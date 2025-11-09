- జూబ్లీహిల్స్లో కాంగ్రెస్ గెలుపు ఖాయం: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- జూబ్లీహిల్స్లో ఎంత మెజారిటీతో గెలుస్తామో.. చెప్పలేను: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- జూబ్లీహిల్స్లో బీజేపీ డిపాజిట్ కోల్పోవడం ఖాయం: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
LIVE UPDATES : జూబ్లీహిల్స్లో కాంగ్రెస్ గెలుపు ఖాయం: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
Published : November 9, 2025 at 12:34 PM IST|
Updated : November 9, 2025 at 12:57 PM IST
CM Revanth Meet the Press Live Updates : తాజ్కృష్ణాలో మీట్ ది ప్రెస్ కార్యక్రమంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొన్నారు. వైఎస్, చంద్రబాబు అభివృద్ధి విధానాలను కొనసాగిస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. ప్రజాపాలన ప్రారంభమై రెండేళ్లు గడిచింది, ప్రభుత్వ విధానాలు, భవిష్యత్తు కార్యక్రమాలపై చర్చించుకుందామని సవాల్ విసిరారు.
LIVE FEED
జూబ్లీహిల్స్లో కాంగ్రెస్ గెలుపు ఖాయం: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
2023 నుంచి పదేళ్లు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే అధికారంలో ఉంటుంది: సీఎం
- ఎవరిది అగ్రికల్చర్.. ఎవరిది డ్రగ్స్ కల్చరో ప్రజలు ఆలోచించుకోవాలి: సీఎం
- గల్లీ గల్లీలో గంజాయి కల్చర్ తీసుకొచ్చింది ఎవరో ఆలోచించాలి: సీఎం
- సెంటిమెంటా.. డెవలప్మెంటా.. జూబ్లీహిల్స్ ప్రజలు తేల్చుకోవాలి..: సీఎం
- గతంలో పీజేఆర్ చనిపోయినప్పుడు కేసీఆర్ అభ్యర్థిని నిలబెట్టి ఎన్నికలు తెచ్చారు: సీఎం
- రాంరెడ్డి వెంకటరెడ్డి విషయంలోనూ కేసీఆర్ అదే విష సంస్కృతి తెచ్చారు..: సీఎం
- మాగంటి గోపీనాథ్ నాకు మిత్రుడే.. కానీ నేను అభివృద్ధి చేయాలి కదా..: సీఎం
- ఉపఎన్నికల్లో పోటీ పెట్టే విషసంస్కృతిని తీసుకొచ్చిందే కేసీఆర్..: సీఎం
- ఫేక్ సర్వేలకు మీడియా కూడా దయచేసి ప్రాధాన్యం ఇవ్వొద్దు: సీఎం
- పదేళ్లకోసారి అధికారం మార్చడం తెలంగాణ ప్రజలకు అలవాటుగా వస్తోంది: సీఎం
- 1994-2004 మధ్య టీడీపీ, 2004-2014 మధ్య కాంగ్రెస్ పాలించాయి: సీఎం
- తెలంగాణను 2014-2023 మధ్య బీఆర్ఎస్ పాలించింది: సీఎం
- 2023 నుంచి పదేళ్లు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే అధికారంలో ఉంటుంది: సీఎం
- హైదరాబాద్ను అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత మాపై ఉంది: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- జూబ్లీహిల్స్ గెలవాల్సిందే.. అభివృద్ధి జరగాల్సిందే: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం సహా అనేక ఎన్నికల హామీలు నెరవేర్చాను: సీఎం
- మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం సహా అనేక ఎన్నికల హామీలు నెరవేర్చాను: సీఎం
- వచ్చే పదేళ్లు మేమే అధికారంలో ఉంటాం.. చేపట్టిన ప్రాజెక్టులన్నీ పూర్తి చేస్తాం: సీఎం
- పైశాచిక ఆనందంతో కేటీఆర్, హరీశ్రావు ప్రతిపక్షపాత్ర పోషిస్తున్నారు: సీఎం
- ముఖ్యమంత్రి కుర్చీ ఏమైనా కేటీఆర్, హరీశ్రావు తాతల జాగీరా?: సీఎం
కేసీఆర్ పథకాలను కొనసాగిస్తూ అదనంగా అనేక కొత్త పథకాలు తెచ్చాను: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- కేసీఆర్ పథకాలను కొనసాగిస్తూ అదనంగా అనేక కొత్త పథకాలు తెచ్చాను: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- ఎస్సీ వర్గీకరణపై ఎవరూ చేయని సాహసం నేను చేశాను: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- ఎస్సీ వర్గీకరణ అమలు చేసిన తొలి రాష్ట్రంగా తెలంగాణను నిలిపాను: సీఎం
- దేశంలో ఎవరూ చేయని కులగణనను తెలంగాణలో చేసి చూపించాను: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర గీతాన్ని అందించాను: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
బీఆర్ఎస్ పాలకులు ఒక్క ప్రాజెక్టు అయినా కట్టారా?: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- కేటీఆర్ ఎన్నికల ప్రచారం పుష్ప సినిమాలో శ్రీలీల ఐటమ్సాంగ్ను గుర్తుకు తెస్తోంది: సీఎం
- కాళేశ్వరం ద్వారా ఒక్క ఎకరానికైనా నీరు ఇచ్చారా?: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- కాళేశ్వరం లేకుండానే నా ప్రభుత్వం అత్యధికంగా వరి ఉత్పత్తి చేసింది: సీఎం
- రెండు సీజన్లలో 2.85లక్షల ధాన్యం ఉత్పత్తి చేశాం: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- కేసీఆర్ పదేళ్లలో రూ.20 లక్షల కోట్ల ద్వారా ఏంచేశారు?: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- బీఆర్ఎస్ పాలకులు ఒక్క ప్రాజెక్టు అయినా కట్టారా?: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- బీఆర్ఎస్ పాలకులు ఒక్క పాఠశాల అయినా కట్టారా?: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- కేసీఆర్ హయాంలో మహిళలకు అధికారం దక్కిందా?: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- కల్వకుర్తి, ఎస్ఎల్బీసీ, భీమా, నెట్టెంపాడు ప్రాజెక్టులన్నీ పెండింగులోనే పెట్టారు: సీఎం
- వ్యవసాయం, విద్య, వైద్యం.. అన్ని రంగాల్లోనూ కేసీఆర్ రాష్ట్రాన్ని అధోగతి పాలుచేశారు: సీఎం
- ఎలాంటి ప్రయోజనం లేని కమాండ్ కంట్రోల్రూమ్ కేసీఆర్ పూర్తి చేశారు: సీఎం
- ఎలాంటి ప్రయోజనం లేని సచివాలయం, ప్రగతిభవన్ మాత్రమే కేసీఆర్ పూర్తి చేశారు: సీఎం
- కేసీఆర్ కుమారుడు కేటీఆర్ జీవితంలోనే అధికారం అనే రేఖ లేదు: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- కేటీఆర్ విషయంలో కేసీఆర్ ధ్రుతరాష్ట్రుడిగా మారారు: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- కేటీఆర్ దశే బాగాలేకపోతే కేసీఆర్ ఎన్ని దిశలు మార్చినా ఏం లాభం?: సీఎం
- కేసీఆర్ పెట్టిన ఏ పథకాన్ని కూడా నేను రద్దు చేయలేదు: సీఎం
వైఎస్, చంద్రబాబు అభివృద్ధి విధానాలను కొనసాగిస్తున్నాం: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- వైఎస్, చంద్రబాబు అభివృద్ధి విధానాలను కొనసాగిస్తున్నాం: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- హైదరాబాద్లో ఐటీ, ఫార్మా రంగాలను గత పాలకులు ఎంతో ప్రోత్సహించారు: సీఎం
- జీసీసీలు, డేటా సెంటర్లకు హైదరాబాద్ హబ్గా మారింది: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- దేశానికి వచ్చిన జీసీసీలు, డేటా సెంటర్లలో 70శాతం హైదరాబాద్కే వచ్చాయి: సీఎం
- ఎన్.జనార్దన్రెడ్డి పునాది వేసిన ఐటీ రంగం హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి కీలకంగా మారింది: సీఎం
- వైఎస్ హయాంలో వచ్చిన శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టు, ఓఆర్ఆర్ కూడా కీలకంగా మారాయి: సీఎం
- కాంగ్రెస్ సీఎంల నిర్ణయాలు హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి బాటలు వేశాయి: రేవంత్రెడ్డి
- గతంలో కాంగ్రెస్ హయాంలోనే అనేక కేంద్ర సంస్థలు హైదరాబాద్లో ఏర్పాటయ్యాయి: సీఎం
- ప్రపంచాన్నే శాసించే సంస్థలు హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- హైదరాబాద్ నాలెడ్జ్ సిటీగా మారిందంటే దానికి కారణం కాంగ్రెస్ సీఎంలు తీసుకున్న నిర్ణయాలే: సీఎం
- అభివృద్ధి మాత్రమే కాదు.. సంక్షేమరంగంలోనూ కాంగ్రెస్ పాలకులు తమదైన ముద్ర వేశారు: సీఎం
- 2004-2014 మధ్య కాంగ్రెస్ కేంద్రం, రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉండి హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి కృషి చేసింది: సీఎం
ప్రజాపాలన ప్రారంభమై రెండేళ్లు గడిచింది - భవిష్యత్తు కార్యక్రమాలపై చర్చించుకుందాం : సీఎం
- ప్రజాపాలన ప్రారంభమై రెండేళ్లు గడిచింది
- ప్రభుత్వ విధానాలు, భవిష్యతు కార్యక్రమాలపై చర్చించుకుందాం
- తెలంగాణ ఏర్పాటు కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ త్యాగం చేసింది
- కాంగ్రెస్ పార్టీ.. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి 4 కోట్ల ప్రజలకు ఇచ్చింది
- 2004లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తొలి సంతకం రుణమాఫీ, ఉచిత కరెంట్ అమలు కోసం వైఎస్ సంతకం చేశారు
- ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోవడం కోసం కాంగ్రెస్ ఎన్నో త్యాగాలు చేసింది
- గతంలో నీళ్ల కోసం హైదరాబాద్లోని సచివాలయం వద్ద మహిళల ధర్నాలు చేసేవారు
- మహానగర అభివృద్ధి కోసం చంద్రబాబు, వైఎస్ తీసుకున్న నిర్ణయాలు కొనసాగిస్తున్నాం
- ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా నిలబడిన ఫార్మా రంగం హైదరాబాద్లోనే ఉంది
- నాలుగు రకాలుగా రాష్ట్రం ప్రభుత్వం తీసుకున్న అప్పులు రూ.6.71 లక్షల కోట్లు
- రూ.1.29 లక్షల కోట్ల అప్పులకు ఎలాంటి ప్రతాలు లేవు
- నేను సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటికి రూ.8 లక్షల కోట్ల అప్పు చూపారు
- కేసీఆర్ పాలనలో గద్దర్ను ప్రగతిభవన్ బయటే నిలబెట్టారు
- రెండేళ్లలో 2.85 కోట్ల వడ్లను ఉత్పత్తి చేసింది మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం
- 10 ఏళ్లలో వీసీలను నియమించారా?..
- రైతులకు వ్యవసాయాన్ని దూరం చేసింది మీరు కాదా?