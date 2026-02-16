సచివాలయంలో ముగిసిన బిల్ గేట్స్ కార్యక్రమం
అమరావతి సచివాలయానికి గేట్స్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్ బిల్ గేట్స్
సచివాలయంలో ముగిసిన బిల్ గేట్స్ కార్యక్రమం
- సచివాలయంలో ముగిసిన బిల్ గేట్స్ కార్యక్రమం
- రెండు గంటలకు పైగా వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న బిల్ గేట్స్
- కాసేపట్లో ఉండవల్లిలోని వ్యవసాయ క్షేత్రానికి వెళ్లనున్న బిల్ గేట్స్ బృందం
- వ్యవసాయ క్షేత్రంలో డ్రోన్లు, ఏఐ టెక్నాలజీ సహకారంతో చేపట్టే సాగువిధానం పరిశీలన
సీఎంతో కలిసి సచివాలయంలో ఆర్టీజీఎస్ను సందర్శించిన బిల్ గేట్స్
- సీఎంతో కలిసి సచివాలయంలో ఆర్టీజీఎస్ను సందర్శించిన బిల్ గేట్స్
- ఆర్టీజీఎస్ కేంద్రం నుంచి పాలనలో టెక్నాలజీ వినియోగాన్ని పరిశీలించిన బిల్ గేట్స్
- ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా పౌర సేవలను వేగంగా అందిస్తున్న తీరును వివరించిన సీఎం
- డేటాలేక్, అవేర్ 2.0, వాట్సప్ గవర్నెన్స్ను తెలుసుకున్న బిల్ గేట్స్
- సంజీవని ప్రాజెక్టు, రాజధాని అమరావతి ప్రాజెక్టులను తెలుసుకున్న బిల్ గేట్స్
- ఆర్టీజీఎస్లోని డిస్ప్లే వాల్స్పై ప్రజెంటేషన్లను పరిశీలించిన బిల్ గేట్స్
- డేటా లేక్ ద్వారా అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలను అనుసంధానించామన్న సీఎం
- డేటా లేక్, వాట్సప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా పౌరసేవలను సులభతరం చేయడం బాగుందన్న గేట్స్
- అవేర్ 2.0 ద్వారా రియల్ టైమ్లో సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నామన్న సీఎం
- సమాచారం సేకరించి వేగంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నట్లు గేట్స్కు తెలిపిన సీఎం
- ప్రభుత్వ పథకాలు, పాలసీల అమలుపై ప్రజాభిప్రాయం సేకరిస్తున్న తీరును పరిశీలించిన గేట్స్
- కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ ద్వారా జీఎస్డీపీ పెరుగుదలను అంచనా వేస్తున్నామన్న సీఎం
- ప్రాపర్టీ రికార్డుల భద్రతకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారన్న బిల్ గేట్స్
- బ్లాక్ చెయిన్ టెక్నాలజీతో ల్యాండ్ రికార్డులు భద్రపరుస్తున్నామన్న అధికారులు
- క్యూఆర్ కోడ్ వంటి విధానాలతో పారదర్శక చర్యలు తీసుకున్నామన్న అధికారులు
- పన్ను వసూళ్ల ప్రక్రియ అద్భుతంగా ఉందన్న బిల్ గేట్స్
- జీఎస్టీ విధానంతో దేశంలో పన్నుల వసూళ్లు గణనీయంగా పెరిగిందన్న సీఎం
- చిత్తూరు జిల్లాలో సంజీవని ప్రాజెక్టు అమలును అడిగి తెలుసుకున్న బిల్ గేట్స్
- గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో చిత్తూరు జిల్లాలో సంజీవని ప్రాజెక్టు అమలు
- బ్లడ్ ప్రెషర్, డయాబెటీస్ లాంటి పరీక్షల వివరాలను ఎలా నమోదు చేస్తున్నారన్న గేట్స్
- కుప్పంలో అమలు చేసిన సంజీవని ప్రాజెక్టు చాలా చక్కగా ఉందన్న బిల్ గేట్స్
- ప్రజల డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డులను అనుసరించి సలహాలు ఇస్తున్నామన్న అధికారులు
- ఏఐ వినియోగంతో ప్రజారోగ్య సేవలను మరింత మెరుగుపరిచేలా చూస్తున్నామన్న సీఎం
- బయో డిజైన్ ద్వారా వైద్య సేవలు అందించే విధానాలను అడిగి తెలుసుకున్న బిల్ గేట్స్
- డయాగ్నోస్టిక్ సేవలు తక్కువ వ్యయానికే అందితే పేదలకు వెసులుబాటు ఉంటుందన్న గేట్స్
- ప్రజా రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్న బిల్ గేట్స్
- రాజధానిలో 30 శాతం గ్రీన్ అండ్ బ్లూ ప్రణాళిక బాగుందంటూ బిల్ గేట్స్ వ్యాఖ్య
- రాజధాని నిర్మాణ తీరును బిల్ గేట్స్కు వివరించిన సీఎం.. గ్రేట్ వర్క్ అంటూ గేట్స్ కితాబు
సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మంత్రి లోకేష్తో బిల్ గేట్స్ భేటీ
- అమరావతి సచివాలయానికి గేట్స్ ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్ బిల్ గేట్స్
- సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మంత్రి లోకేష్తో బిల్ గేట్స్ భేటీ
- గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో చేపట్టిన ప్రాజెక్టులను విస్తరించే అంశంపై చర్చ
- ఆర్టీజీఎస్కు వెళ్లి పాలనలో సాంకేతిక వినియోగాన్ని పరిశీలించిన బిల్ గేట్స్
- ఆర్టీజీఎస్ విధానాలు, ఫలితాలను బిల్ గేట్స్కు వివరించిన సీఎం చంద్రబాబు
- గేట్స్ బృందంతో సీఎం, మంత్రులు, వివిధ శాఖల అధికారుల భేటీ
- సమావేశానికి హాజరైన డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మంత్రులు లోకేష్, పయ్యావుల
- సమావేశానికి హాజరైన అచ్చెన్న, గొట్టిపాటి, డీఎస్బీవీ స్వామి, సవిత, అనిత
- సమావేశానికి హాజరైన కొల్లు రవీంద్ర, దుర్గేష్, పార్థసారథి, నిమ్మల, అనగాని
- సమావేశానికి హాజరైన బీసీ జనార్దన్రెడ్డి, సత్యకుమార్, సంధ్యారాణి, నారాయణ
- స్వర్ణాంధ్ర విజన్-2047 లక్ష్యాలపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రజెంటేషన్
- ప్రజారోగ్యం, వ్యవసాయం, విద్య సహా తదితర రంగాల్లో సంస్కరణలపై ప్రజెంటేషన్
- మెడ్టెక్, డయాగ్నోస్టిక్స్ సేవలు, సంజీవని ప్రాజెక్టులను వివరించిన సీఎం
- గేట్స్ ఫౌండేషన్ సహకారంతో నడుస్తున్న సంజీవని ప్రాజెక్టును వివరించిన ప్రభుత్వం
