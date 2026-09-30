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CM Revanth Reddy Sircilla Tour Live Updates : సీఎం సిరిసిల్ల పర్యటన దృష్ట్యా బీఆర్ఎస్, బీజేపీ నేతల ముందస్తు అరెస్టులు

CM REVANTH REDDY SIRCILLA TOUR
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 3:42 PM IST

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CM Revanth Reddy Sircilla Tour Live Updates : సిరిసిల్లా జిల్లాలో పలు అభివృద్ధి పనులకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తున్నారు. పెద్దూరులో ఇందిరా మహిళా శక్తి భవన్ ప్రారంభించనున్నారు. జిల్లాలో 2 ఆర్డీవో, 4 తహసీల్దార్ కార్యాలయాలకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. కొనరావుపేట, సిరిసిల్లలో తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్ల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేపట్టనున్నారు. వేములవాడ ఆలయ విస్తరణ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. సిరిసిల్లలో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్‌కు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రుద్రంగిలో 10వేల మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం గల గోదాము నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.

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2:01 PM, 30 Sep 2026 (IST)

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సిరిసిల్ల పర్యటన దృష్ట్యా ముందస్తు అరెస్టులు

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సిరిసిల్ల పర్యటన దృష్ట్యా ఎల్లారెడ్డిపేటలోని పలువురిని పోలీసులు ముందస్తు అరెస్టు చేశారు. సిరిసిల్ల, బోయినపల్లిలో పలువురు బీఆర్‌ఎస్ నేతలు, శంకరపట్నం, తంగళ్లపల్లిలో పలువురు బీఆర్‌ఎస్, బీజేపీ నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

1:59 PM, 30 Sep 2026 (IST)

నేడు సిరిసిల్లలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

నేడు సిరిసిల్లలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. మధ్యాహ్నం కరీంనగర్ కలెక్టరేట్ భవన సముదాయాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. వివిధ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. తర్వాత జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సాయంత్రం సిరిసిల్లకు చేరుకోనున్నారు. సిరిసిల్ల అంబేడ్కర్ కూడలి నుంచి సభా ప్రాంగణం వరకు ర్యాలీగా వెళ్లనున్నారు. సభా ప్రాంగణం వద్ద అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో సీఎం ప్రసంగించనున్నారు.

TAGGED:

సిరిసిల్లలో సీఎం రేవంత్ పర్యటన
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