BRS Student Wing Protest Live Updates : దిల్లీ ఘటనలకు నిరసనగా ఇందిరా పార్కులో బీఆర్ఎస్వీ నిరసన
BRS Student Wing Protest Live Updates : నీట్ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారానికి వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో జరిగిన ఆందోళన సందర్భంగా విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జీ తదితనంతర పరిణామాల సెగ రాష్ట్రాన్ని తాకింది. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీ ఘటనలకు నిరసనగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఇందిరా పార్కు వద్ద ఆ పార్టీ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. బీఆర్ఎస్వీ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 వరకు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్తో పాటు ఇతర నేతలు కూడా పాల్గొంటారు.
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ఇందిరా పార్క్ ధర్నాకు బయలుదేరిన ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు
సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు నుంచి చలో ఇందిరా పార్క్ ధర్నాకు ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు బయలుదేరారు.
నేడు ఇందిరాపార్కు వద్ద బీఆర్ఎస్ నిరసన కార్యక్రమం
దిల్లీ ఘటనలకు నిరసనగా విద్యార్థులకు సంఘీభావం తెలిపేందుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం నిరసన బాట పట్టింది. బీఆర్ఎస్వీ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు ఈ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టనుంది. ఈ నిరసనలో కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇతర నేతలు పాల్గోనున్నారు.