LIVE UPDATES : ఊర్కొండకు చేరుకున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
CM Revanth Reddy Mahabubnagar Tour : 20 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితానికి పురుడు పోసిన గడ్డపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అడుగుపెట్టారు. జడ్పీటీసీగా మొదలై, నేడు రాష్ట్ర రథసారథిగా ఎదిగిన సీఎం రేవంత్ తనను ఆదరించిన ప్రజలకు, నడిపించిన నేలకు నమస్కరించేందుకు వచ్చారు. తొలుత నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలోని ఊర్కొండ పబ్బతి ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకున్న ముఖ్యమంత్రి, తొలి ప్రయాణంలో తన వెంట నడిచిన నేతలతో ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహించారు. అనంతరం మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని మిడ్జిల్లో పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన అనంతరం భారీ బహిరంగ సభలో పాల్గొన్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి, మిడ్జిల్ వాసులకు భావోద్వేగ పూరితమైన వేడుకగా ఈ యాత్ర నిలవనుంది.
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నాగర్కర్నూల్: ఊర్కొండకు చేరుకున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
20 సంవత్సరాల రాజకీయ ప్రస్థానం సభలో పాల్గొనేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాగర్కర్నూల్ జిల్లా ఊర్కొండకు చేరుకున్నారు. ముందుగా ఊర్కొండ పబ్బతి ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకొని పూజలు నిర్వహిస్తారు. తరువాత ముఖ్యమంత్రి, తొలి ప్రయాణంలో తన వెంట నడిచిన నేతలతో ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహిస్తారు.
రేవంత్ రెడ్డి 20 సంవత్సరాల రాజకీయ ప్రస్థానం
20 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంపై భావోద్వేగంతో 'ఎక్స్'లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ పోస్ట్ పెట్టారు. మిడ్జిల్లో ప్రారంభమైన రాజకీయ జీవితాన్ని గుర్తు చేసుకున్న రేవంత్ రెడ్డి రెండు దశాబ్దాల ప్రజాజీవితం మరపురాని మధురజ్ఞాపకమని తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డిగా మెుదలైన ప్రయాణం రేవంతన్నగా నిలిచే స్థాయికి చేరింది సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 20 సంవత్సరాల రాజకీయ ప్రస్థానం తన జీవితంలో ప్రత్యేక అధ్యాయమని, ప్రతి సందర్భం, సంఘటన, సంఘర్షణలో అండగా ఉన్న ప్రజలకు రేవంత్ రెడ్డి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.