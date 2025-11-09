ETV Bharat / state

LIVE UPDATES : జూబ్లీహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్‌ గెలుపు ఖాయం: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

CM Revanth meet the press
CM Revanth meet the press (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 9, 2025 at 12:34 PM IST

|

Updated : November 9, 2025 at 12:57 PM IST

Choose ETV Bharat

CM Revanth Meet the Press Live Updates : తాజ్​కృష్ణాలో మీట్​ ది ప్రెస్​ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పాల్గొన్నారు. వైఎస్‌, చంద్రబాబు అభివృద్ధి విధానాలను కొనసాగిస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​రెడ్డి తెలిపారు. ప్రజాపాలన ప్రారంభమై రెండేళ్లు గడిచింది, ప్రభుత్వ విధానాలు, భవిష్యత్తు కార్యక్రమాలపై చర్చించుకుందామని సవాల్​ విసిరారు.

LIVE FEED

12:57 PM, 9 Nov 2025 (IST)

జూబ్లీహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్‌ గెలుపు ఖాయం: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

  • జూబ్లీహిల్స్‌లో కాంగ్రెస్‌ గెలుపు ఖాయం: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • జూబ్లీహిల్స్‌లో ఎంత మెజారిటీతో గెలుస్తామో.. చెప్పలేను: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • జూబ్లీహిల్స్‌లో బీజేపీ డిపాజిట్‌ కోల్పోవడం ఖాయం: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

12:52 PM, 9 Nov 2025 (IST)

2023 నుంచి పదేళ్లు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వమే అధికారంలో ఉంటుంది: సీఎం

  • ఎవరిది అగ్రికల్చర్‌.. ఎవరిది డ్రగ్స్ కల్చరో ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి: సీఎం
  • గల్లీ గల్లీలో గంజాయి కల్చర్‌ తీసుకొచ్చింది ఎవరో ఆలోచించాలి: సీఎం
  • సెంటిమెంటా.. డెవలప్‌మెంటా.. జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలు తేల్చుకోవాలి..: సీఎం
  • గతంలో పీజేఆర్‌ చనిపోయినప్పుడు కేసీఆర్‌ అభ్యర్థిని నిలబెట్టి ఎన్నికలు తెచ్చారు: సీఎం
  • రాంరెడ్డి వెంకటరెడ్డి విషయంలోనూ కేసీఆర్‌ అదే విష సంస్కృతి తెచ్చారు..: సీఎం
  • మాగంటి గోపీనాథ్ నాకు మిత్రుడే.. కానీ నేను అభివృద్ధి చేయాలి కదా..: సీఎం
  • ఉపఎన్నికల్లో పోటీ పెట్టే విషసంస్కృతిని తీసుకొచ్చిందే కేసీఆర్..: సీఎం
  • ఫేక్‌ సర్వేలకు మీడియా కూడా దయచేసి ప్రాధాన్యం ఇవ్వొద్దు: సీఎం
  • పదేళ్లకోసారి అధికారం మార్చడం తెలంగాణ ప్రజలకు అలవాటుగా వస్తోంది: సీఎం
  • 1994-2004 మధ్య టీడీపీ, 2004-2014 మధ్య కాంగ్రెస్‌ పాలించాయి: సీఎం
  • తెలంగాణను 2014-2023 మధ్య బీఆర్‌ఎస్‌ పాలించింది: సీఎం
  • 2023 నుంచి పదేళ్లు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వమే అధికారంలో ఉంటుంది: సీఎం
  • హైదరాబాద్‌ను అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత మాపై ఉంది: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • జూబ్లీహిల్స్ గెలవాల్సిందే.. అభివృద్ధి జరగాల్సిందే: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

12:52 PM, 9 Nov 2025 (IST)

మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం సహా అనేక ఎన్నికల హామీలు నెరవేర్చాను: సీఎం

  • మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం సహా అనేక ఎన్నికల హామీలు నెరవేర్చాను: సీఎం
  • వచ్చే పదేళ్లు మేమే అధికారంలో ఉంటాం.. చేపట్టిన ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తి చేస్తాం: సీఎం
  • పైశాచిక ఆనందంతో కేటీఆర్‌, హరీశ్‌రావు ప్రతిపక్షపాత్ర పోషిస్తున్నారు: సీఎం
  • ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ ఏమైనా కేటీఆర్‌, హరీశ్‌రావు తాతల జాగీరా?: సీఎం

12:32 PM, 9 Nov 2025 (IST)

కేసీఆర్‌ పథకాలను కొనసాగిస్తూ అదనంగా అనేక కొత్త పథకాలు తెచ్చాను: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

  • కేసీఆర్‌ పథకాలను కొనసాగిస్తూ అదనంగా అనేక కొత్త పథకాలు తెచ్చాను: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • ఎస్సీ వర్గీకరణపై ఎవరూ చేయని సాహసం నేను చేశాను: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • ఎస్సీ వర్గీకరణ అమలు చేసిన తొలి రాష్ట్రంగా తెలంగాణను నిలిపాను: సీఎం
  • దేశంలో ఎవరూ చేయని కులగణనను తెలంగాణలో చేసి చూపించాను: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర గీతాన్ని అందించాను: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

12:32 PM, 9 Nov 2025 (IST)

బీఆర్‌ఎస్‌ పాలకులు ఒక్క ప్రాజెక్టు అయినా కట్టారా?: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

  • కేటీఆర్‌ ఎన్నికల ప్రచారం పుష్ప సినిమాలో శ్రీలీల ఐటమ్‌సాంగ్‌ను గుర్తుకు తెస్తోంది: సీఎం
  • కాళేశ్వరం ద్వారా ఒక్క ఎకరానికైనా నీరు ఇచ్చారా?: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • కాళేశ్వరం లేకుండానే నా ప్రభుత్వం అత్యధికంగా వరి ఉత్పత్తి చేసింది: సీఎం
  • రెండు సీజన్లలో 2.85లక్షల ధాన్యం ఉత్పత్తి చేశాం: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • కేసీఆర్‌ పదేళ్లలో రూ.20 లక్షల కోట్ల ద్వారా ఏంచేశారు?: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • బీఆర్‌ఎస్‌ పాలకులు ఒక్క ప్రాజెక్టు అయినా కట్టారా?: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • బీఆర్‌ఎస్‌ పాలకులు ఒక్క పాఠశాల అయినా కట్టారా?: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • కేసీఆర్‌ హయాంలో మహిళలకు అధికారం దక్కిందా?: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • కల్వకుర్తి, ఎస్‌ఎల్‌బీసీ, భీమా, నెట్టెంపాడు ప్రాజెక్టులన్నీ పెండింగులోనే పెట్టారు: సీఎం
  • వ్యవసాయం, విద్య, వైద్యం.. అన్ని రంగాల్లోనూ కేసీఆర్‌ రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలుచేశారు: సీఎం
  • ఎలాంటి ప్రయోజనం లేని కమాండ్‌ కంట్రోల్‌రూమ్‌ కేసీఆర్‌ పూర్తి చేశారు: సీఎం
  • ఎలాంటి ప్రయోజనం లేని సచివాలయం, ప్రగతిభవన్ మాత్రమే కేసీఆర్ పూర్తి చేశారు: సీఎం
  • కేసీఆర్‌ కుమారుడు కేటీఆర్‌ జీవితంలోనే అధికారం అనే రేఖ లేదు: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • కేటీఆర్‌ విషయంలో కేసీఆర్‌ ధ్రుతరాష్ట్రుడిగా మారారు: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • కేటీఆర్‌ దశే బాగాలేకపోతే కేసీఆర్‌ ఎన్ని దిశలు మార్చినా ఏం లాభం?: సీఎం
  • కేసీఆర్‌ పెట్టిన ఏ పథకాన్ని కూడా నేను రద్దు చేయలేదు: సీఎం

12:31 PM, 9 Nov 2025 (IST)

వైఎస్‌, చంద్రబాబు అభివృద్ధి విధానాలను కొనసాగిస్తున్నాం: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

  • వైఎస్‌, చంద్రబాబు అభివృద్ధి విధానాలను కొనసాగిస్తున్నాం: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • హైదరాబాద్‌లో ఐటీ, ఫార్మా రంగాలను గత పాలకులు ఎంతో ప్రోత్సహించారు: సీఎం
  • జీసీసీలు, డేటా సెంటర్లకు హైదరాబాద్‌ హబ్‌గా మారింది: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • దేశానికి వచ్చిన జీసీసీలు, డేటా సెంటర్లలో 70శాతం హైదరాబాద్‌కే వచ్చాయి: సీఎం
  • ఎన్‌.జనార్దన్‌రెడ్డి పునాది వేసిన ఐటీ రంగం హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి కీలకంగా మారింది: సీఎం
  • వైఎస్‌ హయాంలో వచ్చిన శంషాబాద్‌ ఎయిర్‌పోర్టు, ఓఆర్‌ఆర్‌ కూడా కీలకంగా మారాయి: సీఎం
  • కాంగ్రెస్‌ సీఎంల నిర్ణయాలు హైదరాబాద్‌ అభివృద్ధికి బాటలు వేశాయి: రేవంత్‌రెడ్డి
  • గతంలో కాంగ్రెస్‌ హయాంలోనే అనేక కేంద్ర సంస్థలు హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటయ్యాయి: సీఎం
  • ప్రపంచాన్నే శాసించే సంస్థలు హైదరాబాద్‌లో ఉన్నాయి: సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • హైదరాబాద్‌ నాలెడ్జ్ సిటీగా మారిందంటే దానికి కారణం కాంగ్రెస్‌ సీఎంలు తీసుకున్న నిర్ణయాలే: సీఎం
  • అభివృద్ధి మాత్రమే కాదు.. సంక్షేమరంగంలోనూ కాంగ్రెస్‌ పాలకులు తమదైన ముద్ర వేశారు: సీఎం
  • 2004-2014 మధ్య కాంగ్రెస్‌ కేంద్రం, రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉండి హైదరాబాద్‌ అభివృద్ధికి కృషి చేసింది: సీఎం

12:30 PM, 9 Nov 2025 (IST)

ప్రజాపాలన ప్రారంభమై రెండేళ్లు గడిచింది - భవిష్యత్తు కార్యక్రమాలపై చర్చించుకుందాం : సీఎం

  • ప్రజాపాలన ప్రారంభమై రెండేళ్లు గడిచింది
  • ప్రభుత్వ విధానాలు, భవిష్యతు కార్యక్రమాలపై చర్చించుకుందాం
  • తెలంగాణ ఏర్పాటు కోసం కాంగ్రెస్‌ పార్టీ త్యాగం చేసింది
  • కాంగ్రెస్‌ పార్టీ.. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి 4 కోట్ల ప్రజలకు ఇచ్చింది
  • 2004లో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం తొలి సంతకం రుణమాఫీ, ఉచిత కరెంట్‌ అమలు కోసం వైఎస్‌ సంతకం చేశారు
  • ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడం కోసం కాంగ్రెస్‌ ఎన్నో త్యాగాలు చేసింది
  • గతంలో నీళ్ల కోసం హైదరాబాద్‌లోని సచివాలయం వద్ద మహిళల ధర్నాలు చేసేవారు
  • మహానగర అభివృద్ధి కోసం చంద్రబాబు, వైఎస్‌ తీసుకున్న నిర్ణయాలు కొనసాగిస్తున్నాం
  • ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలబడిన ఫార్మా రంగం హైదరాబాద్‌లోనే ఉంది
  • నాలుగు రకాలుగా రాష్ట్రం ప్రభుత్వం తీసుకున్న అప్పులు రూ.6.71 లక్షల కోట్లు
  • రూ.1.29 లక్షల కోట్ల అప్పులకు ఎలాంటి ప్రతాలు లేవు
  • నేను సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటికి రూ.8 లక్షల కోట్ల అప్పు చూపారు
  • కేసీఆర్‌ పాలనలో గద్దర్‌ను ప్రగతిభవన్‌ బయటే నిలబెట్టారు
  • రెండేళ్లలో 2.85 కోట్ల వడ్లను ఉత్పత్తి చేసింది మా కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం
  • 10 ఏళ్లలో వీసీలను నియమించారా?..
  • రైతులకు వ్యవసాయాన్ని దూరం చేసింది మీరు కాదా?
Last Updated : November 9, 2025 at 12:57 PM IST

TAGGED:

CM REVANTH PRESS MEET
CM REVANTH LIVE UPDATES
CM REVANTH MEET THE PRESS
సీఎం రేవంత్​ మీట్​ ది ప్రెస్
CM REVANTH MEET THE PRESS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.