Dr BR Ambedkar Birth Anniversary Live Updates: అణగారిన వర్గాల్లో సాంఘిక, రాజకీయ, విద్యా చైతన్యాలను రగిలించిన స్ఫూర్తి ప్రదాత అంబేడ్కర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 14, 2026 at 9:39 AM IST|
Updated : April 14, 2026 at 10:50 AM IST
Dr BR Ambedkar Birth Anniversary Live Updates: నేడు డా బీఆర్ అంబేడ్కర్ 135వ జయంతి - నివాళులర్పించిన సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్
అంబేడ్కర్ ఫొటో ఎగ్జిబిషన్
అంబేద్కర్ ఫలాలని నేడు మనమందరం తింటున్నామని అంబేడ్కర్ను జీవితకాలం పాటు గుర్తుంచుకోవాలని, ఆయన చేసిన త్యాగాలను మరువలేమని కడప నగరపాలక కమిషనర్ రాకేష్ అన్నారు. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత అందరివాడు. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ 135వ జయంతి సందర్భంగా కడప పాత మున్సిపాలిటీ కార్యాలయంలో మున్సిపల్ కార్మికులు స్వయంగా అంబేడ్కర్ ఫొటో ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఎగ్జిబిషన్ను నగరపాలక కమిషనర్ రాకేష్ ప్రారంభించారు. అంబేడ్కర్ తల్లిదండ్రుల నుంచి మొదలుకొని ఆయన పుట్టు పూర్వపరాలు ఆయన చదువు, ఉన్నత విద్య, ఆయన వివాహం, ఆయన ఎదుర్కొన్న సమస్యలు అన్నింటిని ఫొటోల రూపంలో ప్రదర్శించారు. ఈ ప్రదర్శన అందర్నీ ఆకట్టుకుంది. ఇవాళ, రేపు రెండు రోజుల పాటు ఈ ప్రదర్శనను నగర ప్రజల కోసం కొనసాగుతోంది. అంబేడ్కర్ కుటుంబానికి సంబంధించిన చిత్రాలన్నింటిని ప్రదర్శించారు. దాదాపు 200 వరకు ఫొటోలను ప్రదర్శన చేశారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఫొటో ఎగ్జిబిషన్ ను తిలకించి అంబేడ్కర్ గురించి తెలుసుకోవాలని పేర్కొన్నారు. నేటి యువతకు అంబేడ్కర్ గురించి సరిగా అవగాహన లేదని ఆయనను మరిచిపోతే మన జీవనం మనుగడ ఉండదని చెప్పారు.
అంబేడ్కర్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా పని చేయాలి
నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లిలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా రాష్ట్ర రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలవేసి ఘనంగా నివాళి అర్పించారు. పట్టణంలోని అవుకు మెట్ట సమీపంలో వెలసిన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి కార్యకర్తలు, దళిత సంఘం నాయకులతో కలిసి పూలమాలవేసి నివాళి అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ అంబేడ్కర్ ఆశయాలకు అనుగుణంగా పని చేయాలని అన్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన ఆశయాలను ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఆయన రచించిన రాజ్యాంగం ప్రపంచానికే ఆదర్శం అని కొనియాడారు. ఆయన చూపిన బాటలో నడిచి రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో నడిపించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ముందుకు వెళ్తున్నారని మంత్రి వెల్లడించారు. మంత్రి అక్కడికి చేరుకోగానే దళిత సంఘాల నాయకులు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.
అంబేడ్కర్ వ్యక్తి కాదు మహోన్నత శక్తి
అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా మంత్రి డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి నివాళులర్పించారు. అంబేడ్కర్ వ్యక్తి కాదు మహోన్నత శక్తి, ప్రపంచ మేధావి అని కొనియాడారు. అణగారిన వర్గాల్లో సాంఘిక, రాజకీయ, విద్యా చైతన్యాలను రగిలించిన స్ఫూర్తి ప్రదాత అని అన్నారు. రాజ్యాంగంలో అందరికీ సమాన హక్కులు కల్పించి బడుగు, బలహీన వర్గాల తలరాతలు మార్చిన విధాత అన్నారు. కుల వివక్ష, అంటరానితనంపై అంబేడ్కర్ అలుపెరగని పోరాటం చేశారని తెలిపారు. అణగారిన వర్గాలు, మహిళలు, కార్మికుల హక్కుల కోసం తన జీవితాన్ని దారపోశారన్నారు. అంబేడ్కర్ ఆశయ సాధనకు, ఆయన కలలు కన్న సమాజ స్థాపనకు సీఎం చంద్రబాబు కృషి చేస్తున్నారని తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో అంబేడ్కర్ రాజ్యాంగాన్ని అడుగడుగునా ఉల్లంఘించి అంబేడ్కర్ని అవమానించారని ఆరోపించారు. విదేశీ విద్యకు అంబేడ్కర్ పేరు మార్చి జగన్ తన పేరు పెట్టుకొన్నారంటే అంబేడ్కర్ కంటే జగన్ గొప్పోడా అని మంత్రి డోలా బాలవీరాంజనేయస్వామి మండిపడ్డారు.
అంబేడ్కర్ ఆశయ సాధనే లక్ష్యం
సమాన అవకాశాలు, హక్కులు అందించి ప్రతి పౌరుడికి రాజ్యాంగ రక్షణ కల్పించిన మహనీయుడు అంబేడ్కర్ అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులర్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అంటరానితనంతో కులవివక్షకు గురైనా ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారని, దేశం గర్వించే అత్యున్నత స్థాయికి ఎదిగిన అంబేడ్కర్ ఆదర్శప్రాయులని ట్వీట్ చేశారు. అంబేడ్కర్ ఆశయ సాధనే మన లక్ష్యం కావాలని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా ఆ మహనీయునికి ఘన నివాళులర్పిస్తున్నట్లు మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలపారు. అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా దేశానికి వారందించిన సేవలను స్మరించుకుందామని ట్వీట్ చేశారు.