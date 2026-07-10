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LIVE UPDATES : హైదరాబాద్​ నుంచి ఖమ్మం బయలుదేరిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

CM Revanth Reddy Rythu Ashirvada Sabha
CM Revanth Reddy Rythu Ashirvada Sabha (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 10, 2026 at 3:29 PM IST

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తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వానాకాలం పంటల పెట్టుబడి కోసం ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రైతు భరోసా సాయం తుది విడత నేడు ఖాతాల్లో జమ కానుంది. ఖమ్మం వేదికగా జరిగే రైతు ఆశీర్వాద సభలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి నిధులను విడుదల చేయనున్నారు. ఈ బహిరంగ సభ కోసం భారీగా ఏర్పాట్లు చేశారు. దాదాపు మూడు లక్షల మంది రైతులు, మహిళలతో అట్టహాసంగా నిర్వహించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఖరీఫ్‌ సీజన్‌ పంట పెట్టుబడి సాయం కోసం రైతు భరోసా నిధుల పంపిణీ ఇవాళ్టితో సంపూర్ణం కానుంది. గత నెల 30న హైదరాబాద్‌లో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి లాంఛనంగా రైతు భరోసా నిధుల విడుదల కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు.

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3:23 PM, 10 Jul 2026 (IST)

హైదరాబాద్​ నుంచి ఖమ్మం బయలుదేరిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

ఖమ్మం జిల్లా చింతకాని మండలం జగన్నాథపురంలో కాసేపట్లో రైతు ఆశీర్వాద సభ ప్రారంభం కానుంది. రైతు ఆశీర్వాద సభకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డి హాజరు కానున్నారు. రైతు ఆశీర్వాద సభలో రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేయనున్న సీఎం, అనంతరం రైతులకు ఈ- పట్టాదార్ పాస్‌బుక్‌లు జారీ చేయనున్నారు. రైతు ఆశీర్వాద సభకు జనం భారీగా తరలివచ్చారు.

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