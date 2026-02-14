నేడు అసెంబ్లీలో వార్షిక బడ్జెట్ - రూ.3.45 లక్షల కోట్ల అంచనాలతో రూపకల్పన?
ap_latest_news_updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 14, 2026 at 9:23 AM IST|
Updated : February 14, 2026 at 10:38 AM IST
14-02-2026 ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వార్తలు - నేడు అసెంబ్లీలో వార్షిక బడ్జెట్ సమర్పించనున్న ప్రభుత్వం
LIVE FEED
నేటితరం విద్యార్థులు రాజకీయాల పట్ల ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది: స్పీకర్ అయ్యన్న
- అసెంబ్లీలోని తన ఛాంబర్లో మీడియాతో స్పీకర్ మాటామంతి
- ఇప్పటివరకూ 700 మందికి పైగా విద్యార్థులు అసెంబ్లీని వీక్షించారు: స్పీకర్
- రెండు రోజుల్లోనే 200కుపైగా పాఠశాలల నుంచి దరఖాస్తులు వచ్చాయి: స్పీకర్
- వీలైనంత ఎక్కువమంది విద్యార్థులకు అసెంబ్లీ చూసే అవకాశం కల్పిస్తున్నాం: స్పీకర్
- ఎమ్మెల్యేలు అవుతామనే ఆకాంక్షను కొంతమంది విద్యార్థులు వెళ్లబుచ్చుతున్నారు: స్పీకర్
- నేటితరం విద్యార్థులు రాజకీయాల పట్ల ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది: స్పీకర్
- విద్యార్థులకు అసెంబ్లీ చూసే అవకాశం కల్పించిన లక్ష్యం నెరవేరుతున్నందుకు తృప్తిగా ఉంది: స్పీకర్
- పాఠశాలల్లోనూ మాక్ అసెంబ్లీ నిర్వహణలు పెరగడం శుభపరిణామం: స్పీకర్
- గత రాత్రి లోకేష్ వద్ద సమావేశం ఎంతో ఆత్మీయ వాతావరణంలో జరిగింది: స్పీకర్
- అంతా ఒకే కుటుంబసభ్యుల్లా సరదాగా గడిపాo: స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు
- పెళ్లిరోజు కావడంతో లోకేష్ సమావేశానికి విజయ్ రాలేకపోయారు: స్పీకర్
- చంద్రబాబు పాటించే డైట్ పాటిస్తే ఎవరైనా బరువు ఇట్టే తగ్గిపోతారు: స్పీకర్
- ఇప్పటికే బాగా తగ్గావ్, ఇంకా మరీ ఎక్కువ బరువు తగ్గొద్దని లోకేష్కు సూచించా: స్పీకర్
- అచ్చెన్నాయుడు కూడా మరీ ఎక్కువగా బరువు తగ్గారు: స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు
- మరీ తగ్గడం అంత మంచిది కాదని అచ్చెన్నను కూడా హెచ్చరించా: స్పీకర్
అసెంబ్లీలో వార్షిక బడ్జెట్ సమర్పించనున్న ప్రభుత్వం
- అసెంబ్లీలో వార్షిక బడ్జెట్ సమర్పించనున్న ప్రభుత్వం
- చట్ట సభలకు 2026-27వార్షిక బడ్జెట్ సమర్పించనున్న ప్రభుత్వం
- వ్యవసాయ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాక వాయిదా పడనున్న ఉభయసభలు
- రేపు, ఎల్లుండి చట్టసభలకు సెలవు
- ఈనెల 17న బడ్జెట్పై చర్చ అజెండాగా ప్రారంభం కానున్న ఉభయసభలు
కాసేపట్లో ప్రారంభం కానున్న శాసనసభ, మండలి - బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న పయ్యావుల
- ఉదయం 11.15 గంటలకు ప్రారంభం కానున్న శాసనసభ, మండలి
- సభ ప్రారంభం కాగానే అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి పయ్యావుల
- వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాలపై బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న అచ్చెన్నాయుడు
- శాసనమండలిలో వార్షిక బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న హోంమంత్రి అనిత
- మండలిలో వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాలపై బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న అనగాని
- వ్యవసాయ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాక వాయిదా పడనున్న ఉభయసభలు
విజయవాడలో ఆలిండియా ఇంటర్ వర్సిటీ ఉమెన్ నెట్ బాల్ పోటీలు
- విజయవాడ మేరీస్ స్టెల్లా కళాశాలలో ఆలిండియా ఇంటర్ వర్సిటీ ఉమెన్ నెట్ బాల్ పోటీలు
- పోటీలను ప్రారంభించిన మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్రెడ్డి
- కార్యక్రమానికి హాజరైన ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహన్, కృష్ణా యూనివర్సిటీ అధికారులు
- దేశవ్యాప్తంగా వివిధ యూనివర్సిటీల నుంచి హాజరైన క్రీడాకారులు
లిక్కర్ స్కాంలో మరో కేసు నమోదు - దర్యాప్తు బాధ్యత సిట్కు అప్పగింత
- మద్యం కుంభకోణంలో మరో కేసు నమోదు చేసిన సీఐడీ
- దర్యాప్తు బాధ్యత సిట్కు అప్పగింత.. సూత్రధారుల నిగ్గు తేల్చాలని ఆదేశం
- మద్యం రవాణాలో మహా దోపిడీ జరిగిందని కేసు నమోదు
- ఒక్కో బాక్స్ రవాణా ఛార్జి రూ.13 నుంచి రూ.34కు పెంపు
- రూ.200 నుంచి రూ.400 కోట్లు కొల్లగొట్టినట్లు అభియోగం
- టెండర్ దక్కించుకున్న కెసిరెడ్డి బినామీ కంపెనీ
- ఈనెల 10న కేసు నమోదు చేసిన సీఐడీ
- ఐపీసీలోని 420, 409, 468, 471, 120(బి) సెక్షన్లతో కేసు నమోదు
- బీఎన్ఎస్ చట్టంలోని సెక్షన్ 111, 212, 217, 317 కింద పలువురిపై సీఐడీ కేసు
- సిట్కు విచారణ బాధ్యత అప్పగిస్తూ హోంశాఖ ఉత్తర్వులు
బడ్జెట్ ప్రతులతో అసెంబ్లీకి బయల్దేరిన ఆర్థికమంత్రి పయ్యావుల కేశవ్
- బడ్జెట్ ప్రతులతో అసెంబ్లీకి బయల్దేరిన ఆర్థికమంత్రి పయ్యావుల కేశవ్
- వెంకటపాలెంలోని టీటీడీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంలో కేశవ్ ప్రత్యేక పూజలు
పయ్యావుల కేశవ్కు బడ్జెట్ ప్రతులు అందజేసిన ఉన్నతాధికారులు
- ఆర్థికమంత్రి పయ్యావుల కేశవ్కు బడ్జెట్ ప్రతులు అందజేసిన ఉన్నతాధికారులు
- తాడేపల్లిలోని కేశవ్ క్యాంపు కార్యాలయంలో బడ్జెట్ ప్రతులు అందజేసిన అధికారులు
- బడ్జెట్ పత్రాలను దేవుడి ముందు పెట్టి పూజలు నిర్వహించిన ఆర్థికమంత్రి
కర్నూలులో ఈనాడు 50-ఈటీవీ 30 వసంతాల వేడుకలు
- నేడు కర్నూలు ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్ మైదానంలో ఈనాడు 50-ఈటీవీ 30 వసంతాల వేడుకలు
- పాస్తో పాటు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఇచ్చే రిస్ట్ బ్యాండ్లను ధరించిన వారికి మాత్రమే ప్రవేశం
- వేడుకల్లో సినీ గీతాలు, డ్యాన్సులు.. వందేమాతరం శ్రీనివాస్తో పాటు ఇతర గాయనీ గాయకుల గానమాధుర్యం
- వేడుకల్లో ఈటీవీ డీ షో ఫేమ్ జాను, రాజు మాస్టర్, ఈటీవీ అమ్మోరు సీరియల్ నటీనటుల నృత్యాలు
- వేడుకలకు యాంకర్గా వ్యవహరించనున్న బుల్లితెర ప్రయోక్త, సినీనటుడు నందు
బడ్జెట్ ప్రతులను దుర్గమ్మ పాదాల వద్ద ఉంచిన ఆర్థికశాఖ ఉన్నతాధికారులు
- బడ్జెట్ ప్రతులను దుర్గమ్మ పాదాల వద్ద ఉంచిన ఆర్థికశాఖ ఉన్నతాధికారులు
- ఆర్థికశాఖ అధికారులకు సాదర స్వాగతం పలికిన ఆలయ ఈవో శీనానాయక్, పండితులు
- దుర్గమ్మ సేవలో ఆర్థిక శాఖ అధికారులు పీయూష్, రోనాల్డ్ రోస్, సూరాజ్ అన్వారియా, గౌతమ్ అల్లాడ
శ్రీశైలం మహాక్షేత్రంలో 7వ రోజు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
- శ్రీశైలం మహాక్షేత్రంలో 7వ రోజు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
- శ్రీశైలం: రాత్రి 7 గంటలకు స్వామి, అమ్మవార్లకు గజ వాహనసేవ
- శ్రీశైలం: గజ వాహనంపై స్వామి, అమ్మవార్లకు గ్రామోత్సవం
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం
- తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం
- శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 27 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 64,222 మంది భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.20 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 24,882 మంది భక్తులు
ఆటోలో రూ.1.50 లక్షలు మర్చిపోయిన ప్రయాణికుడు - పోలీసులకు అప్పగించిన డ్రైవర్
- విజయవాడలో ఆటో డ్రైవర్ సన్నపురెడ్డి తిమ్మారెడ్డి నిజాయతీ
- ప్రయాణికుడు మరచిపోయిన రూ.1.50 లక్షలను పోలీసులకు అప్పగించిన ఆటో డ్రైవర్
- బాధితుడికి ఆటో డ్రైవర్ ద్వారా డబ్బులు ఇప్పించిన గవర్నర్పేట పోలీసులు
సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం ఫొటోల మార్ఫింగ్ చేస్తున్న వ్యక్తిపై కేసు
- విజయవాడ: సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం ఫొటోల మార్ఫింగ్ చేస్తున్న వ్యక్తిపై కేసు
- సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారని కేసు నమోదు
- రాజశేఖర్రావు అనే వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేసిన సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు
సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ - బడ్జెట్కు ఆమోదం తెలపనున్న మంత్రివర్గం
- ఇవాళ ఉదయం 10.30 గం.కు సీఎం అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ
- వార్షిక బడ్జెట్కు ఆమోదం తెలపనున్న రాష్ట్ర మంత్రివర్గం
- ఇవాళ ఉదయం 11.15 గం.కు ప్రారంభం కానున్న శాసనసభ, మండలి
- సభ ప్రారంభం కాగానే అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి పయ్యావుల
- వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాలపై బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న అచ్చెన్నాయుడు
- మండలిలో వార్షిక బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న హోంమంత్రి అనిత
- మండలిలో వ్యవసాయ, అనుబంధ రంగాలపై బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న అనగాని
- వ్యవసాయ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాక వాయిదా పడనున్న ఉభయ సభలు
అసెంబ్లీలో వార్షిక బడ్జెట్ సమర్పించనున్న ప్రభుత్వం
- నేడు అసెంబ్లీలో వార్షిక బడ్జెట్ సమర్పించనున్న ప్రభుత్వం
- చట్ట సభలకు 2026-27వార్షిక బడ్జెట్ సమర్పించనున్న ప్రభుత్వం
- రూ.3.45 లక్షల కోట్ల అంచనాలతో వార్షిక బడ్జెట్ రూపకల్పన?
- సూపర్ సిక్స్ పథకాలు, అమరావతి, పోలవరానికి ప్రాధాన్యం
- కేంద్ర సహకారంతో ప్రగతి దిశగా అడుగులు వేసే వ్యూహం
- ఎన్నికల మ్యానిఫెస్టోకు అనుగుణంగా ఫలితాలు రాబట్టేలా బడ్జెట్ కేటాయింపులు
- మూడు ఆర్థిక జోన్లు, రాయలసీమ ఉద్యానహబ్ లాంటి అంశాలకు బడ్జెట్లో ప్రాధాన్యం
- వ్యవసాయ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాక వాయిదా పడనున్న ఉభయ సభలు
- రేపు, ఎల్లుండి చట్టసభలకు సెలవు
- ఈనెల 17న బడ్జెట్పై చర్చ అజెండాగా ప్రారంభం కానున్న ఉభయ సభలు
ప్రకాశం జిల్లాలో నేటి నుంచి బీచ్ ఫెస్టివల్
- ప్రకాశం జిల్లాలోని సింగరాయకొండ మండలం పాకాలలో నేటి నుంచి బీచ్ ఫెస్టివల్
- పాకాల బీచ్ ఫెస్టివల్ ఏర్పాట్లు పరిశీలించిన మంత్రి డీబీవీ స్వామి
Last Updated : February 14, 2026 at 10:38 AM IST