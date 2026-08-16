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CM Revanth Reddy Tour Live Updates : ఖాళీగా ఉన్న ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని భర్తీ చేస్తాం : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

CM RevanthReddy Warangal Tour Live Updates
CM RevanthReddy Warangal Tour Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 16, 2026 at 1:29 PM IST

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Updated : August 16, 2026 at 6:16 PM IST

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CM RevanthReddy Warangal Tour Live Updates : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేడు మూడు జిల్లాల్లో పర్యటించనున్నారు. కామారెడ్డిలో ఓ వివాహ కార్యక్రమానికి హాజరైన తర్వాత ములుగు, హనుమకొండ జిల్లాల్లో పర్యటించనున్నారు. కామారెడ్డి జిల్లా జుక్కల్ నుంచి ప్రత్యేక హెలికాప్టర్‌లో మేడారం చేరుకొని వనదేవతలని దర్శించుకోనున్నారు. ఆలయ గద్దెల పునర్నిర్మాణ పనులను పర్యవేక్షించనున్నారు. రూ.151 కోట్లతో చేపట్టిన పనుల పురోగతిపై ఆరాతీయనున్నారు. అనంతరం ములుగు జిల్లా కేంద్రానికి చేరుకుని వేల కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. హనుమకొండలో అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టిన అనంతరం బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు.

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6:14 PM, 16 Aug 2026 (IST)

ఖాళీగా ఉన్న ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని భర్తీ చేస్తాం : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

'అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల్లో విడతలవారీగా ఉద్యోగ ఖాళీలు భర్తీ చేస్తాం. విడతలవారీగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేపట్టే బాధ్యత నాది. మాయ మాటలు నమ్మి యువత మోసపోవద్దు. పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమై భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుకోండి. ఇప్పటికే 70 వేల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేశాం. కానిస్టేబుల్‌ పోస్టులకు విడతలవారీగా నోటిఫికేషన్లు ఇస్తాం. ఖాళీగా ఉన్న ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని భర్తీ చేస్తాం' - రేవంత్​రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

6:05 PM, 16 Aug 2026 (IST)

సీఎంగా, కేంద్రమంత్రిగా చేసిన కేసీఆర్‌ అనుభవం, సలహాలు మాకు కావాలి: సీఎం

'ఇవాళ పదేపదే బావ బావమరిది శాసనసభ సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారు. సెప్టెంబరులో శాసనసభ సమావేశాలు పెడుతున్నాం బావా బావమరిది రావాలి. బావా బావమరిది, మామను కూడా తీసుకురావాలి. సీఎంగా, కేంద్రమంత్రిగా చేసిన కేసీఆర్‌ అనుభవం, సలహాలు మాకు కావాలి. కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేసిన అభివృద్ధి, ఇచ్చిన సంక్షేమంపై చర్చించాలి. అనుభవం లేకపోయినా ఇచ్చిన మాట కోసం అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నా. కేసీఆర్ చేసిన అప్పులకు వడ్డీలు కట్టాడనికే ఆదాయం సరిపోతోంది' - రేవంత్​రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి

5:53 PM, 16 Aug 2026 (IST)

వరంగల్ పోరాటాల గడ్డ: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

"పరకాలలో ప్రజాపాలన ప్రగతిబాట కార్యక్రమానికి వేలాదిగా మహిళలు వచ్చారు. మీ ఎమ్మెల్యే రేవూరి ప్రకాశ్‌రెడ్డి మీ ప్రాంత సమస్యల పరిష్కారానికి ఎన్నోసార్లు నన్ను, మంత్రులను కలిసేవారు. రేవూరి ప్రకాశ్‌రెడ్డి వల్లే మీ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన జరిగాయి. వరంగల్ పోరాటాల గడ్డ. ఈ ప్రాంతంలో ప్రజలకు చైతన్యం ఉంది. ఆలోచన ఉంది. ప్రజాప్రతినిధులు ఎప్పుడైతే దేవుళ్లగా భావిస్తారో ప్రజలే గొయ్యతీసి పాతిపెడతారు. చిన్న పిల్ల యశస్విని 50 వేల ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచారు." సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.

5:21 PM, 16 Aug 2026 (IST)

పరకాలలోని పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం

ములుగు నుంచి హనుమకొండ వెళ్లిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, పరకాలలోని పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు. పరకాలలో వంద పడకల ఆసుపత్రి, ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల నూతన భవనాలను ప్రారంభించారు. రూ.484 కోట్ల అభివృద్ధి పనులు ప్రారంభించారు. అనంతరం పరకాలలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో పాల్గొన్నారు.

4:32 PM, 16 Aug 2026 (IST)

రామప్ప దేవాలయంతో సమానంగా సమ్మక్క- సారలమ్మ దేవాలయాన్ని అభివృద్ధి : సీఎం

ఆనాడు పీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ములుగు నుంచే పాదయాత్ర మెుదలు పెట్టామని సీఎం రేవంత్​రెడ్డి తెలిపారు. పోరాటానికి, పౌరుషానికి మారుపేరైన సమ్మక్క- సారలమ్మలను దర్శించుకుని పాదయాత్ర చేపట్టామన్నారు. ప్రజల ఆశీర్వాదంతో అధికారంలోకి వచ్చమని చెప్పారు. వనదేవతలను బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసిందని విమర్శించింది. రామప్ప దేవాలయంతో సమానంగా సమ్మక్క- సారలమ్మ దేవాలయాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నామని చెప్పారు.

4:28 PM, 16 Aug 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌తో సమానంగా ములుగు అభివృద్ధి చెందుతోంది: మంత్రి సీతక్క

ములుగు జిల్లా నూతన సమీకృత కలెక్టరేట్‌ను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రారంభించారు. కలెక్టరేట్ ఆవరణలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు. అనంతరం అక్కడే ఏర్పాటుచేసిన బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. ములుగు అంటే అడవులు, అభివృద్ధి లేని ప్రాంతం అని అనేవారని మంత్రి సీతక్క అన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక రేవంత్‌రెడ్డి నాయకత్వంలో ములుగు అభివృద్ధి చెందుతోందని చెప్పారు. హైదరాబాద్‌తో సమానంగా ములుగు అభివృద్ధి చెందుతోందని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. 10 ఏళ్లగా కొట్లాడితే 33వ జిల్లాగా ములుగును ఇచ్చారని. ఎన్నికల ముందే ములుగు కలెక్టరేట్‌కు శంకుస్థాపన చేశారన్నారు. ఏడాదిలో మూడుసార్లు సమ్మక్క-సారలమ్మలను దర్శించుకున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డే అని సీతక్క తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాకు ఇవ్వనన్ని ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ములుగుకు ఇచ్చారని చెప్పారు.

4:14 PM, 16 Aug 2026 (IST)

ములుగు జిల్లా నూతన సమీకృత కలెక్టరేట్‌ను ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

ములుగు జిల్లా నూతన సమీకృత కలెక్టరేట్‌ను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రారంభించారు. కలెక్టరేట్ ఆవరణలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు.

4:02 PM, 16 Aug 2026 (IST)

హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

మేడారం నుంచి ములుగు చేరుకున్న సీఎం రేవంత్​రెడ్డి, ములుగు గట్టమ్మ దేవాలయం సమీపంలో హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణ పైలాన్​ను సీఎం ఆవిష్కరించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 9 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు. రూ.16 వేల కోట్లతో గ్రామీణ రహదారుల నిర్మాణం అభివృద్ధి పనులకు సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు.

3:15 PM, 16 Aug 2026 (IST)

మేడారం వనదేవతల సమక్షంలలో చేయూత పింఛన్లకు శ్రీకారం చుట్టిన సీఎం

మేడారం వనదేవతల సమక్షంలలో చేయూత పింఛన్లకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టారు. చేయూత పథకం కింద ఒంటరి మహిళలకు పింఛను మంజూరు పత్రాలు అందజేశారు. వితంతు, ఒంటరి మహిళలకు పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. పలువురికి పింఛన్లు అందించారు.

2:48 PM, 16 Aug 2026 (IST)

సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెలు దర్శించుకున్న సీఎం

ములుగు జిల్లా మేడారానికి చేరుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మేడారంలో సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెలు దర్శించుకున్నారు. మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మకు బంగారం సమర్పించారు. సమ్మక్క సారలమ్మకు చీర, సారే, పసుపు, కుంకుమ సమర్పించారు. వన దేవతల సమక్షంలో సీఎం, మంత్రులకు సీతక్క రాఖీలు కట్టారు.

2:40 PM, 16 Aug 2026 (IST)

మేడారంలో సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెలు దర్శించుకోనున్న సీఎం

సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ములుగు జిల్లా మేడారం చేరుకున్నారు. సీఎం వెంట మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్​రెడ్డి, ఎంపీ వేంనరేందర్​రెడ్డి ఉన్నారు. సీఎంకు మంత్రులు సీతక్క, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, ఎంపీలు బలరాం నాయక్, కడియం కావ్య, విప్ రామచంద్ర నాయక్, ఎమ్మెల్యేలు కడియం శ్రీహరి, గండ్ర సత్యనారాయణరావు, నాయని రాజేందర్ రెడ్డి, కోరం కనకయ్య, పాయం వెంకటేశ్వర్లు, తెల్లం వెంకట్రావు, జారే ఆదినారాయణ స్వాగతం పలికారు. మేడారంలో సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెలను దర్శించుకోనున్నారు. అనంతరం మేడారం గద్దెల అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించనున్నారు. చేయూత పింఛన్ల కొత్త లబ్ధిదారులకు పత్రాలు అందజేయనున్నారు.

ములుగు గట్టమ్మ ఆలయం వద్ద హ్యామ్‌ రోడ్ల పైలాన్‌ను ఆవిష్కరించనున్నారు. తొలిదశలో 3వేల గ్రామాల్లో హ్యామ్‌ రోడ్ల అభివృద్ధికి శంకుస్థాపన చేస్తారు. ములుగులో నూతన కలెక్టరేట్ భవనం ప్రారంభించనున్నారు. ములుగులో రూ.868 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ములుగులో బహిరంగసభలో ప్రసంగించనున్నారు.

2:33 PM, 16 Aug 2026 (IST)

మేడారం చేరుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ములుగు జిల్లా మేడారం చేరుకున్నారు. మేడారంలో సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెలను దర్శించుకోనున్నరు. అనంతరం మేడారం గద్దెల అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించనున్నారు. చేయూత పింఛన్ల కొత్త లబ్ధిదారులకు పత్రాలు అందజేయనున్నారు.

1:49 PM, 16 Aug 2026 (IST)

మేడారానికి బయలుదేరిన సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

సీఎం రేవంత్​రెడ్డి బిచ్కుంద నుంచి మేడారానికి బయలుదేరారు. మేడారంలో సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెలను దర్శించుకోనున్నారు. ఒంటరి మహిళలు, వితంతువులకు పింఛన్ మంజూరు పత్రాలను పంపిణీ చేయనున్నారు.

1:33 PM, 16 Aug 2026 (IST)

ఎమ్మెల్యే లక్ష్మీకాంతారావు కుమార్తె వివాహానికి హాజరైన సీఎం

కామారెడ్డి జిల్లా బిచ్కందలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యే లక్ష్మీకాంతారావు కుమార్తె వివాహానికి హాజరయ్యారు. సీఎంతోపాటు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌గౌడ్‌ కూడా పాల్గొన్నారు. వివాహ విందుకు ఎమ్మెల్యేలు పోచారం, మదన్ మోహన్ హాజరయ్యారు.

1:24 PM, 16 Aug 2026 (IST)

కాసేపట్లో ములుగు జిల్లా మేడారం చేరుకోనున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి కాసేపట్లో ములుగు జిల్లా మేడారం చేరుకోనున్నారు. మేడారంలో సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెలను దర్శించుకోనున్నరు. అనంతరం మేడారం గద్దెల అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించనున్నారు. చేయూత పింఛన్ల కొత్త లబ్ధిదారులకు పత్రాలు అందజేయనున్నారు.

ములుగు గట్టమ్మ ఆలయం వద్ద హ్యామ్‌ రోడ్ల పైలాన్‌ను ఆవిష్కరించనున్నారు. తొలిదశలో 3వేల గ్రామాల్లో హ్యామ్‌ రోడ్ల అభివృద్ధికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అనంతరం ములుగులో నూతన కలెక్టరేట్ భవనాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. ములుగులో రూ.868 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ములుగులో బహిరంగసభలో ప్రసంగించనున్నారు. అనంతరం ములుగు నుంచి హనుమకొండకు సీఎం వెళ్లనున్నారు. పరకాలలో రూ.484 కోట్ల అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించనున్నారు. పరకాలలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో పాల్గొంటారు.

Last Updated : August 16, 2026 at 6:16 PM IST

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