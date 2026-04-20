CM Revanth Reddy Bhupalapally Tour Live Updates : కాసేపట్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి కాళేశ్వరం పర్యటన
CM REVANTH REDDY (ETV Bharat)
CM Revanth Reddy Bhupalapally Tour Live Updates : కాళేశ్వరం ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ బ్యారేజీని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సాయంత్రం పరిశీలించనున్నారు. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మహదేవ్పూర్ మండలంలో గోదావరి నదిపై నిర్మించిన ఈ బ్యారేజీని గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నిర్మించగా, రెండున్నరేళ్ల క్రితం కుంగింది. దీంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పునరుద్ధరణ చర్యలు చేపట్టింది. బ్యారేజీల్లో పరీక్షలు, ఇతర పనులను సీఎం స్వయంగా పరిశీలించనున్నారు. నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ (ఎన్డీఎస్ఏ) మార్గదర్శకాల మేరకు నీటి పారుదల శాఖ బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులు చేస్తోంది.
- ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి కాసేపట్లో జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పర్యటనకు బయలుదేరనున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి హెలికాప్టర్లో నేరుగా కాళేశ్వరం చేరుకుంటారు. ముందుగా శ్రీకాళేశ్వర ముక్తీశ్వరస్వామిని దర్శించుకొని సుమారు రూ. 200 కోట్లతో ఆలయాభివృద్ధి పనులకు భూమిపూజ చేస్తారు. అనంతరం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును సందర్శించి మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల బ్యారేజీల పునరుద్ధరణ పనులపై నీటిపారుదలశాఖ అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహిస్తారు.