AP Assembly session Live Updates: 34 శాతం రిజర్వేషన్ బీసీలకు రాజకీయంగా అవకాశ ద్వారం: చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 10:06 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 5:10 PM IST
AP Assembly session Live Updates: రెండో రోజు శాసనసభ సమావేశాలు - స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ నిర్ణయం
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హామీ ఇవ్వడమే కాదు - ఇవాళ అమలు చేస్తున్నాం: చంద్రబాబు
బీసీలకు అండగా ఉంటామని ప్రభుత్వం మరోసారి రుజువు చేసిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అసెంబ్లీలో వెల్లడించారు. 34 శాతం రిజర్వేషన్ బీసీలకు రాజకీయంగా అవకాశ ద్వారం అన్నారు. బీసీల జీవితాల్లో మార్పు తెచ్చే అతిపెద్ద నిర్ణయం ఇది అని తెలిపారు. ఇది ఎన్నికల హామీ మాత్రమే కాదని, మా రాజకీయ సిద్ధాంతం అని అన్నారు. హామీ ఇవ్వడమే కాదు, ఇవాళ అమలు చేస్తున్నామన్నారు. టీడీపీ రాకముందు రాజకీయ అధికారం కొన్ని వర్గాలకే పరిమితమైందన్నారు. ఎన్టీఆర్ వచ్చాకే బీసీలకు రాజకీయ అధికారం దక్కిందన్నారు. మా పార్టీలో ఎందరో బీసీల నేతలు ఎదిగారని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
టీడీపీకి, బీసీలకు విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది: ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష
"టీడీపీకి, బీసీలకు విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. బీసీలకు స్థానిక సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లు కల్పించిన పార్టీ టీడీపీ. బీసీలు సమాజంలో ఎదిగేందుకు ఎన్టీఆర్ పునాది వేశారు. బీసీలను నాయకులు చేసిన పార్టీ టీడీపీ. చంద్రబాబు అనేక కార్యక్రమాల ద్వారా బీసీలకు అండగా నిలిచారు. బీసీల హక్కులు, ఆత్మగౌరవానికి మా ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత ఇది. బీసీలకు రాజకీయ సాధికారత కల్పించే నిర్ణయం ఈ రిజర్వేషన్లు. 136 బీసీ కులాలను ఒకే గొడుగు కిందకు తెచ్చేందుకు టీడీపీ ఎంతో కృషి చేసింది. గత ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు తగ్గించడం వల్ల వేలమంది బీసీలు పదవులు కోల్పోయారు. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు మా పార్టీ ఇచ్చిన భరోసా" అని ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష అన్నారు.
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో వేలమంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోయారు: మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర
"వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో వేలమంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోయారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో బీసీలు ఎంతో నష్టపోయారు. బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్తో పంచాయతీ ఎన్నికలకు వెళ్తున్నామని" మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు.
అక్టోబర్లోపు స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహిస్తాం: అచ్చెన్నాయుడు
టీడీపీ వచ్చిన తర్వాతే బీసీలకు సామాజిక న్యాయం జరిగిందని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. బీసీలను చట్టసభలకు పంపిన పార్టీ టీడీపీ అని పేర్కొన్నారు. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 20 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చింది ఎన్టీఆర్ అని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. బలహీన వర్గాలు ఎప్పుడూ టీడీపీకి అండగా ఉంటారన్నారు. బీసీలకు రిజర్వేషన్లు ఇచ్చే ఎన్నికలకు వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నామన్నారు. అక్టోబర్లోపు స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు. అడ్డగోలుగా జిల్లాలను విభజించారని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు మండిపడ్డారు.
ముగిసిన శాసనమండలి బీఏసీ సమావేశం
శాసనమండలి బీఏసీ సమావేశం ముగిసింది. ఎల్ నినో, డీఎస్సీ, ఏపీపీఎస్సీ అంశాలపై వరుసగా చర్చించాలని నిర్ణయించారు. డీఎస్సీపై ముందుగా చర్చించాలని వైఎస్సార్సీపీ పట్టు పట్టింది. ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతా క్రమంలో చర్చలు జరపాలని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ తెలిపారు.
సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలే ప్రధాన అజెండాగా సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశమైంది. అసెంబ్లీలోని సీఎం ఛాంబర్లో సభా విరామ సమయంలో జరిగే ఈ భేటీలో దాదాపు 55కు పైగా అజెండా అంశాలపై చర్చ కొనసాగుతోంది. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీ మేరకు స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించే అంశంపై మంత్రివర్గం చర్చిస్తుంది. ఉద్యోగాల కల్పన, పరిశ్రమలు, ఐటీ, ఇంధనం, పర్యాటకం రంగాలకు సంబంధించిన కీలక ప్రతిపాదనలపై నిర్ణయాలు తీసుకోనుంది. 10వేల 60 పోస్టులతో జాబ్ క్యాలెండర్పై కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం. బీసీ విద్యార్థులకు ఐఐటీ, జేఈఈ, నీట్ కోచింగ్ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలుపనుంది. ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల ఏర్పాటు బిల్లు, ఉన్నత విద్యలో ఫీజుల నిర్ణయానికి కొత్త కమిషన్ బిల్లుపై చర్చించనుంది. ఉద్యోగులకు హెచ్ఆర్ఏ పెంపు, APSBCLకు 5 వేల కోట్ల వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రుణం ప్రతిపాదనలపైనా నిర్ణయం తీసుకోనుంది. AP ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ బిల్, హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ ఫేజ్-2 నీటి ప్రాజెక్టులపై కూడా కేబినెట్ చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనుంది. ఇటీవల పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి తీసుకున్న నిర్ణయాలకు మంత్రివర్గ ఆమోదం లభించనుంది. తిరుపతి, సూర్యలంక, కేశరపల్లి, కాకినాడలో స్టార్ హోటళ్ల ఏర్పాటుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలుపనుంది. హైబ్రిడ్, సోలార్ ప్రాజెక్టులకు గ్రీన్సిగ్నల్ ఇవ్వనుంది. అమరావతి రైల్వే లైన్ కోసం ల్యాండ్ పూలింగ్పై నిర్ణయం తీసుకోనుంది. మేయర్ల ప్రత్యక్ష ఎన్నికలకు చట్ట సవరణ ప్రతిపాదనలపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనుంది. HAM మోడల్లో 7వేల 469 కోట్లతో రోడ్లు, పార్కుల అభివృద్ధి ప్రతిపాదనలకు గ్రీన్సిగ్నల్ ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
స్లీపర్ బస్సుల్లో ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాం: మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి
స్లీపర్ బస్సుల్లో అగ్ని ప్రమాదాలపై ఎమ్మెల్యే కోటంరెడ్డి శ్రీధర్రెడ్డి ప్రశ్నకు మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి సమాధానమిచ్చారు. "రాష్ట్రంలో 16 ప్రభుత్వ, 835 ప్రైవేట్ స్లీపర్ బస్సులు నమోదు. స్లీపర్ బస్సుల్లో ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నాం. కేంద్ర మోటారు వాహనాల నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నాం. స్లీపర్ బస్సుల అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు పటిష్ట చర్యలు. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ విషయంలో ఎలాంటి రాజీ లేకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని" మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అన్నారు.
ఒకటి కాదు. రెండు కాదు.. 14 సార్లు డీఎస్సీ నిర్వహించిందే టీడీపీ: మంత్రి పయ్యావుల
"ఒకటి కాదు. రెండు కాదు. 14 సార్లు డీఎస్సీ నిర్వహించిందే టీడీపీ. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఒక్కసారి కూడా నిర్వహించలేదు. బీఏసీలో చర్చించి నిర్ణయిద్దాం. సభను తప్పుదోవ పట్టించవద్దని" మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ పేర్కొన్నారు.
శాసనసభలో మాత్రం డీఎస్సీపై చర్చించాకే మిగతా అంశాలపై చర్చించారు: బొత్స
"రాష్ట్రం, రాష్ట్ర ప్రజలపై ఎంత అభిమానం చూపుతున్నారో చూశాం. శాసనసభలో మాత్రం డీఎస్సీపై చర్చించాకే మిగతా అంశాలపై చర్చించారు. శాసనసభలో లేని అభ్యంతరం మండలిలో ఎందుకు వచ్చింది. వ్యవసాయంపై చర్చించాలని అజెండాలో పెట్టింది మేము. బీఏసీలో చర్చించిన తర్వాత నిర్ణయించాలని మండలి ఛైర్మన్ సూచించారని" బొత్స సత్యనారాయణ అన్నారు.
మండలిలో అల్లరి చేసి వెళ్లిపోవాలనేది వైఎస్సార్సీపీ ఉద్దేశం: మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్
"ప్రతిపక్ష నాయకులు ఛైర్మన్ పట్ల హుందాగా వ్యవహరించాలి. మండలి ఛైర్మన్ స్నేహశీలి సభ్యులందరితో బాగుంటారు. ఛైర్ను ఎలా అవమానిస్తున్నారో అందరికీ అర్థమవుతోంది. మండలిలో మాట్లాడరు. అల్లరి చేసి వెళ్లిపోవాలనేది ఉద్దేశం. డీఎస్సీపై చర్చకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని బీఏసీలోనూ చెప్పాం. ప్రభుత్వం స్పందిస్తే వినే ఓపిక కూడా ప్రతిపక్ష నేతలకు ఉండాలి. అల్లరి చేసి బయటకు వెళ్లి పోవాలదనే అజెండా అయి ఉండవచ్చు. ప్రభుత్వ ఆలోచన వినకుండా మీరు డిక్టేట్ చేయాలంటే జరగదు. ఎవరు ప్రభుత్వం నడపాలనేది ప్రజలు నిర్ణయించారు. మీరు అనుకున్న విధంగా సభ జరగదనే విషయం గుర్తించాలి. ప్రజా సమస్యలపై చర్చించకుండా రాజకీయాలు చేయాలనే ఆలోచన" అని మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ పేర్కొన్నారు.
డీఎస్సీలో అవకతవకలపై చర్చించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం: బొత్స సత్యనారాయణ
డీఎస్సీలో అవకతవకలపై చర్చించాలని బొత్స సత్యనారాయణ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. డీఎస్సీలో అవకతవకలపై విచారణ జరిపించాలని కోరుతున్నారు. శాసనసభలో మాట్లాడి మండలిలో మాట్లాడేందుకు ఎందుకు వెనకడుగు వేస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. వాస్తవ విషయాలు శాసనసభ మాదిరిగానే ఇక్కడ చర్చించాలన్నారు. మెగా డీఎస్సీపై చర్చకు సమయం కేటాయించాలని బొత్స సత్యనారాయణ అన్నారు.
ఈనెల 19న డిప్యూటీ ఛైర్మన్ ఎన్నిక జరుగుతుందని వెల్లడించిన ఛైర్మన్
రెండో రోజున శాసనమండలి సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఛైర్మన్ కొయ్య మోషేను రాజు అధ్యక్షతన కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారు. మండలి డిప్యూటీ ఛైర్మన్ పదవికి నామినేషన్ స్వీకరిస్తున్నట్లు ఛైర్మన్ తెలిపారు. ఈనెల 19న డిప్యూటీ ఛైర్మన్ ఎన్నిక జరుగుతుందని వెల్లడించారు. డీఎస్సీ స్పోర్ట్స్ కోటాలో అక్రమాలు జరిగాయని వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల తీర్మానం వాయిదా వేశారు. వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల వాయిదా తీర్మానాన్ని మండలి ఛైర్మన్ తిరస్కరించారు. వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల నినాదాల మధ్యే ప్రశ్నోత్తరాలు జరుగుతున్నాయి.
ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు మూసివేయడం లేదన్న మంత్రి లోకేశ్
ఎయిడెడ్ పాఠశాలల మూసివేతపై ప్రశ్నకు మంత్రి లోకేశ్ సమాధానమిచ్చారు. ఎయిడెడ్ పాఠశాలలు మూసివేయడం లేదని మంత్రి లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ప్రవేశాలు తగ్గడంపై లోకేశ్ సమాధానం ఇచ్చారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 2023-24, 2024-25లో 3 శాతం తగ్గిందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక 2025-26లో 1.69 శాతం తగ్గిందని లోకేశ్ చెప్పారు. 2026-27 ఏడాదిలో 0.94 శాతం ప్రవేశాలు పెరిగాయని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు.
రెండో రోజున కొనసాగుతున్న శాసనమండలి సమావేశాలు
రెండో రోజున శాసనమండలి సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఛైర్మన్ కొయ్య మోషేను రాజు అధ్యక్షతన కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారు. మండలి సభ్యుల ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానం ఇస్తున్నారు. ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల నినాదాలు చేశారు.
సైబర్ క్రైమ్ కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది: మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్
"సైబర్ క్రైమ్ కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. బోగస్ ఇన్వాయిస్లతో వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్ర పరిధి దాటిన వ్యాపారాల విచారణకు అంతరాయం. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో సమన్వయం చేసుకుని వెళ్తున్నామని" మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ తెలిపారు.
25 వేలకు మించి జనాభా ఉన్నా పురపాలక సంఘాలుగా చేసే ప్రతిపాదన లేదు: మంత్రి నారాయణ
25 వేలకు మించి జనాభా ఉన్నా పురపాలక సంఘాలుగా చేసే ప్రతిపాదన లేదని మంత్రి నారాయణ అన్నారు. అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యే ప్రశాంతిరెడ్డి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చారు. జనాభా లెక్కల ప్రక్రియ 2027 మార్చి 31 వరకు జరుగుతుందని, అప్పటివరకూ మార్పులు చేయవద్దని కేంద్రం సూచించిందన్నారు. ఆ తర్వాత మున్సిపాలిటీలుగా ఉన్నతీకరించడంపై పరిశీలిస్తామని మంత్రి నారాయణ స్పష్టం చేశారు.
నేడు సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం
నేడు సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లు అమలే ప్రధాన అజెండాగా భేటీ కానున్నారు. అసెంబ్లీలోని సీఎం చాంబర్లో సభ విరామ సమయంలో కేబినెట్ భేటీకానుంది. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ల అంశంపై చర్చించనున్నారు. దాదాపు 55కి పైగా అజెండా అంశాలతో మంత్రివర్గం సమావేశం కానుంది. పరిశ్రమలు, ఐటీ, ఇంధనం, పర్యాటక రంగాలు, కర్నూలులో అగస్త్య గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టు, 12 గిగావాట్ల సిలికాన్ ఇంగాట్, వేఫర్ ప్లాంట్, విశాఖలో అక్షత్ గ్రీన్టెక్ సోలార్ సెల్, మాడ్యూల్ ప్లాంట్, డేటా సెంటర్ల ప్రతిపాదనలు, పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి నిర్ణయాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది. తిరుపతి, సూర్యలంక, కేశరపల్లి, కాకినాడలో స్టార్ హోటళ్లు ఏర్పాటు, ఇంధన రంగంలో హైబ్రిడ్, సోలార్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటు ప్రతిపాదనలు పైనా చర్చించనున్నారు. అమరావతి రైల్వేలైన్కు ల్యాండ్ పూలింగ్, మేయర్ల ప్రత్యక్ష ఎన్నికలకు చట్ట సవరణ ప్రతిపాదనలపై కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకోనుంది. హ్యామ్ మోడల్లో రూ.7,469.46 కోట్లతో రోడ్లు, పార్కుల అభివృద్ధిపై చర్చించనుంది. 10,060 పోస్టులతో జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటనపై కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకోనుంది. బీసీ విద్యార్థులకు జేఈఈ, నీట్ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వనున్నారు. ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీల ఏర్పాటు బిల్లు, ఉన్నత విద్యలో ఫీజుల నిర్ణయానికి కొత్త కమిషన్ బిల్లు, హెచ్ఆర్ఏ పెంపు, ఏపీఎస్బీసీఎల్కు రూ.5 వేల కోట్ల వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రుణం ప్రతిపాదనలు, అవయవ మార్పిడికి సంబంధించి ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ బిల్లు, హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ ఫేజ్-2 నీటి ప్రాజెక్టులపై కేబినెట్లో చర్చించనున్నారు.
రాష్ట్రంలో 1.18 లక్షల హెక్టార్లలో కొబ్బరి సాగు జరుగుతోంది: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
"రాష్ట్రంలో 1.18 లక్షల హెక్టార్లలో కొబ్బరి సాగు జరుగుతోంది. కోనసీమ జిల్లాలో 10 వేల హెక్టార్లలో కొబ్బరి సాగు కాలం చెల్లిందిగా గుర్తించాం. కొబ్బరి అభివృద్ధి మండలితో సంప్రదింపులు జరిపి పునరుజ్జీవానికి కృషి. పథకాల ద్వారా కొత్త కొబ్బరి తోటల పెంపకానికి ఆర్థిక సాయం అందిస్తామని" మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు.
2020 మార్చి 31 వరకు జనాభా లెక్కల వివరాలు ఉన్నాయి: మంత్రి నారాయణ
2020 మార్చి 31 వరకు జనాభా లెక్కల వివరాలు ఉన్నాయని మంత్రి నారాయణ అన్నారు. కేంద్ర నిబంధనల మేరకు 2027 మార్చి 31 వరకు మార్పులు చేయకూడదన్నారు. 2027 మార్చి 31 తర్వాత కోవూరు మున్సిపాలిటీపై పరిశీలిస్తామని తెలిపారు.
రెండో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం
రెండో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉభయసభల పలు బిల్లులు ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనుంది. సభా వ్యవహారాల సలహా కమిటీ నివేదికలను ఉభయసభల ముందు ప్రభుత్వం ఉంచనుంది. అసెంబ్లీలో పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ చట్ట సవరణ బిల్లు మంత్రి లోకేశ్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. 'సూపర్ సిక్స్-ప్రజా సంక్షేమం' అంశంపై శాసనసభలో లఘు చర్చించనున్నారు. శాసన మండలిలో మున్సిపల్ చట్టాల సవరణ బిల్లును మంత్రి నారాయణ పెట్టనున్నారు.