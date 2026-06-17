ETV Bharat / state

Pawan Kalyan Warangal visit Live Updates : హనుమకొండలో పవన్‌కల్యాణ్‌

AP Deputy CM Pawan Kalyan
AP Deputy CM Pawan Kalyan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 17, 2026 at 11:05 AM IST

|

Updated : June 17, 2026 at 11:12 AM IST

Choose ETV Bharat

AP Deputy CM Pawan Kalyan in Warangal : ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్ వరంగల్‌లో పర్యటిస్తున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీ రోడ్డులోని హనుమాన్‌నగర్‌లో అద్దె ఇంట్లో నివాసముంటున్న పొనుగొటి రామగోపాలచారి- మానస దంపతుల కుమారుడు నిరంజన్‌ అంతు చిక్కని వ్యాధితో గత కొద్ది రోజులుగా మంచానికే పరిమితం అయ్యాడు. 16 ఏళ్ల బాలుడిని చంటిబిడ్డలా చూసుకుంటున్న తల్లిదండ్రుల బాధ వర్ణనాతీతం. జన్యుపరమైన డీఎండీ వ్యాధి బారిన పడటంతో ప్రస్తుతం ఆ చిన్నారి పూర్తిగా మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. నిరంజన్‌కు సినీ నటుడు పవన్‌కల్యాణ్‌ అంటే ఎంతో మక్కువ, ఇష్టం కూడా. ఎప్పటికైనా ఆయను నేరుగా కలిసి మాట్లాడాలనేది బాలుడి కోరిక. ఈ విషయాన్ని ఆయన అభిమానులు పవన్‌ కల్యాణ్‌కు చేరవేయగా స్పందించిన ఆయన బాలుడిని పరామర్శించడానికి హనుమకొండకు చేరుకున్నారు. పవన్‌ కల్యాణ్‌ రాక సందర్భంగా వరంగల్​ పోలీసులు బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం పవన్​ భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటారు.

LIVE FEED

11:05 AM, 17 Jun 2026 (IST)

హనుమకొండలో పవన్‌కల్యాణ్‌

హనుమకొండలో పవన్‌కల్యాణ్‌ పర్యటిస్తున్నారు. అనారోగ్యంతో జన్యుపరమైన వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాలుడికి పవన్‌కల్యాణ్ పరామర్శించారు. బాలుడు నిరంజన్‌ కోరిక మేరకు పవన్​కల్యాణ్​ అతని ఇంటికెళ్లారు.

9:42 AM, 17 Jun 2026 (IST)

జూబ్లీహిల్స్‌లోని నివాసం నుంచి వరంగల్​కు బయలుదేరిన పవన్​కల్యాణ్

పవన్‌ కల్యాణ్‌ హైదరాబాద్‌ జూబ్లీహిల్స్‌లోని తన నివాసం నుంచి రోడ్డు మార్గంలో హనుమకొండకు బయలుదేరారు. ప్రాణాంతక వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాలుడు నిరంజన్​ను పరామర్శించి అక్కడి నుంచి నేరుగా వరంగల్‌లోని భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకుని దర్శించుకుంటారు.

Last Updated : June 17, 2026 at 11:12 AM IST

TAGGED:

PAWAN KALYAN VISIT TO WARANGAL
AP DEPUTY CM PAWAN KALYAN
PAWAN KALYAN POLITICAL COMMENTS
AP DEPUTY CM PAWAN KALYAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.