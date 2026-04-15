Inter Results Live Updates: ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల చేసిన మంత్రి నారా లోకేశ్- బాలికలదే పైచేయి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 11:15 AM IST|
Updated : April 15, 2026 at 11:28 AM IST
ఏప్రిల్ 20 నుంచి 27వ తేదీ వరకు రీ కౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్ అవకాశం
ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం ఫలితాల్లో అగ్రస్థానంలో కృష్ణా జిల్లా(92%), చివరి స్థానంలో అన్నమయ్య జిల్లా(67%) ఉన్నాయి.
ఇంటర్ ప్రథమ సంవత్సరం ఫలితాల్లో అగ్రస్థానంలో కృష్ణ(90%), గుంటూరు(88%), విశాఖ (85%) జిల్లాలు ఉండగా, చివరి స్థానంలో వైఎస్సార్ (66%), నంద్యాల (66%), అన్నమయ్య )(62%) జిల్లాలు ఉన్నాయి.
రీ కౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్కు ఏప్రిల్ 20 నుంచి 27వ తేదీ వరకూ అవకాశం కల్పించాయి. మే 21 నుంచి జూన్ 4 వరకూ థియరీ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు, జూన్ 7నుంచి 11వరకూ ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. జూన్ 5న ఎథిక్స్, హ్యూమన్ వాల్యూ, జూన్ 6న పర్యావరణ విద్య పరీక్షలు జరగనున్నాయి.
ఇంటర్ ప్రథమ సంవత్సర పరీక్ష ఫలితాల్లో 77 శాతం, రెండో సంవత్సర పరీక్ష ఫలితాల్లో 81 శాతం ఉత్తీర్ణత
మంత్రి నారా లోకేశ్ ఇంటర్ ఫలితాల(Intermediate Result)ను విడుదల చేశారు. ఫలితాలు www.eenadu.net, www.eenadupratibha.net, https://resultsbie.ap.gov.in ద్వారా పొందే అవకాశం ఉంది. మన మిత్ర వాట్సప్ నంబరు 9552300009 ద్వారా ను ఫలితాలు చూసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. ఫోన్ నంబరుకు హాయ్ అని సంక్షిప్త సందేశం పంపించి, ఫలితాలు పొందే సదుపాయం కల్పించారు.
ఉత్తీర్ణత సాధించిన విద్యార్థుల సంఖ్య
- మొదటి ఏడాది 3,61,526 మంది
- రెండో ఏడాది 3,59,816 మంది
ప్రథమ సంవత్సర పరీక్ష ఫలితాల్లో ఉత్తీర్ణత: 77 శాతం
- బాలురు:72 శాతం
- బాలికల: 81 శాతం
ఇంటర్ రెండో సంవత్సర పరీక్ష ఫలితాల్లో ఉత్తీర్ణత: 81 శాతం
- బాలురు: 76 శాతం
- బాలికల: 85 శాతం
ఒకేషనల్ కోర్సు ప్రథమ సంవత్సర ఫలితాల్లో 61, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాల్లో 74 శాతం ఉత్తీర్ణత
గత 12 ఏళ్లలోనే అత్యధిక ఉత్తీర్ణత శాతం ఈ ఏడాది ఫలితాల్లో నమోదైందని మంత్రి నారా లోకేశ్ వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ అనుబంధ జూనియర్ కళాశాలల్లో గణనీయమైన పురోగతి కనిపించిందన్నారు. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో ప్రథమ సంవత్సరం ఉత్తీర్ణత శాతం 54%గా నమోదై గత 12 ఏళ్లలో అత్యధికంగా నిలిచిందన్నారు. ద్వితీయ సంవత్సరంలో 68శాతం ఉత్తీర్ణత శాతం నమోదు కావడం కూడా గత 12 ఏళ్లలో రెండో అత్యుత్తమ ఫలితంగా నిలిచిందని తెలిపారు. ఈ విజయానికి విద్యార్థుల కృషి, ప్రిన్సిపాళ్లు, జూనియర్ లెక్చరర్ల శ్రమతో పాటు అన్ని వర్గాల సమిష్టి కృషి కారణమైందన్నారు. ఈసారి విజయాన్ని సాధించలేకపోయిన విద్యార్థులు నిరుత్సాహపడవద్దన్న లోకేశ్, దీన్ని ఒక పాఠంగా తీసుకుని మరింత కృషి చేసి తిరిగి విజయాన్ని సాధించాలని సూచించారు. ఈ సమయంలో తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, సమాజం విద్యార్థులకు మానసికంగా తోడ్పడాలని మంత్రి లోకేశ్ ఆకాంక్షించారు.