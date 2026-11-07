AP MPTC and ZPTC Election Results : ఏపీ 'పరిషత్' పోరు - ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలకు కౌంటింగ్ ప్రారంభం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : November 7, 2026 at 8:15 AM IST
AP MPTC and ZPTC Election Results 2026 : నేడు 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు కౌంటింగ్ జరగనుంది. 582 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు పోటీలో 2,169 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నారు. అలాగే 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోటీలో 18,843 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నారు. 77 జడ్పీటీసీ, 2,051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఇప్పటికే ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. రాష్ట్రంలో మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ, 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నాయి. జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో ఈసారి 70.72 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. 2021 పరిషత్ ఎన్నికల కంటే ఈసారి 9.81 శాతం పెరిగిన పోలింగ్ పెరిగింది.
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అల్లూరి జిల్లాలో 11 జడ్పీటీసీ స్థానాలు, 172 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఓట్ల లెక్కింపు
అల్లూరి జిల్లాలో 11 జడ్పీటీసీ స్థానాలు, 172 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది. 11 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు 72 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడ్డారు. 172 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు 648 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడ్డారు.
నేడు 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు కౌంటింగ్
నేడు 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు కౌంటింగ్ జరగనుంది. 582 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు పోటీలో 2,169 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నారు. అలాగే 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోటీలో 18,843 మంది అభ్యర్థులు ఉన్నారు. 77 జడ్పీటీసీ, 2,051 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఇప్పటికే ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. రాష్ట్రంలో మొత్తం 659 జడ్పీటీసీ, 9,821 ఎంపీటీసీ స్థానాలు ఉన్నాయి. జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో ఈసారి 70.72 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. 2021 పరిషత్ ఎన్నికల కంటే ఈసారి 9.81 శాతం పెరిగిన పోలింగ్ పెరిగింది.
ఉదయం 8 నుంచి జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు
రాష్ట్రంలో ఉదయం 8 నుంచి జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద 19,885 మంది పోలీసులతో మూడంచెల భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. సున్నిత ప్రాంతాల్లో సీసీటీవీ, డ్రోన్, బాడీ వోర్న్ కెమెరాలతో నిఘా ఏర్పాటు చేశారు. 365 లెక్కింపు కేంద్రాల్లో 9,062 లెక్కింపు బల్లలు ఏర్పాటు చేశారు. కౌంటింగ్ విధుల్లో దాదాపు 40 వేల మంది సిబ్బంది పాల్గొంటున్నారు. తొలుత కౌంటింగ్ సిబ్బంది పోస్టల్ బ్యాలెట్లను లెక్కించనున్నారు. లెక్కింపు బల్లల్లో సగం జడ్పీటీసీలకు, సగం ఎంపీటీసీలకు కేటాయింపు ఉంటుంది. ప్రతి బల్లకు ఒక్కో రౌండ్లో వెయ్యి బ్యాలెట్ పత్రాలు అధికారులు ఇవ్వనున్నారు.
నేడు పరిషత్ ఎన్నికల ఫలితాలు
బ్యాలట్ బాక్సుల్లో నిక్షిప్తమైన పరిషత్ ఎన్నికల ప్రజా తీర్పు నేడు వెలువడనుంది. బరిలో నిలిచిన 21 వేల 12 మంది అభ్యర్థుల భవితవ్యం మరికొన్ని గంటల్లో తేలనుంది. ఉదయం 8 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపునకు SEC ఏర్పాట్లు చేసింది. 365 కేంద్రాల్లో లెక్కింపు జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 3 గంటల తర్వాత తొలి ఫలితాలు వెలువడే అవకాశం ఉంది.