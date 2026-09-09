09-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఇవాళ లోక్భవన్లో గవర్నర్ను కలవనున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు
Published : September 9, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : September 9, 2026 at 7:36 AM IST
09-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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హైదరాబాద్ నుంచి నిజామాబాద్ వైపు వెళ్తుండగా లారీ బోల్తా, భారీగా ట్రాఫిక్జామ్
నిజామాబాద్ జిల్లా ఇంధల్వాయి మండలం చంద్రాయన్పల్లి శివారులో లారీ బోల్తా పడింది. హైదరాబాద్ నుంచి నిజామాబాద్ వైపు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. దీంతో అక్కడ భారీగా ట్రాఫిక్జామ్ అయింది. సమాచారం అందుకున్న హైవే సిబ్బంది, పోలీసులు, జాతీయరహదారిపై ట్రాఫిక్ను మళ్లించారు. క్రేన్ సహాయంతో రోడ్డు పైనుంచి లారీని పక్కకు తొలగించారు.
ఇవాళ లోక్భవన్లో గవర్నర్ను కలవనున్న బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు
ఇవాళ లోక్భవన్లో మ.12 గం.కు కేటీఆర్ నేతృత్వంలో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు గవర్నర్ను కలవనున్నారు. మహిళా శాసనసభ్యులపై పోలీసుల అనుచిత ప్రవర్తన, శాంతిభద్రతలు, ఇతర అంశాలపై ఫిర్యాదు చేయనున్నారు.
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య ఇంకా ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇరాన్కు చెందిన ఐదు చమురు ట్యాంకర్లలో అమెరికా దాడులు చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలను యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ విడుదల చేసింది. తమ క్షిపణులపై దాడులకు ప్రతిస్పందనగా ఇరాన్ ప్రతి దాడులు చేసింది. హర్ముజ్లో అమెరికా అండర్ వాటర్ డ్రోన్ను ఇరాన్ సీజ్ చేసింది.
కొత్తూరులో రూ.1.42 కోట్ల విలువైన హాష్ ఆయిల్ పట్టివేత
రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరులో రూ.1.42 కోట్ల విలువైన హ్యాష్ ఆయిల్ను పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ఈ ఘటనలో హ్యాష్ ఆయిల్ తరలిస్తున్న ఒడిశా వాసి ధ్రువ్ అలియాస్ ధ్రువ్జోషి(30)ని అరెస్టు చేశారు. నిందితుడి నుంచి 11.319 కిలోల హ్యాష్ ఆయిల్ ప్యాకెట్లు, సెల్ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మల్కాజ్గిరిలో ఉంటూ ఇతడు డ్రగ్స్ దందా చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు.
వదినను నరికి చంపిన మరిది
మంచిర్యాల జిల్లాలో అమానుష ఘటన చోటుచేసుకుంది. దండేపల్లి మండలం నెల్కి వెంకటాపూర్లో రవి అనే వ్యక్తి తన వదిన సింగతి లక్ష్మి(45)ని గొడ్డలితో నరికి చంపాడు. కుటుంబ వివాదాలు. పాత కక్ష్యలతోనే ఆమెను హత్య చేసినట్లుగా తెలిసింది.
మియాపూర్లో లిఫ్ట్ గుంతలో పడి యువకుడు మృతి
హైదరాబాద్ మియాపూర్లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. మియాపూర్లోని జనప్రియ అపార్ట్మెంట్స్ ఫేజ్-5లో లిఫ్ట్ గుంతలో పడి తీవ్ర గాయాలతో యువకుడు మృతిచెందాడు. మొదటి అంతస్తులో లిఫ్ట్ ఉండగా నాలుగో అంతస్తులో లిఫ్ట్ డోర్ తెరుచుకోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. మృతుడిని విజయ్బాబుగా గుర్తించారు. అతడు వినికిడి, చూపు, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నట్లు సమాచారం.
పంచాయతీరాజ్ నాలుగో సవరణ బిల్లుపై సభలో జరగనున్న చర్చ
ఇవాళ మూడో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభం కానున్న ఈ సమావేశాల్లో పంచాయతీరాజ్ చట్టానికి సంబంధించిన సవరణ బిల్లును మంత్రి సీతక్క సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. నాలుగో సవరణ బిల్లుపై సభలో చర్చ జరగనుంది. శనివారం కూడా శాసనసభ సమావేశాలు కొనసాగుతాయని సభ్యులు తెలిపారు. స్పీకర్పై వ్యాఖ్యల వ్యవహారంపై ఇవాళ మండలిలో వాడీవేడిగా చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.