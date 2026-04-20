CBN Birthday Live Updates: నా ఆప్తమిత్రుడు చంద్రబాబుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు : ప్రధాని మోదీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 10:08 AM IST|
Updated : April 20, 2026 at 10:58 AM IST
CBN Birthday Live Updates:ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షల వెల్లువ- సోషల్ మీడియాలో #HBDOneAndOnlyCBN హ్యాష్ట్యాగ్కు విశేష స్పందన
LIVE FEED
‘హ్యాపీ బర్త్ డే సీఎం సార్’ - అన్న క్యాంటీన్ వద్ద ప్రజలు, అభిమానుల నినాదాలు
పుట్టిన రోజు సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు విజయవాడ పటమట అన్న క్యాంటీన్కు వచ్చారు. అన్న క్యాంటీన్లో పేదలకు చంద్రబాబు దంపతులు స్వయంగా అల్పాహారం వడ్డించారు. అనంతరం వారితో కలిసి అల్పాహారం తీసుకున్నారు. ‘హ్యాపీ బర్త్ డే సీఎం సార్’ అంటూ క్యాంటీన్ వద్ద ప్రజలు, అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వారిని సీఎం ఆత్మీయంగా పలకరించి అభివాదం చేశారు.
సీఎం చంద్రబాబుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జగన్
సీఎం చంద్రబాబుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జగన్, చంద్రబాబు నిండు నూరేళ్లు ఆరోగ్యంతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నానన్నారు.
స్ఫూర్తిదాయక నాయకులైన మిమ్మల్ని 'నాన్న'గా పిలిచే అదృష్టం నాకు దక్కింది: లోకేశ్
మంత్రి నారా లోకేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు హృదయపూర్వక జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు. స్ఫూర్తిదాయక నాయకులైన మిమ్మల్ని 'నాన్న'గా పిలిచే అదృష్టం తనకు దక్కిందిని కొనియాడారు. ఏళ్లు గడిచే కొద్దీ ప్రజాసేవపై చంద్రబాబు తపన మరింత బలపడుతోందన్న లోకేశ్ అనుభవం, దూరదృష్టితో ముందుండి నడిపిస్తున్న తీరు ఆదర్శప్రాయమని కీర్తించారు. కష్టసమయంలో పట్టుదల, ప్రజల పట్ల అంకితభావం మార్గదర్శకంగా నిలుస్తున్నాయని, చంద్రబాబు ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యంగా, ఉత్సాహంగా ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు లోకేశ్(Lokesh) పేర్కొన్నారు.
చంద్రబాబు మావయ్యకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు: జూనియర్ ఎన్టీఆర్
చంద్రబాబు మావయ్యకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అంటూ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పోస్ట్ చేశారు. చంద్రబాబు నిండైన ఆరోగ్యం, సంతోషం, బలంతో ఉండాలన్న జూనియర్ ఎన్టీఆర్(Junior NTR), ప్రజాసేవలో అదే దార్శనికత, అంకితభావంతో పనిచేయాలని అన్నారు. ఏపీ అభివృద్ధి, ఆత్మగౌరవంతో చంద్రబాబు నాయకత్వం కొనసాగాలని పేర్కొంటూ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఏపీ సరికొత్త శిఖరాలను అధిరోహిస్తోంది: ప్రధాని మోదీ
సీఎం పుట్టినరోజు సందర్భంగా నా ఆప్తమిత్రుడు చంద్రబాబుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అంటూ ప్రధాని మోదీ (PM Modi) ఎక్స్లో ట్వీట్ చేశారు. చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఏపీ సరికొత్త శిఖరాలను అధిరోహిస్తోందన్నారు. ప్రజా సేవ కోసం చంద్రబాబుకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కలగాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు.
సీఎం చంద్రబాబుకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన పీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల
సీఎం చంద్రబాబుకు పీసీసీ అధ్యక్షురాలు షర్మిల జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. భగవంతుడు మీకు ఆయురారోగ్యాలు ఇవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానని షర్మిల (YS Sharmila) అన్నారు.
చంద్రబాబు విజన్తో రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించే బృహత్తర బాధ్యత తీసుకున్నారు: పవన్
ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan) సీఎం చంద్రబాబుకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. విజన్తో రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించే బృహత్తర బాధ్యత తీసుకున్నారని, రాజధాని నిర్మాణం, పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకున్నారని పవన్ అన్నారు. పెట్టుబడులకు చిరునామాతో ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగుపరుస్తున్నారని కొనియాడారు. మంచి ప్రభుత్వం నినాదం నిజం చేసేలా ఏపీ అన్ని రంగాల్లో అగ్రస్థానంలో నిలుస్తోందన్న పవన్ చంద్రబాబుకు సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలను అందించాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నానన్నారు.
సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్లో చంద్రబాబు పుట్టినరోజు హ్యాష్ట్యాగ్
చంద్రబాబు పుట్టినరోజు హ్యాష్ట్యాగ్ సామాజిక మాధ్యమంలో ట్రెండింగ్లో ఉంది. సోషల్ మీడియాలో #HBDOneAndOnlyCBN హ్యాష్ట్యాగ్కు విశేష స్పందన లభిస్తుంది. #HBDOneAndOnlyCBN హ్యాష్ట్యాగ్ ఎక్స్లో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నట్సు సంబంధిచ వర్గాలు తెలుపుతున్నాయి.
సీఎం చంద్రబాబుకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్
గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ సీఎం చంద్రబాబుకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. 'భగవంతుడు మీకు సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలను ప్రసాదించాలని కోరుకుంటున్నా, రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం మీకు అవసరమైన శక్తిని ప్రసాదించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నా' అని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ తెలిపారు.
సీఎం చంద్రబాబుకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన రాష్ట్ర మంత్రులు
రాష్ట్ర మంత్రులు సీఎం చంద్రబాబుకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ క్రమంగా వారంతా ప్రియతమ నాయకుడితో పనిచేయడం గొప్ప అనుభూతిగా అభివర్ణించారు.
సీఎం చంద్రబాబుకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు మాధవ్
రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు మాధవ్ సీఎం చంద్రబాబుకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రాజకీయ క్షేత్రంలో అలుపెరుగని పోరాట యోధుడు చంద్రబాబు అని వికసిత భారత్ లక్ష్యంగా నవ్యాంధ్రను సీఎం తీర్చిదిద్దుతున్నారన్నారు. భగవంతుని ఆశీస్సులు చంద్రబాబుపై ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని పీవీఎన్ మాధవ్ అన్నారు.
చంద్రబాబు పుట్టినరోజు సందర్భందా అన్న క్యాంటీన్లకు రూ.76 లక్షలు విరాళం
నేడు సీఎం చంద్రబాబు(Chandrababu) పుట్టినరోజు సందర్భంగా విజయవాడలోని పటమట అన్నక్యాంటీన్లో సీఎం దంపతులు అల్పాహారం చేశారు. ఈ నేపథ్యం చంద్రబాబు సతీమణి భువనేశ్వరి అన్న క్యాంటీన్లకు ఒకరోజు ఖర్చు రూ.76 లక్షలు విరాళం ఇచ్చారు. ఈ విరాళం ద్వారా రాష్ట్రంలోని 269 అన్న క్యాంటీన్లలో నేడు ఉచితంగా ఆహారం అందించనున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు, ఎంపీలు అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షించనున్నారు.