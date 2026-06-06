CM Revanth Visits Koheda Live Updates : కాసేపట్లో కొహెడ పండ్ల మార్కెట్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం రేవంత్
CM Revanth Visits Koheda Live Updates : హైదరాబాద్ నగర సిగలో మరో మణిహారం రానుంది. ప్రతిష్ఠాత్మక రామోజీ ఫిలిం సిటీ సమీపంలో ఓఆర్ఆర్ పక్కన కొహెడలో అంతర్జాతీయ సమీకృత ఫ్రూట్ మార్కెట్ అనేది కొలువు దీరబోతుంది. ప్రపంచ స్థాయి నాణ్యత ప్రమాణాలతో కూడిన సాంకేతిక హంగులతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నిర్మాణానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తున్నారు. పబ్లిక్, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో మొత్తం 3387.35 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టు మూడేళ్ల కాల వ్యవధిలో అందుబాటులోకి రానుంది. తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్-2047 అవసరాల దృష్ట్యా సమీకృత మార్కెట్ రూపకల్పన చేసినందున పండ్లు, పూలు, డెయిరీ, డ్రైఫ్రూట్స్, చేపలు, మాంసం లాంటి మార్కెట్లు రాబోతున్నాయి. దేశంలోనే అతిపెద్ద ఇంటిగ్రెటెడ్ ఫ్రూట్ మార్కెట్కు తెలంగాణ కేరాఫ్ అడ్రస్ కొహెడ కానుంది.
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కొహెడలో రైతులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న సీఎం రేవంత్
కొహెడలో సాయంత్రం 5 గంటలకు సమీకృత మార్కెట్కు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అనంతరం రైతులను ఉద్దేశించి ఆయన ప్రసంగిస్తారు. కొహెడలో 179 ఎకరాల్లో సమీకృత మార్కెట్ను ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో రూ.3,387 కోట్లతో నిర్మించనున్నారు. మూడేళ్ల వ్యవధిలో ఇది అందుబాటులోకి రానుంది. దీనివల్ల ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 25 వేల మందికి ఉపాధి లభిస్తుందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది. మరోవైపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొహెడ పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ఉండేందుకు చర్యలు చేపట్టారు.
కొహెడలో ప్రపంచ స్థాయి నాణ్యతా ప్రమాణాలతో సమీకృత పండ్ల మార్కెట్
కొహెడలో అంతర్జాతీయ సమీకృత ఫ్రూట్ మార్కెట్ కొలువు దీరబోతుంది. ప్రపంచ స్థాయి నాణ్యత ప్రమాణాలతో కూడిన సాంకేతిక హంగులతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నిర్మాణానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. పబ్లిక్, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో మొత్తం 3387.35 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఈ ప్రాజెక్టు మూడేళ్ల కాల వ్యవధిలో అందుబాటులోకి రానుంది. తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్-2047 అవసరాల దృష్ట్యా సమీకృత మార్కెట్ రూపకల్పన చేసినందున పండ్లు, పూలు, డెయిరీ, డ్రైఫ్రూట్స్, చేపలు, మాంసం లాంటి మార్కెట్లు రాబోతున్నాయి. దేశంలోనే అతిపెద్ద ఇంటిగ్రెటెడ్ ఫ్రూట్ మార్కెట్కు తెలంగాణ కేరాఫ్ అడ్రస్ కొహెడ కానుంది.