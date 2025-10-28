ETV Bharat / state

Live Updates: తీవ్ర తుపానుగా రూపాంతరం చెందిన మొంథా

CYCLONE MONTHA INTENSIFIES
CYCLONE MONTHA INTENSIFIES (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 6:55 AM IST

1 Min Read
Cyclone Montha Updates: మొంథా తుపాను ముంచుకొస్తోంది. గంటకు 15 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతున్న తుపాను, మరికొద్దిసేపట్లో తీవ్ర తుపానుగా రూపాంతరం చెందుతుందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఈ సాయంత్రం లేదా రాత్రికి కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటనున్న మొంథా, దాదాపు 18గంటల పాటు ప్రభావం చూపనుంది. కోస్తా జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది.

LIVE FEED

6:52 AM, 28 Oct 2025 (IST)

సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో వీస్తున్న చల్లని గాలులు

  • శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కురుస్తున్న వర్షాలు
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా: సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో వీస్తున్న చల్లని గాలులు
  • శ్రీకాకుళం జిల్లా: నిలకడగా ప్రవహిస్తున్న వంశధార, నాగావళి నదులు
  • కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 08942-240557
  • అన్ని శాఖల అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన జిల్లా ప్రత్యేక అధికారి

6:52 AM, 28 Oct 2025 (IST)

విశాఖకు దక్షిణంగా 370 కి.మీ. దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతం

  • పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో మొంథా తుపాను
  • విశాఖకు దక్షిణంగా 370 కి.మీ. దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతం
  • కాకినాడకు ఆగ్నేయంగా 310 కి.మీ. దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతం
  • మచిలీపట్నంకు దక్షిణ ఆగ్నేయంగా 230 కి.మీ. దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతం
  • గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 15 కి.మీ. వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న మొంథా తుపాను
  • కొన్నిగంటల్లో పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం
  • ఇవాళ సాయంత్రం లేదా రాత్రికి తుపాను తీరం దాటే అవకాశం
  • మచిలీపట్నం-కాకినాడ మధ్య తుపాను తీరం దాటే అవకాశం
  • తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 110 కి.మీ. వేగంతో గాలులు
  • విశాఖ, విజయనగరం, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్‌ జారీ
  • అనంతపురం, చిత్తూరు, కడప, కర్నూలు జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్‌ జారీ
  • దాదాపు 18 గంటలపాటు ప్రభావం చూపనున్న మెుంథా తుపాను
  • తుపాను ప్రభావంతో ఇవాళ కోస్తా జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు
  • రాయలసీమలో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • తుపాను దృష్ట్యా ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉండాలని అధికారుల హెచ్చరిక
  • కమ్యూనికేషన్ కోసం జిల్లాలకు 16 శాటిలైట్ ఫోన్లు పంపిణీ
  • కమ్యూనికేషన్ కోసం జిల్లాలకు 35 డీఎంఆర్ సెట్లు పంపిణీ
  • సహాయ చర్యలకు 11 ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌, 12 ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాలు సిద్ధం

6:52 AM, 28 Oct 2025 (IST)

పునరావాస కేంద్రాలకు బాధితులు తరలింపు

  • కాకినాడ జిల్లావ్యాప్తంగా ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం
  • కాకినాడ: పునరావాస కేంద్రాలకు బాధితులు తరలింపు
  • ఉప్పాడ తీరంలో సముద్రం అల్లకల్లోలం, ఎగిసిపడుతున్న అలలు

6:51 AM, 28 Oct 2025 (IST)

కోనసీమ జిల్లాలో అర్థరాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వాన

  • మొంథా తుపాను ప్రభావంతో కోనసీమ జిల్లావ్యాప్తంగా వర్షం
  • కోనసీమ జిల్లాలో అర్థరాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వాన
  • వర్షం కారణంగా పలుచోట్ల విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం
  • తుపాను ఎదుర్కొనేందుకు అన్నిచర్యలు చేపట్టిన జిల్లా యంత్రాంగం
  • కోనసీమ జిల్లా: సముద్ర తీరప్రాంత ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు

6:51 AM, 28 Oct 2025 (IST)

విశాఖ జిల్లాలో మొంథా తుపాను ప్రభావం

  • విశాఖ జిల్లాలో మొంథా తుపాను ప్రభావం
  • తుపాను నేపథ్యంలో ఇండిగో, ఎయిరిండియా విమాన సర్వీసులు రద్దు
  • మెుంథా తుపాను ప్రభావంతో విశాఖకు వచ్చే 16 రైళ్లు రద్దు
  • అవసరమైతే తప్ప ప్రజలెవ్వరూ బయటకు రావొద్దని అధికారుల సూచనలు
  • విశాఖ: విద్యుత్ స్తంభాల వద్ద ఉండొద్దని ఈపీడీసీఎల్ హెచ్చరిక
  • విశాఖలో రాత్రి నుంచి తీవ్ర జల్లులతో కురుస్తున్న వర్షం
  • లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల సూచనలు

6:51 AM, 28 Oct 2025 (IST)

హాయ చర్యల కోసం తూర్పునౌకాదళం సన్నద్ధం

  • విశాఖ: తుపాను సహాయ చర్యల కోసం తూర్పునౌకాదళం సన్నద్ధం
  • తూర్పునౌకాదళంలో అవసరమైన యంత్రాంగాన్ని సిద్ధం చేసిన అధికారులు
  • తూర్పునౌకాదళం వద్ద హెలికాప్టర్లు, సరకు రవాణా విమానాలు సిద్ధం
  • డీప్ డైవర్స్, రెస్క్యూ బృందాలకు సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు

6:50 AM, 28 Oct 2025 (IST)

ఇవాళ విజయవాడలో 16 సెం.మీ వర్షపాతానికి పైగా నమోదయ్యే అవకాశం

  • 'మొంథా' తుపాను నేపథ్యంలో ఇవాళ విజయవాడలో భారీ వర్షాలు
  • ఇవాళ విజయవాడలో 16 సెం.మీ వర్షపాతానికి పైగా నమోదయ్యే అవకాశం
  • వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలతో అప్రమత్తమైన వీఎంసీ అధికారులు
  • అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని సూచన
  • తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటే దుకాణాలు, వాణిజ్య సంస్థలు మూసివేయాలని విజ్ఞప్తి
  • మెడికల్‌షాపులు, కూరగాయల దుకాణాలు తెరుచుకోవచ్చన్న వీఎంసీ అధికారులు
  • పాల విక్రయ దుకాణాలు తెరుచుకోవచ్చన్న వీఎంసీ అధికారులు
  • ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కలెక్టరేట్, వీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయాల్లో కంట్రోల్‌రూమ్‌లు ఏర్పాటు
  • ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కలెక్టరేట్ కంట్రోల్‌రూమ్‌ నంబర్: 9154970454
  • వీఎంసీ కంట్రోల్‌రూమ్‌ నంబర్లు: 0866 2424172‬, 0866 2422515
  • వీఎంసీ కంట్రోల్‌రూమ్‌ నంబర్‌: 0866 2427485‬

6:50 AM, 28 Oct 2025 (IST)

కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నంబర్లు

  • నెల్లూరు కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నం. 0861 2331261, 7995576699
  • కందుకూరు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నం.76010 02776
  • నెల్లూరు ఆర్డీవో కార్యాలయంలో కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నం.98499 04061
  • ఆత్మకూరు ఆర్డీవో కార్యాలయంలో కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నం.9100948215
  • కావలి ఆర్డీవో కార్యాలయంలో కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నం.77022 67559

6:49 AM, 28 Oct 2025 (IST)

తీవ్ర తుపానుగా రూపాంతరం చెందిన మొంథా తుపాను

  • బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా రూపాంతరం చెందిన మొంథా తుపాను
  • ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో హెల్ప్‌డెస్క్‌లు ఏర్పాటు చేసిన దక్షిణమధ్య రైల్వే
  • విజయవాడ డివిజన్‌లోని ముఖ్య స్టేషన్లలో హెల్ప్‌డెస్క్‌లు ఏర్పాటు
  • రైళ్ల రాకపోకలపై వివరాలు వెల్లడించేందుకు హెల్ప్‌డెస్క్‌లు ఏర్పాటు

MONTHA CYCLONE
CYCLONE MONTHA LATEST UPDATES
HEAVY RAIN ALERT TO ANDHRA PRADESH
WEATHER UPDATES IN AP
CYCLONE MONTHA INTENSIFIES

