క్రీన్పై మార్కులు ప్రత్యక్షమయ్యేలా కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు.
ఎప్సెట్ ఫలితాలు విడుదల చేయనున్న ప్రభుత్వ సలహాదారు కేశవరావు
- ఎప్సెట్ (ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీ) ఫలితాలు మరికాసేపట్లో విడుదల కానున్నాయి. జేఎన్టీయూ-హెచ్లో ఉదయం 11 గంటలకు ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ ఆచార్య వి.బాలకిష్టారెడ్డి ఫలితాలు విడుదల చేస్తారు.
