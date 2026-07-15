LIVE UPDATES : భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి మరిన్ని పెట్టుబడులను ఆహ్వానిస్తున్నాం: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Published : July 15, 2026 at 1:26 PM IST|
Updated : July 15, 2026 at 1:59 PM IST
Amazon Data Center Foundation Ceremony Live Updates : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అమెజాన్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటులో భాగంగా శంకుస్థాపన చేశారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో దిగ్గజ సంస్థ అమెజాన్ కొత్త డేటా సెంటర్ను నెలకొల్పనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. పన్నెండేళ్ల వ్యవధిలో అమెజాన్ సంస్థ విస్తరణకు రూ.60 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేలా ఆ సంస్థతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పరస్పర అంగీకారం కుదుర్చుకుంది. సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు భారత ఫ్యూచర్ సిటీలో అమెజాన్ డేటా సెంటర్ విస్తరణ కోసం 202 ఎకరాలు, చందన్వెల్లిలో 98 ఎకరాలను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే కేటాయించింది. రూ.125 కోట్ల విలువ చేసే ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలను కూడా అమెజాన్కు అందించింది. ఇది రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అతిపెద్ద టెక్నాలజీ పెట్టుబడుల్లో మైలురాయిగా నిలవనుందని ప్రభుత్వ యంత్రాంగం చెబుతోంది. కొత్తగా విస్తరించనున్న ఈ అమెజాన్ డేటా సెంటర్తో వేల సంఖ్యలో ఉద్యోగాలు వస్తాయని భావిస్తున్నారు.
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భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి మరిన్ని పెట్టుబడులను ఆహ్వానిస్తున్నాం: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీకి మరిన్ని పెట్టుబడులను ఆహ్వానిస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. అత్యంత అధునాతన నగరంగా ఫ్యూచర్ సిటీని నిర్మిస్తున్నామన్నారు. 2034 నాటికి ఒక ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీ లక్ష్యం చేరుకుంటామని, 2047 నాటికి మూడు ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీ లక్ష్యం చేరుకుంటామన్నారు. దేశ జీడీపీలో తెలంగాణ వాటా 10 శాతం ఉండాలనేది తమ లక్ష్యమని వివరించారు. రాష్ట్రానికి వచ్చే పరిశ్రమలకు సింగిల్ విండో ద్వారా అనుమతులు ఇస్తున్నామని, పారిశ్రామికవేత్తలకు అనేక రకాల ప్రోత్సాహకాలు అందిస్తున్నామన్నారు.
ఎక్స్క్లూజివ్ డేటా సెంటర్ పార్క్కు ఈ ప్రాంతం అనుకూలం: శ్రీధర్బాబు
ఎక్స్క్లూజివ్ డేటా సెంటర్ పార్క్కు హైదరాబాద్ ప్రాంతం అనుకూలమని ఐటీ శాఖ మంత్రి శ్రీధర్బాబు అన్నారు. అమెజాన్ డేటా సెంటర్ ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొన్న మంత్రి 2047 విజన్ ఆధారంగా పనిచేస్తున్నామని వివరించారు. 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల లక్ష్యం చేరుకుంటామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. రేవంత్రెడ్డి నాయకత్వంలో రాష్ట్రం పరుగులు తీస్తోందని, అమెజాన్ డేటా సెంటర్ కోరిన వెంటనే భూమి కేటాయించామని తెలిపారు.
డేటా సెంటర్ కోసం పన్నెండేళ్లలో రూ.60 వేల కోట్లు కేటాయింపు
ఫ్యూచర్ సిటీలో 202 ఎకరాల్లో ఈ డేటా సెంటర్ నిర్మించనున్న అమెజాన్.. రాబోయే పన్నెండేళ్లలో రూ.60 వేల కోట్లు వెచ్చించనుంది. చందనవెల్లిలో మరో 98 ఎకరాలను కూడా అమెజాన్కు ప్రభుత్వం కేటాయించింది. అతిపెద్ద హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్గా అమెజాన్ డేటా సెంటర్ అవతరించనుంది. అమెజాన్ రెండో క్లౌడ్ రీజియన్ సెంటర్లలో ఇది రెండోది కానుంది.
అమెజాన్ డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
రంగారెడ్డి జిల్లా కందుకూరు మండలం మీర్ఖాన్పేట భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో అమెజాన్ కొత్త డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు భూమిపూజ కార్యక్రమం జరిగింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డేటా సెంటర్ శంకుస్థాపన చేశారు. 12 ఏళ్ల వ్యవధిలో విస్తరణకు రూ. 60వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేలా అమెజాన్ అంగీకారం కుదుర్చుకుంది.