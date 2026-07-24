ETV Bharat / state

BRS Student Wing Protest Live Updates : దిల్లీ ఘటనలకు నిరసనగా ఇందిరా పార్కులో బీఆర్ఎస్‌వీ నిరసన

BRS Student Wing Protest Live Updates
BRS Student Wing Protest Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 24, 2026 at 9:42 AM IST

Choose ETV Bharat

BRS Student Wing Protest Live Updates : నీట్ పేపర్​ లీకేజీ వ్యవహారానికి వ్యతిరేకంగా దిల్లీలో జరిగిన ఆందోళన సందర్భంగా విద్యార్థులపై లాఠీఛార్జీ తదితనంతర పరిణామాల సెగ రాష్ట్రాన్ని తాకింది. ఈ నేపథ్యంలో దిల్లీ ఘటనలకు నిరసనగా బీఆర్ఎస్​ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఇందిరా పార్కు వద్ద ఆ పార్టీ నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. బీఆర్ఎస్​వీ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 వరకు ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​తో పాటు ఇతర నేతలు కూడా పాల్గొంటారు.

LIVE FEED

9:43 AM, 24 Jul 2026 (IST)

ఇందిరా పార్క్ ధర్నాకు బయలుదేరిన ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి, బీఆర్​ఎస్​ శ్రేణులు

సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్​చెరు నుంచి చలో ఇందిరా పార్క్ ధర్నాకు ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి, బీఆర్​ఎస్​ శ్రేణులు బయలుదేరారు.

9:32 AM, 24 Jul 2026 (IST)

నేడు ఇందిరాపార్కు వద్ద బీఆర్ఎస్ నిరసన కార్యక్రమం

దిల్లీ ఘటనలకు నిరసనగా విద్యార్థులకు సంఘీభావం తెలిపేందుకు బీఆర్ఎస్​ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం నిరసన బాట పట్టింది. బీఆర్ఎస్​వీ ఆధ్వర్యంలో ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు ఈ నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టనుంది. ఈ నిరసనలో కేటీఆర్​, బీఆర్​ఎస్ పార్టీ ఇతర నేతలు పాల్గోనున్నారు.

TAGGED:

BRS STUDENT WING PROTEST IN HYD
BRS PROTEST LIVE UPDATES
బీఆర్ఎస్​వీ నిరసన కార్యక్రమం
KTR ON BRSV PROTEST
BRSV PROTEST LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.