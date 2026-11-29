AP Second Phase Panchayat Polling 2026 Live Updates : ఏపీలో రెండో విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : November 29, 2026 at 7:54 AM IST
AP Second Phase Panchayat Polling 2026 Live Updates : అనంతపురం జిల్లా ఎల్లనూరులోని ఒక పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. అక్కడ వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు టీడీపీ సభ్యులపై దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో పదిమంది టీడీపీ కార్యకర్తలు గాయపడ్డారు. సుమారు 60 మందితో కూడిన వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారుల బృందం ఈ దాడికి పాల్పడగా, తీవ్రంగా గాయపడిన ఆరుగురు టీడీపీ సభ్యులను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.
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అనంతపురం జిల్లా ఎల్లనూరులోని పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తత
అనంతపురం జిల్లా ఎల్లనూరులోని ఒక పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఉద్రిక్తత నెలకొంది. అక్కడ వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారులు టీడీపీ సభ్యులపై దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో పదిమంది టీడీపీ కార్యకర్తలు గాయపడ్డారు. సుమారు 60 మందితో కూడిన వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారుల బృందం ఈ దాడికి పాల్పడగా, తీవ్రంగా గాయపడిన ఆరుగురు టీడీపీ సభ్యులను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.
రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం
రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పోలింగ్ కొనసాగనుంది. విశాఖ మినహా మిగిలిన 27 జిల్లాల్లో పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు.
రెండో దశ పోరుకు సిద్ధమైన పల్లెలు - కాసేపట్లో పోలింగ్ ప్రారంభం
పల్లె పోరు రెండోదశ పోలింగ్కు సర్వం సిద్ధమైంది. 3880 గ్రామ పంచాయతీల్లో 3803 సర్పంచ్, 29,603 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు నేడు కాసేపట్లో పోలింగ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ ఎన్నికల్లో 83,52,338 మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు పోలింగ్ ముగియనుంది. 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించి ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. పోలింగ్ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించేందుకు సీసీ కెమెరాలు, వెబ్కాస్టింగ్, వీడియోగ్రఫీ ద్వారా పర్యవేక్షించనున్నారు. మరోవైపు పోలీసు పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. అతి సమస్యాత్మక, సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద భారీ భద్రత ఏర్పాటు చేశారు.