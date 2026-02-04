LIVE UPDATES : కాసేపట్లో రాష్ట్రానికి రానున్న బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ సిన్హా
BJP National President Nitin Nabin Tour Live Updates : పాలమూరులో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొనేందుకు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ రాష్ట్రానికి రానున్నారు. జాతీయ అధ్యక్షుడు హోదాలో తొలిసారి రాష్ట్రానకి వస్తున్న నబీన్కు ఘనస్వాగతం పలికేందుకు బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వం భారీ జన సమీకరణకు ఏర్పాట్లు చేసింది. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకోనున్న నబీన్ అక్కడి నుంచి మహబూబ్నగర్ వెళ్లనున్నారు. మధ్యాహ్నం 3 నుంచి 4 గంటల 15 నిమిషాల వరకు ఎంవీఎస్ డిగ్రీ కళాశాల మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన సభలో పాల్గోనున్నారు. పదేళ్ల బీఆర్ఎస్, రెండేళ్ల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల ప్రజావ్యతిరేక విధానాలను ఎండగట్టడం సహా తెలంగాణకు కేంద్రం చేసిన సాయాన్ని వివరిస్తారనిపార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై దిశానిర్దేశం చేస్తారని వివరించాయి.
LIVE FEED
కాసేపట్లో శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి చేరుకోనున్న నితిన్
- జాతీయ అధ్యక్షుడు అయ్యాక తొలిసారిగా రాష్ట్రానికి వస్తున్న నితిన్ నబీన్ సిన్హా
- శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి భారీగా చేరుకున్న బీజేపీ శ్రేణులు
- జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ సిన్హాకు స్వాగతం పలికేందుకు తరలివస్తున్న కాషాయ శ్రేణులు
