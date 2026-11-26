AP Gram Panchayat Elections 2026: నేడు తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : November 26, 2026 at 7:18 AM IST
AP Gram Panchayat Elections 2026 : రాష్ట్రంలో తొలి దశ పంచాయతీ, మలిదశ పుర ఎన్నికలకు పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఇవాళ 26 జిల్లాల్లోని 3,240 పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఏకగ్రీవాలు మినహా 3,240 పంచాయతీల్లో పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే తొలివిడతలో 709 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. తొలివిడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మెుత్తం 31,614 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. తొలివిడత ఎన్నికల్లో 74.45 లక్షల మంది ఓటర్లు ఓటు వేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాల ప్రకటించనున్నారు.
LIVE FEED
మంగళగిరి-తాడేపల్లి కార్పొరేషన్కు ఎన్నికలు
మంగళగిరి-తాడేపల్లి కార్పొరేషన్కు ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. మంగళగిరి-తాడేపల్లి కార్పొరేషన్లో 62 డివిజన్లు, 261 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. మంగళగిరి-తాడేపల్లి కార్పొరేషన్లో 84 సమస్యాత్మక కేందాలు ఉన్నాయి. మంగళగిరి-తాడేపల్లి కార్పొరేషన్లో 8 మంది మేయర్ అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. కూటమి అభ్యర్థి పేరం ఏడుకొండలు, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి పున్నా నాయక్లు బరిలో నిలిచారు.
ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో తొలి విడతలో 8 మండలాల్లో ఎన్నికలు
ఉమ్మడి ప్రకాశం జిల్లాలో తొలి విడతలో 8 మండలాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. కొండపి, కొత్తపట్నం, ఒంగోలు, సింగరాయకొండ, టంగుటూరు, జరుగుమల్లి, మర్రిపూడి, పొన్నలూరు మండలాల్లో ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. మార్కాపురం జిల్లాలో తొలి విడతలో 6 మండలాల్లో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. కనిగిరి, పెదచెర్లోపల్లి, చంద్రశేఖరపురం, పామూరు, హనుమంతునిపాడు, వెలిగండ్లలో ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. మార్కాపురం జిల్లాలో మొదటి విడతలో 135 సర్పంచ్ స్థానాలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. మార్కాపురం జిల్లాలో ఇప్పటికే 49 సర్పంచ్ స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 86 సర్పంచ్ స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతుండగా, 258 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు.
శ్రీకాకుళం నగరపాలక సంస్థ, ఆమదాలవలస పురపాలక సంఘాలకు ఎన్నికలు
శ్రీకాకుళం నగరపాలక సంస్థ, ఆమదాలవలస పురపాలక సంఘాలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పోలింగ్ కొనసాగనుంది. శ్రీకాకుళం కార్పొరేషన్ పరిధిలోని 60 డివిజన్లలో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. పోలింగ్ నిర్వహణకు 1,080 మంది సిబ్బంది నియమించారు. కార్పొరేషన్ పరిధిలో 36 అత్యంత సమస్యాత్మక, 38 సమస్యాత్మక కేంద్రాలు ఉన్నాయి. చిలకపాలెంలోని శివాని ఇంజినీరింగ్ కళాశాలకు బ్యాలెట్ బాక్సులు తరలించనున్నారు.
కోనసీమ జిల్లాలో తొలివిడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్
కోనసీమ జిల్లాలో తొలివిడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. 10 మండలాలల్లో 177 గ్రామ పంచాయతీలు, 2,106 వార్డుల ఎన్నికకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. మొత్తం 29 పంచాయతీల్లో సర్పంచ్లు, 945 వార్డు స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 148 సర్పంచ్ స్థానాలు, 1,071 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్ జరుగుతోంది. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. సమస్యాత్మక కేంద్రాలపై ప్రత్యేకనిఘా, బందోబస్తు అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. పోలింగ్ కేంద్రాల్లో సీసీ కెమెరాలు, వెబ్కాస్టింగ్ వ్యవస్థలు పనిచేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. రికార్డయిన సీసీటీవీ ఫుటేజీని మండల స్థాయిలో సురక్షితంగా భద్రపరచాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పోలింగ్ కేంద్రాల్లోకి సెల్ఫోన్లు తీసుకురాకుండా తనిఖీలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు. ఓటింగ్ గోప్యతకు ఎలాంటి భంగం కలగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.
నేడు తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్
రాష్ట్రంలో తొలి దశ పంచాయతీ, మలిదశ పుర ఎన్నికలకు పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఇవాళ 26 జిల్లాల్లోని 3,240 పంచాయతీల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఏకగ్రీవాలు మినహా 3,240 పంచాయతీల్లో పోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే తొలివిడతలో 709 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. తొలివిడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మెుత్తం 31,614 పోలింగ్ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. తొలివిడత ఎన్నికల్లో 74.45 లక్షల మంది ఓటర్లు ఓటు వేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాల ప్రకటించనున్నారు.
రాష్ట్రంలో మిగిలిన నాలుగు కార్పొరేషన్లకు నేడు పోలింగ్
రాష్ట్రంలో మిగిలిన నాలుగు కార్పొరేషన్లకు నేడు పోలింగ్ జరగనుంది. ఇవాళ శ్రీకాకుళం, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, మంగళగిరి-తాడేపల్లిలో పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. నాలుగు మేయర్ పదవుల కోసం 36 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. 257 కార్పొరేటర్ స్థానాలకు 911 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడుతున్నారు. నాలుగు కార్పొరేషన్లలో 11.44 లక్షల మంది ఓటర్లు ఓటు వేయనున్నారు. కార్పొరేషన్ ఎన్నికల పోలింగ్ విధుల్లో 12,000 మంది సిబ్బంది పాల్గొననున్నారు. రాష్ట్రంలో మిగిలిన 19 మున్సిపాల్టీలు, నగర పంచాయతీలకు నేడు పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. 19 మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ పదవుల కోసం 134 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. 707 కౌన్సిలర్ స్థానాల కోసం 2,057 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడుతున్నారు. 19 మున్సిపాల్టీల పరిధిలో 13.53 లక్షల మంది ఓటర్లు ఓటు హక్కు వినియోగించకోనున్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ కోసం విధుల్లో 14 వేల మంది సిబ్బంది పాల్గొననున్నారు. ఈ నెల 30న ఓట్లు లెక్కించి, ఫలితాలు ప్రకటించనున్నారు.