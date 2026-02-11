నిరంతర అధిక వృద్ధిరేటుపై దృష్టి సారించాం: గవర్నర్
Published : February 11, 2026 at 6:57 AM IST|
Updated : February 11, 2026 at 11:14 AM IST
11-02-2026 ఆంద్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వార్తలు - నేటి నుంచి బడ్జెట్ సమావేశాలు
అసెంబ్లీ అజెండా
- శాసనసభ రేపటికి వాయిదా
- కాసేపట్లో సభాపతి అధ్యక్షతన బీఏసీ సమావేశం
- అసెంబ్లీ అజెండా ఖరారు చేయనున్న బీఏసీ
- ప్రాంతీయ సమానత్వానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తూ పోర్టులు, రోడ్లు, విమానాశ్రయాలు వంటి మౌలిక సదుపాయాలు, పరిశ్రమల పెట్టుబడులతో ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది - గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్
- వ్యవసాయం, ఎంఎస్ఎంఈలు, సేవా రంగాలపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది.
- ఆర్ధిక క్రమశిక్షణ, పెట్టుబడుల్లో వేగం, మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి వంటివి ఆర్ధిక కార్యలాపాలకు దోహద పడుతున్నాయి.
- రాష్ట్రంలో సాగునీటి వ్యవస్థకు పోలవరం ప్రాజెక్టు వెన్నెముక. 2027 జూన్ నాటికి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసేలా ప్రభుత్వం ధృఢ సంకల్పంతో ఉంది.
- కరవు ప్రభావిత ప్రాంతాలకు హంద్రీనీవా సుజల స్రవంతి ద్వారా ప్రభుత్వం నీరు అందిస్తోంది.
- నల్లమల సాగర్ – నదుల అనుసంధానం ద్వారా పోలవరం నుంచి గోదావరి వరద జలాలను తరలించాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించింది.
- వంశధార నుంచి దక్షిణ భారత్లోని నదీ వ్యవస్థలను అనుసంధానించేలా ప్రభుత్వం కార్యాచరణ చేపడుతోంది
- గోదావరి పుష్కరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మౌలిక వసతుల ఏర్పాటు, యాత్రీకులకు వసతి, రవాణా వంటి ఏర్పాట్ల కల్పనపై ప్రభుత్వం దృష్టిసారించింది.
- 28 జిల్లాల సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం మూడు రీజియన్లుగా విభజించి అభివృద్ధి ప్రణాళికల్ని అమలు చేసేలా కార్యాచరణ చేపడుతోంది.
- విశాఖ, తిరుపతి, అమరావతి కేంద్రాలుగా రీజియన్లు ఏర్పాటు చేసి ఈ ప్రణాళికలు అమలు చేస్తోంది
- కేంద్ర బడ్జెట్లో ప్రకటించిన సిటీ ఎకనామిక్ రీజియన్లు ఈ ప్రణాళికలు ఉపయోగపడతాయి
- విజయవాడ, గుంటూరు, అమరావతిల మధ్య రాజధాని నిర్మాణంతో లాజిస్టిక్స్, ప్రముఖ సంస్థల ఏర్పాటు, ఇతర ఆర్ధిక లావాదేవీలతో ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతోంది.
- ఈ మూడు ప్రాంతాలు టైర్ 2 నగర సమూహంగా ఎదుగుతున్నాయి.
- పోర్టు ఆధారిత అభివృద్ధి, ఆక్వా కల్చర్ , తీరప్రాంత సుస్థిరాభివృద్ధి, రాయలసీమలో ఉద్యాన పంటలు, గిరిజన ప్రాంతాల్లో విలువ ఆధారిత అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది
- క్వాంటం కంప్యూటింగ్ సెంటర్తో అమరావతి కొత్త అధ్యాయాన్ని మొదలు పెట్టింది.
- ప్రపంచంలో కొద్ది ప్రాంతాల్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే క్వాంటం కంప్యూటింగ్ వ్యవస్థలు ఏపీలో స్థాపించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది
- అమరావతి పునర్నిర్మాణాన్ని ప్రభుత్వం వేగంగా చేపట్టింది. రాజధాని రైతుల్లో విశ్వాసం పెరిగింది.
- అమరావతిని శాశ్వత రాజధానిగా ఉండేలా చట్టబద్దత కల్పించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రక్రియ ప్రారంభించింది.
- విశాఖ, విజయవాడ నగరాల్లో మెట్రో రైల్ వ్యవస్థను ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది.
- కేంద్ర బడ్జెట్లో మూడు హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్లు ఏపీ మీదుగా వెళ్లనున్నట్టు ప్రకటించడం కీలకమైన అంశం
- రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 25కు పైగా కొత్త పాలసీలను ప్రకటించి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకుంటోంది
- పారిశ్రామిక ప్రగతి కోసం 175 ఎంఎస్ఎంఈ పార్కులను ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది.
- విశాఖ- చెన్నై పారిశ్రామిక కారిడార్, కొప్పర్తి, ఓర్వకల్లు పారిశ్రామిక క్లస్టర్ల ద్వారా ప్రాంతీయ సమతుల్యతను ప్రభుత్వం సాధిస్తోంది
- స్పేస్ సిటీ, ఏరోస్పేస్ సిటీ , ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ, డ్రోన్ సిటీ , క్వాంటం వ్యాలీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ సిటి, సెమీ కండక్టర్ ఎకో సిస్టం లాంటివి ఏపీ అభివృద్ధికి కీలకం - గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్
వారిది అమరావతి భవిష్యత్తును నాశనం చేసే ఉద్దేశం
- అమరావతి భవిష్యత్తును నాశనం చేసే ఉద్దేశంతో గత ప్రభుత్వం 3 రాజధానులంది: గవర్నర్
- 3 రాజధానుల ప్రతిపాదనను శ్వేతపత్రాల ద్వారా మా ప్రభుత్వం ఎండగట్టింది: గవర్నర్
- మెగా డీఎస్సీ ద్వారా 15,941 ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీచేశాం: గవర్నర్
- శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు 5,757 కానిస్టేబుల్ పోస్టులు భర్తీచేశాం: గవర్నర్
- పేదరికం లేని సమాజం కోసం పీ4 విధానం తీసుకొచ్చాం: గవర్నర్
- లక్షమందికి పైగా మార్గదర్శులు 10.30 లక్షల బంగారు కుటుంబాలను దత్తత తీసుకున్నారు: గవర్నర్
- స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047 కింద అందరికీ ఇళ్లు ఉండాలని సంకల్పించాం: గవర్నర్
- నిరంతర అధిక వృద్ధిరేటుపై దృష్టి సారించాం: గవర్నర్
- దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు స్థిరంగా ఉన్నా మారుతున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా సవరణలు చేసుకుంటున్నాం: గవర్నర్
- మంత్రులు, కార్యదర్శులు, కలెక్టర్లతో తరచూ సమావేశాలు జరుపుతున్నాం: గవర్నర్
- క్వాంటం కంప్యూటింగ్ వంటి అత్యాధునిక రంగాల్లో ఏపీ క్రమంగా అడుగులు వేస్తోంది: గవర్నర్
- అంతర్జాతీయ సంస్థలు, ప్రతిభావంతులకు రాష్ట్రం నెలవుగా నిలుస్తోంది: గవర్నర్
- 2027 గోదావరి పుష్కరాల కోసం సన్నాహాలు ప్రారంభమయ్యాయి: గవర్నర్
- మా ప్రభుత్వం 25 కంటే ఎక్కువ నూతన విధానాలను ఆవిష్కరించింది: గవర్నర్
- ట్రూడౌన్ విధానం ఫలితంగా యూనిట్కు 13 పైసల విద్యుత్ ఛార్జీ తగ్గింది: గవర్నర్
- రూ.13.25 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడుల కోసం 610 ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేశాం: గవర్నర్
- సీఐఐ సదస్సులో పెట్టుబడుల ద్వారా 16.13 లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు: గవర్నర్
- క్వాంటం టెక్నాలజీ ద్వారా అమరావతి గ్లోబల్ హబ్గా మార్చేందుకు సంకల్పించాం: గవర్నర్
- 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియా నియంత్రణపై చట్టపరమైన విధివిధానాలు పరిశీలిస్తున్నాం: గవర్నర్
- ఏపీ జీఎస్డీపీ రూ.15.91 లక్ష కోట్ల నుంచి రూ.17.62 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది: గవర్నర్
- దాదాపు 10.75 శాతం నామమాత్రపు వృద్ధి నమోదుచేసింది: గవర్నర్
గవర్నర్ ప్రసంగం
- విధానాలు, వ్యవస్థలు, వ్యయప్రాధాన్యతలలో కీలక సవరణలు చేశాం: గవర్నర్
- దీర్ఘకాలిక దార్శనికతతో కూడిన పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్ సమర్పించాం: గవర్నర్
- 7 శ్వేతపత్రాల విడుదల ద్వారా పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేశాం: గవర్నర్
- సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధితో సమతుల్యం చేయడానికి పది సూత్రాలు రూపొందించాం: గవర్నర్
- సంపదను సృష్టించే ప్రగతి చక్రాన్ని నిర్మించడమే పది సూత్రాల లక్ష్యం: గవర్నర్
- స్వర్ణాంధ్ర విజన్ ఒక స్పష్టమైన ఆర్థిక మార్గాన్ని నిర్దేశించింది: గవర్నర్
- 2047 నాటికి రూ.308 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మాణమే లక్ష్యం: గవర్నర్
- 2047 నాటికి రూ.55 లక్షల తలసరి ఆదాయం సాధించడమే లక్ష్యం: గవర్నర్
గవర్నర్ ప్రసంగానికి వైఎస్సార్సీపీ శాసనసభ్యుల ఆటంకం
- అసెంబ్లీలో వైఎస్సార్సీపీ శాసనసభ్యుల నినాదాలు
- గవర్నర్ ప్రసంగానికి పదేపదే ఆటంకం కలిగిస్తూ నినాదాలు
- సభ ప్రారంభమైన 11 నిమిషాలకే సభ నుంచి వెళ్లిపోయిన జగన్, వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు
అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం
- అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం
- ఉభయసభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగం
- రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏపీ ఎన్నో కీలక మార్పులు, పరిణామాలు చవిచూసింది: గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్
- పరిమిత వనరులు ఉన్నప్పటికీ దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధికి నాటి ప్రభుత్వం కృషిచేసింది: గవర్నర్
- 2019లో జరిగిన ప్రభుత్వ మార్పు ఈ పురోగతికి విఘాతం కలిగించింది: గవర్నర్
- 2019 తర్వాత వ్యవస్థాగత పాలనా వైఫల్యాలు తలెత్తాయి: గవర్నర్
- 2019లో రాష్ట్ర అభివృద్ధి స్తంభించింది: గవర్నర్
- ఆర్థిక ఒత్తిడి తీవ్రమైంది, వ్యవస్థలు విధ్వంసమయ్యాయి: గవర్నర్
- శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా క్షీణించి అరాచకత్వం ప్రబలింది: గవర్నర్
- గత ప్రభుత్వంలో సెక్షన్ 22ఏ దుర్వినియోగం ద్వారా ఏకపక్ష ఆంక్షలు విధించారు: గవర్నర్
- మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యుత్, సాగునీటిపారుదల రంగాలు తీవ్ర తిరోగమనం చవిచూశాయి: గవర్నర్
- గత చేదు అనుభవాలతో విసిగి వేశారిన ఏపీ ప్రజలు.. కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకున్నారు: గవర్నర్
- 19 నెలలుగా మా ప్రభుత్వం పునరుద్ధరణ దశ నుంచి ప్రగతి పథం వైపు పనిస్తోంది: గవర్నర్
సభకు జగన్
- గేట్ నెం. 4నుంచి సభలోకి వెళ్లిన జగన్ సహా ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు
తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై పవన్, లోకేశ్ మధ్య చర్చ
- అసెంబ్లీలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్తో మంత్రి నారా లోకేశ్ భేటీ
- అసెంబ్లీలో పవన్కల్యాణ్ ఛాంబర్కు వెళ్లిన మంత్రి నారా లోకేశ్
- తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై పవన్, లోకేశ్ మధ్య చర్చ
- గవర్నర్ ప్రసంగం పూర్తయ్యాక బీఏసీ, ఆ తర్వాత ఎన్డీయే శాసనసభా పక్ష సమావేశం
- బడ్జెట్ సమావేశాల్లో చర్చించాల్సిన అంశాలపై చర్చ
రాజధాని రైతులను ఆత్మీయంగా పలకరించిన సీఎం చంద్రబాబు
- వెంకటపాలెంలోని ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి నివాళులర్పించిన సీఎం
- చంద్రబాబుతోపాటు నివాళులర్పించిన పల్లా శ్రీనివాసరావు, మంత్రులు
- చంద్రబాబుతోపాటు నివాళులర్పించిన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు
- రాజధాని రైతులను ఆత్మీయంగా పలకరించిన సీఎం చంద్రబాబు
- కాసేపట్లో అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం
- ఉభయసభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్
చంపేస్తామంటూ మంత్రి కందుల దుర్గేష్కు బెదిరింపు లేఖ
- పర్యాటక శాఖ మంత్రి కందుల దుర్గేష్కు బెదిరింపు లేఖ
- చంపేస్తామంటూ మావోయిస్టుల పేరిట దుర్గేష్కు బెదిరింపు లేఖ
- సచివాలయంలోని దుర్గేష్ ఛాంబర్కు పోస్ట్ ద్వారా వచ్చిన లేఖ
- బెదిరింపు లేఖపై తుళ్లూరు పీఎస్లో మంత్రి కార్యాలయ అధికారుల ఫిర్యాదు
శివాలయాలు, ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో నిరంతరాయ విద్యుత్
- డిస్కంల సీఎండీలతో మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ టెలీకాన్ఫెరెన్స్
- మహా శివరాత్రి సందర్భంగా విద్యుత్ సరఫరాపై అధికారులతో మాట్లాడిన గొట్టిపాటి
- శివాలయాలు, ఆలయ పరిసర ప్రాంతాల్లో నిరంతరాయ విద్యుత్ సరఫరాకు ఆదేశం
- పండగ సమయంలో కరెంటు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి: గొట్టిపాటి
- పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు వచ్చే ఆలయాల్లో ఫైర్ సేఫ్టీ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించాలి: గొట్టిపాటి
- విద్యుత్ సిబ్బంది 24 గంటలు అందుబాటులో ఉండాలి: మంత్రి గొట్టిపాటి
- అత్యవసర పరిస్థితి తలెత్తినా పునరుద్ధరణకు సిబ్బంది సిద్ధంగా ఉండాలి: మంత్రి గొట్టిపాటి
పీఎస్లో బంగారం మాయం
- గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరు పీఎస్లో 150 గ్రాముల బంగారం మాయం
- వ్యాపారి హత్య సమయంలో బంగారం స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు
- కోర్టు ఆదేశాల మేరకు బంగారాన్ని పొన్నూరు పీఎస్లో భద్రపరిచిన అధికారులు
- వేరే కేసులో వస్తువులను భద్రపరిచే క్రమంలో బంగారం మాయం గుర్తింపు
- బంగారం మాయంపై సిబ్బందిని రహస్య విచారణ చేస్తున్న ఉన్నతాధికారులు
- మాయమైన బంగారం విలువ రూ.23 లక్షలు ఉంటుందని అంచనా
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం
- తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం
- శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 73,983 మంది భక్తులు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 21,900 మంది భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.23 కోట్లు
ముగిసిన బండ్ల గణేష్ సంకల్పయాత్ర
- తిరుమల: ముగిసిన నిర్మాత బండ్ల గణేష్ సంకల్పయాత్ర
- వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనంలో స్వామివారిని దర్శించుకున్న బండ్ల గణేష్
- తిరుమల శ్రీవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్న బండ్ల గణేష్
నేడు, రేపు శివదీక్ష భక్తులకు మల్లన్న స్పర్శ దర్శనం
- శ్రీశైలంలో నాలుగో రోజు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
- నేడు, రేపు శివ దీక్ష భక్తులకు మల్లన్న స్పర్శ దర్శనం
- బ్రహ్మోత్సవాల ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ
- రాత్రి 7 గంటలకు స్వామి, అమ్మవార్లకు మయూర వాహనసేవ
- మయూర వాహనంపై స్వామి, అమ్మవార్లకు
నిద్రలో విషాదం
- విజయవాడ: గుణదల డీడీనాయుడుపేటలో విషాదం
- మస్కిటో కాయిల్ ద్వారా పరుపునకు అంటుకున్న మంటలు
- మంటల ధాటికి మహిళ మృతి
- నేటి నుంచి అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం
- ఉభయసభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్
- ఈనెల 14న వార్షిక బడ్జెట్ ఉభయసభల్లో ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- లడ్డూ కల్తీ, పరకామణితో పాటు 23 అంశాలపై చర్చించేందుకు అధికార పక్షం సిద్ధం
- మార్చి 12 వరకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగే అవకాశం
- తొలిరోజు సమావేశానికి హాజరవ్వాలని వైసీపీ నిర్ణయం
- అసెంబ్లీ సమావేశాల దృష్ట్యా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు
డిజిటల్ హాజరు
- అసెంబ్లీకి సభ్యుల హాజరుపై స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు కీలక నిర్ణయం
- డిజిటల్ విధానంలోనే సంతకాలు తీసుకోనున్న స్పీకర్
- రేపటి నుంచి డిజిటల్ విధానంలోనే ఎమ్మెల్యేల సంతకాలు
