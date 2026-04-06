CM Revanth Reddy Adilabad Tour Live Updates : ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాను పర్యాటకంగా, పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేస్తాం

CM REVANTH REDDY
CM REVANTH REDDY ADILABAD TOUR (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 6, 2026 at 11:06 AM IST

Updated : April 6, 2026 at 7:19 PM IST

CM Revanth Reddy Adilabad District Tour Live Updates : బాసర శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ క్షేత్రం అభివృద్ధి పనులకు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి ఇవాళ భూమి పూజ చేయనున్నారు. ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.225 కోట్లు కేటాయించింది. బాసరలో అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టిన తర్వాత ఆదిలాబాద్ జిల్లా పిప్రి బహిరంగ సభలో సీఎం పాల్గొననున్నారు. డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క పీపుల్స్‌ మార్చ్‌కు మూడేళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా ఈ సభ నిర్వహిస్తున్నారు.

7:12 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాపై కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టింది: సీఎం

ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా అభివృద్ధిపై కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టిందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. ఈ జిల్లా ప్రజలు నిరంకుశత్వం మీద పోరాడిన వీరులు అని కొనియాడారు. ఆదిలాబాద్​ జిల్లాకు విద్య, వైద్యం లాంటి సదుపాయాలు ఇంకా దక్కలేదని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నో ఒత్తిళ్లు, బెదిరింపులు తట్టుకుని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పోరాడారన్నారు. ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేలను శత్రువులుగా చూసే ప్రభుత్వం తమది కాదని, అభివృద్ధి పనుల కార్యక్రమానికి విపక్ష ఎమ్మెల్యేలను కూడా పిలిచామన్నారు. గతంలో సీఎం ఒక జిల్లాకు వస్తుంటే ప్రతిపక్ష నేతల అరెస్టులు, గృహనిర్భంధాలు చేశారన్నారు. అన్ని నియోజకవర్గాలకు నిధులు ఇస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు.

5:14 PM, 6 Apr 2026 (IST)

ఆదిలాబాద్‌ విమానాశ్రయానికి త్వరలోనే శంకుస్థాపన చేస్తాం: సీఎం

ఆదిలాబాద్​ విమానాశ్రయానికి త్వరలోనే శంకుస్థాపన చేస్తామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వెల్లడించారు. జిల్లాను పర్యాటకంగా, పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. త్వరలోనే ఆదిలాబాద్​కు యూనివర్సిటీని మంజూరు చేసి శంకుస్థాపన చేస్తామన్నారు. బాసర ఆలయం అభివృద్ధికి రూ.220 కోట్లు మంజూరు చేశామని ఆయన పేర్కొన్నారు. దేశంలోనే గొప్ప సరస్వతి ఆలయంగా బాసరను అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు. గూడెం సత్యనారాయణ ఆలయాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు.

5:06 PM, 6 Apr 2026 (IST)

తొలి ఏడాదిలోనే మొత్తం 4.50 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టాం: భట్టి

ఒకే విడతలో రుణమాఫీ చేసి రూ.22,500 కోట్లను రైతుల ఖాతాల్లో వేశామని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. ప్రతినియోజకవర్గంలో పేదల కోసం 3,500 ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేశామని తెలిపారు. తొలి ఏడాదిలోనే మొత్తం 4.50 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టామన్న ఆయన యంగ్‌ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్‌ స్కూళ్లను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్మిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఇన్ని పథకాలు, హామీలు ఎలా చేయగలుగుతున్నారని ఇతర రాష్ట్రాల నేతలు అడుగుతున్నారని భట్టి విక్రమార్క వివరించారు. ఈ రాష్ట్రంలో పుట్టడం అదృష్టంగా ప్రజలు భావించే పరిస్థితులు ఉండాలని భావించామని ఆయన తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ప్రతి కుటుంబానికి వర్తించేలా రూ.5 లక్షల ఇందిరమ్మ బీమా పథకం తీసుకువచ్చామన్నారు. రైతు కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన తమకు పేదల కష్టాలు, అవసరాలు తెలుసు అని వివరించారు. ప్రజల సంక్షేమం తప్ప, తమకెవరికీ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు లేవని చెప్పారు.

4:57 PM, 6 Apr 2026 (IST)

పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చే బాధ్యత మనపై ఉందని సీఎం అన్నారు : భట్టి

పీపుల్‌ మార్చ్‌లో ఇచ్చిన హామీల అమలుపై జీవోలు జారీ చేశామని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. ఇవాళే రూ.1,238 కోట్లతో చేపట్టే పనులకు శంకుస్థాపన చేశామని పేర్కొన్నారు. అధికారంలోకి వచ్చేందుకు నేతలు ఎన్నో హామీలు ఇస్తుంటారని, కొందరు నేతలు అధికారంలోకి రాగానే హామీలు మర్చిపోతారన్నారు. ఆదిలాబాద్​ జిల్లా పిప్పిరిలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపనన సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. తాము ఇచ్చిన హామీలను మర్చిపోయే నేతలం కాదని భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. ప్రజలు అధికారం ఇచ్చింది హోదా అనుభవించటానికి కాదని అన్నారు.

12:55 PM, 6 Apr 2026 (IST)

కాసేపట్లో బాసర ఆలయ విస్తరణ అభివృద్ధి పనులకు భూమి పూజ

బాసరలో పర్యటిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి, కాసేపట్లో బాసర ఆలయ విస్తరణ అభివృద్ధి పనులకు భూమి పూజ చేయనున్నారు. అంతకుముందు సరస్వతీ దేవి ఆలయంలో కుటుంబంతో కలిసి ప్రత్యేక పూజలు చేసిన సీఎం, బాసరలో మనవడికి అక్షరాభ్యాసం చేయించారు.

12:18 PM, 6 Apr 2026 (IST)

బాసరలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ దేవి అమ్మవారిని దర్శించుకున్న సీఎం

నిర్మల్‌ జిల్లా బాసరలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటిస్తున్నారు. బాసరలోని శ్రీజ్ఞాన సరస్వతీ దేవి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. కాసేపట్లో బాసర ఆలయ విస్తరణ అభివృద్ధి పనులకు భూమి పూజ చేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఆదిలాబాద్ జిల్లా పిప్రి చేరుకోనున్న సీఎం, పిప్రిలో వివిధ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అనంతరం పిప్రిలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభకు హాజరుకానున్నారు.

11:00 AM, 6 Apr 2026 (IST)

హైదరాబాద్ నుంచి బాసరకు బయలుదేరిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి హైదరాబాద్ నుంచి బాసరకు బయలుదేరారు. బాసరలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ దేవి అమ్మవారిని సీఎం దర్శించుకోనున్నారు. మధ్యాహ్నం బాసర ఆలయ విస్తరణ అభివృద్ధి పనులకు భూమి పూజ చేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఆదిలాబాద్ జిల్లా పిప్రి చేరుకోనున్న సీఎం, పిప్రిలో వివిధ అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అనంతరం పిప్రిలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం ప్రసంగించనున్నారు.

10:58 AM, 6 Apr 2026 (IST)

రూ.225 కోట్లతో బాసర ఆలయ పునర్ నిర్మాణం

బాసర పుణ్యక్షేత్రానికి రూ.225 కోట్లు కేటాయింపు : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఇవాళ పర్యటించనున్నారు. తొలుత నిర్మల్ జిల్లా బాసరలోని శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ దేవి అమ్మవారిని సీఎం దర్శించుకుంటారు. అనంతరం బాసర ఆలయ విస్తరణ అభివృద్ధి పనులకు భూమి పూజ చేయనున్నారు. బాసర పుణ్యక్షేత్రాన్ని రూ.225 కోట్లతో పునర్ నిర్మించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఆ పనులకు సీఎం శ్రీకారం చుడతారు. జ్ఞాన సరస్వతి కొలువైన బాసర క్షేత్రంలో పెద్ద ఎత్తున అక్షరాభ్యాసాలు జరుగుతుంటాయి. వ‌సంత పంచ‌మి, ఇత‌ర ప‌ర్వదినాల్లో ఆలయం కిటకిటలాడుతుంది. ప్రాచీన ఆల‌యం కావ‌డం, ఏటేటా పెరుగుతున్న భ‌క్తుల సంఖ్యకు త‌గిన‌ట్లు సౌకర్యాలు లేకపోవడంతో భ‌క్తులు తీవ్ర ఇబ్బందుల‌కు గుర‌వుతున్నారు. ఈ నేప‌థ్యంలో బాస‌ర ఆల‌య అభివృద్ధి చేప‌ట్టాల‌ని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

Last Updated : April 6, 2026 at 7:19 PM IST

