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Bhogapuram Airport Inauguration Live Updates : భోగాపురం టెర్మినల్‌ భవనాన్ని ప్రారంభించిన ప్రధాని - ఆధునిక సదుపాయాలు పరిశీలన

Bhogapuram International Airport Inauguration Live Updates
Bhogapuram International Airport Inauguration Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 7:17 AM IST

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Updated : August 1, 2026 at 11:18 AM IST

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Bhogapuram International Airport Inauguration Live Updates : నేడు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం - ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు చేతులమీదుగా ఎయిర్‌పోర్టు ప్రారంభం - ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొననున్న డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌, మంత్రి లోకేశ్‌ - విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి 3 లక్షల మంది వస్తారని అంచనా

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11:14 AM, 1 Aug 2026 (IST)

భోగాపురం విమానాశ్రయ టెర్మినల్‌ భవనాన్ని ప్రారంభించిన ప్రధాని

భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టులో టెర్మినల్‌ భవనాన్ని ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించారు. అనంతరం టెర్మినల్‌ భవనం ఆధునిక సదుపాయాలను పరిశీలించారు. జీఎంఆర్‌ గ్రూపు ఛైర్మన్‌ విమానాశ్రయం టెర్మినల్‌ గురించి ప్రధానికి వివరించారు. చెక్-ఇన్ హాల్, విమానాశ్రయ రూపకల్పనను జీఎంఆర్‌ గ్రూపు ప్రతినిధులు ప్రధానికి వివరించారు.

మోదీ వెంట గవర్నర్‌, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ ఉన్నారు. అంతకుముందు ప్రత్యేక విమానంలో భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టుకు ప్రధాని చేరుకున్నారు. అనంతరం భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టులో ప్రధానికి గవర్నర్‌, సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌, కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు స్వాగతం పలికారు. కాసేపట్లో ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు చేతులమీదుగా భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం కానుంది.

10:52 AM, 1 Aug 2026 (IST)

భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టులో ప్రధానికి స్వాగతం పలికిన గవర్నర్‌, సీఎం చంద్రబాబు

భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టులో ప్రధానికి గవర్నర్‌ స్వాగతం పలికారు. అలాగే సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌, కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్‌నాయుడు ప్రధానికి స్వాగతం పలికారు. కాసేపట్లో భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం జరగనుంది. ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు చేతులమీదుగా ప్రారంభోత్సవం జరగనుంది.

10:42 AM, 1 Aug 2026 (IST)

భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకున్న ప్రధాని మోదీ

ప్రధాని మోదీ భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకున్నారు. ప్రత్యేక విమానంలో భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరుకున్నారు. కాసేపట్లో భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం చేయనున్నారు. ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు చేతులమీదుగా ప్రారంభోత్సవం జరగనుంది.

10:33 AM, 1 Aug 2026 (IST)

కాసేపట్లో భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం

కాసేపట్లో భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం కానుంది. ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు చేతులమీదుగా ప్రారంభోత్సవం జరగనుంది. ప్రారంభోత్సవంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌, మంత్రి లోకేశ్‌ పాల్గొననున్నారు. విమానాశ్రయానికి భూములిచ్చిన రైతులకు వీవీఐపీ గ్యాలరీలో సీట్లు ఏర్పాటు చేశారు. దూరం నుంచే సభావేదిక కనిపించేలా భారీ తెరలు ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత నిర్మించిన తొలి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం భోగాపురం.

8:57 AM, 1 Aug 2026 (IST)

భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభానికి వస్తున్న ప్రధానికి సాదర స్వాగతం: పవన్‌

భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభానికి వస్తున్న ప్రధానికి సాదర స్వాగతం అని పవన్‌ కల్యాణ్ తెలిపారు. 'ఏపీ ప్రజలపై ఉన్న అభిమానమే ఈ చారిత్రక ఘట్టాన్ని సాకారం చేశాయి. ఏపీ సమగ్ర అభివృద్ధిపై ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి దృఢ సంకల్పం ఉంది. విమానాశ్రయంతో పాటు ఇతర మౌలిక వసతులకు దోహదం చేస్తాయి. రాష్ట్రంలో సమగ్ర అభివృద్ధితో కూడిన నూతన శకం ప్రారంభం కాబోతోంది. వికసిత్ భారత్‌ దిశగా ఏపీ వేస్తున్న చారిత్రాత్మక ప్రయాణంలో మోదీకి సుస్వాగతం. అని పవన్‌ అన్నారు.

8:54 AM, 1 Aug 2026 (IST)

విమానాశ్రయ ప్రాంతాన్ని 13 విభాగాలుగా విభజించి బందోబస్తు

భోగాపురం విమానాశ్రయ ప్రాంతాన్ని బందోబస్తు 13 విభాగాలుగా విభజించింది. 89 సెక్టార్లుగా చేసి సెక్టార్‌కు 80 నుంచి 100 మంది సిబ్బంది కేటాయించింది. బందోబస్తు విధులకు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల నుంచి బలగాల తరలింపును చేశారు. ఐపీఎస్, డీజీ, ఏడీజీ, ఐజీ, డీఐజీ, ఎస్పీ, ఏఎస్పీ, డీఎస్పీ స్థాయి అధికారులు ఉన్నారు. సభా ప్రాంగణం, ఎయిర్‌పోర్ట్ జోన్, పార్కింగ్ ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక బృందాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఔటర్ పెరిఫెరల్ ప్రాంతాల్లో ఆక్టోపస్‌, గ్రేహౌండ్స్, మెటల్ డిటెక్టర్లతో తనిఖీలు చేస్తున్నారు. సభ, ఎయిర్‌పోర్టు ప్రాంగణాన్ని తనిఖీ చేసిన డాగ్, బాంబ్ స్క్వాడ్ బృందాలు ఉన్నాయి. సభకు వచ్చే ప్రజలను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేశాకే సభా ప్రాంగణంలోకి అనుమతి ఇస్తున్నారు.

పార్కింగ్‌ వాహనాల మళ్లింపు ఇలా..

నెల్లిమర్ల, ఒడిశా వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు పార్కింగ్‌ కోసం ముంజేరు జంక్షన్‌కు మళ్లింపు. శ్రీకాకుళం, రాజాం, చీపురుపల్లి వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు ముంజేరు జంక్షన్‌కు మళ్లింపు. విశాఖ, అనకాపల్లి, విజయనగరం వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలు ట్రంపెట్‌ బ్రిడ్జివైపు మళ్లింపు. వీఐపీల వాహనాలు సవరవల్లి జంక్షన్ నుంచి సన్ రే రిసార్ట్స్ సర్వీస్ గేటు మీదుగా మళ్లింపు. సభా ప్రాంగణానికి కేవలం 400 నుంచి 600 మీటర్ల దూరంలోనే పార్కింగ్ వసతి ఏర్పాటు చేశారు. ఎయిర్‌పోర్ట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో 5 కి.మీ. పరిధిలో 48 గంటల పాటు 'నో ఫ్లైయింగ్ జోన్'గా ఉంచారు. డీజీసీఏ అనుమతి లేకుండా డ్రోన్లు ఎగరవేస్తే జప్తుతో పాటు పోలీసులు క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేస్తారు.

6:59 AM, 1 Aug 2026 (IST)

ఉదయం నుంచే భోగాపురానికి చేరుకుంటున్న ప్రజలు

ఉదయం నుంచే ప్రజలు భోగాపురానికి చేరుకుంటున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సభా ప్రాంగణానికి 4,800 బస్సులు బయల్దేరాయి. 4,800 బస్సులో సభా ప్రాంగణానికి ప్రజానీకం చేరుకుంటున్నారు. సభకు వచ్చినవారికి సిబ్బంది అల్పహారం పంపిణీ చేస్తోంది.

6:56 AM, 1 Aug 2026 (IST)

నేడు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం

నేడు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం. ప్రధాని మోదీ, సీఎం చంద్రబాబు చేతులమీదుగా ఎయిర్‌పోర్టు ప్రారంభం అవుతుంది. ప్రారంభోత్సవంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌, మంత్రి లోకేశ్‌ పాల్గొననున్నారు. విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవానికి 3 లక్షల మంది వస్తారని అంచనా. ప్రధాని సభకు 3 వేల సీసీ కెమెరాలతో పటిష్ట భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు. 7 వేల మంది పోలీసులతో అత్యంత పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. విమానాశ్రయానికి భూములిచ్చిన రైతులకు వీవీఐపీ గ్యాలరీలో సీట్లు ఏర్పాటు చేశారు. దూరం నుంచే సభావేదిక కనిపించేలా భారీ తెరలు ఏర్పాటు చేశారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత నిర్మించిన తొలి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం భోగాపురం కావటం విశేషం.

6:55 AM, 1 Aug 2026 (IST)

అడుగడుగునా ఉత్తరాంధ్ర వైభవం ఉట్టిపడేలా భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు డిజైన్‌

అడుగడుగునా ఉత్తరాంధ్ర వైభవం ఉట్టిపడేలా భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు డిజైన్‌ చేశారు. ఎగిరే చేప ఆకారంలో ప్రయాణికుల టెర్మినల్ భవనం నిర్మాణం ఉంది. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టులో 3,800 మీటర్ల పొడవైన కోడ్‌-ఇ రన్‌వే ఉంటుంది. దేశంలోనే అతిపెద్ద రన్‌వేల్లో భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు రన్‌వే ఒకటి. ఏటా 60 లక్షల మంది ప్రయాణిస్తారన్న అంచనాలతో ఎయిర్‌పోర్టు నిర్మాణం చేశారు. 4 కోట్ల మంది ప్రయాణికులను హ్యాండిల్ చేసేలా ఎయిర్‌పోర్టు మాస్టర్‌ప్లాన్ చేశారు. వైడ్ బాడీ విమానాల సేఫ్ ల్యాండింగ్‌, టేకాఫ్‌లకు అనుకూలంగా ఎయిర్‌పోర్టు ఉంటుంది. విపత్తులను తట్టుకునేలా అత్యాధునిక టెక్నాలజీ వినియోగం ఉంది. 290 కి.మీ. వేగంతో వీచే గాలులనూ తట్టుకునేలా ఏటీసీ నిర్మాణం చేశారు. స్వాగత ద్వారం వద్ద భారీ ఏటికొప్పాక బొమ్మ ఏర్పాటు చేశారు.

6:52 AM, 1 Aug 2026 (IST)

నేడు భోగాపురంలో రెండున్నర గంటలపాటు ప్రధాని మోదీ పర్యటన

ప్రధాని మోదీ నేడు భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ షెడ్యూల్‌ను అధికారికంగా విడుదల చేశారు. ఉదయం 10:45 గంటలకు ప్రత్యేక విమానంలో ప్రధాని దిల్లీ నుంచి భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి చేరుకుంటారు. 10:45 - 10:50 గంటల మధ్య గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర, రాష్ట్ర మంత్రులు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి స్వాగతం పలుకుతారు. అనంతరం 10:50- 10:55 గంటల సమయంలో కారులో ప్రయాణికుల టెర్మినల్ భవనానికి చేరుకుంటారు. 10:55 -10:58 గంటల మధ్య 200 మంది విద్యార్థులు కూచిపూడి నృత్యంతో ప్రధానికి ఘన స్వాగతం చెబుతారు. 11:00 - 11:15 గంటల సమయంలో భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మాణ పనులను పరిశీలిస్తారు. 11:17 - 11:25 గంటల మధ్య టెర్మినల్ భవనం నుంచి ఓపెన్‌టాప్ జీప్‌లో ప్రధాని మోదీ బహిరంగ సభా వేదికకు చేరుకుంటారు. అనంతరం 11:30 - 12:55 వరకు విమానాశ్రయ ప్రారంభోత్సవం, శిలాఫలక ఆవిష్కరణ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రారంభించి బహిరంగ సభలో ప్రసంగిస్తారు. మధ్యాహ్నం 1:05 - 1:10 మధ్య భోగాపురం నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో తిరుగు ప్రయాణమవుతారు. మొత్తం సుమారు 2.25 గంటలపాటు మోదీ పర్యటన కొనసాగనుంది.

6:51 AM, 1 Aug 2026 (IST)

ప్రధాని, సీఎంకు ఘన స్వాగతానికి సిద్ధమైన థింసా కళాకారులు

ప్రధాని, సీఎంకు ఘన స్వాగతానికి థింసా కళాకారులు సిద్ధమయ్యారు. గిరిజన థింసా కళాకారుల కోసం ప్రత్యేక శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. గిరిజన సంప్రదాయ సంస్కృతిని ప్రతిబింబించే థింసా నృత్య ప్రదర్శనకు ఏర్పాట్లు చేశారు. నేడు 13 వేలమంది గిరిజన బాలికలు, మహిళలతో భారీ థింసా నృత్య ప్రదర్శన ఉంటుంది.

6:43 AM, 1 Aug 2026 (IST)

ప్రధానమంత్రి పర్యటన ప్రాంతాల్లో 3 వేల సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు

ప్రధానమంత్రి పర్యటన ప్రాంతాల్లో 3 వేల సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు చేశారు. సీసీ కెమెరాలను ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌కు అనుసంధానం చేశారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా ప్రధాని సభా ప్రాంతం పర్యవేక్షణ ఉంటుంది. ప్రధాని మోదీ పర్యటనకు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

6:42 AM, 1 Aug 2026 (IST)

భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ప్రారంభోత్సవంపై ప్రధాని మోదీ 'ఎక్స్‌'లో పోస్టు

భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ప్రారంభోత్సవంపై ప్రధాని మోదీ 'ఎక్స్‌'లో పోస్టు చేశారు. అనుసంధానం, వాణిజ్యం, పర్యాటకాన్ని భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు పెంచుతోందన్నారు. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు ఆధునిక తరహా విమానాశ్రయమని వెల్లడించారు.

6:42 AM, 1 Aug 2026 (IST)

భోగాపురం విమానాశ్రయానికి ఎయిరిండియా ఫ్లయిట్ షెడ్యూల్ విడుదల

భోగాపురం విమానాశ్రయానికి ఎయిరిండియా ఫ్లయిట్ షెడ్యూల్ విడుదల అయ్యింది. ఈనెల 17 నుంచి 24 అక్టోబర్ వరకు ఎయిరిండియా ఫ్లయిట్ షెడ్యూల్ ఉంది. హైదరాబాద్-భోగాపురం మధ్య రోజూ ఎయిరిండియా 5 సర్వీసులు నడపనుంది. బెంగళూరు-భోగాపురం మధ్య రోజూ రెండు సర్వీసులు నడపనుంది. ఆది, శుక్రవారాలు మినహా మిగిలిన 5 రోజులు బెంగళూరు- భోగాపురం మధ్య మరో సర్వీస్ ఉంటుంది. విజయవాడ-భోగాపురం మధ్య రోజూ నాలుగు సర్వీసులు ఉంటాయి.

Last Updated : August 1, 2026 at 11:18 AM IST

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