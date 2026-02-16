ETV Bharat / state

16-02-2026 ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్ర వార్తలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 7:07 AM IST

|

Updated : February 16, 2026 at 12:05 PM IST

  • 16-02-2026 ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్ర వార్తలు - అమరావతి సచివాలయానికి గేట్స్‌ ఫౌండేషన్‌ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్‌ బిల్‌ గేట్స్‌

12:04 PM, 16 Feb 2026 (IST)

సచివాలయంలో ముగిసిన బిల్ గేట్స్ కార్యక్రమం

  • సచివాలయంలో ముగిసిన బిల్ గేట్స్ కార్యక్రమం
  • రెండు గంటలకు పైగా వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న బిల్ గేట్స్
  • కాసేపట్లో ఉండవల్లిలోని వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వెళ్లనున్న బిల్ గేట్స్ బృందం
  • వ్యవసాయ క్షేత్రంలో డ్రోన్లు, ఏఐ టెక్నాలజీ సహకారంతో చేపట్టే సాగువిధానం పరిశీలన

12:04 PM, 16 Feb 2026 (IST)

కోనసీమ జిల్లా: కాట్రేనికోన మం. గచ్చకాయలపొర మొగ వద్ద మత్స్యకారుల ధర్నా

  • కోనసీమ జిల్లా: కాట్రేనికోన మం. గచ్చకాయలపొర మొగ వద్ద మత్స్యకారుల ధర్నా
  • కూనవరం డ్రెయిన్ పూడికతీత పనులు తక్షణం చేపట్టాలని ఆందోళన
  • సముద్రం పర్ర పూడికతో ఉపాధి కోల్పోయామని మత్స్యకారుల ఆవేదన
  • వేలసంఖ్యలో తరలివచ్చి మొగ వద్ద మహా ధర్నా చేపట్టిన మత్స్యకారులు
  • అధికారులకు ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా పట్టించుకోవట్లేదని మత్స్యకారుల ఆగ్రహం

11:38 AM, 16 Feb 2026 (IST)

సీఎంతో కలిసి సచివాలయంలో ఆర్టీజీఎస్‌ను సందర్శించిన బిల్ గేట్స్

  • సీఎంతో కలిసి సచివాలయంలో ఆర్టీజీఎస్‌ను సందర్శించిన బిల్ గేట్స్
  • ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి పాలనలో టెక్నాలజీ వినియోగాన్ని పరిశీలించిన బిల్ గేట్స్
  • ఆర్టీజీఎస్‌ ద్వారా పౌర సేవలను వేగంగా అందిస్తున్న తీరును వివరించిన సీఎం
  • డేటాలేక్, అవేర్ 2.0, వాట్సప్ గవర్నెన్స్‌ను తెలుసుకున్న బిల్‌ గేట్స్‌
  • సంజీవని ప్రాజెక్టు, రాజధాని అమరావతి ప్రాజెక్టులను తెలుసుకున్న బిల్ గేట్స్
  • ఆర్టీజీఎస్‌లోని డిస్‌ప్లే వాల్స్‌పై ప్రజెంటేషన్లను పరిశీలించిన బిల్ గేట్స్
  • డేటా లేక్ ద్వారా అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలను అనుసంధానించామన్న సీఎం
  • డేటా లేక్, వాట్సప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా పౌరసేవలను సులభతరం చేయడం బాగుందన్న గేట్స్
  • అవేర్ 2.0 ద్వారా రియల్ టైమ్‌లో సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నామన్న సీఎం
  • సమాచారం సేకరించి వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్లు గేట్స్‌కు తెలిపిన సీఎం
  • ప్రభుత్వ పథకాలు, పాలసీల అమలుపై ప్రజాభిప్రాయం సేకరిస్తున్న తీరును పరిశీలించిన గేట్స్
  • కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ ద్వారా జీఎస్డీపీ పెరుగుదలను అంచనా వేస్తున్నామన్న సీఎం
  • ప్రాపర్టీ రికార్డుల భద్రతకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారన్న బిల్ గేట్స్
  • బ్లాక్ చెయిన్ టెక్నాలజీతో ల్యాండ్ రికార్డులు భద్రపరుస్తున్నామన్న అధికారులు
  • క్యూఆర్ కోడ్ వంటి విధానాలతో పారదర్శక చర్యలు తీసుకున్నామన్న అధికారులు
  • పన్ను వసూళ్ల ప్రక్రియ అద్భుతంగా ఉందన్న బిల్‌ గేట్స్‌
  • జీఎస్టీ విధానంతో దేశంలో పన్నుల వసూళ్లు గణనీయంగా పెరిగిందన్న సీఎం
  • చిత్తూరు జిల్లాలో సంజీవని ప్రాజెక్టు అమలును అడిగి తెలుసుకున్న బిల్ గేట్స్
  • గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో చిత్తూరు జిల్లాలో సంజీవని ప్రాజెక్టు అమలు
  • బ్లడ్ ప్రెషర్, డయాబెటీస్ లాంటి పరీక్షల వివరాలను ఎలా నమోదు చేస్తున్నారన్న గేట్స్
  • కుప్పంలో అమలు చేసిన సంజీవని ప్రాజెక్టు చాలా చక్కగా ఉందన్న బిల్ గేట్స్
  • ప్రజల డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులను అనుసరించి సలహాలు ఇస్తున్నామన్న అధికారులు
  • ఏఐ వినియోగంతో ప్రజారోగ్య సేవలను మరింత మెరుగుపరిచేలా చూస్తున్నామన్న సీఎం
  • బయో డిజైన్ ద్వారా వైద్య సేవలు అందించే విధానాలను అడిగి తెలుసుకున్న బిల్ గేట్స్
  • డయాగ్నోస్టిక్ సేవలు తక్కువ వ్యయానికే అందితే పేదలకు వెసులుబాటు ఉంటుందన్న గేట్స్
  • ప్రజా రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్న బిల్ గేట్స్
  • రాజధానిలో 30 శాతం గ్రీన్ అండ్ బ్లూ ప్రణాళిక బాగుందంటూ బిల్ గేట్స్ వ్యాఖ్య
  • రాజధాని నిర్మాణ తీరును బిల్ గేట్స్‌కు వివరించిన సీఎం.. గ్రేట్ వర్క్ అంటూ గేట్స్‌ కితాబు

11:38 AM, 16 Feb 2026 (IST)

  • చంద్రబాబును చూడగానే ఆత్మీయంగా పలకరించిన బిల్ గేట్స్
  • ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ను బిల్ గేట్స్‌కు పరిచయం చేసిన సీఎం
  • మంత్రులను బిల్ గేట్స్‌కు పరిచయం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు

11:23 AM, 16 Feb 2026 (IST)

బిల్‌ గేట్స్‌ అమరావతి రాకపై ట్వీట్‌ చేసిన సీఎం చంద్రబాబు

  • బిల్‌ గేట్స్‌ అమరావతి రాకపై ట్వీట్‌ చేసిన సీఎం చంద్రబాబు
  • బిల్‌ గేట్స్‌కు స్వాగతమంటూ ఎక్స్‌లో పోస్టు పెట్టిన చంద్రబాబు
  • బిల్‌ గేట్స్‌కు ఏపీ సాదర స్వాగతం పలుకుతుందంటూ సీఎం ట్వీట్‌

11:23 AM, 16 Feb 2026 (IST)

చంద్రబాబును చూడగానే ఆత్మీయంగా పలకరించిన బిల్ గేట్స్

  • చంద్రబాబును చూడగానే ఆత్మీయంగా పలకరించిన బిల్ గేట్స్
  • ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌ను బిల్ గేట్స్‌కు పరిచయం చేసిన సీఎం
  • మంత్రులను బిల్ గేట్స్‌కు పరిచయం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు

11:23 AM, 16 Feb 2026 (IST)

సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌, మంత్రి లోకేష్‌తో బిల్‌ గేట్స్ భేటీ

  • అమరావతి సచివాలయానికి గేట్స్‌ ఫౌండేషన్‌ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్‌ బిల్‌ గేట్స్‌
  • సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌, మంత్రి లోకేష్‌తో బిల్‌ గేట్స్ భేటీ
  • గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టులను విస్తరించే అంశంపై చర్చ
  • ఆర్టీజీఎస్‌కు వెళ్లి పాలనలో సాంకేతిక వినియోగాన్ని పరిశీలించిన బిల్‌ గేట్స్
  • ఆర్టీజీఎస్‌ విధానాలు, ఫలితాలను బిల్‌ గేట్స్‌కు వివరించిన సీఎం చంద్రబాబు
  • గేట్స్ బృందంతో సీఎం, మంత్రులు, వివిధ శాఖల అధికారుల భేటీ
  • సమావేశానికి హాజరైన డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మంత్రులు లోకేష్, పయ్యావుల
  • సమావేశానికి హాజరైన అచ్చెన్న, గొట్టిపాటి, డీఎస్‌బీవీ స్వామి, సవిత, అనిత
  • సమావేశానికి హాజరైన కొల్లు రవీంద్ర, దుర్గేష్, పార్థసారథి, నిమ్మల, అనగాని
  • సమావేశానికి హాజరైన బీసీ జనార్దన్‌రెడ్డి, సత్యకుమార్, సంధ్యారాణి, నారాయణ
  • స్వర్ణాంధ్ర విజన్-2047 లక్ష్యాలపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రజెంటేషన్
  • ప్రజారోగ్యం, వ్యవసాయం, విద్య సహా తదితర రంగాల్లో సంస్కరణలపై ప్రజెంటేషన్
  • మెడ్‌టెక్, డయాగ్నోస్టిక్స్ సేవలు, సంజీవని ప్రాజెక్టులను వివరించిన సీఎం
  • గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో నడుస్తున్న సంజీవని ప్రాజెక్టును వివరించిన ప్రభుత్వం

10:29 AM, 16 Feb 2026 (IST)

గేట్స్ ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్ బిల్ గేట్స్‌తో సచివాలయంలో చర్చలు సాగుతున్నాయి: లోకేష్‌

  • గేట్స్ ఫౌండేషన్ ఛైర్మన్ బిల్ గేట్స్‌తో సచివాలయంలో చర్చలు సాగుతున్నాయి: లోకేష్‌
  • ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, విద్య రంగాల బలోపేతం చేసే అంశాలపై చర్చ: లోకేష్‌
  • సాంకేతిక ఆధారిత పరిపాలన రంగంలో భాగస్వామ్యాల బలోపేతంపై చర్చ: లోకేష్‌
  • ప్రజలకు స్థిరమైన, విస్తృత ప్రభావం కలిగించే పరిష్కారాలను అందించేందుకు సహకారం: లోకేష్‌
  • గేట్స్ ఫౌండేషన్‌తో సన్నిహితంగా పనిచేయడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎదురుచూస్తోంది: లోకేష్‌
  • బిల్ గేట్స్‌కు అమరావతి స్వాగతం పలుకుతోంది: మంత్రి నారా లోకేష్‌
  • సహచర మంత్రులతో కలిసి విమానాశ్రయంలో స్వాగతించడం ఆనందంగా ఉంది: లోకేష్‌
బిల్​గేట్స్​తో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ (ETV Bharat)

9:47 AM, 16 Feb 2026 (IST)

అమరావతి సచివాలయానికి గేట్స్‌ ఫౌండేషన్‌ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్‌ బిల్‌ గేట్స్‌

  • అమరావతి సచివాలయానికి గేట్స్‌ ఫౌండేషన్‌ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్‌ బిల్‌ గేట్స్‌
  • సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌, మంత్రి లోకేష్‌తో బిల్‌ గేట్స్ భేటీ
  • గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టులను విస్తరించే అంశంపై చర్చ
  • ఆర్టీజీఎస్‌కు వెళ్లి పాలనలో సాంకేతిక వినియోగాన్ని పరిశీలించనున్న బిల్‌ గేట్స్
  • ఆర్టీజీఎస్‌ విధానాలు, ఫలితాలను బిల్‌ గేట్స్‌కు వివరించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
బిల్​గేట్స్​కు స్వాగతం పలుకుతున్న సీఎం (ETV Bharat)

9:47 AM, 16 Feb 2026 (IST)

సచివాలయానికి చేరుకున్న గేట్స్‌ ఫౌండేషన్‌ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్‌ బిల్‌ గేట్స్‌

  • సచివాలయానికి చేరుకున్న గేట్స్‌ ఫౌండేషన్‌ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్‌ బిల్‌ గేట్స్‌
  • ఎయిర్‌పోర్టు నుంచి బిల్‌ గేట్స్‌ను దగ్గరుండి సచివాలయానికి తీసుకొచ్చిన లోకేష్
  • బిల్ గేట్స్‌కు స్వాగతం పలికిన సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మంత్రులు

9:06 AM, 16 Feb 2026 (IST)

సచివాలయానికి చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

  • సచివాలయానికి చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
  • కాసేపట్లో బిల్‌ గేట్స్‌కు స్వాగతం పలకనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • ఇప్పటికే సచివాలయానికి చేరుకున్న మంత్రులు
  • సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మంత్రి లోకేష్‌తో సమావేశం కానున్న బిల్‌ గేట్స్
  • గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టులను విస్తరించే అంశంపై చర్చ
  • ఆర్టీజీఎస్‌కు వెళ్లి పాలనలో సాంకేతిక వినియోగాన్ని పరిశీలించనున్న బిల్‌ గేట్స్
  • ఆర్టీజీఎస్‌ విధానాలు, ఫలితాలను బిల్‌ గేట్స్‌కు వివరించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • గేట్స్ బృందంతో భేటీకానున్న సీఎం, మంత్రులు, వివిధ శాఖల అధికారులు
  • స్వర్ణాంధ్ర విజన్-2047 లక్ష్యాలపై ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • ప్రజారోగ్యం, వ్యవసాయం, విద్య సహా తదితర రంగాల్లో సంస్కరణలపై ప్రజెంటేషన్
  • మెడ్‌టెక్, డయాగ్నోస్టిక్స్ సేవలు, సంజీవని ప్రాజెక్టులను వివరించనున్న సీఎం
  • గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో నడుస్తున్న సంజీవని ప్రాజెక్టును వివరించనున్న ప్రభుత్వం
  • అమరావతిలో ఉండవల్లి వద్ద వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వెళ్లనున్న బిల్‌ గేట్స్
  • వ్యవసాయంలో డ్రోన్లు, ఏఐతో చేపట్టే సాగు విధానాన్ని పరిశీలించనున్న బిల్‌ గేట్స్
పుష్పగుచ్ఛం అందిస్తున్న మంత్రి సత్యకుమార్​ యాదవ్​ (ETV Bharat)

9:06 AM, 16 Feb 2026 (IST)

అమరావతి చేరుకున్న గేట్స్‌ ఫౌండేషన్‌ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్‌ బిల్‌ గేట్స్‌

  • అమరావతి చేరుకున్న గేట్స్‌ ఫౌండేషన్‌ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్‌ బిల్‌ గేట్స్‌
  • విమానాశ్రయంలో బిల్‌ గేట్స్‌కు స్వాగతం పలికిన మంత్రి నారా లోకేష్‌
  • బిల్ గేట్స్‌కు మంగళగిరి శాలువా కప్పి సాదర స్వాగతం పలికిన లోకేష్
  • లోకేష్‌తో పాటు బిల్‌ గేట్స్‌కు స్వాగతం పలికిన అనిత, అచ్చెన్న, సత్యకుమార్‌
  • విమానాశ్రయం నుంచి సచివాలయానికి బయల్దేరిన బిల్‌ గేట్స్‌ బృందం
స్వాగతం పలుకుతున్న హోం మంత్రి అనిత (ETV Bharat)

9:05 AM, 16 Feb 2026 (IST)

గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న బిల్‌ గేట్స్‌

  • గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న బిల్‌ గేట్స్‌
  • పొగమంచు వల్ల కొద్దిసేపు గాలిలోనే చక్కర్లు కొట్టిన బిల్‌ గేట్స్‌ విమానం
  • క్లియరెన్స్‌ లభించడంతో విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్‌ అయిన బిల్‌ గేట్స్‌ విమానం
  • బిల్‌ గేట్స్‌కు స్వాగతం పలికిన కలెక్టర్‌, ఎస్పీ, ప్రజాప్రతినిధులు
  • బిల్‌ గేట్స్‌కు స్వాగతం పలికి సచివాలయానికి బయల్దేరిన లోకేష్‌
  • సచివాలయం మొదటి బ్లాక్ వద్ద బిల్‌ గేట్స్‌కు స్వాగతం పలకనున్న సీఎం
పుష్పగుచ్ఛం అందిస్తున్న మంత్రి లోకేశ్​ (ETV Bharat)

9:05 AM, 16 Feb 2026 (IST)

గన్నవరం: బిల్‌గేట్స్‌ ప్రత్యేక విమానం ల్యాండింగ్‌కు అంతరాయం

  • గన్నవరం: బిల్‌గేట్స్‌ ప్రత్యేక విమానం ల్యాండింగ్‌కు అంతరాయం
  • గన్నవరం: గాలిలో చక్కర్లు కొడుతున్న బిల్‌గేట్స్‌ ప్రత్యేక విమానం
  • పొగమంచు వల్ల గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ల్యాండింగ్‌కు అంతరాయం
  • బిల్‌గేట్స్‌కు స్వాగతం పలికేందుకు వచ్చిన కలెక్టర్‌, ఎస్పీ, ప్రజాప్రతినిధులు
  • బిల్‌గేట్స్‌కు స్వాగతం పలికేందుకు విమానాశ్రయం లాంజ్‌లో వేచి ఉన్న లోకేష్
  • బిల్‌గేట్స్‌ను దగ్గరుండి సచివాలయం తీసుకురానున్న మంత్రి లోకేష్
  • సచివాలయం మొదటి బ్లాక్ వద్ద బిల్‌గేట్స్‌కు స్వాగతం పలకనున్న సీఎం చంద్రబాబు
బిల్​గేట్స్​కు పుష్పగుచ్ఛం అందిస్తున్న మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు (ETV Bharat)

9:04 AM, 16 Feb 2026 (IST)

టీ20 ప్రపంచకప్‌లో విజయం సాధించిన టీమిండియాకు అభినందనలు: సీఎం

  • టీ20 ప్రపంచకప్‌లో విజయం సాధించిన టీమిండియాకు అభినందనలు: సీఎం
  • ఇషాన్ కిషన్ అద్భుత బ్యాటింగ్‌తో మ్యాచ్‌ను నడిపించారు: సీఎం చంద్రబాబు
  • ఇదే జోష్, ఇదే పట్టుదలతో టోర్నమెంట్ మొత్తం కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నా: సీఎం

9:04 AM, 16 Feb 2026 (IST)

తొమ్మిదో రోజుకు చేరుకున్న మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు

  • శ్రీశైలంలో తొమ్మిదో రోజుకు చేరుకున్న మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
  • సాయంత్రం 5 గంటలకు స్వామి అమ్మవార్లకు ఆలయ ప్రధాన పురవీధిలో రథోత్సవం
  • రాత్రి 8 గంటలకు ఆలయ పుష్కరిణిలో స్వామి అమ్మవార్లకు తెప్పోత్సవం
  • శ్రీశైలంలో నేత్రపర్వంగా సాగిన మహా శివరాత్రి ఉత్సవాలు
  • శివరాత్రి సందర్భంగా అర్ధరాత్రి ఘనంగా స్వామివారి కల్యాణ ఘట్టం
  • స్వామి అమ్మవార్లకు వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవ కల్యాణం

9:03 AM, 16 Feb 2026 (IST)

శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో లింగోద్భవ దర్శనం

  • వాయు లింగేశ్వరస్వామి, ప్రసూనాంబికా దేవిని దర్శించుకున్న లక్షమందికి పైగా భక్తులు
  • ఒక్కరోజులో దర్శనం టికెట్లతో రూ.55 లక్షల ఆదాయం
  • ఉదయం 10 గంటలకు మాడవీధుల్లో రథోత్సవంలో విహరించనున్న ఆదిదంపతులు
  • నేడు శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో స్థానికులకు ఉచిత దర్శనం

9:03 AM, 16 Feb 2026 (IST)

తిరుమల సర్వదర్శనానికి 10 గంటల సమయం

  • తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 10 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
  • నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 80,502 మంది భక్తులు
  • నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.74 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 24,608 మంది భక్తులు

9:03 AM, 16 Feb 2026 (IST)

గ్యాస్ లీక్ ఘటనపై కలెక్టర్‌తో మాట్లాడిన మంత్రి సంధ్యారాణి

  • మన్యం జిల్లా బలిజిపేట గ్యాస్ లీక్ ఘటనపై కలెక్టర్‌తో మాట్లాడిన మంత్రి సంధ్యారాణి
  • ఘటనకు కారణాలు ఆరా తీసి విచారణకు ఆదేశించిన మంత్రి
  • అస్వస్థతకు గురైనవారికి మెరుగైన వైద్యం అందేలా చూడాలని ఆదేశం
  • పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు నివేదించాలని అధికారులకు సూచించిన సంధ్యారాణి

9:03 AM, 16 Feb 2026 (IST)

విశాఖ తీరానికి పోటెత్తిన భక్తులు

  • విశాఖ ఆర్కే బీచ్‌కు పోటెత్తిన భక్తులు
  • సముద్ర స్నానాలు ఆచరిస్తున్న వందలాది భక్తులు
  • శివరాత్రి జాగారం ముగించి పూజలు చేస్తున్న భక్తులు

9:02 AM, 16 Feb 2026 (IST)

బిల్‌గేట్స్‌ బృందం ప్రత్యేక విమానం ల్యాండింగ్‌కు అంతరాయం

  • బిల్‌గేట్స్‌ ప్రత్యేక విమానం ల్యాండింగ్‌కు అంతరాయం
  • గాలిలో చక్కర్లు కొడుతున్న బిల్‌గేట్స్‌ ప్రత్యేక విమానం
  • పొగమంచు వల్ల గన్నవరం విమానాశ్రయంలో ల్యాండింగ్‌కు అంతరాయం
  • బిల్‌గేట్స్‌కు స్వాగతం పలికేందుకు వచ్చిన కలెక్టర్‌, ఎస్పీ, ప్రజాప్రతినిధులు
  • ఈరోజు ఉదయం 10 గంటలకు సచివాలయానికి రానున్న బిల్ గేట్స్
  • అనంతరం ఆర్‌టీజీఎస్‌లో సాంకేతికత వినియోగాన్ని పరిశీలించనున్న బిల్‌ గేట్స్‌

9:02 AM, 16 Feb 2026 (IST)

సురక్షితంగా గన్నవరం విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న బిల్‌ గేట్స్‌

  • పొగమంచు వల్ల కొద్దిసేపు గాలిలోనే చక్కర్లు కొట్టిన బిల్‌ గేట్స్‌ విమానం
  • క్లియరెన్స్‌ లభించడంతో విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్‌ అయిన బిల్‌ గేట్స్‌ విమానం
  • బిల్‌ గేట్స్‌కు స్వాగతం పలికిన కలెక్టర్‌, ఎస్పీ, ప్రజాప్రతినిధులు
  • బిల్‌ గేట్స్‌కు స్వాగతం పలికి సచివాలయానికి బయల్దేరిన లోకేశ్​
  • సచివాలయం మొదటి బ్లాక్ వద్ద బిల్‌ గేట్స్‌కు స్వాగతం పలకనున్న సీఎం
విమానాశ్రయంలో బిల్​గేట్స్​ (ETV Bharat)
