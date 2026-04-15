Inter Results Live Updates: ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల చేసిన మంత్రి నారా లోకేశ్​- బాలికలదే పైచేయి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 11:15 AM IST

Updated : April 15, 2026 at 11:28 AM IST

Inter Results Live Updates: www.eenadu.net, www.eenadupratibha.net, https://resultsbie.ap.gov.in, మనమిత్ర వాట్సప్‌ నం.9552300009 ద్వారా ఫలితాలు చూసుకునే వెసులుబాటు

11:19 AM, 15 Apr 2026 (IST)

ఏప్రిల్ 20 నుంచి 27వ తేదీ వరకు రీ కౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్​ అవకాశం

ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం ఫలితాల్లో అగ్రస్థానంలో కృష్ణా జిల్లా(92%), చివరి స్థానంలో అన్నమయ్య జిల్లా(67%) ఉన్నాయి.
ఇంటర్ ప్రథమ సంవత్సరం ఫలితాల్లో అగ్రస్థానంలో కృష్ణ(90%), గుంటూరు(88%), విశాఖ (85%) జిల్లాలు ఉండగా, చివరి స్థానంలో వైఎస్సార్ (66%), నంద్యాల (66%), అన్నమయ్య )(62%) జిల్లాలు ఉన్నాయి.

రీ కౌంటింగ్, రీ వెరిఫికేషన్​కు ఏప్రిల్ 20 నుంచి 27వ తేదీ వరకూ అవకాశం కల్పించాయి. మే 21 నుంచి జూన్ 4 వరకూ థియరీ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు, జూన్ 7నుంచి 11వరకూ ప్రాక్టికల్ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. జూన్ 5న ఎథిక్స్, హ్యూమన్ వాల్యూ, జూన్ 6న పర్యావరణ విద్య పరీక్షలు జరగనున్నాయి.

11:11 AM, 15 Apr 2026 (IST)

ఇంటర్‌ ప్రథమ సంవత్సర పరీక్ష ఫలితాల్లో 77 శాతం, రెండో సంవత్సర పరీక్ష ఫలితాల్లో 81 శాతం ఉత్తీర్ణత

మంత్రి నారా లోకేశ్​ ఇంటర్ ఫలితాల(Intermediate Result)ను విడుదల చేశారు. ఫలితాలు www.eenadu.net, www.eenadupratibha.net, https://resultsbie.ap.gov.in ద్వారా పొందే అవకాశం ఉంది. మన మిత్ర వాట్సప్‌ నంబరు 9552300009 ద్వారా ను ఫలితాలు చూసుకునే వెసులుబాటు కల్పించారు. ఫోన్‌ నంబరుకు హాయ్‌ అని సంక్షిప్త సందేశం పంపించి, ఫలితాలు పొందే సదుపాయం కల్పించారు.

ఉత్తీర్ణత సాధించిన విద్యార్థుల సంఖ్య

  • మొదటి ఏడాది 3,61,526 మంది
  • రెండో ఏడాది 3,59,816 మంది

ప్రథమ సంవత్సర పరీక్ష ఫలితాల్లో ఉత్తీర్ణత: 77 శాతం

  • బాలురు:72 శాతం
  • బాలికల: 81 శాతం

ఇంటర్‌ రెండో సంవత్సర పరీక్ష ఫలితాల్లో ఉత్తీర్ణత: 81 శాతం

  • బాలురు: 76 శాతం
  • బాలికల: 85 శాతం

ఒకేషనల్‌ కోర్సు ప్రథమ సంవత్సర ఫలితాల్లో 61, ద్వితీయ సంవత్సర ఫలితాల్లో 74 శాతం ఉత్తీర్ణత

గత 12 ఏళ్లలోనే అత్యధిక ఉత్తీర్ణత శాతం ఈ ఏడాది ఫలితాల్లో నమోదైందని మంత్రి నారా లోకేశ్​ వెల్లడించారు. ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ అనుబంధ జూనియర్ కళాశాలల్లో గణనీయమైన పురోగతి కనిపించిందన్నారు. ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో ప్రథమ సంవత్సరం ఉత్తీర్ణత శాతం 54%గా నమోదై గత 12 ఏళ్లలో అత్యధికంగా నిలిచిందన్నారు. ద్వితీయ సంవత్సరంలో 68శాతం ఉత్తీర్ణత శాతం నమోదు కావడం కూడా గత 12 ఏళ్లలో రెండో అత్యుత్తమ ఫలితంగా నిలిచిందని తెలిపారు. ఈ విజయానికి విద్యార్థుల కృషి, ప్రిన్సిపాళ్లు, జూనియర్ లెక్చరర్ల శ్రమతో పాటు అన్ని వర్గాల సమిష్టి కృషి కారణమైందన్నారు. ఈసారి విజయాన్ని సాధించలేకపోయిన విద్యార్థులు నిరుత్సాహపడవద్దన్న లోకేశ్​, దీన్ని ఒక పాఠంగా తీసుకుని మరింత కృషి చేసి తిరిగి విజయాన్ని సాధించాలని సూచించారు. ఈ సమయంలో తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, సమాజం విద్యార్థులకు మానసికంగా తోడ్పడాలని మంత్రి లోకేశ్​ ఆకాంక్షించారు.

