CM Revanth Visit to Palamuru Live Updates : కాసేపట్లో ఎల్లూరు పంప్హౌస్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన
CM Revanth Palamuru Tour Live Updates : ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో రెండోరోజు సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. జిల్లాలో నిర్మాణంలో ఉన్న సాగునీటి ప్రాజెక్టులను సందర్శించి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు. సాయంత్రం ఉద్దండాపూర్లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొంటారు.
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ఎల్లూరు పంప్హౌస్ పనులను పరిశీలించనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోని ప్రాజెక్టులను పరిశీలిస్తున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి.. ఇవాళ రెండోరోజు పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు పరిశీలించనున్నారు. కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకం, పీఆర్ఎల్ఐఎస్ ప్యాకేజీ-2, 3 ప్యాకేజీ పనులు, నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్, ప్యాకేజీ-1 డెలివరీ సిస్టర్న్ పరిశీలిస్తారు. నార్లాపూర్ పరిశీలన అనంతరం ఏదుల రిజర్వాయర్ పరిశీలన చేస్తారు. అనంతరం ఏదుల పంప్హౌస్ పనులను ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా వీక్షిస్తారు.
అనంతరం మధ్యాహ్నం పీఆర్ఎల్ఐఎస్ ప్యాకేజీ-8 స్టేజ్-3 పంప్హౌస్, వట్టెం రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీ- 9, 10, 11 పనులను పరిశీలిస్తారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు భూత్పూర్ మండలం కొత్తూరు చేరుకోనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గం.కు కరివేన రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీ 14, 15 పనుల పరిశీలన చేస్తారు.
సాయంత్రం జడ్చర్ల మండలం ఉద్ధండాపూర్ చేరుకోనున్న సీఎం.. రిజర్వాయర్, ప్యాకేజీలు 17, 18 పనుల పురోగతిపై ఆరా తీస్తారు. 6.30 గం.కు గంగాపూర్ వద్ద బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు. అనంతరం హైదరాబాద్కు బయలుదేరి వెళ్తారు.
సాయంత్రం ఉద్దండాపూర్లో సీఎం బహిరంగ సభ ఏర్పాటు
మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు కుమ్మెరలో పీఆర్ఎల్ఐఎస్ ప్యాకేజీ-8 స్టేజ్-3 పంప్హౌస్, వట్టెం రిజర్వాయర్కు సంబంధించిన ప్యాకేజీ - 9, 10, 11 పనులు పరిశీలన అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మహబూబ్నగర్ జిల్లా భూత్పూర్ మండలం కొత్తూర్ లోని పీఆర్ఎల్ఐఎస్కు చెందిన కరివేన రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీ- 14, 15 పనులను పరిశీలిస్తారు. మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు అక్కడే మీడియా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. సాయంత్రం 5 గంటలకు జడ్చర్ల మండలం ఉద్దండాపూర్ లో పీఆర్ఎల్ఐఎస్కు చెందిన ఉద్దండాపూర్ రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీలు 17, 18 పనులను పురోగతిపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకుంటారు. సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ఉద్దండాపూర్ లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొననున్నారు.
ఉదయం 10.30 గంటలకు నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలంలోని ఎల్లూరు పంప్హౌస్లో పర్యటన
ఉదయం 10.30 గంటలకు నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలంలోని ఎల్లూరు పంప్హౌస్ చేరుకోని పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం (పీఆర్ఎల్ఐఎస్) ప్యాకేజీ-3 హెడ్ రెగ్యులేటర్, ప్యాకేజీ-2 నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్, ప్యాకేజీ-1 డెలివరీ సిస్టర్న్, ఎంజీకేఎల్ఐఎస్ లిఫ్ట్-1 పంప్హౌస్లను పరిశీలించనున్నారు. ఉదయం 11.50 గంటలకు పీఆర్ఎల్ఐఎస్ ప్యాకేజీ-3 కాలువ పనులు, ఏదుల రిజర్వాయర్, పంప్హౌస్ పనులను ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా సీఎం పరిశీలించనున్నారు.