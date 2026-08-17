Assembly session Live Updates: ఎక్కడ చూసినా తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉన్నాయి: సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 9:24 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 5:52 PM IST
Assembly Monsoon Session Live Updates : ఎల్నినో ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
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ఎల్నినో ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది: సీఎం చంద్రబాబు
'ఎల్నినో ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది. ఎక్కడ చూసినా తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. వర్షాకాలంలోనూ సరిగా వర్షాలు పడటం లేదు. నీటిపంపకాల్లో రాష్ట్రాల మధ్య విభేదాలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ ఏడాది 35.5 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కొన్ని జిల్లాల్లో అయితే 42 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉంటుందని అంచనా. ఈసారి ప్రాజెక్టులకు వచ్చే నీళ్లు కూడా తగ్గిపోతున్నాయి. కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలోనూ లోటు వర్షపాతం ఉంది.పైనుంచి నీళ్లు రాకుంటే శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్పై తీవ్ర ప్రభావం ఉంటుందని' చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
రైతులకు గిట్టుబాటు ధర, విత్తనాలను సమయానికి అందిస్తున్నాం:ఎమ్మెల్యే జీవీ ఆంజనేయులు
'మా ప్రభుత్వం ఆరుతడి పంటలను ప్రోత్సహిస్తోంది. రైతన్నా మీ కోసం కార్యక్రమం ద్వారా వారిని అప్రమత్తం చేస్తున్నాం. 37 లక్షల మంది అన్నదాతలకు పంటలబీమా అందిస్తున్నాం. పంటలబీమాకు మిగతా కర్షకులు కూడా ముందుకు రావాలి. వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ రైతులను ఏ మాత్రం పట్టించుకోలేదు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రైతులు రూ.20 వేల కోట్లు నష్టపోయారు. రైతులకు గిట్టుబాటు ధర, విత్తనాలను సమయానికి అందిస్తున్నామని' ఎమ్మెల్యే జీవీ ఆంజనేయులు తెలిపారు.
మేం ప్రజలకు జవాబుదారిగా ఉంటాం - కుట్రలు చేసేవారికి కాదు: సీఎం చంద్రబాబు
'డీఎస్సీలో ఉద్యోగం రానివాళ్లూ గొడ్డలిపార్టీతో కలిసి వెళ్లలేదు. ఒడిశా నుంచి కూలీలను తీసుకొచ్చి నిరసనలు చేయించారు. 80 ఏళ్ల వృద్ధులను కూడా నిరసనల్లో కూర్చోబెట్టారు. డీఎస్సీ నియామకాలు పారదర్శకంగా జరిగాయి. మేం ప్రజలకు జవాబుదారిగా ఉంటాం కుట్రలు చేసేవారికి కాదు. మీకు నిజంగా ధైర్యం ఉంటే అసెంబ్లీకి రండి, చర్చిద్దామని' చంద్రబాబు సవాల్ విసిరారు.
ఎల్నినో ప్రభావంపై ప్రజలు చాలా ఆందోళనగా ఉన్నారు:ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు
'ఎల్నినో ప్రభావంపై ప్రజలు చాలా ఆందోళనగా ఉన్నారు. ఎల్నినో వల్ల వ్యవసాయ కుటుంబాలు ఆవేదన చెందుతున్నాయి. ప్రజలు, రైతులను అప్రమత్తం చేస్తున్నాం. 40 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉంటుందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. వర్షాభావం వల్ల పత్తి విత్తనాలు కూడా మొలకెత్తడం లేదు. పత్తిపై ఆధారపడిన మిల్లులు మూతపడుతున్నాయని' ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు పేర్కొన్నారు.
సోమశిల, కండలేరు జలాశయాల్లో నీరు తగ్గిపోతోంది:ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి
'సోమశిల, కండలేరు జలాశయాల్లో నీరు తగ్గిపోతోంది. జలధార కార్యక్రమం బాగా ఉపయోగపడుతోంది. భవిష్యత్తులో తాగునీటికి కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు రావొచ్చని' ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి తెలిపారు.
సాగునీటి వనరులపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి:ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి
సాగునీటి వనరులపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. చెరువులను నింపుకుంటే సాగునీటికి సమస్య ఉండదు. చెరువులు, కాలువల్లో పూడిక తీయాలి. భవిష్యత్తులో మరిన్ని సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఆరుతడి పంటలు వేసేలా రైతులకు అవగాహన కలిగించాలి. నీటిఎద్దడి లేకుండా మూడేళ్ల ప్రణాళికలు అమలు చేయాలి. అన్ని దేశాలపై ఎల్నినో ప్రభావం ఉంది. ఎల్నినో వల్ల తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. ఎల్నినో వల్ల యూరప్ దేశాల్లోనూ తాగునీటి సంక్షోభం వచ్చింది ఎల్నినో పరిస్థితులపై రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నాం. రాయలసీమ, దక్షిణకోస్తాలో వర్షాలు బాగా తగ్గిపోయాయి. రబీ పంటలకు సాగునీరు ఇచ్చేందుకు ప్రణాళిక రచించాలి. మెట్ట ప్రాంతాల్లో చెరువులు నింపితే పశువులకు నీటికొరత లేకుండా చూడవచ్చు. ఎల్నినో విద్యుదుత్పత్తిపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుందని' ఎమ్మెల్యే రామకృష్ణారెడ్డి పేర్కొన్నారు.
విద్య విషయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యం చేయలేదు: సీఎం చంద్రబాబు
"ప్రపంచంలో అధిక తలసరి ఆదాయం గల జాతి.. తెలుగుజాతి. విద్య విషయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యం చేయలేదు. గురుకుల పాఠశాలల నూతన విధానం తీసుకువచ్చింది.. ఎన్టీఆర్. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు వచ్చాయి. దేశంలో తొలిసారి మహిళా విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఎన్టీఆర్ ఏర్పాటు చేశారు. గతంలో రంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కూడా సరిగా లేవు. పాఠశాలలతో పాటు మండలానికి ఒక కళాశాల ఏర్పాటు విధానం తెచ్చాం. డివిజన్కు ఒక ఇంజినీరింగ్ కళాశాల, జిల్లాకు ఒక వైద్య కళాశాల విధానం తెచ్చాం. రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలు దేశంలో ఎక్కడా లేవు. అధిక తలసరి ఆదాయం గల జిల్లాకు చిరునామా రంగారెడ్డి జిల్లా. 1995 నుంచి 2025 వరకు 14 డీఎస్సీల్లో 11 నేనే నిర్వహించా. పాఠశాలల్లో 80 శాతం.. నేను నిర్వహించిన డీఎస్సీల్లో ఎంపికైన టీచర్లే. ఒక్కరు కూడా ఎప్పుడూ అవినీతి జరిగిందని చెప్పిన సందర్భమే లేదు. నేను ఈ సీటులో కూర్చున్నంత వరకు ఎవరైనా తప్పు చేస్తే అదే చివరి రోజు" అని డీఎస్సీ నియామకాల అంశంపై అసెంబ్లీలో సీఎం ప్రసంగించారు.
ప్రజా సమస్యలను సభ దృష్టికి తీసుకురావాలి: నాదెండ్ల మనోహర్
ప్రజా సమస్యలను సభ దృష్టికి తీసుకురావాలని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అన్నారు. అసెంబ్లీ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని, చర్చల్లో ప్రతి ఒక్కరూ పాల్గొనాలి అని తెలిపారు. ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సూచనలు అనుసరించాలన్నారు.
మండలి రేపటికి వాయిదా వేసిన ఛైర్మన్ మోషేను రాజు
సభ అదుపులోకి వచ్చే పరిస్థితి లేకపోవడంతో శాసనమండలి రేపటికి ఛైర్మన్ మోషేను రాజు వాయిదా వేశారు.
మరోసారి శాసనమండలి వాయిదా
శాసన మండలిలో గందరగోళం కారణంగా మరోసారి వాయిదా పడింది. డీఎస్సీ అంశంపై చర్చించాలని వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు పట్టుబట్టారు. ఛైర్మన్ మోషేను రాజు బీఏసీలో మాట్లాడి చర్చకు అనుమతిస్తామన్నారు. అచ్చెన్నాయుడు, బొత్స సత్యనారాయణల మధ్య వాగ్వాదంతో మండలిలో గందరగోళం ఏర్పడింది. గందరగోళం కారణంగా సభను ఛైర్మన్ వాయిదా వేశారు.
టవర్ల నిర్మాణంలో భూమి కోల్పోయిన రైతులకు 100 శాతం నష్ట పరిహారం: మంత్రి గొట్టిపాటి
'విద్యుత్ టవర్ల నిర్మాణానికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల మధ్య తేడా లేదు. టవర్ల నిర్మాణంలో భూమి కోల్పోయిన రైతులకు 100 శాతం నష్ట పరిహారం. విద్యుత్ టవర్ల నిర్మాణంతో పాటు రైతులు నష్టపోకుండా పరిహారం చెల్లింపు. రైతులు, అధికారుల సమన్వయంతో అదనపు పరిహారం కూడా చెల్లిస్తున్నాం." అని విద్యుత్ టవర్ల నిర్మాణం కోసం భూసేకరణపై మంత్రి గొట్టిపాటి రవి సమాధానమిచ్చారు.
రాష్ట్రంలో 6 ఆపరేషనల్ పోర్టులు ఉన్నాయి: జనార్దన్రెడ్డి
పోర్టుల వివరాలను మండలిలో మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి వెల్లడించారు. "రాష్ట్రంలో 6 ఆపరేషనల్ పోర్టులు ఉన్నాయి. మూలాపేట, ఏఎంఎన్ఎస్, కాకినాడ గేట్వే పోర్టులు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. మచిలీపట్నం, రామాయపట్నం పోర్టులు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. కళింగపట్నం, భీమునిపట్నం, నరసాపురం పోర్టులు నోటిఫై చేశాం. ఓడరేవు, నిజాంపట్నం, నక్కపల్లి పోర్టులు నోటిఫై చేశాం. రాంబిల్లిలో నేవల్ ప్రత్యామ్నాయ ఆపరేటింగ్ బేస్ ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని పోర్టులను ప్రైవేటీకరించే ప్రతిపాదన ప్రభుత్వం వద్ద లేదు" అని మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి ఎమ్మెల్సీలు మాధవరావు, మురళీధర్ ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చారు.
గోదావరి పశ్చిమ డెల్టాలో యనమదురు డ్రైన్ ముఖ్యమైంది: మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు
"గోదావరి పశ్చిమ డెల్టాలో యనమదురు డ్రైన్ ముఖ్యమైంది. 23 వేల క్యూసెక్కుల సామర్థ్యం ఉన్న డ్రైన్కు భారీ వరద వస్తోంది. డ్రైన్ సామర్థ్యాన్ని 30వేల క్యూసెక్కులకు పెంపుపై ప్రతిపాదనలు. శిథిలావస్థకు చేరిన ఇన్లెట్ల పునర్నిర్మాణానికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం. యనమదురు డ్రైన్లో 86 ఇన్లెట్లకు 70 శిథిలావస్థకు చేరాయి. రెండు విడతల్లో రూ.3.2 కోట్లతో 10 ఇన్లెట్లు పునర్నిర్మిస్తున్నాం. గోదావరి డెల్టా కాలువలు, డ్రైన్ల ఆధునీకరణకు రూ.14 కోట్లు. ఆధునీకరణకు లైడార్ సర్వే చేసి డీపీఆర్ తయారు చేస్తున్నాం. 2029లోపు గోదావరి డెల్టా ఆధునీకరణ పనులు పూర్తి చేస్తాం. రాజోలులో 2,686 ఎకరాలకు సాగునీటికి కేసనపల్లి కెనాల్ అంచనాల తయారీ. శంఖరగుప్తం డ్రైన్ పనులు 25 శాతం పూర్తి, 2027 మే నాటికి పూర్తి చేస్తాం" అని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు యనమదురు డ్రైన్ ఆధునీకరణ, కేశనపల్లి కెనాల్ ప్రాజెక్టు స్థితిపై సమాధానమిచ్చారు.
అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈనెల 20 వరకు నిర్వహించాలని బీఏసీ నిర్ణయం
సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు అధ్యక్షతన బీఏసీ సమావేశమైంది. బీఏసీ అసెంబ్లీ షెడ్యూల్ ఖరారు చేసింది. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఈనెల 20 వరకు నిర్వహించాలని బీఏసీ నిర్ణయించింది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లపై రేపు చర్చించాలని నిర్ణయించగా, 9 ఆర్డినెన్స్లను బిల్లుల రూపంలో తీసుకురావాలని నిర్ణయించారు. ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్-1 అక్రమాలపై ఈనెల 19న చర్చించనున్నారు. సమయంతో సంబంధం లేకుండా వర్కింగ్ లంచ్తో అసెంబ్లీ నడపాలని నిర్ణయించింది.
మెగా డీఎస్సీపై అసెంబ్లీలో మంత్రి లోకేశ్ పీపీటీ
మెగా డీఎస్సీపై అసెంబ్లీలో మంత్రి లోకేశ్ పవర్పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చారు. "డీఎస్సీని చాలా బాధ్యతగా తీసుకుని నిర్వహించాం. ఏటా డీఎస్సీని నిర్వహిస్తామని ఎన్నికల ముందు హామీ ఇచ్చాం. మొత్తం 148 రోజుల్లోనే డీఎస్సీ నియామకాలు పూర్తి చేశాం. ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థలో టీడీపీ ప్రభుత్వం ఎన్నో సంస్కరణలు అమలు చేసింది. టీచర్ల నియామకాలు, బదిలీలు పారదర్శకంగా ఉండాలని సీఎం మార్పులు చేశారు. టీడీపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు 1.80 లక్షల టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేసింది. మా ప్రభుత్వం టీచర్లను సింగపూర్, ఫిన్లాండ్కు పంపింది. గతంలో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం టీచర్లను మద్యం దుకాణాల ముందు నిలబెట్టింది" అని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు.
అసెంబ్లీ లాబీలో మీడియాతో ముఖ్యమంత్రి చిట్చాట్
అసెంబ్లీ లాబీలో మీడియాతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చిట్చాట్ నిర్వహించారు. "నా 50 ఏళ్ల రాజకీయ జీవితంలో గ్రూప్-1 వంటి స్కామ్ చూడలేదు. ఎల్లుండి అన్ని వాస్తవాలు అసెంబ్లీలో పెడతాం. గొడ్డలి పార్టీ స్వార్థానికి ఎందరో నిరుద్యోగులు బలయ్యారు. డీఎస్సీ అభ్యర్థులు ఆత్మాభిమానంతోనే రోడ్డెక్కారు. డీఎస్సీ నియామకాల్లో 50 శాతానికి పైగా మహిళలే. డీఎస్సీతో మహిళా టీచర్లకు ఎంతో సంబంధం ఉంది. ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తుంటే ఎలా సహించగలరు." అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు అధ్యక్షతన బీఏసీ సమావేశం
సభాపతి అయ్యన్నపాత్రుడు అధ్యక్షతన బీఏసీ సమావేశమైంది. బీఏసీ భేటీకి సీఎం చంద్రబాబు, పయ్యావుల కేశవ్, నాదెండ్ల, విష్ణుకుమార్ రాజు, జీవీ ఆంజనేయులు హాజరయ్యారు. అసెంబ్లీ షెడ్యూల్ను బీఏసీ ఖరారు చేయనుంది.
నిబంధనల ప్రకారం ప్రైవేట్ అసోసియేషన్లకు అమరావతిలో భూకేటాయింపునకు అనుమతి లేదు: నారాయణ
"నిబంధనల ప్రకారం ప్రైవేట్ అసోసియేషన్లకు అమరావతిలో భూకేటాయింపునకు అనుమతి లేదు. బిల్డింగ్ కాంట్రాక్టర్స్ అసోసియేషన్ సీఆర్డీఏను 5 ఎకరాల భూమి కోరింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు అమరావతిలో భూకేటాయింపు నిబంధనలు. భూకేటాయింపునకు 6 మోడల్స్తో రూల్స్, 5 మోడల్స్తో రెగ్యులైజేషన్స్. జీవో 228లోని రూల్ 5 ప్రకారం భూకేటాయింపునకు అవకాశం లేదు. జీఓ 229 క్లాజ్ 6.5 ప్రకారం కూడా భూమి కేటాయింపు సాధ్యం కాదు. ప్రైవేట్ అసోసియేషన్లకు అమరావతిలో భూకేటాయింపునకు అనుమతి లేదు. నామినేషన్, దరఖాస్తు ప్రాతిపదికన భూకేటాయింపునకు అనుమతి లేదు. నిబంధనల ప్రకారం బిల్డింగ్ కాంట్రాక్టర్స్ అసోసియేషన్కు భూమి కేటాయించలేదు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో కాంట్రాక్టర్లకు రూ.3 వేల కోట్ల బిల్లులు పెండింగ్. మెజారిటీ పెండింగ్ బిల్లులను ఆర్థిక శాఖ చెల్లించింది. మిగిలిన పెండింగ్ బిల్లులనూ త్వరగా చెల్లించాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఫైనాన్షియల్ ఫీజిబిలిటీ పరిశీలించాక మిగిలిన బిల్లులు చెల్లిస్తాం." అని మంత్రి నారాయణ ఎమ్మెల్యే విష్ణుకుమార్రాజు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చారు.
రూ.9.75 కోట్లతో భీమిలి బీసీ గురుకుల పాఠశాలకు అదనపు భవనం నిర్మిస్తున్నాం: సవిత
ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు ప్రశ్నకు మంత్రి సవిత సమాధానమిచ్చారు. అసంపూర్తిగా నిలిచిన భీమిలి ఎంజేపీ గురుకుల పాఠశాలపై ప్రశ్నకు మంత్రి జవాబునిచ్చారు. "రూ.9.75 కోట్లతో భీమిలి బీసీ గురుకుల పాఠశాలకు అదనపు భవనం నిర్మిస్తున్నాం. ఈ భవనానికి సంబంధించి అంచనాలు కూడా రూపొందించాం. త్వరలోనే అదనపు భవన నిర్మాణానికి అనుమతుల మంజూరు చేస్తాం. రాష్ట్రంలో 70-80 శాతం మేర ఎంజేపీ భవనాలు అసంపూర్తిగా నిలిచాయి. రూ.80 కోట్లు వెచ్చించి భవన నిర్మాణాలు పూర్తి చేస్తున్నాం. 6 నెలల్లో ఎంజేపీ భవనాలను పూర్తి బీసీ బిడ్డలకు అంకితం చేస్తాం" అని మంత్రి సవిత అన్నారు.
రాజోలి ప్రాంతంలో ఎక్కువగా కొబ్బరి ఆధారిత గ్రామాలున్నాయి: మంత్రి నిమ్మల
'రాజోలి ప్రాంతంలో ఎక్కువగా కొబ్బరి ఆధారిత గ్రామాలున్నాయి. శంకరగుప్తం డ్రెయిన్ ద్వారా ఉప్పునీళ్లు గ్రామాల్లోకి చొచ్చుకొచ్చాయి. గ్రామాల్లోకి ఉప్పునీళ్లు చొచ్చుకురావడం వల్ల కొబ్బరి పంట దెబ్బతింది. ప్రత్యామ్నాయంగా చింతలపల్లి కాలువ నుంచి మంచినీళ్లు ఇవ్వడానికి ప్రతిపాదనలు. ఆరు గ్రామాలకు సాగునీరు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదనలు" అని మంత్రి నిమ్మల పేర్కొన్నారు.
డీఎస్సీపై మాట్లాడే నైతిక హక్కు గొడ్డలి పార్టీకి లేదు: మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు
డీఎస్సీపై మాట్లాడే నైతిక హక్కు గొడ్డలి పార్టీకి లేదని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు అన్నారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో డీఎస్సీపై యువతను మోసగించారని ధ్వజమెత్తారు. గతంలో ఐదేళ్లు నిరుద్యోగుల జీవితాలతో ఆడుకున్నారని మండిపడ్డారు. గొడ్డలి పార్టీ అధ్యక్షుడికి చెప్పి నోటిఫికేషన్ ఇప్పించుకోలేకపోయారని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పేర్కొన్నారు.
శాసనమండలిలో కొనసాగుతున్న ప్రశ్నోత్తరాలు
శాసనమండలిలో ప్రశ్నోత్తరాలు కొనసాగుతున్నాయి. మండలిలో ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల నినాదాలు చేశారు. సభ గౌరవాన్ని కించపరిచే విధంగా సభ్యులు ప్రవర్తించవద్దని నాదెండ్ల మనోహర్ అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల ప్రవర్తనను ఖండించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. మంత్రులు సమాధానం చెప్పేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని మండలి ఛైర్మన్ అన్నారు.
అసెంబ్లీలో కీలక వివరాలు వెల్లడించిన మంత్రి నారాయణ
అసెంబ్లీలో కీలక వివరాలు మంత్రి నారాయణ వెల్లడించారు. అమరావతి నిర్మాణ పనుల పునఃప్రారంభం తర్వాత ప్రాజెక్టుల పరిస్థితి, నిధులు, రైతుల ప్లాట్లపై మంత్రి నారాయణ వివరాలు వెల్లడించారు. సభ్యులు శ్రావణ్ కుమార్, బుచ్చయ్య చౌదరి ప్రశ్నలకు మంత్రి సమాధానమిచ్చారు. అమరావతిలో 119 మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టులకు గాను, 113 ప్రాజెక్టులకు లెటర్ ఆఫ్ అప్రూవల్ జారీ చేశారన్నారు. 97 ప్రాజెక్టులకు గాను నాలుగు పూర్తి కాగా, పురోగతిలో 93 ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయని వివరించారు. మొత్తం రూ.41,187.70 కోట్ల రుణం సమకూర్చుకోబడిందని తెలిపారు. "ప్రపంచ బ్యాంకు, హడ్కో, నాబార్డ్, ఎన్ఏబీఎఫ్ఐడీ, ఏపీపీఎఫ్సీ ద్వారా రుణం. 2024 నుంచి ఇప్పటివరకు రూ.12,731.13 కోట్లు ఖర్చు. అమరావతిలో 119 పనులకు రూ.66,802 కోట్లు ఖర్చవుతుంది. ప్రస్తుతం 103 పనులకు రూ.58,093 కోట్లు ఖర్చవుతుంది. గత ప్రభుత్వం పనులు నిలిపివేయడంతో 25 శాతం ఖర్చు పెరిగింది. ల్యాండ్ పూలింగ్ భూమిలో 98 శాతం మేర ప్లాట్లు కేటాయింపు. 30,173 మంది రైతులకు 71,299 రిటర్నబుల్ ప్లాట్ల కేటాయింపు. 2014 నుంచి ఇప్పటివరకు రైతులకు రూ.2,248.02 కోట్ల మేర కౌలు చెల్లించాం. 29 గ్రామాల్లో రూ.904 కోట్లతో మౌలిక వసతుల కల్పన. ఆయా పనులకు ఆగస్టు 27న టెండర్లు ఖరారు చేస్తున్నాం. రాజధాని గ్రామాల్లో ఆర్ అండ్ బీ రోడ్ల పనుల ఆలస్యం వాస్తవమే. ఆర్ అండ్ బీ మంత్రితో చర్చించి పనులు వేగవంతం చేశాం" అని మంత్రి నారాయణ అన్నారు.
రాష్ట్రంలో భవన నిర్మాణ కార్మికులు అత్యధిక మంది ఉన్నారు: రామకృష్ణ
రాష్ట్రంలో భవన నిర్మాణ కార్మికులు అత్యధిక మంది ఉన్నారని రామకృష్ణ అన్నారు. 18 లక్షల మంది కార్మికులు మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ నమోదు చేసుకున్నారని వెల్లడించారు. చాలా మంది కార్మికులు రిజిస్ట్రేషన్ పరిధిలోకి రాలేదన్నారు. భవన నిర్మాణ కార్మికుల పథకాలను గత ప్రభుత్వం నిలిపివేసిందన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక పథకాలు పునరుద్ధరించడం జరిగిందన్నారు. కార్మికుల ప్రమాద బీమాను రూ.5 లక్షలకు పెంచాల్సిన అవసరం ఉందని రామకృష్ణ తెలిపారు. మన వద్ద నైపుణ్యాభివృద్ధి లేకపోవడం వల్ల ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్నారన్నారు. మన రాష్ట్రంలో ఉన్న కూలీలకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వాల్సి ఉందన్నారు.
రాష్ట్రంలో 18.25 లక్షల మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు నమోదు
రాష్ట్రంలో 18.25 లక్షల మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు నమోదు చేసుకున్నారని మంత్రి సుభాష్ తెలిపారు. 2014 నుంచి 2025 వరకు సెస్ వసూళ్ల వివరాలు వెల్లడించారు. 2014-15 కాలానికి రూ.107 కోట్ల సెస్ వసూళ్లు, 2025-26 కాలానికి రూ.733 కోట్ల మేర సెస్ వసూళ్లు, 12 ఏళ్ల కాలానికి రూ.5,187 కోట్ల మేర సెస్ వసూళ్లు, 2014 నుంచి 2026 వరకు సంక్షేమ పథకాల వివరాలు మంత్రి వెల్లడించారు. సంక్షేమ పథకాల ద్వారా లబ్ధిపొందిన భవన నిర్మాణ కార్మికుల వివరాలు మంత్రి వెల్లడించారు.
29 గ్రామాల్లో లేఅవుట్లు చేస్తున్నాం: మంత్రి నారాయణ
29 గ్రామాల్లో లేఅవుట్లు చేస్తున్నామని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. రూ.904 కోట్లతో అంచనా వ్యయంతో గ్రామాల అభివృద్ధి చేశామన్నారు. అండర్ గ్రౌండ్, వర్షాకాలంలో డ్రెయిన్, లైట్ల అభివృద్ధి పనులు చేపట్టామన్నారు. గతంలో పైప్లైన్లు తొలగించి కొత్త పైప్లైన్ల ఏర్పాటు చేశామని మంత్రి నారాయణ అన్నారు. సాంకేతిక సమస్యల వల్ల మళ్లీ టెండర్లు పిలవాల్సి వచ్చిందన్నారు. ఈనెల 27వ తేదీన టెండర్లు తెరుస్తారు అని మంత్రి నారాయణ పేర్కొన్నారు.
వెలిగొండ ప్రాజెక్టు టన్నెల్-2లో ప్రమాదంపై స్పందించిన మంత్రి నిమ్మల
వెలిగొండ ప్రాజెక్టు టన్నెల్-2లో ప్రమాదంపై మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు స్పందించారు. ప్రాజెక్టు సీఈ, మేఘా ఇంజినీరింగ్ ప్రతినిధులతో మంత్రి నిమ్మల
మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. టన్నెల్-2లో హైడ్రాలిక్ మిషన్ తగిలి యూపీ వాసి మృతిపై దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుడి కుటుంబానికి అన్ని రకాలుగా సహాయం అందించాలని ఆదేశించారు. ప్రాజెక్టు పనుల చివరి దశలో ఘటన జరగడం విచారకరమన్నారు. టన్నెల్ పనుల్లో కార్మికుల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని మంత్రి నిమ్మల ఆదేశించారు.
శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం
శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. కాసేపట్లో శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రారంభంకానున్నాయి. ప్రశ్నోత్తరాల తర్వాత బీఏసీలో అసెంబ్లీ షెడ్యూల్ను ఉభయసభలు ఖరారు చేయనున్నాయి.
నేటి నుంచి అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు
ఏపీ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం 9.30 గంటలకు ఉభయసభలు ప్రారంభం కానుండగా, ఈ సమావేశాలు 4 రోజులపాటు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఉదయం ప్రశ్నోత్తరాల సమయం ముగిసిన తర్వాత బిజినెస్ అడ్వయిజరీ కమిటీ (BAC) సమావేశమై సభా కాలపరిమితిని అధికారికంగా ఖరారు చేయనుంది. ఈసారి అసెంబ్లీలో మొత్తం 10 కీలక అంశాలు చర్చకు రానున్నాయి. ముఖ్యంగా అమరావతిలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, విద్యుత్ సంస్థలకు భూ కేటాయింపులు, ఎల్నినో ప్రభావం, రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు-పరిశ్రమల రాక, ఉద్యోగాల భర్తీ, జాబ్ క్యాలెండర్ వంటి అంశాలపై సభలో ప్రధానంగా చర్చించే అవకాశం ఉంది.