Ambedkar Birth Anniversary 2026 Live Updates : ట్యాంక్బండ్ వద్ద అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి పలువురు నేతల నివాళులు
Published : April 14, 2026 at 9:15 AM IST|
Updated : April 14, 2026 at 9:47 AM IST
DR Ambedkar Birth Anniversary 2026 : నేడు అంబేడ్కర్ 135వ జయంతిని పురస్కరించుకుని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలువురు నేతలు ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పిస్తున్నారు.
అంబేడ్కర్ జయంతి వారోత్సవల్లో భాగంగా బీజేపీ పాదయాత్ర
అంబేడ్కర్ జయంతి వారోత్సవల్లో భాగంగా బీజేపీ పాదయాత్ర చేపట్టింది. హైదరాబాద్ బషీర్బాగ్ జగ్జీవన్రామ్ విగ్రహం నుంచి ట్యాంక్బండ్ అంబేడ్కర్ విగ్రహం వరకు పాదయాత్ర కొనసాగనుంది. ఈ పాదయాత్రలో ఎంపీ లక్ష్మణ్, ఎమ్మెల్యే రాకేశ్ రెడ్డి, బూర నర్సయ్య గౌడ్, కాషాయ శ్రేణులు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
జాతికి అంబేడ్కర్ చేసిన సేవలను స్మరించుకున్న కేసీఆర్
అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా కేసీఆర్ ఘన నివాళులు అర్పించారు. ఆయన జయంతిని పురస్కరించుకొని రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జాతికి అంబేడ్కర్ చేసిన సేవలను కేసీఆర్ స్మరించుకున్నారు. అంబేడ్కర్ ఆశయాలను నిత్యం స్మరించుకుంటూ, వారి ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటేందుకు, రేపటి తరంలో నిత్య చైతన్యం కలిగించేందుకు, దేశంలో మరే రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేయని విధంగా, ఆకాశమంత ఎత్తున అంబేడ్కర్ ప్రతి రూపాన్ని, విగ్రహం రూపంలో హైద్రాబాద్ నడిబొడ్డున ప్రతిష్టించుకున్నామని పేర్కొన్నారు. శతాబ్దాల కాలంగా సామాజిక వివక్షకు గురవుతున్న ఎస్సీ కులాల ఆత్మగౌరవం ద్విగుణీకృతం చెందాలనే లక్ష్యంతో, వారికి మున్నెన్నడూ లేని విధంగా రూ.10 లక్షల ఆర్థిక సహాయాన్ని దళిత బంధు పథకం ద్వారా అందించామని తెలిపారు. దళితులు ప్రభుత్వం అందించే పెట్టుబడితో వ్యాపారవేత్తలుగా ఎదిగి స్వయం ఉపాధి కల్పించుకోవడమే కాకుండా, పది మందికి ఉద్యోగాలు అందించే ఎంట్రప్రిన్యూర్లుగా ఎదిగేలా కృషి చేశామని కేసీఆర్ అన్నారు.
అంబేడ్కర్ కీర్తి అజరామరం - ఆయన స్ఫూర్తి చిరస్మరణీయం : కేటీఆర్
అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా కేటీఆర్ నివాళులు అర్పించారు. అంబేడ్కర్ కీర్తి అజరామరం, అంబేడ్కర్ స్ఫూర్తి చిరస్మరణీయం! అని గుర్తు చేసుకున్నారు. అంబేడ్కర్ అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతికి అహర్నిశలు శ్రమించిన మహనీయులు, పీడిత ప్రజల పక్షాన పోరాడిన విశ్వమానవుడు, సబ్బండ వర్గాల ప్రజలకు హక్కులు పంచిన సమ సమాజ స్వాప్నికుడు, భారత రాజ్యాంగానికి రూపకల్పన చేసిన మహా మేధావి అని కేటీఆర్ స్మరించుకున్నారు. ఆర్టికల్ 3 ద్వారా తెలంగాణ ప్రజల స్వరాష్ట్ర ఆకాంక్షను నెరవేరేలా చేసిన దార్శనికుడు, బాబాసాహెబ్ అంబేడ్కర్ స్ఫూర్తితోనే తొమ్మిదిన్నరేళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలన సాగిందని, భవిష్యత్తులోనూ కొనసాగుతుందని తెలిపారు.
అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా అద్దంకి దయాకర్ నివాళులు
అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా అద్దంకి దయాకర్ నివాళులర్పించారు. ప్రస్తుతం అంబేడ్కర్ స్ఫూర్తితో ప్రజాపాలన సాగుతోంది. ఆ మహనీయుని ఆశయాలు లక్ష్యాలను కొనసాగిస్తామని అన్నారు.
హైదరాబాద్: లోయర్ ట్యాంక్బండ్ వద్ద అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి నివాళులు
అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్ లోయర్ ట్యాంక్బండ్ వద్ద పలువురు నేతలు అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి నివాళులు అర్పించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్, వాకిటి శ్రీహరి, జూపల్లి కృష్ణారావులతో పాటు పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు.
తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడిందంటే దానికి కారణం డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కరే : కవిత
తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడిందంటే దానికి కారణం డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ రాజ్యాంగంలో పొందుపర్చిన ఆర్టికల్-3 కారణమని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత అన్నారు. కానీ స్వరాష్ట్రంలో పేదల కలలు నెరవేరలేదని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అంబేడ్కర్ జయంతి సందర్భంగా ది యునైటెడ్ ఫోరం ఎస్సీ, ఎస్టీ ఫోరం ఆధ్వర్యంలో సోమవారం అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలకు అంబేడ్కర్ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు.