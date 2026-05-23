ETV Bharat / state

CM Revanth Yadagirigutta Tour Live Updates : ఇవాళ యాదగిరిగుట్టకు వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి

CM VISITS YADAGIRIGUTTA TEMPLE
CM VISITS YADAGIRIGUTTA TEMPLE (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 23, 2026 at 7:20 AM IST

|

Updated : May 23, 2026 at 7:51 AM IST

Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Yadagirigutta Tour Live Updates : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి నేడు యాదగిరిగుట్ట వెళ్లనున్నారు. రూ.100 కోట్లతో చేపట్టే అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. గుట్టపై సంప్రదాయ వేద పాఠశాల భవనానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. కంచికామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి స్వామి సమక్షంలో ఆ క్రతువు జరగనునంది. సీఎం పర్యటన దృష్ట్యా అధికారులు పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. హైదరాబాద్‌ నుంచి నేరుగా యాదగిరిగుట్ట వెళ్లనున్న సీఎం, ఉదయం 8 గంటల 45 నిమిషాలకు నరసింహుడిని దర్శించుకోనున్నారు. అనంతరం భూమి పూజ, శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.

LIVE FEED

7:49 AM, 23 May 2026 (IST)

రూ.100 కోట్లతో చేపట్టనున్న పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సీఎం శ్రీకారం

యాదగిరిగుట్ట వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి రేంత్‌ రెడ్డి రూ.100 కోట్లతో చేపట్టనున్న పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. హైదరాబాద్‌ నుంచి నేరుగా యాదగిరిగుట్ట వెళ్లనున్న ఆయన ఉదయం 8 గంటల 45 నిమిషాలకు నరసింహుడిని దర్శించుకోనున్నారు. అనంతరం భూమి పూజ, శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం యాదగిరిగుట్టలో సంప్రదాయ వేద విద్యను బోధించే గురుకులం ఏర్పాటవుతోంది. రూ.43.79 కోట్లతో క్షేత్రంలోని పెద్దగుట్ట ఆలయనగరి లేఅవుట్‌ వద్ద 15 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మించనున్న వేద పాఠశాల భవనానికి సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి సమక్షంలో ఆ కార్యక్రమం జరగనుంది.

7:07 AM, 23 May 2026 (IST)

యాదగిరిగుట్ట టెంపుల్ సిటీలో వేదపాఠశాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉదయం 8.45 గంటలకు నరసింహుడిని దర్శించుకోనున్నారు. అనంతరం యాదగిరిగుట్ట టెంపుల్ సిటీలో15 ఎకరాల్లో నిర్మించనున్న వేదపాఠశాల నిర్మాణానికి సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఆయన ప్రారంభిస్తారు. సీఎం పర్యటన సందర్భంగా అధికారులు పటిష్ట ఏర్పాట్లు చేశారు.

Last Updated : May 23, 2026 at 7:51 AM IST

TAGGED:

సీఎం రేవంత్ యాదగిరిగుట్ట పర్యటన
CM VISITS YADAGIRIGUTTA TEMPLE
CM REVANTH YADADRI DIST TOUR
CM VISITS YADAGIRIGUTTA TEMPLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.