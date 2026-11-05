AP MPTC ZPTC Polling 2026 Live Updates : లంకెలకూరపాడులో ఘర్షణ - టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల దాడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : November 5, 2026 at 8:43 AM IST
AP MPTC ZPTC Polling 2026 Live Updates : ఏపీ వ్యాప్తంగా మండల, జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలకు పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ, 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 77 జడ్పీటీసీ, 2051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. నేడు 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు.
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ముప్పాళ్ల మండలం లంకెలకూరపాడులో ఘర్షణ
పల్నాడు జిల్లా ముప్పాళ్ల మండలం లంకెలకూరపాడులో ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. నిన్న అర్ధరాత్రి టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు కర్రలతో దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు టీడీపీ కార్యకర్తలకు గాయాలయ్యాయి. బాధితులను ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలం గుండ్లకుంటలో ఉద్రిక్తత
వైఎస్సార్ కడప జిల్లా పెద్దముడియం మండలం గుండ్లకుంటలో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. టీడీపీ ఏజెంట్లను వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి బయటకు లాగేయడంతో ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
పులివెందుల మండలం ఆర్.తుమ్మలపల్లిలో ఘర్షణ
పులివెందుల మండలం ఆర్.తుమ్మలపల్లిలో ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ నెలకొంది.
పోలింగ్ సజావుగా జరిగేలా కూటమి కార్యకర్తలు సహకరించాలి: సీఎం చంద్రబాబు
ఎన్డీఏ ముఖ్యనేతలు, బూత్ స్థాయి కార్యకర్తలతో చంద్రబాబు టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. 'పోలింగ్ సజావుగా జరిగేలా కూటమి కార్యకర్తలు సహకరించాలి. పోలింగ్ శాతం ఎంత మాత్రం తగ్గకూడదు. వృద్ధులు, దివ్యాంగులు ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేలా చూడాలి. పోలింగ్ స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో జరగాలి. పోలింగ్ ప్రక్రియను అడ్డుకునేలా ఉంటే పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలి. గొడ్డలి పార్టీ ఏవైనా అక్రమాలకు పాల్పడితే అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలి. ఘర్షణలు చోటు చేసుకుంటే కూటమి కార్యకర్తలు సంయమనం పాటించాలని' చంద్రబాబు సూచించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం
ఏపీ వ్యాప్తంగా మండల, జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలకు పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ, 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 77 జడ్పీటీసీ, 2051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. నేడు 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు మొత్తం 21,012 మంది పోటీ చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం 31,460 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు.
నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్
ఏపీ వ్యాప్తంగా మండల, జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గాలకు పోలింగ్ మరి కాసేపట్లో ప్రారంభం కానుంది. రాష్ట్రంలో మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ, 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే 77 జడ్పీటీసీ, 2051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. నేడు 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ జరగనుంది. 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు మొత్తం 21,012 మంది పోటీ చేస్తున్నారు. ఇందుకోసం 31,460 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, మున్సిపల్ నామినేషన్లు, మున్సిపల్ పోలింగ్ సందర్భంగా చోటుచేసుకున్న ఘటనలను దృష్టిలో పెట్టుకుని పరిషత్ పోలింగ్కి గట్టి పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. పల్నాడు, నంద్యాల, అన్నమయ్య, వైఎస్సార్ కడప, తిరుపతి జిల్లాల్లో ఏపీఎస్పీకి చెందిన 111 ప్లటూన్ల అదనపు బలగాలను మోహరించారు. మొత్తం 16,064 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో సీసీటీవీ నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. ఆరు వేల కేంద్రాల్లో వెబ్క్యాస్టింగ్, 6,507 కేంద్రాల్లో వీడియోగ్రఫీ ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 1,016,18 బ్యాలెట్ బాక్సులు వినియోగిస్తున్నారు. నామినేషన్లు వేయని కారణంగా వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలో సుగుమంచిపల్లి, కొండాపురం ఎంపీటీసీ స్థానాలకు, నామినేషన్లన్నీ తిరస్కరించిన కారణంగా నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మండలం కృష్ణగిరి ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించట్లేదు.