ETV Bharat / state

'మెుంథా' తుపానుగా బలపడిన వాయుగుండం - రేపు రాత్రికి తీరం దాటే అవకాశం

CYCLONE_MONTHA_IN_BAY_OF_BENGAL
CYCLONE_MONTHA_IN_BAY_OF_BENGAL (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 1:01 PM IST

|

Updated : October 27, 2025 at 1:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
Cyclone Montha Intensifies in Bay of Bengal: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం బలపడింది. ఇది 'మొంథా' తుపానుగా మారినట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇది బంగాళాఖాతంలో ‘‘నైరుతి-ఆగ్నేయ మధ్య కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇది పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతోంది. గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 16 కిలోమీటర్ల వేగంతో కదిలింది. మంగళవారం ఉదయానికి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.

LIVE FEED

1:34 PM, 27 Oct 2025 (IST)

తుపాను ప్రభావంతో విశాఖలో భారీ వర్షం

  • తుపాను ప్రభావంతో విశాఖలో భారీ వర్షం
  • విశాఖ: ఈదురుగాలులకు కైలాసపురంలో విరిగిపడిన చెట్లు
  • ప్రజలు చెట్లు, విద్యుత్‌ స్తంభాల కింద ఉండొద్దు: జీవీఎంసీ
  • విశాఖ‌: క‌లెక్టరేట్ నుంచి తుపాను ప‌రిస్థితిని ప‌ర్యవేక్షిస్తున్న ప్రత్యేకాధికారి అజయ్‌ జైన్‌
  • తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులపై ప్రత్యేకాధికారి ఆరా
  • కొండ‌వాలు ప్రాంతాల్లోని ప్రజ‌లను స్థానిక‌ అధికారుల ద్వారా అప్రమ‌త్తం చేయాల‌ని సూచ‌న‌
  • శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు
  • జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలు
    అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన జిల్లా ప్రత్యేక అధికారి కేవీఎన్ చక్రధరబాబు

1:33 PM, 27 Oct 2025 (IST)

సీఎం చంద్రబాబుతో ఫోన్‌లో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ

  • అమరావతి: సీఎం చంద్రబాబుతో ఫోన్‌లో మాట్లాడిన ప్రధాని మోదీ
  • మొంథా తుపాన్‌ ప్రభావంపై సీఎంతో ఫోన్‌లో మాట్లాడిన మోదీ
  • రాష్ట్రప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు మోదీకి వివరించిన సీఎం
  • పీఎంవోతో సమన్వయం చేసుకోవాలని మంత్రి లోకేష్‌కు సీఎం సూచన
  • మొంథా తుపాను ప్రభావంపై సచివాలయం నుంచి సీఎం సమీక్ష
  • తుపాన్ కదలికలను గమనిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి: సీఎం
  • వర్షాలు, వరదలకు అవకాశమున్న చోట్ల ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలి: సీఎం
  • సమీక్షలో పాల్గొన్న మంత్రులు లోకేశ్, అనిత, సీఎస్, ఇతర అధికారులు

1:31 PM, 27 Oct 2025 (IST)

కాకినాడ కలెక్టరేట్‌లో మంత్రి నారాయణ సమీక్ష

  • కాకినాడ కలెక్టరేట్‌లో మంత్రి నారాయణ సమీక్ష
  • తుపాను ప్రభావం, తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సమీక్ష
  • సమీక్షకు హాజరైన తుపాను ప్రత్యేకాధికారి కృష్ణతేజ, కలెక్టర్‌ షన్మోహన్‌
  • ఏలూరు కలెక్టరేట్‌లో ప్రత్యేకాధికారి కాంతిలాల్‌దండే అధ్యక్షతన సమీక్ష
  • జిల్లా కలెక్టర్, వివిధ శాఖల అధికారులతో సమావేశమైన కాంతిలాల్ దండే
  • ముందస్తు చర్యలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అధికారులకు దిశానిర్దేశం
  • తెనాలి: కొలకలూరు, నందివెలుగు గ్రామాల్లో పర్యటించిన కలెక్టర్
  • తుపాను దృష్ట్యా అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన కలెక్టర్ తమీమ్‌ అన్సారియా
  • తెనాలి ప్రభుత్వ వైద్యశాలను సందర్శించి సౌకర్యాలు పరిశీలన
  • విజయవాడ: తుపాను ప్రభావంపై ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో సమీక్ష
  • కలెక్టర్‌ లక్ష్మీశ, సీపీ రాజశేఖర్‌బాబుతో పాటు వివిధ శాఖల అధికారుల సమీక్ష
  • తుపాను అప్రమత్తతతో అన్ని శాఖల సమన్వయంపై కలెక్టర్‌ చర్చలు
  • కలెక్టరేట్‌తో పాటు డివిజన్‌, మండల స్థాయిల్లోనూ కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు
  • తుపాను ప్రభావం తగ్గేవరకు వరి, పత్తి కోతలు చేయొద్దని కలెక్టర్‌ విజ్ఞప్తి

1:28 PM, 27 Oct 2025 (IST)

మున్సిపల్ కమిషనర్లతో మంత్రి నారాయణ టెలీకాన్ఫరెన్స్

  • మున్సిపల్ కమిషనర్లతో మంత్రి నారాయణ టెలీకాన్ఫరెన్స్
  • తుపానుపై అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: మంత్రి నారాయణ
  • ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు సన్నద్ధంగా ఉండండి: మంత్రి నారాయణ
  • అన్ని మున్సిపాలిటీల్లో కంట్రోల్ రూమ్‌లు ఏర్పాటు చేయాలి: మంత్రి నారాయణ
  • ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు ముందస్తు సమాచారం అందేలా చూడాలి: నారాయణ
  • రోడ్లపై చెట్లు కూలితే వెంటనే తొలగించేలా చర్యలు ఉండాలి: మంత్రి నారాయణ
  • పునరావాస శిబిరాల సమాచారం ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు అందించాలి: నారాయణ
  • విద్యుత్‌కు అంతరాయం కలిగినా తాగునీటి సరఫరాకు ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపట్టాలి: మంత్రి నారాయణ

1:27 PM, 27 Oct 2025 (IST)

బాపట్ల జిల్లాలో కలెక్టరేట్‌తోపాటు డివిజన్‌, మండల కేంద్రాల్లో కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు

  • బాపట్ల జిల్లాలో కలెక్టరేట్‌తోపాటు డివిజన్‌, మండల కేంద్రాల్లో కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు
  • సూర్యలంక బీచ్‌కు వెళ్లే మార్గాన్ని మూసివేసిన అధికారులు
  • బాపట్ల జిల్లా కంట్రోల్ రూమ్‌. 08643-220226కు ఫోన్ చేయాలన్న అధికారులు
  • సముద్రంలో చేపల వేటకు వెళ్లొద్దని మత్స్యకారులకు ఆదేశాలు
  • నిత్యావసర సరకులు, అత్యవసర మందులు సిద్ధం చేసుకున్న యంత్రాంగం
  • ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితి సమీక్షిస్తున్న కలెక్టర్ వినోద్‌కుమార్
  • జిల్లా యంత్రాంగంతో పర్యవేక్షణ చేస్తున్న తుపాను ప్రత్యేక అధికారి వేణుగోపాల్‌రెడ్డి
  • నిజాంపట్నం హార్బర్ వద్ద రెండో నెంబర్‌ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ
  • మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లొద్దని మత్స్యశాఖ అధికారుల హెచ్చరిక

1:26 PM, 27 Oct 2025 (IST)

బంగాళాఖాతంలో మొంథా తుపాను - ఆ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలెర్ట్

  • నైరుతి, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో మొంథా తుపాను
  • గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 16 కి.మీ. వేగంతో కదిలిన మొంథా తుపాను
  • విశాఖకు దక్షిణ ఆగ్నేయంగా 650 కి.మీ. దూరంలో మొంథా తుపాను
  • కాకినాడకు దక్షిణ ఆగ్నేయంగా 610 కి.మీ. దూరంలో మొంథా తుపాను
  • చెన్నై తూర్పు ఆగ్నేయంగా 590 కి.మీ. దూరంలో మొంథా తుపాను
  • పోర్టుబ్లెయిర్‌కు పశ్చిమంగా 750 కి.మీ. దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతం
  • పశ్చిమ వాయవ్యంగా కదిలి 12 గంటల్లో తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం
  • పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం
  • రేపు సాయంత్రం లేదా రేపు రాత్రికి తీవ్రతుపానుగా తీరం దాటే అవకాశం
  • మచిలీపట్నం-కళింగపట్నం మధ్య కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం
  • తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 90 నుంచి 110 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు
  • కాకినాడ పరిసర సముద్రంలో మీటరు ఎత్తున ఎగసిపడనున్న సముద్ర అలలు
  • రేపు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షం, ఒకట్రెండుచోట్ల అత్యంత భారీ వర్ష సూచనలు
  • ఇవాళ శ్రీకాకుళం నుంచి నెల్లూరు జిల్లాల వరకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ
  • రాయలసీమ జిల్లాలకు ఆరెంజ్‌ అలెర్ట్ జారీ
  • మత్స్యకారులు ఐదు రోజులపాటు వేటకు వెళ్లొద్దని అధికారుల హెచ్చరికలు
  • అన్ని పోర్టుల్లో ఒకటో నెంబర్‌ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ
  • అన్ని కలెక్టర్ కార్యాలయాల్లో కంట్రోల్ రూమ్‌లు ఏర్పాటు

1:25 PM, 27 Oct 2025 (IST)

విశాఖలో తాత్కాలికంగా బీచ్‌లు మూసివేత

  • విశాఖ సాగరతీరంలో రుషికొండ, సాగర్ నగర్ బీచ్‌లు తాత్కాలికంగా మూసివేత
  • పర్యాటకులు తీరప్రాంతానికి రావొద్దని హెచ్చరికలు జారీచేసిన అధికారులు
  • తుపాను గాలులు, అలల తీవ్రత దృష్ట్యా అధికారుల చర్యలు
  • విజయనగరం జిల్లాలో తేలికపాటి వర్షం
  • విపత్తు ఎదుర్కొనేందుకు అధికార యంత్రాంగం ముందస్తు సన్నద్ధత
  • నిన్న రాత్రే జిల్లాకు చేరుకున్న ప్రత్యేక అధికారి రవి సుభాష్
  • ముందస్తుచర్యలపై జిల్లా స్థాయి అధికారులతో చర్చించిన ప్రత్యేక అధికారి
  • జిల్లాలోని అన్ని విద్యా సంస్థలకు మూడు రోజులు సెలవు ప్రకటన
  • బొబ్బిలి, చీపురుపల్లి, విజయనగరం కలెక్టరేట్‌, ఆర్డీవో కార్యాలయాల్లో కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు
  • భోగాపురం మండలం ముక్కాంలో కలెక్టర్ రాంసుందర్‌రెడ్డి, ఎస్పీ దామోదర్ పర్యటన
  • ముందస్తు చర్యలపై గ్రామస్థులు, అధికారులకు కలెక్టర్, ఎస్పీ సూచనలు

1:24 PM, 27 Oct 2025 (IST)

9 తీర మండలాలకు తరలివెళ్లిన అధికారులు - 144 పునరావాస కేంద్రాలు సిద్ధం

  • నెల్లూరు జిల్లాలోని 9 తీర మండలాలకు తరలివెళ్లిన అధికారులు
  • నెల్లూరు: 42 సున్నిత ప్రదేశాలు గుర్తింపు, 144 పునరావాస కేంద్రాలు సిద్ధం
  • జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారుల్లో 27 ప్రదేశాల్లో ప్రత్యేక బృందాలు
  • రైల్వే మార్గాల్లో 16 ప్రదేశాలు, వరద ప్రభావం ఉన్న ప్రాంతాల్లో కట్టుదిట్టమైన చర్యలు
  • నెల్లూరు: 82 తాత్కాలిక రైతు బజార్లు, తాగునీటికి 800 ఆర్వో ప్లాంట్లు సిద్ధం
  • సోమశిల, కండలేరు ప్రాజెక్టుల్లో ప్రవాహాన్ని పరిశీలిస్తున్న ఇంజినీరింగ్ అధికారులు
  • పెన్నా నది పరివాహకంలోని 40 సున్నిత ప్రదేశాల్లో ప్రజలను అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు
  • నెల్లూరులో ఒక ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందం, కావలిలో ఒక ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందం సిద్ధం
  • నెల్లూరు కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నం. 0861 2331261, 7995576699
  • కందుకూరు సబ్ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నం.76010 02776
  • నెల్లూరు ఆర్డీవో కార్యాలయంలో కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నం.98499 04061
  • ఆత్మకూరు ఆర్డీవో కార్యాలయంలో కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నం.9100948215
  • కావలి ఆర్డీవో కార్యాలయంలో కంట్రోల్‌ రూమ్‌ నం.77022 67559

1:22 PM, 27 Oct 2025 (IST)

కోనసీమ అప్రమత్తమైన విద్యుత్‌ శాఖ అధికారులు

  • కోనసీమ జిల్లాలో తుపాను దృష్ట్యా అప్రమత్తమైన విద్యుత్‌ శాఖ అధికారులు
  • విద్యుత్‌ తీగలు, ట్రాన్స్‌ఫార్మర్ల వద్ద ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి: ఏపీఈపీడీసీఎల్
  • విద్యుత్ తీగలు పడి సరఫరాకు అంతరాయం కలగవచ్చు: ఏపీఈపీడీసీఎల్
  • విద్యుత్‌ తీగలు తెగిపడితే వెంటనే సిబ్బందికి తెలియజేయాలి: ఏపీఈపీడీసీఎల్
  • తడిసిన స్తంభాలు, స్విచ్‌ బోర్డులు, తీగల వద్ద చెట్లకొమ్మలు తాకవద్దు: ఏపీఈపీడీసీఎల్
  • సిబ్బందికి లేదా ఎమర్జెన్సీ నెంబర్లకు ఫోన్‌ చేసి సమాచారం చెప్పండి: ఏపీఈపీడీసీఎల్
  • ముందుజాగ్రత్తగా ప్రజలు మంచినీటిని నిల్వ చేసుకోండి: ఏపీఈపీడీసీఎల్
  • జనరేటర్లు ఉన్నవారు డీజిల్, ఆయిల్ నిల్వ చేసుకోవాలి: ఏపీఈపీడీసీఎల్
  • కోనసీమ జిల్లా: ఏపీఈపీడీసీఎల్ టోల్ ఫ్రీ నంబర్: 1912
  • కోనసీమజిల్లా స్థాయి నియంత్రణ నంబర్: 94409 04477

1:21 PM, 27 Oct 2025 (IST)

తుపాను నేపథ్యంలో విద్యాసంస్థలకు సెలవులు

  • నెల్లూరులో నేడు పాఠశాలలు, జానియర్ కళాశాలకు సెలవు: కలెక్టర్ హిమాన్షు శుక్లా
  • తుపాను వల్ల అంగన్వాడీ, ఎయిడెడ్‌ పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించిన కలెక్టర్
  • తిరుపతిలో తుపాను నేపథ్యంలో విద్యాసంస్థలకు సెలవులు
  • జిల్లావ్యాప్తంగా 27 నుంచి 29 వరకు మూడు రోజులపాటు సెలవులు
  • పాఠశాలలతో పాటు ఇంటర్‌, డిగ్రీ కళాశాలలు, అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు సెలవులు
  • శ్రీకాకుళంలో నేటినుంచి 3 రోజులపాటు విద్యాసంస్థలకు సెలవులు
  • మొంథా తుపాను దృష్ట్యా సెలవులు ప్రటించిన ఇన్‌ఛార్జ్‌ కలెక్టర్‌ ఫర్మాన్‌ అహ్మద్‌ఖాన్
  • తుపాను దృష్ట్యా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ విజ్ఞప్తి
  • అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని ఆదేశించిన జిల్లా ప్రత్యేకాధికారి చక్రధరబాబు
  • శ్రీకాకుళం కలెక్టరేట్‌లో కంట్రోల్ రూమ్ 08942-240557

12:55 PM, 27 Oct 2025 (IST)

మొంథాపై అధికారులు అప్రమత్తం - సముద్ర తీరాలకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరికలు

  • ప్రకాశం జిల్లాలో మొంథా తుపాను ప్రభావాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు అధికారులు అప్రమత్తం
  • నేటి నుంచి 3 రోజులపాటు అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు సెలవులు ప్రకటన
  • కార్తీక స్నానాలకు సముద్ర తీరాలకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేసిన అధికారులు
  • 18 తీర గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు
  • మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి చేపల వేటకు వెళ్లొద్దు: కలెక్టర్
  • కలెక్టర్ రాజబాబు ఆధ్వర్యంలో ముందస్తు చర్యలు చేపడుతున్న అధికారులు

12:55 PM, 27 Oct 2025 (IST)

మొంథా తుపాను - ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో కంట్రోల్‌రూమ్‌లు ఏర్పాటు

  • తుపాను దృష్ట్యా ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో కంట్రోల్‌రూమ్‌లు ఏర్పాటు
  • సహాయ చర్యలకు కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రాల్లో ఫోన్ నంబర్లు ఏర్పాటు
  • ఎన్టీఆర్‌ జిల్లా కలెక్టరేట్‌ నంబర్‌ 91549 70454
  • విజయవాడ ఆర్డీవో కార్యాలయం నంబర్‌ 0866 2574454
  • నందిగామ ఆర్డీవో కార్యాలయం నంబర్‌ 78930 53534
  • తిరువూరు ఆర్డీవో కార్యాలయం నంబర్లు 83098 36215, 0867 3251235

12:54 PM, 27 Oct 2025 (IST)

తుపాను నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు - అధికారులకు సెలవులు రద్దు

  • మొంథా తుపాను నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు
  • మొంథా తుపాను దృష్ట్యా అధికారులకు సెలవులు రద్దు
  • సహాయ చర్యల నిమిత్తం రూ.19 కోట్లు విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం
  • ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్, ఏపీఎస్‌డీఎంఏ కేంద్రాలు, 16 శాటిలైట్‌ ఫోన్లు ఏర్పాటు
  • 57 తీర ప్రాంత మండలాల పరిధిలో 219 తుపాను షెల్టర్లు ఏర్పాటు
  • సముద్రంలో 62 మెకనైజ్డ్‌ బోట్లను ఒడ్డుకు రప్పించేందుకు ఏర్పాట్లు
  • సముద్ర తీరాల్లో పర్యాటకుల రాకపోకలపై నిషేధం విధింపు
  • అనకాపల్లి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరులో విద్యాసంస్థలకు ఎల్లుండి వరకు సెలవులు
  • ప.గో, ఏలూరు, బాపట్ల, కడపలో విద్యాసంస్థలకు రేపటి వరకు సెలవులు
Last Updated : October 27, 2025 at 1:35 PM IST

TAGGED:

HEAVY RAINS IN AP
ఏపీలో తుపాను
CYCLONE MONTHA ALERT
CYCLONE MONTHA EFFECT TO AP
CYCLONE MONTHA IN BAY OF BENGAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్​పై చేసే ఏ యుద్ధంలోనైనా పాకిస్థాన్ ఓడిపోతుంది : అమెరికా CIA మాజీ అధికారి

ఓలా, ఉబర్‌ సంస్థలకు పోటీగా కేంద్రం 'భారత్‌ ట్యాక్సీ'- త్వరలో సేవలు ప్రారంభం!

అర్చకులు లేకుండానే ఆరాధన- 36 గంటలపాటు నో వాటర్- ఛఠ్‌ పూజ ప్రత్యేకతలు ఇవే!

కర్నూలు ప్రమాద ఘటనకు కారణం - బస్సు ముందు భాగమే ముంచింది

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.