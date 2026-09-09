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09-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఇవాళ లోక్‌భవన్‌లో గవర్నర్‌ను కలవనున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు

TELANGANA NEWS TODAY LIVE UPDATES
తెలంగాణ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2026 at 6:58 AM IST

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Updated : September 9, 2026 at 7:36 AM IST

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09-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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7:35 AM, 9 Sep 2026 (IST)

హైదరాబాద్ నుంచి నిజామాబాద్ వైపు వెళ్తుండగా లారీ బోల్తా, భారీగా ట్రాఫిక్‌జామ్‌

నిజామాబాద్ జిల్లా ఇంధల్వాయి మండలం చంద్రాయన్‌పల్లి శివారులో లారీ బోల్తా పడింది. హైదరాబాద్ నుంచి నిజామాబాద్ వైపు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. దీంతో అక్కడ భారీగా ట్రాఫిక్‌జామ్‌ అయింది. సమాచారం అందుకున్న హైవే సిబ్బంది, పోలీసులు, జాతీయరహదారిపై ట్రాఫిక్‌ను మళ్లించారు. క్రేన్ సహాయంతో రోడ్డు పైనుంచి లారీని పక్కకు తొలగించారు.

7:33 AM, 9 Sep 2026 (IST)

ఇవాళ లోక్‌భవన్‌లో గవర్నర్‌ను కలవనున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు

ఇవాళ లోక్‌భవన్‌లో మ.12 గం.కు కేటీఆర్ నేతృత్వంలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు గవర్నర్‌ను కలవనున్నారు. మహిళా శాసనసభ్యులపై పోలీసుల అనుచిత ప్రవర్తన, శాంతిభద్రతలు, ఇతర అంశాలపై ఫిర్యాదు చేయనున్నారు.

6:56 AM, 9 Sep 2026 (IST)

అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు

అమెరికా, ఇరాన్​ మధ్య ఇంకా ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇరాన్​కు చెందిన ఐదు చమురు ట్యాంకర్లలో అమెరికా దాడులు చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలను యూఎస్​ సెంట్రల్ కమాండ్ విడుదల చేసింది. తమ క్షిపణులపై దాడులకు ప్రతిస్పందనగా ఇరాన్ ప్రతి దాడులు చేసింది. హర్ముజ్​లో అమెరికా అండర్ వాటర్ డ్రోన్​ను ఇరాన్​ సీజ్ చేసింది.

6:51 AM, 9 Sep 2026 (IST)

కొత్తూరులో రూ.1.42 కోట్ల విలువైన హాష్ ఆయిల్ పట్టివేత

రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరులో రూ.1.42 కోట్ల విలువైన హ్యాష్​ ఆయిల్​ను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఈ ఘటనలో హ్యాష్​ ఆయిల్​ తరలిస్తున్న ఒడిశా వాసి ధ్రువ్ అలియాస్ ధ్రువ్​జోషి(30)ని అరెస్టు చేశారు. నిందితుడి నుంచి 11.319 కిలోల హ్యాష్ ఆయిల్ ప్యాకెట్లు, సెల్​ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మల్కాజ్​గిరిలో ఉంటూ ఇతడు డ్రగ్స్​ దందా చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు.

6:49 AM, 9 Sep 2026 (IST)

వదినను నరికి చంపిన మరిది

మంచిర్యాల జిల్లాలో అమానుష ఘటన చోటుచేసుకుంది. దండేపల్లి మండలం నెల్కి వెంకటాపూర్​లో రవి అనే వ్యక్తి తన వదిన సింగతి లక్ష్మి(45)ని గొడ్డలితో నరికి చంపాడు. కుటుంబ వివాదాలు. పాత కక్ష్యలతోనే ఆమెను హత్య చేసినట్లుగా తెలిసింది.

6:45 AM, 9 Sep 2026 (IST)

మియాపూర్‌లో లిఫ్ట్ గుంతలో పడి యువకుడు మృతి

హైదరాబాద్​ మియాపూర్​లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. మియాపూర్​లోని జనప్రియ అపార్ట్​మెంట్స్​ ఫేజ్​-5లో లిఫ్ట్​ గుంతలో పడి తీవ్ర గాయాలతో యువకుడు మృతిచెందాడు. మొదటి అంతస్తులో లిఫ్ట్​ ఉండగా నాలుగో అంతస్తులో లిఫ్ట్​ డోర్ తెరుచుకోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. మృతుడిని విజయ్​బాబుగా గుర్తించారు. అతడు వినికిడి, చూపు, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు సమాచారం.

6:41 AM, 9 Sep 2026 (IST)

పంచాయతీరాజ్‌ నాలుగో సవరణ బిల్లుపై సభలో జరగనున్న చర్చ

ఇవాళ మూడో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభం కానున్న ఈ సమావేశాల్లో పంచాయతీరాజ్​ చట్టానికి సంబంధించిన సవరణ బిల్లును మంత్రి సీతక్క సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. నాలుగో సవరణ బిల్లుపై సభలో చర్చ జరగనుంది. శనివారం కూడా శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగుతాయని సభ్యులు తెలిపారు. స్పీకర్​పై వ్యాఖ్యల వ్యవహారంపై ఇవాళ మండలిలో వాడీవేడిగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.

Last Updated : September 9, 2026 at 7:36 AM IST

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