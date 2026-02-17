ETV Bharat / state

నేడు, రేపు విశాఖలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము పర్యటన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 7:00 AM IST

17-02-2026 ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్ర వార్తలు - నేడు, రేపు విశాఖలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము పర్యటన

6:57 AM, 17 Feb 2026 (IST)

నేటి సాయంత్రం 4.40 గం.కు విశాఖ నేవల్ ఎయిర్ స్టేషన్ డేగాకు రాష్ట్రపతి

  • నేడు, రేపు విశాఖలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము పర్యటన
  • సా.4.40 గం.కు విశాఖ నేవల్ ఎయిర్ స్టేషన్ డేగాకు రాష్ట్రపతి
  • రాష్ట్రపతికి స్వాగతం పలకనున్న గవర్నర్, ఉపముఖ్యమంత్రి
  • రేపు ఉ.10 గం.కు ఐఎఫ్ఆర్‌లో పాల్గొననున్న రాష్ట్రపతి ముర్ము
  • రేపు మధ్యాహ్నం విశాఖ నుంచి దిల్లీ తిరుగుపయనం

6:56 AM, 17 Feb 2026 (IST)

జేఈఈ మెయిన్స్‌లో ఏపీ విద్యార్థులు- మంత్రి లోకేశ్​ అభినందనలు

  • జాతీయస్థాయిలో సత్తా చాటిన తెలుగు విద్యార్థులు
  • జేఈఈ మెయిన్స్‌లో ఏపీ విద్యార్థులు జాతీయస్థాయిలో సత్తా చాటడం గర్వకారణం: లోకేశ్​
  • నరేంద్రబాబుగారి మహిత్, పసల మోహిత్ అత్యున్నత ప్రతిభ కనబరచారు: లోకేశ్​
  • జాతీయస్థాయిలో రాష్ట్ర కీర్తిని చాటిన విద్యార్థులకు అభినందనలు: లోకేశ్​

6:48 AM, 17 Feb 2026 (IST)

ఉభయసభల్లో బడ్జెట్​పై చర్చ

  • నేటి నుంచి శాసనసభ, మండలిలో వార్షిక బడ్జెట్‌పై చర్చ
  • శాసనసభలో నేడు 3 బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
  • పురపాలక చట్టానికి 2 సవరణ బిల్లులను సభ ముందు ఉంచనున్న మంత్రి నారాయణ
  • విద్యుత్ సుంకం సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్

6:46 AM, 17 Feb 2026 (IST)

ఏపీలో రాష్ట్రపతి పర్యటన

6:46 AM, 17 Feb 2026 (IST)

ఆటో డ్రైవర్​ లవ్​ డ్రామా- తప్పించుకున్న పదో తరగతి విద్యార్థిని

  • ధర్మవరంలో పదో తరగతి విద్యార్థినిని నిర్బంధించిన ఆటో డ్రైవర్
  • ప్రేమ పేరుతో మాయమాటలు చెప్పి ఇంటి నుంచి తీసుకెళ్లిన ఆటో డ్రైవర్ యోగి
  • ఇంట్లో నిర్బంధించి అత్యాచారయత్నం చేసిన ఆటో డ్రైవర్ యోగి
  • ఆటో డ్రైవర్‌ నుంచి తప్పించుకుని ఇంటికి చేరుకున్న బాలిక
  • గతంలోనూ ఆటో డ్రైవర్ అత్యాచారం చేశాడని ఇంట్లో తెలిపిన బాలిక
  • ధర్మవరం రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్‌లో బాలిక తల్లి ఫిర్యాదు
  • ఆటో డ్రైవర్ యోగిపై పోక్సో యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు

6:44 AM, 17 Feb 2026 (IST)

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విశాఖ పర్యటన

  • రేపు విశాఖలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన
  • ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూలో రాష్ట్రపతితో పాటు పాల్గొననున్న సీఎం
  • రేపు మ.1.20 గం.కు ఉండవల్లి నివాసానికి సీఎం తిరుగు పయనం

6:43 AM, 17 Feb 2026 (IST)

తిరుగు ప్రయాణంలో ఒరిగిన ప్రభ

  • నరసరావుపేటలోని కాకుమాను వీధిలో రాత్రి ఒరిగిన ప్రభ
  • పక్కనే ఉన్న విద్యుత్తు స్తంభంపై ప్రభ పడటంతో విరిగిన స్తంభం
  • ప్రభను తిలకించేందుకు వచ్చిన ముగ్గురు చిన్నారులకు గాయాలు
  • ప్రభ కింద పడిన చిన్నారులను కాపాడిన నరసరావుపేట రెండో పట్టణ సీఐ ప్రభాకర్

6:36 AM, 17 Feb 2026 (IST)

విశాఖ సాగర తీరంలో యుద్ధనౌకల పరేడ్​

  • విశాఖ సాగర తీరంలో నేటి నుంచి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ
  • 71 నౌకలు ఆరు వరుసలలో పరేడ్ నిర్వహణ
  • ఇప్పటికే విశాఖ తీరానికి చేరుకున్న ఐఎన్‌ఎస్‌ విక్రాంత్‌తో పాటు 45 యుద్ధ నౌకలు
  • ఐఎఫ్‌ఆర్‌లో పాల్గొనేందుకు విశా ఖ చేరుకున్న 19 విదేశీ యుద్ధ నౌకలు
  • యుద్ధ నౌకల సమీక్షకు హాజరై గౌరవ వందనం స్వీకరించనున్న రాష్ట్రపతి
  • సాయంత్రం విశాఖ చేరుకోనున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము
  • ఇప్పటికే విశాఖ చేరుకున్న దాదాపు 70 దేశాల నౌకాదళ బృందాలు, ప్రతినిధులు

