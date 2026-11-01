AP Municipal Elections Polling 2026: ఏపీలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 6:54 AM IST|
Updated : November 1, 2026 at 7:03 AM IST
AP Municipal Elections Polling 2026 : నేడు పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది. 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికల పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీ, 13 కార్పొరేషన్లల్లో పోలింగ్ చేపట్టనున్నారు. ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్ జరగనుంది.
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పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం
ఏపీలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం అయ్యింది. 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది. మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీ, 13 కార్పొరేషన్లల్లో పోలింగ్ జరుగుతుంది. సాయంత్రం 5 వరకు కొనసాగనుంది. పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోటీలో 10,262 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నారు.
నేడు పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్
నేడు పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ జరగనుంది. 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికల పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీ, 13 కార్పొరేషన్లల్లో పోలింగ్ చేపట్టనున్నారు. ఉదయం 7 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. 99.36 లక్షల ఓటర్లు ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోటీలో 10,262 మంది అభ్యర్థులు పాల్గొన్నారు. ఈనెల 3న పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలు వెల్లడించనున్నారు. ఇప్పటికే 17 మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్లుగా కూటమి అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్లలో టీడీపీ-15, జనసేన, బీజేపీ ఒక్కోచోట ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. కడప జిల్లాలో కూటమి ఖాతాలోకి ఆరు పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, మొత్తం వార్డుల్లో 21శాతంపైగా, డివిజన్లలో 12శాతంపైగా ఏకగ్రీవమయ్యాయి. 13 కార్పొరేషన్లలోని మొత్తం 922 డివిజన్లలో 118 డివిజన్లు ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
ఏకగ్రీవాలతో 8 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో అవకాశం లేని పోలింగ్
ఏకగ్రీవాలతో 8 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో పోలింగ్కు అవకాశం లేదు. 8 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఛైర్పర్సన్ సహా అన్ని వార్డులూ ఏకగ్రీవమయ్యాయి. పిడుగురాళ్ల, దాచేపల్లి, గురజాల, దర్శి, ప్రొద్దుటూరు, కమలాపురం, రాయచోటి, ఆళ్లగడ్డలో ఛైర్పర్సన్ సహా అన్ని వార్డులూ ఏకగ్రీవం అయ్యాయి.
నేడు 79 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు
నేడు 79 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి.
- ఇప్పటికే ఏకగ్రీవమైన మున్సిపాలిటీలు 17
- మున్సిపాలిటీల్లో పోటీలో ఉన్న అభ్యర్ధులు 367
- మున్సిపాలిటీల్లో మొత్తం వార్డులు 3,020
- మున్సిపాలిటీల్లో ఏకగ్రీవమైన వార్డులు 637
- మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్న వార్డులు 2,382
- మున్సిపాలిటీల్లో పోటీపడుతున్న అభ్యర్థులు 6,669
- మున్సిపాలిటీల్లో మొత్తం ఓటర్లు 39.38 లక్షలు
- మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికల అధికారులు 1,073
- మున్సిపాలిటీల్లో ప్రిసైడింగ్ అధికారులు 5,929
- మున్సిపాలిటీల్లో ఇతర పోలింగ్ సిబ్బంది 21,766
- మున్సిపాలిటీల్లో పోలింగ్ స్టేషన్లు 4,994
- మున్సిపాలిటీల్లో మైక్రో అబ్జర్వర్లు 1,658
- మున్సిపాలిటీల్లో సున్నితమైన పోలింగ్ స్టేషన్లు 1,747
- మున్సిపాలిటీల్లో అతి సున్నితమైన పోలింగ్ స్టేషన్లు 1,190
నేడు 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు
నేడు 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి.
- 13 కార్పొరేషన్లలో మేయర్గా 153 మంది అభ్యర్థులు పోటీ
- 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో మొత్తం వార్డులు 922
- మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో ఏకగ్రీవమైన డివిజన్లు 118
- కార్పొరేషన్లలో ఎన్నికలు జరుగుతున్న డివిజన్లు 804
- మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో పోటీపడుతున్న అభ్యర్ధులు 3,073
- మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో మొత్తం ఓటర్లు 59,97,918
- మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో రిటర్నింగ్ అధికారులు 376
- మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో ప్రిసైడింగ్ అధికారులు 7,575
- మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో పోలింగ్ సిబ్బంది 29,950
- మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో పోలింగ్ స్టేషన్లు 6,384
- మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో మైక్రో అబ్జర్వర్లు 2,062
- కార్పొరేషన్లలో సున్నితమైన పోలింగ్ స్టేషన్లు 1,788
- కార్పొరేషన్లలో అతి సున్నితమైన పోలింగ్ స్టేషన్లు 941
రేపు దిల్లీ వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు రేపు దిల్లీ వెళ్లనున్నారు. ప్రగతి మైదాన్లోని భారత మండపంలో జరిగే రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ సమ్మిట్ -2026లో పాల్గొననున్నారు. పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో పెట్టుబడులు, అవకాశాలపై చర్చించనున్నారు. దాదాపు ఐదు గంటల పాటు ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. కార్యక్రమం ముగిశాక తిరిగి అమరావతి చేరుకోనున్నారు.