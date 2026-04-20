KCR Praja Ashirvada Sabha Live Updates : ఎర్రవల్లి నుంచి జగిత్యాల సభకు బయలుదేరిన కేసీఆర్
Published : April 20, 2026 at 5:20 PM IST|
Updated : April 20, 2026 at 5:30 PM IST
KCR Praja Ashirvada Sabha in Jagtial : జగిత్యాలలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజా ఆశీర్వాద సభ పేరుతో భారీ బహిరంగ సభను నిర్వహిస్తోంది. ఈ సభలో గులాబీ అధినేత, మాజీ సీఎం కేసీఆర్ మాట్లాడతారు. సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత బహిరంగ సభ వేదిక నుంచి కేసీఆర్ చేసే ప్రసంగంపై రాజకీయవర్గాలు ఆసక్తితో ఎదురుచూస్తున్నాయి. సాయంత్రం 4.45 గంటలకు ఎర్రవల్లిలోని ఫౌంహౌస్ నుంచి జగిత్యాలకు హెలికాప్టర్లో కేసీఆర్ బయలుదేరి జగిత్యాల బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకుంటారు. అనంతరం ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ముఖ్యనేతలతో భేటీ అవుతారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు జగిత్యాల పార్టీ కార్యాలయం నుంచి ప్రజా ఆశీర్వాద సభకు హాజరవుతారు.
జగిత్యాల సభకు బీఆర్ఎస్ నేతల భారీ ఏర్పాట్లు
- కాంగ్రెస్కు రాజీనామా చేసిన మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి చేరిక సందర్భంగా జగిత్యాలలో ప్రజా ఆశీర్వాద సభ పేరిట బీఆర్ఎస్ భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తోంది. లక్ష మందికి తగ్గకుండా జనాలను సభకు తరలించారు. జగిత్యాల, కోరుట్ల, చొప్పదండి, కరీంనగర్ నియోజకవర్గాల నుంచి పార్టీ ఇన్ఛార్జీల నేతృత్వంలో బహిరంగ సభకు తరలించారు. పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ బహిరంగ సభలో పాల్గొనేందుకు రావడంతో జగిత్యాలను గులాబీమయంగా తీర్చిదిద్దారు.
ఎర్రవల్లి నుంచి జగిత్యాల సభకు బయలుదేరిన కేసీఆర్
- జగిత్యాలలో నిర్వహించే ప్రజాఆశీర్వాద సభలో పాల్గొనేందుకు బీఆర్ఎస్ అధ్యక్షుడు కేసీఆర్ ఎర్రవల్లి నుంచి బయలుదేరారు. హెలికాప్టర్లో ఆయన జగిత్యాలకు బయలుదేరారు. ఈ సభలోనే సీనియర్ నేత మాజీమంత్రి జీవన్రెడ్డి కేసీఆర్ సమక్షంలో బీఆర్ఎస్లో చేరనున్నారు. చాలా రోజుల తరువాత కేసీఆర్ బహిరంగ సభలో పాల్గొంటుండటంతో అందరిలో ఆసక్తి నెలకొంది. సభను విజయవంతం చేసేందుకు బీఆర్ఎస్ నేతలు భారీగా స్థానికులను తరలించారు.
ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ముఖ్య నేతలతో భేటీకానున్న కేసీఆర్
- జగిత్యాల కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద ఏర్పాటు చేసిన హెలిప్యాడ్లో కేసీఆర్ ల్యాండ్ అవుతారు. అక్కడి నుంచి జగిత్యాల జిల్లా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకుంటారు. కేసీఆర్కు బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఘనస్వాగతం పలకనున్నారు. అనంతరం హిందూ, ముస్లిం, క్రైస్తవుల సర్వమత ప్రార్థనలు చేసి ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ముఖ్య నేతలతో భేటీ అవుతారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు పార్టీ కార్యాలయం నుంచి సభకు వెళ్లి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పాలన, రాజకీయ అంశాలపై ప్రసంగిస్తారు.