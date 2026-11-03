AP Municipal Results 2026 Live Updates :బద్వేలు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ కూటమి కైవసం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 10:07 AM IST
AP Municipal Results 2026 Live Updates : బద్వేలు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ కూటమి కైవసం చేసుకుంది. మొత్తం 40 వార్డుల్లో 39 వార్డులు ఏకగ్రీవం కాగా మిగిలిన మరో వార్డులో ఎన్నిక జరగ్గా టీడీపీ అభ్యర్థి విజయం సాధించారు.
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బద్వేలు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ కూటమి కైవసం
బద్వేలు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ కూటమి కైవసం చేసుకుంది. మొత్తం 40 వార్డుల్లో 39 వార్డులు ఏకగ్రీవం కాగా మిగిలిన మరో వార్డులో ఎన్నిక జరగ్గా టీడీపీ అభ్యర్థి విజయం సాధించారు. టీడీపీకి 36, జనసేనకు 2, ఇతరులు 2 వార్డుల్లో గెలుపొందారు.
పెద్దాపురం 5వ వార్డు జనసేన అభ్యర్థి సత్యనారాయణ విజయం
పెద్దాపురంలో 5వ వార్డు జనసేన అభ్యర్థి సత్యనారాయణ విజయం సాధించారు. 650 ఓట్ల మెజారిటీతో ఆయన గెలుపొందారు.
నర్సీపట్నం ఒకటో వార్డు టీడీపీ అభ్యర్థి లాలం మురళి విజయం
నర్సీపట్నం ఒకటో వార్డు టీడీపీ అభ్యర్థి లాలం మురళి విజయం సాధించారు. 413 ఓట్ల మెజారిటీతో ఆయన గెలుపొందారు.
బద్వేలు 39వ వార్డు టీడీపీ అభ్యర్థి తుడిమెళ్ల విజయ విజయం
బద్వేలు 39వ వార్డు టీడీపీ అభ్యర్థి తుడిమెళ్ల విజయ విజయం సాధించారు. 372 ఓట్ల మెజారిటీతో ఆమె గెలుపొందారు.
పెద్దాపురం మున్సిపాలిటీ 3వ వార్డు జనసేన అభ్యర్థి సతీశ్కుమార్ విజయం
పెద్దాపురం మున్సిపాలిటీ 3వ వార్డు జనసేన అభ్యర్థి సతీశ్కుమార్ విజయం సాధించారు. 773 ఓట్ల మెజార్టీతో ఆయన గెలుపొందారు.
పులివెందులలో మాజీ సీఎం జగన్పై కేసు నమోదు
పులివెందులలో మాజీ సీఎం జగన్పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. పోలింగ్ రోజు పులివెందుల మున్సిపల్ ఆఫీసు వద్ద ధర్నా చేసి ఎన్నికల నిబంధనలు ఉల్లంఘించారని కేసు నమోదైంది.
పార్వతీపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ప్రారంభంకాని కౌంటింగ్
పార్వతీపురం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో కౌంటింగ్ ప్రారంభం కాలేదు. స్ట్రాంగ్రూమ్ తాళం కనిపించకపోవడంతో కౌంటింగ్ ప్రారంభం కాలేదు.
వర్షం ప్రభావంతో ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు ఆలస్యం
వర్షం ప్రభావంతో ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు ఆలస్యం కానుంది. రెండు జిల్లాల నుంచి వచ్చిన అభ్యర్థన మేరకు ఉదయం 11.30 వరకు లెక్కింపు వాయిదాకు ఎస్ఈసీ అనుమతి ఇచ్చిందిం. ఉదయం 10.30 గంటలకు వర్ష పరిస్థితులపై ఎస్ఈసీ సమీక్షించనుంది.
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది. ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాలు మినహాయించి మిగిలినచోట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది. 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఈనెల 1న ఎన్నికలు ముగిసిన విషయం తెలిసిందే.
పులివెందుల మున్సిపాలిటీలో కౌంటింగ్కు హైకోర్టు గ్రీన్సిగ్నల్
పులివెందుల మున్సిపాలిటీలో కౌంటింగ్కు హైకోర్టు గ్రీన్సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు రీపోలింగ్ నిర్వహించే వరకు కౌంటింగ్ ఆపాలని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ప్రమీలమ్మ, అవినాశ్రెడ్డి దాఖలు చేసిన అనుబంధ పిటిషన్లను న్యాయస్థానం కొట్టివేసింది.
ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాల్లో కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ఆలస్యం: ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా
ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాల్లో కౌంటింగ్ ప్రక్రియ ఆలస్యం కానుందని ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా తెలిపారు. జిల్లాల నుంచి వచ్చిన అభ్యర్థన మేరకు లెక్కింపు ఆలస్యంగా ప్రారంభిస్తారని చెప్పారు. మిగిలిన జిల్లాల్లో యథావిధిగా ఉదయం 8 గంటలకు లెక్కింపు ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొన్నారు.
ఉదయం 8 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం
పుర ఎన్నికలు తుదిఘట్టానికి చేరాయి పురాధీశులు ఎవరో తేల్చే ఓట్ల లెక్కింపు కాసేపట్లో ప్రారంభం కానుంది. మేయర్, ఛైర్పర్సన్ పీఠం కోసం బరిలో నిలబడిన 520 మంది కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్ల హోదా కోసం పోటీపడిన 10,105 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యాన్ని తేల్చేందుకు 60 లక్షల మంది ఓటర్లు ఇచ్చిన తీర్పు నేడు వెలువడనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల పరిధిలో ఇవాళ ఉదయం 8 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం కానుంది. రాత్రి 8 గంటల్లోగా ఫలితాలు ప్రకటించేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎన్నికలు జరిగిన 13 మేయర్ స్థానాలకు గాను కూటమి నుంచి టీడీపీ 10 చోట్ల, జనసేన 2 స్థానాల్లో, బీజేపీ ఒకచోట పోటీ చేశాయి. వైఎస్సార్సీపీ 13చోట్లా పోటీకి దిగింది. 87 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు గాను 17చోట్ల ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 70 ఛైర్పర్సన్ స్థానాల్లో టీడీపీ అభ్యర్థులు 49చోట్ల, జనసేన నుంచి 17 స్థానాల్లో, బీజేపీ నుంచి నాలుగు స్థానాల్లో అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు 70 చోట్లా పోటీ చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం తాము చేస్తున్న అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలే గెలిపిస్తాయని ధీమాగా ఉంది. కొన్నిచోట్లయినా గట్టి పోటీనిస్తామని వైఎస్సార్సీపీ లెక్కలు వేస్తోంది. కౌంటింగ్లో మొదట బ్యాలెట్ పత్రాలను 25 చొప్పున కట్టలుగా కడతారు. అనంతరం ఓట్ల లెక్కింపు మొదలవుతుంది. డివిజన్లు, వార్డుల్లో ఓట్ల ఆధారంగా బ్యాలెట్ పత్రాలు కట్టలు కట్టేందుకు గంట నుంచి గంటన్నర సమయం పడుతుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 138 కౌంటింగ్ కేంద్రాల్లో నిర్వహించే ఈ క్రతువులో 47, 817 మంది అధికారులు, ఉద్యోగులు, సిబ్బంది పాల్గొననున్నారు.