Live Updates: తీవ్ర తుపానుగా రూపాంతరం చెందిన మొంథా
CYCLONE MONTHA INTENSIFIES (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 6:55 AM IST
Cyclone Montha Updates: మొంథా తుపాను ముంచుకొస్తోంది. గంటకు 15 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదులుతున్న తుపాను, మరికొద్దిసేపట్లో తీవ్ర తుపానుగా రూపాంతరం చెందుతుందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఈ సాయంత్రం లేదా రాత్రికి కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటనున్న మొంథా, దాదాపు 18గంటల పాటు ప్రభావం చూపనుంది. కోస్తా జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణశాఖ హెచ్చరించింది.
LIVE FEED
సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో వీస్తున్న చల్లని గాలులు
విశాఖకు దక్షిణంగా 370 కి.మీ. దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతం
- పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో మొంథా తుపాను
- విశాఖకు దక్షిణంగా 370 కి.మీ. దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతం
- కాకినాడకు ఆగ్నేయంగా 310 కి.మీ. దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతం
- మచిలీపట్నంకు దక్షిణ ఆగ్నేయంగా 230 కి.మీ. దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతం
- గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 15 కి.మీ. వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న మొంథా తుపాను
- కొన్నిగంటల్లో పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం
- ఇవాళ సాయంత్రం లేదా రాత్రికి తుపాను తీరం దాటే అవకాశం
- మచిలీపట్నం-కాకినాడ మధ్య తుపాను తీరం దాటే అవకాశం
- తుపాను తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 110 కి.మీ. వేగంతో గాలులు
- విశాఖ, విజయనగరం, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్ జారీ
- అనంతపురం, చిత్తూరు, కడప, కర్నూలు జిల్లాలకు ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలర్ట్ జారీ
- దాదాపు 18 గంటలపాటు ప్రభావం చూపనున్న మెుంథా తుపాను
- తుపాను ప్రభావంతో ఇవాళ కోస్తా జిల్లాల్లో అతిభారీ వర్షాలు
- రాయలసీమలో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
- తుపాను దృష్ట్యా ప్రజలు ఇళ్లలోనే ఉండాలని అధికారుల హెచ్చరిక
- కమ్యూనికేషన్ కోసం జిల్లాలకు 16 శాటిలైట్ ఫోన్లు పంపిణీ
- కమ్యూనికేషన్ కోసం జిల్లాలకు 35 డీఎంఆర్ సెట్లు పంపిణీ
- సహాయ చర్యలకు 11 ఎన్డీఆర్ఎఫ్, 12 ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సిద్ధం
పునరావాస కేంద్రాలకు బాధితులు తరలింపు
- కాకినాడ జిల్లావ్యాప్తంగా ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం
- కాకినాడ: పునరావాస కేంద్రాలకు బాధితులు తరలింపు
- ఉప్పాడ తీరంలో సముద్రం అల్లకల్లోలం, ఎగిసిపడుతున్న అలలు
కోనసీమ జిల్లాలో అర్థరాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వాన
- మొంథా తుపాను ప్రభావంతో కోనసీమ జిల్లావ్యాప్తంగా వర్షం
- కోనసీమ జిల్లాలో అర్థరాత్రి నుంచి కురుస్తున్న వాన
- వర్షం కారణంగా పలుచోట్ల విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం
- తుపాను ఎదుర్కొనేందుకు అన్నిచర్యలు చేపట్టిన జిల్లా యంత్రాంగం
- కోనసీమ జిల్లా: సముద్ర తీరప్రాంత ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలింపు
విశాఖ జిల్లాలో మొంథా తుపాను ప్రభావం
- విశాఖ జిల్లాలో మొంథా తుపాను ప్రభావం
- తుపాను నేపథ్యంలో ఇండిగో, ఎయిరిండియా విమాన సర్వీసులు రద్దు
- మెుంథా తుపాను ప్రభావంతో విశాఖకు వచ్చే 16 రైళ్లు రద్దు
- అవసరమైతే తప్ప ప్రజలెవ్వరూ బయటకు రావొద్దని అధికారుల సూచనలు
- విశాఖ: విద్యుత్ స్తంభాల వద్ద ఉండొద్దని ఈపీడీసీఎల్ హెచ్చరిక
- విశాఖలో రాత్రి నుంచి తీవ్ర జల్లులతో కురుస్తున్న వర్షం
- లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారుల సూచనలు
హాయ చర్యల కోసం తూర్పునౌకాదళం సన్నద్ధం
- విశాఖ: తుపాను సహాయ చర్యల కోసం తూర్పునౌకాదళం సన్నద్ధం
- తూర్పునౌకాదళంలో అవసరమైన యంత్రాంగాన్ని సిద్ధం చేసిన అధికారులు
- తూర్పునౌకాదళం వద్ద హెలికాప్టర్లు, సరకు రవాణా విమానాలు సిద్ధం
- డీప్ డైవర్స్, రెస్క్యూ బృందాలకు సిబ్బందిని ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు
ఇవాళ విజయవాడలో 16 సెం.మీ వర్షపాతానికి పైగా నమోదయ్యే అవకాశం
- 'మొంథా' తుపాను నేపథ్యంలో ఇవాళ విజయవాడలో భారీ వర్షాలు
- ఇవాళ విజయవాడలో 16 సెం.మీ వర్షపాతానికి పైగా నమోదయ్యే అవకాశం
- వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలతో అప్రమత్తమైన వీఎంసీ అధికారులు
- అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని సూచన
- తీవ్రత ఎక్కువ ఉంటే దుకాణాలు, వాణిజ్య సంస్థలు మూసివేయాలని విజ్ఞప్తి
- మెడికల్షాపులు, కూరగాయల దుకాణాలు తెరుచుకోవచ్చన్న వీఎంసీ అధికారులు
- పాల విక్రయ దుకాణాలు తెరుచుకోవచ్చన్న వీఎంసీ అధికారులు
- ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరేట్, వీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయాల్లో కంట్రోల్రూమ్లు ఏర్పాటు
- ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరేట్ కంట్రోల్రూమ్ నంబర్: 9154970454
- వీఎంసీ కంట్రోల్రూమ్ నంబర్లు: 0866 2424172, 0866 2422515
- వీఎంసీ కంట్రోల్రూమ్ నంబర్: 0866 2427485
కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు
- నెల్లూరు కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్ నం. 0861 2331261, 7995576699
- కందుకూరు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ నం.76010 02776
- నెల్లూరు ఆర్డీవో కార్యాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ నం.98499 04061
- ఆత్మకూరు ఆర్డీవో కార్యాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ నం.9100948215
- కావలి ఆర్డీవో కార్యాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ నం.77022 67559
తీవ్ర తుపానుగా రూపాంతరం చెందిన మొంథా తుపాను
- బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా రూపాంతరం చెందిన మొంథా తుపాను
- ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో హెల్ప్డెస్క్లు ఏర్పాటు చేసిన దక్షిణమధ్య రైల్వే
- విజయవాడ డివిజన్లోని ముఖ్య స్టేషన్లలో హెల్ప్డెస్క్లు ఏర్పాటు
- రైళ్ల రాకపోకలపై వివరాలు వెల్లడించేందుకు హెల్ప్డెస్క్లు ఏర్పాటు