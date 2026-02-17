నేడు, రేపు విశాఖలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము పర్యటన
నేటి సాయంత్రం 4.40 గం.కు విశాఖ నేవల్ ఎయిర్ స్టేషన్ డేగాకు రాష్ట్రపతి
- నేడు, రేపు విశాఖలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము పర్యటన
- సా.4.40 గం.కు విశాఖ నేవల్ ఎయిర్ స్టేషన్ డేగాకు రాష్ట్రపతి
- రాష్ట్రపతికి స్వాగతం పలకనున్న గవర్నర్, ఉపముఖ్యమంత్రి
- రేపు ఉ.10 గం.కు ఐఎఫ్ఆర్లో పాల్గొననున్న రాష్ట్రపతి ముర్ము
- రేపు మధ్యాహ్నం విశాఖ నుంచి దిల్లీ తిరుగుపయనం
జేఈఈ మెయిన్స్లో ఏపీ విద్యార్థులు- మంత్రి లోకేశ్ అభినందనలు
- జాతీయస్థాయిలో సత్తా చాటిన తెలుగు విద్యార్థులు
- జేఈఈ మెయిన్స్లో ఏపీ విద్యార్థులు జాతీయస్థాయిలో సత్తా చాటడం గర్వకారణం: లోకేశ్
- నరేంద్రబాబుగారి మహిత్, పసల మోహిత్ అత్యున్నత ప్రతిభ కనబరచారు: లోకేశ్
- జాతీయస్థాయిలో రాష్ట్ర కీర్తిని చాటిన విద్యార్థులకు అభినందనలు: లోకేశ్
ఉభయసభల్లో బడ్జెట్పై చర్చ
- నేటి నుంచి శాసనసభ, మండలిలో వార్షిక బడ్జెట్పై చర్చ
- శాసనసభలో నేడు 3 బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- పురపాలక చట్టానికి 2 సవరణ బిల్లులను సభ ముందు ఉంచనున్న మంత్రి నారాయణ
- విద్యుత్ సుంకం సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్
ఆటో డ్రైవర్ లవ్ డ్రామా- తప్పించుకున్న పదో తరగతి విద్యార్థిని
- ధర్మవరంలో పదో తరగతి విద్యార్థినిని నిర్బంధించిన ఆటో డ్రైవర్
- ప్రేమ పేరుతో మాయమాటలు చెప్పి ఇంటి నుంచి తీసుకెళ్లిన ఆటో డ్రైవర్ యోగి
- ఇంట్లో నిర్బంధించి అత్యాచారయత్నం చేసిన ఆటో డ్రైవర్ యోగి
- ఆటో డ్రైవర్ నుంచి తప్పించుకుని ఇంటికి చేరుకున్న బాలిక
- గతంలోనూ ఆటో డ్రైవర్ అత్యాచారం చేశాడని ఇంట్లో తెలిపిన బాలిక
- ధర్మవరం రెండో పట్టణ పోలీస్ స్టేషన్లో బాలిక తల్లి ఫిర్యాదు
- ఆటో డ్రైవర్ యోగిపై పోక్సో యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు విశాఖ పర్యటన
- రేపు విశాఖలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన
- ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూలో రాష్ట్రపతితో పాటు పాల్గొననున్న సీఎం
- రేపు మ.1.20 గం.కు ఉండవల్లి నివాసానికి సీఎం తిరుగు పయనం
తిరుగు ప్రయాణంలో ఒరిగిన ప్రభ
- నరసరావుపేటలోని కాకుమాను వీధిలో రాత్రి ఒరిగిన ప్రభ
- పక్కనే ఉన్న విద్యుత్తు స్తంభంపై ప్రభ పడటంతో విరిగిన స్తంభం
- ప్రభను తిలకించేందుకు వచ్చిన ముగ్గురు చిన్నారులకు గాయాలు
- ప్రభ కింద పడిన చిన్నారులను కాపాడిన నరసరావుపేట రెండో పట్టణ సీఐ ప్రభాకర్
విశాఖ సాగర తీరంలో యుద్ధనౌకల పరేడ్
- విశాఖ సాగర తీరంలో నేటి నుంచి ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ
- 71 నౌకలు ఆరు వరుసలలో పరేడ్ నిర్వహణ
- ఇప్పటికే విశాఖ తీరానికి చేరుకున్న ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్తో పాటు 45 యుద్ధ నౌకలు
- ఐఎఫ్ఆర్లో పాల్గొనేందుకు విశా ఖ చేరుకున్న 19 విదేశీ యుద్ధ నౌకలు
- యుద్ధ నౌకల సమీక్షకు హాజరై గౌరవ వందనం స్వీకరించనున్న రాష్ట్రపతి
- సాయంత్రం విశాఖ చేరుకోనున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము
- ఇప్పటికే విశాఖ చేరుకున్న దాదాపు 70 దేశాల నౌకాదళ బృందాలు, ప్రతినిధులు