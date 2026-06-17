Pawan Kalyan Warangal visit Live Updates : హనుమకొండలో పవన్కల్యాణ్
Published : June 17, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : June 17, 2026 at 11:12 AM IST
AP Deputy CM Pawan Kalyan in Warangal : ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్ వరంగల్లో పర్యటిస్తున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీ రోడ్డులోని హనుమాన్నగర్లో అద్దె ఇంట్లో నివాసముంటున్న పొనుగొటి రామగోపాలచారి- మానస దంపతుల కుమారుడు నిరంజన్ అంతు చిక్కని వ్యాధితో గత కొద్ది రోజులుగా మంచానికే పరిమితం అయ్యాడు. 16 ఏళ్ల బాలుడిని చంటిబిడ్డలా చూసుకుంటున్న తల్లిదండ్రుల బాధ వర్ణనాతీతం. జన్యుపరమైన డీఎండీ వ్యాధి బారిన పడటంతో ప్రస్తుతం ఆ చిన్నారి పూర్తిగా మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. నిరంజన్కు సినీ నటుడు పవన్కల్యాణ్ అంటే ఎంతో మక్కువ, ఇష్టం కూడా. ఎప్పటికైనా ఆయను నేరుగా కలిసి మాట్లాడాలనేది బాలుడి కోరిక. ఈ విషయాన్ని ఆయన అభిమానులు పవన్ కల్యాణ్కు చేరవేయగా స్పందించిన ఆయన బాలుడిని పరామర్శించడానికి హనుమకొండకు చేరుకున్నారు. పవన్ కల్యాణ్ రాక సందర్భంగా వరంగల్ పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం పవన్ భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు.
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హనుమకొండలో పవన్కల్యాణ్
హనుమకొండలో పవన్కల్యాణ్ పర్యటిస్తున్నారు. అనారోగ్యంతో జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాలుడికి పవన్కల్యాణ్ పరామర్శించారు. బాలుడు నిరంజన్ కోరిక మేరకు పవన్కల్యాణ్ అతని ఇంటికెళ్లారు.
జూబ్లీహిల్స్లోని నివాసం నుంచి వరంగల్కు బయలుదేరిన పవన్కల్యాణ్
పవన్ కల్యాణ్ హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్లోని తన నివాసం నుంచి రోడ్డు మార్గంలో హనుమకొండకు బయలుదేరారు. ప్రాణాంతక వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాలుడు నిరంజన్ను పరామర్శించి అక్కడి నుంచి నేరుగా వరంగల్లోని భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకుని దర్శించుకుంటారు.